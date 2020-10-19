«Интерфакс»: по данным следствия, вербовщиком Ивана Сафронова был его чешский друг Мартин Ларыш Материал редакции
Адвокат рассказал, что Сафронов дал показания об взаимоотношениях с предполагаемым вербовщиком, это имя было для него ожидаемо.
Следствие считает бывшего чешского журналиста Мартина Лариша вербовщиком обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник журналистов рассказал, что, по версии следствия, Лариш завербовал Сафронова в 2012 году «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».
В июле ТАСС сообщал, что Сафронов неоднократно встречался с Ларышем — кадровым сотрудником чешских спецслужб. О том, что Сафронов встречался со своим другом, гражданином Чехии Ларышем, также сообщал «Проект». Русская служба Би-би-си публиковала письмо Лариша, где он подтверждает факт знакомства с Сафроновым, но отрицает причастность к чешской разведке.
Адвокат Иван Павлов рассказал ТАСС, что следователь ФСБ Александр Чабан назвал Сафронову имя его предполагаемого вербовщика, эта фигура оказалась ожидаемой для обвиняемого. «Сафронов дал исчерпывающие показания о взаимоотношениях с этим человеком», — уточнил адвокат.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене, но в «Роскосмосе» утверждают, что это не связано с его текущим местом работы. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».
Если только на этом строится обвинение в госизмене, то это не очень сильная позиция у силовиков
Смелый меч
Он решил, всю славу себе забрать, а не делиться с подсайтом.
UPD Всё-таки решил поделиться
А что если Путин тоже окажется завербованным? И завербовал его
давний знакомый Александр из одной небольшой восточноевропейской страны, с которым он постоянно встречался.
А что если Путин тоже окажется завербованным?
украинскими спецслужбами, которые подконтрольные спецслужбам США, а они в свою очередь ставленники Сороса и выходит политическая элита РФ - соросята!!!
Художественный Орзэмэс
Его завербовал Валя, который работал дворником у Корнея Чуковского.