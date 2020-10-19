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Ольга Щербинина
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В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине Материал редакции

Судья постановил, что это доказывает неспособность мужчины «интегрироваться в немецкие условия жизни».

119 комментариев
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Административный суд немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг постановил, что мужчина-мусульманин, отказавшийся пожать руку женщине, не должен получать гражданство страны. Об этом пишет Deutsche Welle.

40-летний мужчина приехал в Германию из Ливана в 2002 году. Там он изучил медицину и сейчас работает врачом в клинике. В 2012 году мужчина подал заявление на получение гражданства, подписав декларацию о лояльности конституции Германии и против экстремизма. Позже он сдал тест на натурализацию с максимально возможной оценкой.

Однако гражданство так и не получил — в 2015 году, забирая документы, он отказался пожать руку госслужащей. Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной. Чиновница отказалась выдать ему сертификат и аннулировала заявку.

Мужчина подал иск в административный суд Штутгарта, где его отклонили, после этого он направился с апелляцией в вышестоящую инстанцию. Суд земли Баден-Вюртемберг также его не поддержал. Там заявили, что человек, который отказывается пожать руку женщине, видя в ней «опасность сексуального искушения», доказывает свою неспособность «интегрироваться в немецкие условия жизни».

В суде также подчеркнули, что рукопожатие — укоренившийся невербальный ритуал приветствия и прощания, который не зависит от пола участвующих сторон. Судья постановил, что этот жест имеет юридическое значение, поскольку символизирует заключение контракта. В решении говорится, что любой, кто отказывается пожать руку по гендерному признаку, нарушает равенство, закреплённое в Конституции Германии.

Истец заявил, что теперь не будет пожимать руки и мужчинам, но судья решил, что это всего лишь тактический ход с его стороны. Он убеждён, что практика рукопожатий переживёт даже пандемию, во время которой медики рекомендуют отказаться от этого ритуала.

В 2018 году в Швейцарии не дали гражданство паре из Северной Африки, отказавшейся пожимать руки людям другого пола.

#новости #германия

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119 комментариев
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Смелый меч

28

Все правильно, не можешь жить как все (общаться с женщинами и все такое) живи там где этого можно не делать. В цевилизованом обществе нет разделения на пол/веру/сексуальные предпочтения(?).

Ответить

alexferman

Смелый
2

В цевилизованом обществе нет разделения на пол/веру/сексуальные предпочтения(?)

Я так же говорю, когда захожу в женскую баню, а эти дикарки визжат почему-то.

Ответить

Валентин Жетонофф

alexferman
0

может потому что у тебя болт 30 см и ты заходишь голый?

Ответить

alexferman

Валентин
1

Но ведь... цивилизованность...

Ответить

Смелый меч

alexferman
0

Ну не надо именно так это воспринимать. Я просто сказал, что человек должен со всеми общаться/здороваться и т.д. не зависимо от его пола, веры и т.д.

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
0

А ты попробуй с шампанским и цветами

Ответить

Сергей Королевский

Смелый
1

В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине

Не принимаешь ценности этой страны, то и не живи в ней. Всё верно

Ответить

# realfiddy

Смелый
1

В цивилизованном мире уважают все религии и культуру других наций или верований. Уловил?

Ответить

Смелый меч

#
0

Это да. Но и не уважение никто не заставлял проявлять. Да и в рукопожатии ничего такого нет. Почитай мой диалог с @alexferman.

Ответить

Секретный ихтиандр

Смелый
0

Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной.

Вы ебанутые?

Ответить

Смелый меч

Секретный
0

Обещание какое-то странное. Почитай наш диалог с @alexferman.

Ответить

alexferman

Смелый
2

Может и странное, но это личная жизнь. Я не думаю, что государство вправе в неё вмешиваться. Не пожимать руки это не преступление.

Ответить

Даниил Шинкаренко

Смелый
0

Скажи это туалетам и раздевалкам, а также спорт :)

Ответить

Neketa Fo

9

забирая документы, он отказался пожать руку госслужащей. Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной. Чиновница отказалась выдать ему сертификат и аннулировала заявку.

хочу чтобы эту сцену пересняли Тарантино ну или Гай Ричи. А в конце диалога все бы превратилось в кровавую баню 

Ответить

# realfiddy

Neketa
0

ну или Гай Ричи

Гай Ричи

Ответить

Neketa Fo

8

Судья постановил, что этот жест имеет юридическое значение, поскольку символизирует заключение контракта.

Какой же хуитой занимается суд

Ответить

_nevo

Neketa
0

Суд призван разрешать конфликты и устранять противоречия. Если, конечно, он не занят производством удобных для власти решений.

