«Делимобиль» добавил рейтинг пользователей, от него будет зависеть цена поездки и доступ к машинам бизнес-класса Материал редакции
На рейтинг влияет манера вождения, штрафы, своевременность оплаты и частота поездок.
«Делимобиль» добавил рейтинг пользователей, который с 19 октября будет отображаться в приложении после обновления. Об этом представители сервиса рассказали TJ.
Рейтинг складывается по пятибалльной шкале и влияет том числе на стоимость поездки. Он зависит от четырёх факторов:
- Манера вождения (резкие ускорения, резкие торможения, скорость движения, наличие ДТП и превышение скорости);
- Частота поездок (количество минут в режиме ride со скоростью более 20 км/ч за последний месяц);
- Наличие или отсутствие штрафов;
- Своевременность оплаты поездок.
Рейтинг влияет на цену за минуту поездки — у водителей с наивысшим рейтингом выгода может составить до 35 %, из них 20% — за безопасность вождения. Точные тарифы сервис не раскрывает. Высокие оценки также дают доступ к машинам бизнес-класса: BMW, Mercedes, Mini, автомобилям без оклейки и расширенному страхованию.
При критически низких значениях некоторых составляющих (опасное превышение скорости) пользователя предупредят о возможной блокировке в сервисе временно или навсегда. Сервис будет подсказывать пользователю, как улучшить свой рейтинг.
Бренд-директор «Делимобиля» София Полякова назвала рейтинг «шагом на пути к построению ответственного шеринг-коммьюнити».
«Делимобиль» — не первый сервис, который запустил рейтинг пользователей. В YouDrive рассказали vc.ru, что похожая система работает у них с 2017 года. «Чем чаще, дольше и аккуратнее пользователь ездит, тем больше баллов рейтинга он получает, а значит быстрее перейдёт на следующий уровень», — уточнили в сервисе.
Жаль, что мы не живём в таком мире, я бы всем подряд единицу ставил и наблюдал за пожарищем.
Ну в серии как раз таки обыгрывается приход на свадьбу героини тем, что важность имеют оценки от пользователей с большим рейтингом. Так что денёк бы ты поставил всем единички и тебе бы в ответ накидали, а уже потом неважно что ты там ставишь.
Лучше обходить стороной эту контору, если уж есть необходимость в использовании каршеринга
Крестьянский чайник
Ну выбор останется не особо большой: либо Яндекс с нормальными машинами и "высоким спросом))))", либо Белка с помойками на колёсах, где ебутся бомжи, либо Юдрайв, который стоит в соседнем АО.
Тут уже да, личный выбор каждого. По мне лучше переплатить за минуту рубля 2-3, чем иметь риск получить списание с карточки в 15к за какую-нибудь царапину до тебя, когда контора начнёт собирать бабки на ремонт очередной разбитой машины