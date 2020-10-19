Новости
Артём Мазанов
297

«Делимобиль» добавил рейтинг пользователей, от него будет зависеть цена поездки и доступ к машинам бизнес-класса Материал редакции

На рейтинг влияет манера вождения, штрафы, своевременность оплаты и частота поездок.

8 комментариев
В закладки

«Делимобиль» добавил рейтинг пользователей, который с 19 октября будет отображаться в приложении после обновления. Об этом представители сервиса рассказали TJ.

Рейтинг складывается по пятибалльной шкале и влияет том числе на стоимость поездки. Он зависит от четырёх факторов:

  1. Манера вождения (резкие ускорения, резкие торможения, скорость движения, наличие ДТП и превышение скорости);
  2. Частота поездок (количество минут в режиме ride со скоростью более 20 км/ч за последний месяц);
  3. Наличие или отсутствие штрафов;
  4. Своевременность оплаты поездок.

Рейтинг влияет на цену за минуту поездки — у водителей с наивысшим рейтингом выгода может составить до 35 %, из них 20% — за безопасность вождения. Точные тарифы сервис не раскрывает. Высокие оценки также дают доступ к машинам бизнес-класса: BMW, Mercedes, Mini, автомобилям без оклейки и расширенному страхованию.

При критически низких значениях некоторых составляющих (опасное превышение скорости) пользователя предупредят о возможной блокировке в сервисе временно или навсегда. Сервис будет подсказывать пользователю, как улучшить свой рейтинг.

Бренд-директор «Делимобиля» София Полякова назвала рейтинг «шагом на пути к построению ответственного шеринг-коммьюнити».

Ведь закон шеринг-экономики очень прост: если ты оставляешь машину в плохом состоянии — задумайся, не получится ли так, что она снова попадёт к тебе и твой опыт будет сильно испорчен.

София Полякова
бренд-директор «Делимобиля»

«Делимобиль» — не первый сервис, который запустил рейтинг пользователей. В YouDrive рассказали vc.ru, что похожая система работает у них с 2017 года. «Чем чаще, дольше и аккуратнее пользователь ездит, тем больше баллов рейтинга он получает, а значит быстрее перейдёт на следующий уровень», — уточнили в сервисе.

#новости #каршеринг

Артём Мазанов PLUS
+148 901
И это не новость ИА «Панорама»
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 224807, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Oct 2020 11:30:53 +0300", "is_special": false }
Сервис по приему платежей на сайте
Бесплатное подключение. Нет абонентской платы. Комиссия от 1,7%. Решение 54-ФЗ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Галицкий

4
Ответить

alexferman

Андрей
0

Жаль, что мы не живём в таком мире, я бы всем подряд единицу ставил и наблюдал за пожарищем.

Ответить

Роман

alexferman
1

Ну в серии как раз таки обыгрывается приход на свадьбу героини тем, что важность имеют оценки от пользователей с большим рейтингом. Так что денёк бы ты поставил всем единички и тебе бы в ответ накидали, а уже потом неважно что ты там ставишь.

Ответить

alexferman

Роман
0

Жаль

Ответить

Stan Islav

1

Лучше обходить стороной эту контору, если уж есть необходимость в использовании каршеринга

Ответить

Крестьянский чайник

Stan
0

Ну выбор останется не особо большой: либо Яндекс с нормальными машинами и "высоким спросом))))", либо Белка с помойками на колёсах, где ебутся бомжи, либо Юдрайв, который стоит в соседнем АО. 

Ответить

Stan Islav

Крестьянский
0

Тут уже да, личный выбор каждого. По мне лучше переплатить за минуту рубля 2-3, чем иметь риск получить списание с карточки в 15к за какую-нибудь царапину до тебя, когда контора начнёт собирать бабки на ремонт очередной разбитой машины

Ответить

Смелый меч

0

Может ли это от аварий с участием людей купивших левые аккаунты?
Ответ нет.
Просто повысят цену за эти левые аккаунты.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Финская газета написала, что Александр Пушкин «с достаточной степенью уверенности» умер от туберкулёза
Читатели указали на ошибку, но автор не стала править материал.
127
Новости
«Чеченцы здесь ни при чем»: Кадыров высказался о теракте во Франции и призвал не делать акцент на национальности убийцы
«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности».
377
Новости
30 тысяч человек вышли на «Партизанский марш» в Минске. Милиция применила резиновые пули, десятки участников задержаны
Протесты в Белоруссии продолжаются.
153
Популярное за три дня
Разборы
Во Франции обезглавили учителя после лекции с карикатурами на Мухаммеда. Подозревают 18-летнего россиянина. Главное
Ответственность взял человек с ником «Tchetchene_270», опубликовавший фото отрезанной головы и обращение к Макрону.
541
Беларусь
Кондитерская в Гродно отказалась печь торт для ОМОНа. После этого местные жители скупили там всю продукцию
Так они поддержали решение кондитерской.
78
Интернет
Помните брянских котов, которые стали популярны в японском интернете? Компания сделала тетрис-гайд для мерчендайзеров
TJournal писал об этих упаковках в конце августа.
39
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Открытый Вопрос

Финская газета написала, что…

KSA

Мэрия Москвы допустила введение…

пiрячком по дупоньцi

Умер отец Витаса Владас Грачев

Аркадий Семёнов

Умер отец Витаса Владас Грачев

Stan Islav

«Делимобиль» добавил рейтинг…

Євген Аврамов

Экс-мэра Норильска приговорили…

KSA

Мэрия Москвы допустила введение…

bro mi

30 тысяч человек вышли на…

пепси

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Запись в подсайте Twitter

Роман Белоус

Запись в подсайте Twitter

Аркадий Семёнов

Финская газета написала, что…

пепси

Запись в подсайте Twitter

Аркадий Семёнов

Финская газета написала, что…

alexferman

Умер отец Витаса Владас Грачев

Игорь Рачук

Суд арестовал врача, выдавшего…

Myemptyblog

Запись в подсайте Twitter

alexferman

Запись в подсайте Twitter

LC

Из зоопарка Сан-Франциско…

alexferman

«Делимобиль» добавил рейтинг…
null