Ответить

Кирило Крамер

8

Для разъяснения, там не было только из-за рукопожатия. У чувака реально тараканы в голове, он не считает женщин и мужчин равным и оправдывает педофилию, на вопрос, что он думает о свадьбе с 9 летней, он отвечает: "in some countries girls are more mature than, for example, in Norway" - "в некоторых странах девочки более зрелые, например, в Норвегии".

Отредактируйте пожалуйста новость, все гараздо сложнее @Ольга Щербинина
@Сергей Звезда 

Ссылка с пруфами:
https://www.reddit.com/r/europe/comments/jdcyax/man_denied_german_citizenship_for_refusing_to/g97iymm/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Verwaltungsgerichte&Art=en&sid=2baf%200ea965e2e50fd367c7ff8ff38656&nr=27204&pos=0&anz=

Ответить

alexferman

3

Ну чот хз, если он реально что-то пообещал человеку, то это по идее не должно расцениваться как неспособность к социальной интеграции, потому что получается что способность к социальной интеграции = способность нарушать обещания, если этого требуют чиновники.

Ответить

Смелый меч

alexferman
0

То есть можно из-за какого-то обещания проявлять неуважение к человеку?

Ответить

alexferman

Смелый
1

То есть если я не люблю пожимать руки, то можно из-за идиотских социальных протоколов проявлять неуважение ко мне?

Ответить

Смелый меч

alexferman
1

Придется с этим смириться. Если тебе протягивают руку, а ты ее не пожимаешь это можно считать как неуважение к человеку. Конечно если у тебя рука не травмирована или что-то ещё.

p.s. моему знакомому разбили нос из-за того, что он не пожал руку. Посчитав это не уважением. Хотя он тоже не любит пожимать руки.

Ответить

alexferman

Смелый
4

это можно считать как неуважение к человеку

А можно и не считать.

Неуважение к человеку это если ты с фырканьем не пожимаешь руку, типа "чо это за говно мне руку тянет?". А если с улыбкой сказать "извините, я не пожимаю рук", то в чём неуважение?

Ответить

KSA

alexfer…
3

"Извините, я не пожимаю рук бабам-христианкам"

Ответить

alexferman

KSA
0

Нужно ещё добавить "ничего личного", чтобы не выглядело оскорблением.

Ответить

KSA

alexfer…
0

"просто бизнес" на непожимании

Ответить

Смелый меч

alexfer…
0

По тексту нельзя сказать, как он сказал, что жене пообещал. Может госслужащая увидела в его словах недостаточное "дружелюбие" (я хз как это сказать, но надеюсь ты понял).

Ответить

alexferman

Смелый
1

Ну, он реально мог ответить "ты мне ещё хуй пожми, шлюха!", но хз

Ответить

Смелый меч

alexfer…
0

Ну про такое бы точно написали.

Да и в рукопожатии с женщинами вроде ничего такого нет, вот если бы это были обнимашки или поцелуи в щеку, то это другое дело. А так просто обычное рукопожатие.
В оправдание мужика можно сказать только то, что он держит свое слово.

Ответить

Эдуард Суровый

alexferman
0

Да ничего он не обещал. 

Ответить

alexferman

Эдуард
0

Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной

Ответить

Скрытый холод

alexferman
1

Пиздит. Подумал, что прокатит.

Ответить

alexferman

Скрытый
2

Хорошо что в комментах всегда найдутся люди, которые там лично свечку держали)

Ответить

Скрытый холод

alexfer…
1

Так в том и дело, обе версии равноценны. 

Ответить

Эдуард Суровый

alexferman
0

Я читал пост.

Ответить

Neketa Fo

Эдуард
1

Опа, жена в чате! Дорогая, ну расскажи какого быть в браке за мусульманином, как жизнь в гермашке? Пили пост, мы тут такое любим 

Ответить

thewatt

alexferman
0

а если он жене пообещал перерезать неверных?

Ответить

alexferman

thewatt
0

А ЕСЛИ ВСЕ ПОЙДУТ И С КРЫШИ СПРЫГНУТ????

Аргументация ровно того же бабкиного уровня

Ответить

thewatt

alexferman
0

спрыгнул с крыши — не получишь гражданство, всё просто

Ответить

Скрытый холод

4

В Швейцарии что-то подобное помнится было. 

Ответить

Ольга Щербинина

Скрытый
1

ага, добавила

Ответить

Скрытый холод

Скрытый
0

https://snob.ru/news/164662/

Ответить

Maxim Lim

3

Полностью на стороне суда, ибо нехер 

Ответить

Alexey Snooker

2

Опачки, первые прецеденты пошли.

Ответить

Сознательный завод

Alexey
1

Ты все равно в РФ, зачем так нервничаешь?

