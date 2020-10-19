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Сергей Звезда
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Бывшие журналисты «Ведомостей» запустили сервис проверки информации в интернете на достоверность по заказу Материал редакции

Есть VIP-пакет, например, для фактчекинга расследований Навального. А у СМИ уже возникли вопросы к методикам сервиса.

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Бывший шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло и экс-редактор отдела финансов газеты Дмитрий Казьмин запустили сервис для фактчекинга Fakecheck.ru. Они предложили по заказу проверять на достоверность информацию в СМИ, соцсетях, телеграм-каналах, ютубе, тиктоке и на других платформах. Самый дорогой из пакетов обойдётся в 150 тысяч рублей.

Авторы Fakecheck утверждают, что большинство людей не может разобраться в фактах самостоятельно, поскольку зачастую им не хватает «времени и разных навыков, которые называют медиаграмотностью». «Поэтому большая часть аудитории не читает дальше заголовков и легко ведётся на кликбейт, не отличает мнение от факта и, да простит нас Дональд Трамп, просто не знает о проблеме fake news», — отмечают журналисты.

Примеры фактчекинга от сервиса

Проверкой информации займутся бывшие или действующие журналисты, которые, как утверждается, прошли специальное обучение методикам. «Никто не может влиять на результаты проверки – ни заказчики, ни государственные органы, ни корпорации, ни общественные организации и известные блогеры, ни основатели сервиса», — говорится в FAQ проекта.

У «Открытых медиа», чью новость использовали для примера фактчекинга нового сервиса, возникли вопросы к его работе. Речь идёт об удалении стихов про Владимира Путина и повышение пенсионного возраста из инстаграма Сергея Шнурова.

«Открытые медиа». Эксклюзивы
⚡️Молния! Наши бывшие коллеги по «Ведомостям» Максим Товкайло и Дмитрий Казьмин прислали в редакцию пресс-релиз, чтобы прорекламировать свой проект Fakecheck.ru — сервис по проверке достоверности информации в интернете. Но прежде, чем прорекламировать этот сервис, мы сделали ф...
⚡️Молния! Наши бывшие коллеги по «Ведомостям» Максим Товкайло и Дмитрий Казьмин прислали в редакцию пресс-релиз, чтобы прорекламировать свой проект Fakecheck.ru — сервис по проверке достоверности информации в интернете. Но прежде, чем прорекламировать этот сервис, мы сделали фактчекинг их фактчекингу: увы, кажется, Fakecheck.ru — не тот продукт, который мы могли бы рекомендовать.

Работа сервиса показана на примере нашей новости «Сергей Шнуров стер старые посты в своем Instagram. Там были стихи про Путина и пенсионный возраст» (https://t.me/OpenMedia/5335). Товкайло, как известно, в начале сентября стал советником Шнурова, но подчеркивает, что в фактчекинге этой новости из-за конфликта интересов участия не принимал. 😇

Что делают ребята:
✔️берут для проверки новость от 20 февраля, случайно связанную с клиентом сооснователя их проекта;
✔️утверждают то, что в новости не утверждалось — якобы Шнуров стер посты из-за своего вступления в Партию роста, а потом развенчивают это утверждение;
✔️создают ощущение отсутствия новости — пишут, что Шнуров удалил посты еще в октябре 2018 года, но не пишут, что до нашей статьи об этом не было известно (именно нашу новость Шнуров комментировал, когда объяснил, что действовал как художник Бэнкси, уничтоживший свою картину 6 октября 2018-го);
✔️ признают, что Шнуров удалил критические по отношению к власти публикации, но делают вид, что это второстепенно.

Крутой фактчекинг, ребята! Уверены, к вам выстроится очередь из других членов. Партии роста. И даже беспартийных! 😘

Fakecheck выполняет как бесплатные, так и платные заказы. Безвозмездно журналисты проверяют информацию «c высокой общественной значимостью» (приводится пример про коронавирус), в том числе ту, что просят проверить через сервис. Однако в этом случае команда проекта не гарантирует, что возьмётся за тему.

На сайте сервиса указаны платные тарифы для личных запросов и для бизнеса. «Для тех, кто хочет проверить расследования Навального, есть VIP-пакет», — указано на сайте.

Команда проекта объясняет, что пока не планирует зарабатывать на рекламе, добавляя на сайт баннеры. Деньги же планируется тратить на выплаты фактчекерам и развитие сервиса, включая автоматизацию проверки. В дальнейшем Fakecheck планирует объявить открытый набор сотрудников.

В «Ведомостях» весной сменился главный редактор, после чего весь руководящий состав редакции и многие журналисты покинули издание. Часть из них основала издание VTimes или стала там работать.

Товкайло с сентября консультирует генерального продюсера канала RTVI и лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова. В разговоре с The Bell он уточнил, что формально не работает на канал и музыканта.

Дмитрий Казьмин — это директор фонда «Медиастандарт», который занимается «медиаисследованиями и развитием стандартов журналистики». Его в 2014 году создали по инициативе Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина — главы Счётной палаты и бывшего министра финансов РФ.

#новости #медиа

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27 комментариев
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Никита Лихачёв

9

Самый известный подобный проект — Snopes, существует с 1994 года (в какой-то форме), делает ровно то, что описано: методично проверяет на фейковость разного рода громкие истории. Но он существует не как сервис, а как медиа в интересах общества.

