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Артём Мазанов
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«Интерфакс»: по данным следствия, вербовщиком Ивана Сафронова был его чешский друг Мартин Ларыш Материал редакции

Адвокат рассказал, что Сафронов дал показания об взаимоотношениях с предполагаемым вербовщиком, это имя было для него ожидаемо.

13 комментариев
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Следствие считает бывшего чешского журналиста Мартина Лариша вербовщиком обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник журналистов рассказал, что, по версии следствия, Лариш завербовал Сафронова в 2012 году «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».

В этих документах [материалах следствия] человек [предполагаемый вербовщик] проходит как лицо, которое в 2012 году завербовало, а в 2017 дало Ивану некие указания. Иван не скрывает знакомства с этим человеком, имя которого я не называю, но завербованным он себя, конечно, не считает.

адвокат в разговоре с РИА «Новости»

В июле ТАСС сообщал, что Сафронов неоднократно встречался с Ларышем — кадровым сотрудником чешских спецслужб. О том, что Сафронов встречался со своим другом, гражданином Чехии Ларышем, также сообщал «Проект». Русская служба Би-би-си публиковала письмо Лариша, где он подтверждает факт знакомства с Сафроновым, но отрицает причастность к чешской разведке.

Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником.

ТАСС

Адвокат Иван Павлов рассказал ТАСС, что следователь ФСБ Александр Чабан назвал Сафронову имя его предполагаемого вербовщика, эта фигура оказалась ожидаемой для обвиняемого. «Сафронов дал исчерпывающие показания о взаимоотношениях с этим человеком», — уточнил адвокат.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене, но в «Роскосмосе» утверждают, что это не связано с его текущим местом работы. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».

#новости #делосафронова

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13 комментариев
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Закомплексованная Душа

1

Если только на этом строится обвинение в госизмене, то это не очень сильная позиция у силовиков

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Bad Mother Fucker

Закомплексованн…
3

когда им это мешало

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Сознательный завод

0

Ты себе в блог пост сделал

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Артём Мазанов

Сознательный
1

Спасибо за подписку

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Сознательный завод

Артём
0

Я просто читаю свежее всего сайта, но пожалуйста

Ответить

Артём Мазанов

Сознательный
0

Тогда забираю спасибо

Ответить

Сознательный завод

Артём
1

Тогда забираю пожалуйста

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Смелый меч

Сознательный
1

Он решил, всю славу себе забрать, а не делиться с подсайтом.

UPD Всё-таки решил поделиться

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Umberto Eco

0

А что если Путин тоже окажется завербованным? И завербовал его 
давний знакомый Александр из одной небольшой восточноевропейской страны, с которым он постоянно встречался.

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YeezySpace

Umberto
0

А что если Путин тоже окажется завербованным?

украинскими спецслужбами, которые подконтрольные спецслужбам США, а они в свою очередь ставленники Сороса и выходит политическая элита РФ - соросята!!!

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Umberto Eco

YeezySpace
0

Да.

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Художественный Орзэмэс

YeezySpace
0

Его завербовал Валя, который работал дворником у Корнея Чуковского.

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Сергей Васильев

0

Почему это важно?

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