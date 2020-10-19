Бывшие журналисты «Ведомостей» запустили сервис проверки информации в интернете на достоверность по заказу Материал редакции
Есть VIP-пакет, например, для фактчекинга расследований Навального. А у СМИ уже возникли вопросы к методикам сервиса.
Бывший шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло и экс-редактор отдела финансов газеты Дмитрий Казьмин запустили сервис для фактчекинга Fakecheck.ru. Они предложили по заказу проверять на достоверность информацию в СМИ, соцсетях, телеграм-каналах, ютубе, тиктоке и на других платформах. Самый дорогой из пакетов обойдётся в 150 тысяч рублей.
Авторы Fakecheck утверждают, что большинство людей не может разобраться в фактах самостоятельно, поскольку зачастую им не хватает «времени и разных навыков, которые называют медиаграмотностью». «Поэтому большая часть аудитории не читает дальше заголовков и легко ведётся на кликбейт, не отличает мнение от факта и, да простит нас Дональд Трамп, просто не знает о проблеме fake news», — отмечают журналисты.
Проверкой информации займутся бывшие или действующие журналисты, которые, как утверждается, прошли специальное обучение методикам. «Никто не может влиять на результаты проверки – ни заказчики, ни государственные органы, ни корпорации, ни общественные организации и известные блогеры, ни основатели сервиса», — говорится в FAQ проекта.
У «Открытых медиа», чью новость использовали для примера фактчекинга нового сервиса, возникли вопросы к его работе. Речь идёт об удалении стихов про Владимира Путина и повышение пенсионного возраста из инстаграма Сергея Шнурова.
Fakecheck выполняет как бесплатные, так и платные заказы. Безвозмездно журналисты проверяют информацию «c высокой общественной значимостью» (приводится пример про коронавирус), в том числе ту, что просят проверить через сервис. Однако в этом случае команда проекта не гарантирует, что возьмётся за тему.
На сайте сервиса указаны платные тарифы для личных запросов и для бизнеса. «Для тех, кто хочет проверить расследования Навального, есть VIP-пакет», — указано на сайте.
Команда проекта объясняет, что пока не планирует зарабатывать на рекламе, добавляя на сайт баннеры. Деньги же планируется тратить на выплаты фактчекерам и развитие сервиса, включая автоматизацию проверки. В дальнейшем Fakecheck планирует объявить открытый набор сотрудников.
Самый известный подобный проект — Snopes, существует с 1994 года (в какой-то форме), делает ровно то, что описано: методично проверяет на фейковость разного рода громкие истории. Но он существует не как сервис, а как медиа в интересах общества.
Компания частная, можно подробно почитать на сайте, где в том числе публикуют ежегодные отчёты о финансировании, из которых видно, что примерно половину денег вносят сами акционеры (до 2019 года так было), а остальное — это донаты и партнёрства с Facebook (который использовал Snopes для верификации новостей в специальном разделе) https://www.snopes.com/disclosures/
Судя по сайту Fakecheck, их кофаундер — глава фонда «Медиастандарт», и при участии этого фонда был разработан Fakecheck. Этот фонд — один из проектов Комитета гражданских инициатив, созданного в 2012 году группой во главе с Алексеем Кудриным.
Могут интересно вообще такие компании существовать не в интересах общества, а как частный бизнес?
У любого, кто будет читать такой фактчекинг после сервиса, будет возникать мысль: если им можно заплатить за проверку расследования Навального, то, вероятно, если заплатить побольше, можно заплатить и за нужные результаты такой проверки.
Вон у Открытых уже возникли вопросы из-за «консультанта Шнурова» — https://t.me/OpenMedia/7020
Мне кажется, что как B2C-сервис — точно нет. Не наблюдаю абсолютно никакого запроса на это у аудитории.
Как B2B-сервис — да. Вполне может быть, что если отмена секции 230 «Закона о соблюдении приличий в коммуникациях» состоится (а за это топят как Трамп, так и Байден), то платформы типа соцсетей будут нести ответственность за публикуемый на них контент, и им понадобится армия модераторов и экспертов, чтобы соблюдать новые требования. Тут можно немного про это почитать https://www.npr.org/2020/05/30/865813960/as-trump-targets-twitters-legal-shield-experts-have-a-warning
А я читал, то ли у тебя в канале, то ли в Твиттере ссылку кидали.
Вообще мне кажется вполне логичным развитие соцсетей/медиа в сторону отдела с фактчекингом. Но только не такого, как модерация нынешнего YouTube. А скорее как у ТикТока команда модераторов, так у Твиттера (как самого политического) была бы команда экспертов-журналистов.
В России такое только разве что гиганты типа Яндекса смогут себе позволить. Хотя подсайт «фактчекинг» с одним журналистом-главредом даже на TJ очень пригодился бы. И редакции, и аудитории, и даже мб брендам.
Мда, классный "фактчек" изначально фейковой новости https://fakecheck.ru/report/2137396113
Акционерный лолипоп
Что не так? У Snopes такая же категория есть, хотя он часто ее забывает лепить на новости Babylon Bee.
snopes та еще помойка, давно всем известно
как, скорее всего и любая подобная инициатива "во благо общества" от частной компании
Один из основателей работает на Шнурова, а проверять предлагают расследования Навального 🤔🤔🤔
«Для тех, кто хочет проверить расследования Навального, есть VIP-пакет»
1. пиар на Навальном
2. понятно на кого будут работать
Когда отказываются обслуживать белорусский ОМОН или чинить самолёт Лукашенко это молодцы. А тут клиенты!
Лицемерный ТЖ..
я правильно понимаю, что TJ официально эндорсит эту херню, кокетливо предлагающую VIP-клиентам проверить Навального?
Это случаем не те же, что запустили после исхода СМИ на типа донатах и оно ну вообще не взлетело?
Там по идее должны быть нейронные сети, межсетевой экран, защита от спама SMI2.
Авторы Fakecheck утверждают, что большинство людей не может разобраться в фактах самостоятельно.
Фу, новая элита журналистов растёт. Что-то они совсем плохого мнения о людях, для которых создали свой сервис.
Скидываемся на проверку того создан TJ на кремлевские деньги или нет.