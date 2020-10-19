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Артём Мазанов
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На платформе мэрии Москвы для удалённой учёбы произошёл сбой в первый день работы. Учителя вернулись обратно в Zoom Материал редакции

Власти сообщили, что сбой в работе электронного дневника не помешал началу уроков. Но родители рассказывают об обратном.

18 комментариев
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Изображение журналиста Александра Плющева

На платформе «Московская электронная школа» (МЭШ), предназначенной для дистанционного обучения учеников старших классов школ, произошёл сбой в первый день работы. Об этом пишет The Bell со ссылкой на родителей четверых школьников и подтверждает корреспондент «Медузы».

Некоторые родители рассказали The Bell, что при попытке попасть на портал МЭШ выдавалась ошибка, другим сообщалось, что услуга недоступна. Некоторые учителя вернулись обратно в Zoom, другие — провели запланированные уроки в Microsoft Teams, но ссылки на них пришлось пересылать через родительские чаты. На сбои в работе сервиса родители школьников и сами ученики жалуются и твиттере.

Alexey Navalny @navalny
Давно я не слышал таких проклятий в адрес Собянина. Это Захар сидит и ругается. У него началась дистанционная учеба. Уроки должны идти через специальный портал, на которой потратили миллиарды. Конечно, всё упало и не работает. В итоге все плюнули и вернулись в зум.

Дочь корреспондента «Медузы» и другие ученики её класса смогли подключиться к Microsoft Teams, но это не получилось у педагога, поэтому уроки перенесли обратно в Zoom.

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы рассказали, что сбой в работе электронного дневника не помешал началу уроков: первое занятие прошло прошло с техническими сбоями, ко второму уроку работу электронных ресурсов удалось восстановить. «На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений», — уточнили в мэрии.

#новости #карантинвроссии #образование

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18 комментариев
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rossoshmap

18
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Рыжий

rossoshmap
2

Там и программисты скорее всего студенты какие-нибудь

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solawind

Рыжий
1

там весьма неплохо платят и держат жопы в одном из лучших офисов москвы в сити.

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Вова А.

Рыжий
0

Там тендер полюбому был на лямов 50-70, а то и больше, у госкомпаний имплементированную систему (если с. доработками, но не дикий кастом) до новой версии обновить лямов 10-20 стоит из личного опыта)
А тут новый проект, большое число пользователей, при этом с дедлайнами жесткими.

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Dmitry Shiryaev

Вова
1

50-70 лямов хватит на простенький портал. На пачку программистов один только зарплатный фонд на полгода будет состоять из 60 лямов

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rossoshmap

Рыжий
0

разработать клон яндекса freelance

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Смелый меч

7

Никогда такого не было и вот опять.

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Снежный хот-дог

2

@московский школьник прокомментируй

Ответить

Плохой танк88

Снежный
2

Все было хорошо пока не появился Навальный со своим твиттером и не положил нашу видеоплощадку, типичный твиттерэффект, мерзко.....

Ответить

Егор Харитонов

1

...

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Abram Dikoy

1

Я сначала подумал что под Нэвэльным приведена цитата его сына, похехал от души

Ответить

solawind

0

дит москвы умеет что-нибудь сделать не обосравшись? что ни новость, то их сервисы упали. еще хвастались что в какой то верх рейтинга среди цифровых городов попали, лол

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KSA

solawind
2

Конечно умеет! Обосраться

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bor_vn

0

Это не ты в рот ебала систему образования, а система образования в рот ебет тебя )

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

bor_vn
0

Время идёт, ничего не меняется

Ответить

KSA

0

ОФФ-ЛАЙН! ОФФ-ЛАЙН!ОФФ-ЛАЙН!
Собянин геть!

Ответить

Vyacheslav Gorin

0

ИТ-распильные это мировая практика, у нас тут также есть местные галеры на господрядах, тоже необоснованно дорогое говно делают

Ответить

Одетый Гоша

Vyacheslav
0

Я очень подозреваю, что ‘у вас’, если пересчитать в равных показателях, окажется что распильная распилила в 10 раз меньше, а то и в 100.

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