Ответить

Alexey Snooker

Сознательный
2

У меня внж Португалии, я хочу получить паспорт в будущем, поэтому меня волнует будущее ЕС.

Ответить

Юный ихтиандр

Alexey
5

Провалишь. У тебя ведь тоже проблемы с женщинами.

Ответить

Alexey Snooker

Юный
0

Лол

Ответить

Дмитрий

Alexey
0

Dizer alguma coisa em português

Ответить

Alexey Snooker

Дмитрий
0

Kurwa pierdole да, кажется, так

Ответить

Недовольный Женя

Юный
0

Так он пидор, это только плюс!

Ответить

Сознательный завод

Alexey
2

С твоим отношением к ЛГБТ и темнокожим, ты тоже не впишешься 

Ответить

KSA

Сознательный
0

Темнокожим неграм

Ответить

Сознательный

KSA
0

С темной кожей не только негры

Ответить

KSA

Сознате…
0

Есть два сорта людей - негры и белые

Ответить

Alexey Snooker

Сознательный
0

Я не собираюсь постоянно там жить, меня интересует больше Австрия, но это пока планы.

Ответить

alexferman

Alexey
1

Весь такой правый пацан, а сам бумажечки собрал чтобы съебать в обитель смуглых гомосеков, ахаха

Ответить

Alexey Snooker

alexferman
0

И что? Более того ты знаешь сколько колоний у Португалии было в африке? 

Ответить

alexferman

Alexey
0

Всё с тобой ясно, втайне мечтаешь подкладывать жену под африканских иммигрантов!

Ответить

Alexey Snooker

alexfer…
0

А казахи все о своем

Ответить

alexferman

Alexey
1

Да, мы каждый день подкладываем Орлова под узбеков

Ответить

Евгений Клочков

Alexey
0

фу, лузотропиканец

Ответить

Скрытый холод

Alexey
0

Почему Португалия? Просто искал страну с приятным климатом в ЕС, но дешёвую?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Скрытый
0

Портвейн любит

Ответить

Alexey Snooker

Дмитрий
0

Ну кстати да, там дешевые вина, но я почти не пью.

Ответить

Alexey Snooker

Скрытый
0

Ну, это совокупность факторов, просто есть хорошие знакомые которые помогли, хотя ничего сложного в принципе не было.

Ответить

KSA

2

Он обещал жене не заразиться короной

Ответить

Sergey Michko

KSA
0

в 2015 году

Ответить

Плохой танк88

1

Нужны санкции, нельзя это так оставлять, бедный мужик...

Ответить

Далекий химик

1

С одной стороны верно, а с другой так тупо. Ну не пожал руку и чего? Я например тоже руки женщинам не пожимаю обычно. А сам чел мог бы сделать исключение, Аллах думаю простил бы, как и жена, ради гражданства.

Ответить

alexferman

Далекий
–1

Так он не ради Аллаха, а ради близкого человека, вот в чём цимес.

Ответить

Далекий химик

alexferman
2

Ну это все равно берет корни из религии. По крайней мере я так понял.

Ответить

alexferman

Далекий
2

Это может брать корни из комплексов жены

Ответить

Далекий химик

alexferman
0

Ну вот заставляют многих носить хиджабы с головы до пят. Это же религией продиктовано, а не комплексами мужа. Ну или, возможно, и тем и другим, хммм... Религия удачно дополняет желания.

Ответить

alexferman

Далекий
0

При чём тут хиджабы вообще

Ответить

Далекий химик

alexfer…
1

При том, что и не пожатие руки женщинам, и ношение хиджабов, это продиктовано религией в первую очередь. А, если у тебя комплексы, то такие правила вообще для тебя находка. Боишься, что жену у тебя уведут, а ты не самодостаточен для нее, заставляй носить хиджаб, так велит Аллах. Я об этом.

Ответить

alexferman

Далекий
0

Говорят, можно не мешать всё в кучу, а рассматривать явления в отдельности. Врут, наверное.

Ответить

Далекий химик

alexfer…
0

Можно. А в чем спор?

Ответить

Neketa Fo

Далекий
0

Ну не пожал руку и чего?

Еба, ты меня уважаешь или чо? Дай краба епта!

Ответить

Скрытый холод

Далекий
0

Тебе девушка при встрече протянет руку, ты не станешь пожимать? Не верю.

Ответить

KSA

Скрытый
0

Облобызает попутно с314здив кольца

Ответить

Далекий химик

Скрытый
0

ББПЕ

Ответить

Скрытый холод

Далекий
0

Ну для этого не обязательно ждать, когда она руку протянет.

Ответить

Далекий химик

Скрытый
0

Действую на опережение.