Компания частная, можно подробно почитать на сайте, где в том числе публикуют ежегодные отчёты о финансировании, из которых видно, что примерно половину денег вносят сами акционеры (до 2019 года так было), а остальное — это донаты и партнёрства с Facebook (который использовал Snopes для верификации новостей в специальном разделе) https://www.snopes.com/disclosures/

Судя по сайту Fakecheck, их кофаундер — глава фонда «Медиастандарт», и при участии этого фонда был разработан Fakecheck. Этот фонд — один из проектов Комитета гражданских инициатив, созданного в 2012 году группой во главе с Алексеем Кудриным.

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Николай Чумаков

Никита
2

Могут интересно вообще такие компании существовать не в интересах общества, а как частный бизнес?

У любого, кто будет читать такой фактчекинг после сервиса, будет возникать мысль: если им можно заплатить за проверку расследования Навального, то, вероятно, если заплатить побольше, можно заплатить и за нужные результаты такой проверки. 

Вон у Открытых уже возникли вопросы из-за «консультанта Шнурова» — https://t.me/OpenMedia/7020

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Никита Лихачёв

Николай
0

Мне кажется, что как B2C-сервис — точно нет. Не наблюдаю абсолютно никакого запроса на это у аудитории.

Как B2B-сервис — да. Вполне может быть, что если отмена секции 230 «Закона о соблюдении приличий в коммуникациях» состоится (а за это топят как Трамп, так и Байден), то платформы типа соцсетей будут нести ответственность за публикуемый на них контент, и им понадобится армия модераторов и экспертов, чтобы соблюдать новые требования. Тут можно немного про это почитать https://www.npr.org/2020/05/30/865813960/as-trump-targets-twitters-legal-shield-experts-have-a-warning

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Николай Чумаков

Никита
0

А я читал, то ли у тебя в канале, то ли в Твиттере ссылку кидали. 

Вообще мне кажется вполне логичным развитие соцсетей/медиа в сторону отдела с фактчекингом. Но только не такого, как модерация нынешнего YouTube. А скорее как у ТикТока команда модераторов, так у Твиттера (как самого политического) была бы команда экспертов-журналистов. 

В России такое только разве что гиганты типа Яндекса смогут себе позволить. Хотя подсайт «фактчекинг» с одним журналистом-главредом даже на TJ очень пригодился бы. И редакции, и аудитории, и даже мб брендам. 

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Баблгам Бич

Никита
1

Мда, классный "фактчек" изначально фейковой новости https://fakecheck.ru/report/2137396113

В России введут православный банкинг, как…
В России запланировали ввести в законодательство понятие православного банкинга. Это может стать…
fakecheck.ru
Ответить

Акционерный лолипоп

Баблгам
0

Что не так? У Snopes такая же категория есть, хотя он часто ее забывает лепить на новости Babylon Bee.

Ответить

Далекий химик

Никита
0

Сколько пользователи TJ должны за фактчекинг?

Ответить

Emile Zäkiev

Никита
0

snopes та еще помойка, давно всем известно

как, скорее всего и любая подобная инициатива "во благо общества" от частной компании

Ответить

Индивидуальный танк88

4

VIP-проверка одной мамки, которую тут нахваливают, сколько будет стоить?

Ответить

Лёша Любимцев

Индивидуальный
3

Уверен, что дешёвка

Ответить

Аксёнтов

4

Один из основателей работает на Шнурова, а проверять предлагают расследования Навального 🤔🤔🤔

Ответить

Zzzzzzz

Аксёнтов
0

https://fakecheck.ru/report/8602077466

Уже есть про него

Ответить

Максим Шпилёв

2

«Для тех, кто хочет проверить расследования Навального, есть VIP-пакет»

1. пиар на Навальном
2. понятно на кого будут работать

Ответить

Сергей Звезда

Максим
–1

на клиента? внезапно, кто же мог ожидать!

Ответить

Максим Шпилёв

Сергей
3

Когда отказываются обслуживать белорусский ОМОН или чинить самолёт Лукашенко это молодцы. А тут клиенты!
Лицемерный ТЖ..

Ответить

Эмиль Рубанов

Сергей
1

я правильно понимаю, что TJ официально эндорсит эту херню, кокетливо предлагающую VIP-клиентам проверить Навального?

Ответить

Zzzzzzz

Максим
0

Если факчекинг честный, то какая разница на кого

Ответить

rossoshmap

2

специальное обучение методикам

Ответить

Евгений Клочков

1

Это случаем не те же, что запустили после исхода СМИ на типа донатах и оно ну вообще не взлетело?

Ответить

Смелый меч

0

"Есть VIP-пакет, например, для фактчекинга расследований Навального".

А вот это интересно, что же там написано?

Ответить

Сергей Звезда

Смелый
0

Это приводится как пример использования пакета. Подробности на скрине в материале

Ответить

Denis Manchenko

0

Там по идее должны быть нейронные сети, межсетевой экран, защита от спама SMI2.

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Баблгам Бич

0

 Авторы Fakecheck утверждают, что большинство людей не может разобраться в фактах самостоятельно.

Фу, новая элита журналистов растёт. Что-то они совсем плохого мнения о людях, для которых создали свой сервис. 

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solawind

0

Скидываемся на проверку того создан TJ на кремлевские деньги или нет.

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Недовольный Женя

solawind
0

Создан

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Дорогой нос

0

За пачку доширака могу проверять на фейки ИА Панорама

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Илюхер XXX

0

А могли бы не хуйней страдать, а в Vtimes идти.

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