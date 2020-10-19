"В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине"

Судья постановил, что это доказывает неспособность мужчины «интегрироваться в немецкие условия жизни».

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Административный суд немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг постановил, что мужчина-мусульманин, отказавшийся пожать руку женщине, не должен получать гражданство страны. Об этом пишет Deutsche Welle.

40-летний мужчина приехал в Германию из Ливана в 2002 году. Там он изучил медицину и сейчас работает врачом в клинике. В 2012 году мужчина подал заявление на получение гражданства, подписав декларацию о лояльности конституции Германии и против экстремизма. Позже он сдал тест на натурализацию с максимально возможной оценкой.

Однако гражданство так и не получил — в 2015 году, забирая документы, он отказался пожать руку госслужащей. Мужчина заявил, что пообещал жене не обмениваться рукопожатиями с другой женщиной. Чиновница отказалась выдать ему сертификат и аннулировала заявку.

Мужчина подал иск в административный суд Штутгарта, где его отклонили, после этого он направился с апелляцией в вышестоящую инстанцию. Суд земли Баден-Вюртемберг также его не поддержал. Там заявили, что человек, который отказывается пожать руку женщине, видя в ней «опасность сексуального искушения», доказывает свою неспособность «интегрироваться в немецкие условия жизни».

В суде также подчеркнули, что рукопожатие — укоренившийся невербальный ритуал приветствия и прощания, который не зависит от пола участвующих сторон. Судья постановил, что этот жест имеет юридическое значение, поскольку символизирует заключение контракта. В решении говорится, что любой, кто отказывается пожать руку по гендерному признаку, нарушает равенство, закреплённое в Конституции Германии.

Истец заявил, что теперь не будет пожимать руки и мужчинам, но судья решил, что это всего лишь тактический ход с его стороны. Он убеждён, что практика рукопожатий переживёт даже пандемию, во время которой медики рекомендуют отказаться от этого ритуала.

В 2018 году в Швейцарии не дали гражданство паре из Северной Африки, отказавшейся пожимать руки людям другого пола.