Ответить

Юный ихтиандр

0

Не понял. Он 13 лет жил в Германии без гражданства что ли? А можно мне тоже?

Ответить

Николай Петров

Юный
3

Тоже поди статус беженца.

Ответить

van der Pusch

Юный
3

Вид на жительство -> постоянная виза, которая от гражданства по сути отличается невозможностью голосовать. Люди и по 20 лет без гражданства живут, особенно когда нужно от родного отказываться.

Ответить

Сознательный завод

Юный
0

Вообще да. Бывают же временное разрешение на жительство или на работу.

Ответить

Юный ихтиандр

Сознательный
0

Нихуя себе "временное")

Ответить

Сознательный завод

Юный
0

Обычно же живут какое-то время в странах с временным разрешением, а потом сдают экзамены всякие и получают гражданство.

Ответить

Юный ихтиандр

Сознательный
0

Ну какое-то время это да. Но 13 лет это знатный срок. Хорошо устроился дядя.

Ответить

Сознательный

Юный
1

Вполне нормальный срок имхо. Бывает больше 

Ответить

Офицерский фонарь

–3

Ковид, какие пожимания.
—-
Никакой смысловой нагрузки, одни набросы и офтоп, пожаловался.

Ответить

Часовой кран

Офицерский
1

Ты же работать собирался

Ответить

Лёша Любимцев

Часовой
1

Так он работает

Ответить

Юный ихтиандр

Лёша
0

Вахтёрит

Ответить

Часовой кран

Юный
1

Батхёртит

Ответить

Художественный Орзэмэс

Юный
0

@Вахтёр 

Ответить

Часовой кран

Художес…
–1

@Артём Крысанов 

Ответить

Юный ихтиандр

Офицерский
0

Ты же ушёл работать, э.

Ответить

Часовой кран

Офицерский
0

Дешевка

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Подскажите, встречались ли  радикальные исламисты с радикальными феминистками когда-либо? 

Ответить

Слава Инженеров

Атлант
0

выживших не остается

Ответить

Сергей Васильев

Атлант
0

Радикальные феминистки обожают радикальных исламистов, а те их ненавидят в ответ.

Ответить

alexferman

Атлант
0

И те и другие постоянно взрываются, какая между ними разница?

Ответить

Dr. Acula

alexferman
0

первые живут дольше

Ответить

Иван Клюхин

Атлант
0

Вряд ли, и тех и других слишком часто бомбит

Ответить

Всевозможный бас

0

Так надо было изнасиловать

Ответить

Руслан Астратов

0

"В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине"

Есть два стула. На одном..

Ответить

пiрячком по дупоньцi

0

Да что себе эти бандеровцы позволяют? Нельзя ущемлять нацменшин, только из-за того, что их рукопожатие - на другом языке! Все национальности должны иметь равноправие собственных принципов рукопожатия! Деды не за это воевали!

Ответить

Минеральный рак

0

Миграционная служба Франции

Ответить

Принудительный дебаркадер

0

Ну, бля, он 13 лет жил в Германии, и они действительно считают, что за этот срок он не успел социализироваться? Вердикт вынесен из его отказа пожимать женщине руку? Нифига себе, мы никогда не узнаем, действительно ли он обещал жене не жать руки другим женщинам, либо он это делает исходя из своей религии. В любом случае, за 13 лет он более чем должен был освоиться в Германии, особенно учитывая факт его учебы и работа там, так как человек 100% тесно связан с социумом.

Ответить

ユリー シャネ

0

*когда приходится выбирать между гражданством Германии и "считать женщин за людей"*

Ответить

Служащий магнит

0

Я с началом эпидемии перестал за руку здороваться со всеми, кроме мужиков, выходцев из СНГ. 

Ответить

thewatt

Служащий
0

к сожалению это был 2015 год

Ответить

Солёная Капля

0

Его ошибка была в словах, что женщинам не пожимает руку. А немецкая чиновница не замедлила триггернуться. Небось, убежденная феминистка лет 35-45, которой даже руку пожать страшно.

Можно было бы придумать другую отмазку, но, полагаю, эта пездень застала мужика врасплох. 

А с каких пор вообще чиновники пожимают кому-то руки? Это же не партнёр по сделке и не друг.

Ответить

Удобный томагавк_два

–1

Ну так то я сама руки никому не пожимаю 🤔зачем это делать в современном мире? Хотя ясен пень что у него религиозные предубеждения насчёт женщин.

Ответить

Слава Инженеров

Удобный
0

И прямо отказался бы если бы тебе протянула руку паспортистка при выдаче паспорта в германии?

Ответить

ユリー シャネ

Слава
0

Конечно, русские же не терпилы, чтобы там Орлов не писал.

Ответить
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