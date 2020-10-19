В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине Материал редакции
Судья постановил, что это доказывает неспособность мужчины «интегрироваться в немецкие условия жизни».
Административный суд немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг постановил, что мужчина-мусульманин, отказавшийся пожать руку женщине, не должен получать гражданство страны. Об этом пишет Deutsche Welle.
40-летний мужчина приехал в Германию из Ливана в 2002 году. Там он изучил медицину и сейчас работает врачом в клинике. В 2012 году мужчина подал заявление на получение гражданства, подписав декларацию о лояльности конституции Германии и против экстремизма. Позже он сдал тест на натурализацию с максимально возможной оценкой.
Однако гражданство так и не получил — в 2015 году, забирая документы, он отказался пожать руку госслужащей. Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной. Чиновница отказалась выдать ему сертификат и аннулировала заявку.
Мужчина подал иск в административный суд Штутгарта, где его отклонили, после этого он направился с апелляцией в вышестоящую инстанцию. Суд земли Баден-Вюртемберг также его не поддержал. Там заявили, что человек, который отказывается пожать руку женщине, видя в ней «опасность сексуального искушения», доказывает свою неспособность «интегрироваться в немецкие условия жизни».
В суде также подчеркнули, что рукопожатие — укоренившийся невербальный ритуал приветствия и прощания, который не зависит от пола участвующих сторон. Судья постановил, что этот жест имеет юридическое значение, поскольку символизирует заключение контракта. В решении говорится, что любой, кто отказывается пожать руку по гендерному признаку, нарушает равенство, закреплённое в Конституции Германии.
Истец заявил, что теперь не будет пожимать руки и мужчинам, но судья решил, что это всего лишь тактический ход с его стороны. Он убеждён, что практика рукопожатий переживёт даже пандемию, во время которой медики рекомендуют отказаться от этого ритуала.
В 2018 году в Швейцарии не дали гражданство паре из Северной Африки, отказавшейся пожимать руки людям другого пола.
В цевилизованом обществе нет разделения на пол/веру/сексуальные предпочтения(?)
Я так же говорю, когда захожу в женскую баню, а эти дикарки визжат почему-то.
может потому что у тебя болт 30 см и ты заходишь голый?
Ну не надо именно так это воспринимать. Я просто сказал, что человек должен со всеми общаться/здороваться и т.д. не зависимо от его пола, веры и т.д.
В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине
Не принимаешь ценности этой страны, то и не живи в ней. Всё верно
В цивилизованном мире уважают все религии и культуру других наций или верований. Уловил?
Смелый меч
Это да. Но и не уважение никто не заставлял проявлять. Да и в рукопожатии ничего такого нет. Почитай мой диалог с @alexferman.
Секретный ихтиандр
Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной.
Вы ебанутые?
Смелый меч
Обещание какое-то странное. Почитай наш диалог с @alexferman.
Может и странное, но это личная жизнь. Я не думаю, что государство вправе в неё вмешиваться. Не пожимать руки это не преступление.
забирая документы, он отказался пожать руку госслужащей. Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной. Чиновница отказалась выдать ему сертификат и аннулировала заявку.
хочу чтобы эту сцену пересняли Тарантино ну или Гай Ричи. А в конце диалога все бы превратилось в кровавую баню
Судья постановил, что этот жест имеет юридическое значение, поскольку символизирует заключение контракта.
Какой же хуитой занимается суд
Для разъяснения, там не было только из-за рукопожатия. У чувака реально тараканы в голове, он не считает женщин и мужчин равным и оправдывает педофилию, на вопрос, что он думает о свадьбе с 9 летней, он отвечает: "in some countries girls are more mature than, for example, in Norway" - "в некоторых странах девочки более зрелые, например, в Норвегии".
Отредактируйте пожалуйста новость, все гараздо сложнее @Ольга Щербинина
@Сергей Звезда
Ссылка с пруфами:
https://www.reddit.com/r/europe/comments/jdcyax/man_denied_german_citizenship_for_refusing_to/g97iymm/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Verwaltungsgerichte&Art=en&sid=2baf%200ea965e2e50fd367c7ff8ff38656&nr=27204&pos=0&anz=
Ну чот хз, если он реально что-то пообещал человеку, то это по идее не должно расцениваться как неспособность к социальной интеграции, потому что получается что способность к социальной интеграции = способность нарушать обещания, если этого требуют чиновники.
То есть можно из-за какого-то обещания проявлять неуважение к человеку?
То есть если я не люблю пожимать руки, то можно из-за идиотских социальных протоколов проявлять неуважение ко мне?
Придется с этим смириться. Если тебе протягивают руку, а ты ее не пожимаешь это можно считать как неуважение к человеку. Конечно если у тебя рука не травмирована или что-то ещё.
p.s. моему знакомому разбили нос из-за того, что он не пожал руку. Посчитав это не уважением. Хотя он тоже не любит пожимать руки.
это можно считать как неуважение к человеку
А можно и не считать.
Неуважение к человеку это если ты с фырканьем не пожимаешь руку, типа "чо это за говно мне руку тянет?". А если с улыбкой сказать "извините, я не пожимаю рук", то в чём неуважение?
