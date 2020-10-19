На платформе мэрии Москвы для удалённой учёбы произошёл сбой в первый день работы. Учителя вернулись обратно в Zoom Материал редакции
Власти сообщили, что сбой в работе электронного дневника не помешал началу уроков. Но родители рассказывают об обратном.
На платформе «Московская электронная школа» (МЭШ), предназначенной для дистанционного обучения учеников старших классов школ, произошёл сбой в первый день работы. Об этом пишет The Bell со ссылкой на родителей четверых школьников и подтверждает корреспондент «Медузы».
Некоторые родители рассказали The Bell, что при попытке попасть на портал МЭШ выдавалась ошибка, другим сообщалось, что услуга недоступна. Некоторые учителя вернулись обратно в Zoom, другие — провели запланированные уроки в Microsoft Teams, но ссылки на них пришлось пересылать через родительские чаты. На сбои в работе сервиса родители школьников и сами ученики жалуются и твиттере.
Дочь корреспондента «Медузы» и другие ученики её класса смогли подключиться к Microsoft Teams, но это не получилось у педагога, поэтому уроки перенесли обратно в Zoom.
В пресс-службе департамента образования и науки Москвы рассказали, что сбой в работе электронного дневника не помешал началу уроков: первое занятие прошло прошло с техническими сбоями, ко второму уроку работу электронных ресурсов удалось восстановить. «На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений», — уточнили в мэрии.
Там и программисты скорее всего студенты какие-нибудь
Там тендер полюбому был на лямов 50-70, а то и больше, у госкомпаний имплементированную систему (если с. доработками, но не дикий кастом) до новой версии обновить лямов 10-20 стоит из личного опыта)
А тут новый проект, большое число пользователей, при этом с дедлайнами жесткими.
50-70 лямов хватит на простенький портал. На пачку программистов один только зарплатный фонд на полгода будет состоять из 60 лямов
@московский школьник прокомментируй
Плохой танк88
Все было хорошо пока не появился Навальный со своим твиттером и не положил нашу видеоплощадку, типичный твиттерэффект, мерзко.....
Я сначала подумал что под Нэвэльным приведена цитата его сына, похехал от души
дит москвы умеет что-нибудь сделать не обосравшись? что ни новость, то их сервисы упали. еще хвастались что в какой то верх рейтинга среди цифровых городов попали, лол
Это не ты в рот ебала систему образования, а система образования в рот ебет тебя )
ИТ-распильные это мировая практика, у нас тут также есть местные галеры на господрядах, тоже необоснованно дорогое говно делают
Одетый Гоша
Я очень подозреваю, что ‘у вас’, если пересчитать в равных показателях, окажется что распильная распилила в 10 раз меньше, а то и в 100.