Нужно ещё добавить "ничего личного", чтобы не выглядело оскорблением.
По тексту нельзя сказать, как он сказал, что жене пообещал. Может госслужащая увидела в его словах недостаточное "дружелюбие" (я хз как это сказать, но надеюсь ты понял).
Ну, он реально мог ответить "ты мне ещё хуй пожми, шлюха!", но хз
Ну про такое бы точно написали.
Да и в рукопожатии с женщинами вроде ничего такого нет, вот если бы это были обнимашки или поцелуи в щеку, то это другое дело. А так просто обычное рукопожатие.
В оправдание мужика можно сказать только то, что он держит свое слово.
Да ничего он не обещал.
Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной
Скрытый холод
Пиздит. Подумал, что прокатит.
Хорошо что в комментах всегда найдутся люди, которые там лично свечку держали)
а если он жене пообещал перерезать неверных?
А ЕСЛИ ВСЕ ПОЙДУТ И С КРЫШИ СПРЫГНУТ????
Аргументация ровно того же бабкиного уровня
Опачки, первые прецеденты пошли.
Ты все равно в РФ, зачем так нервничаешь?
У меня внж Португалии, я хочу получить паспорт в будущем, поэтому меня волнует будущее ЕС.
Юный ихтиандр
Провалишь. У тебя ведь тоже проблемы с женщинами.
Лол
С твоим отношением к ЛГБТ и темнокожим, ты тоже не впишешься
Темнокожим неграм
Я не собираюсь постоянно там жить, меня интересует больше Австрия, но это пока планы.
Весь такой правый пацан, а сам бумажечки собрал чтобы съебать в обитель смуглых гомосеков, ахаха
И что? Более того ты знаешь сколько колоний у Португалии было в африке?
Всё с тобой ясно, втайне мечтаешь подкладывать жену под африканских иммигрантов!
А казахи все о своем
Скрытый холод
Почему Португалия? Просто искал страну с приятным климатом в ЕС, но дешёвую?
Портвейн любит
Ну, это совокупность факторов, просто есть хорошие знакомые которые помогли, хотя ничего сложного в принципе не было.
Он обещал жене не заразиться короной
Так он не ради Аллаха, а ради близкого человека, вот в чём цимес.
Ну это все равно берет корни из религии. По крайней мере я так понял.
Это может брать корни из комплексов жены
Ну вот заставляют многих носить хиджабы с головы до пят. Это же религией продиктовано, а не комплексами мужа. Ну или, возможно, и тем и другим, хммм... Религия удачно дополняет желания.
При чём тут хиджабы вообще
При том, что и не пожатие руки женщинам, и ношение хиджабов, это продиктовано религией в первую очередь. А, если у тебя комплексы, то такие правила вообще для тебя находка. Боишься, что жену у тебя уведут, а ты не самодостаточен для нее, заставляй носить хиджаб, так велит Аллах. Я об этом.
Говорят, можно не мешать всё в кучу, а рассматривать явления в отдельности. Врут, наверное.
Тебе девушка при встрече протянет руку, ты не станешь пожимать? Не верю.
Вид на жительство -> постоянная виза, которая от гражданства по сути отличается невозможностью голосовать. Люди и по 20 лет без гражданства живут, особенно когда нужно от родного отказываться.
Вообще да. Бывают же временное разрешение на жительство или на работу.
Нихуя себе "временное")
Обычно же живут какое-то время в странах с временным разрешением, а потом сдают экзамены всякие и получают гражданство.
Ну какое-то время это да. Но 13 лет это знатный срок. Хорошо устроился дядя.
Ты же работать собирался
Так он работает
Подскажите, встречались ли радикальные исламисты с радикальными феминистками когда-либо?
Радикальные феминистки обожают радикальных исламистов, а те их ненавидят в ответ.
И те и другие постоянно взрываются, какая между ними разница?
"В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине"
Есть два стула. На одном..
Да что себе эти бандеровцы позволяют? Нельзя ущемлять нацменшин, только из-за того, что их рукопожатие - на другом языке! Все национальности должны иметь равноправие собственных принципов рукопожатия! Деды не за это воевали!
Ну, бля, он 13 лет жил в Германии, и они действительно считают, что за этот срок он не успел социализироваться? Вердикт вынесен из его отказа пожимать женщине руку? Нифига себе, мы никогда не узнаем, действительно ли он обещал жене не жать руки другим женщинам, либо он это делает исходя из своей религии. В любом случае, за 13 лет он более чем должен был освоиться в Германии, особенно учитывая факт его учебы и работа там, так как человек 100% тесно связан с социумом.
*когда приходится выбирать между гражданством Германии и "считать женщин за людей"*
Его ошибка была в словах, что женщинам не пожимает руку. А немецкая чиновница не замедлила триггернуться. Небось, убежденная феминистка лет 35-45, которой даже руку пожать страшно.
Можно было бы придумать другую отмазку, но, полагаю, эта пездень застала мужика врасплох.
А с каких пор вообще чиновники пожимают кому-то руки? Это же не партнёр по сделке и не друг.
И прямо отказался бы если бы тебе протянула руку паспортистка при выдаче паспорта в германии?