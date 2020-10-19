В «Ведомостях» весной сменился главный редактор, после чего весь руководящий состав редакции и многие журналисты покинули издание. Часть из них основала издание VTimes или стала там работать.



Товкайло с сентября консультирует генерального продюсера канала RTVI и лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова. В разговоре с The Bell он уточнил, что формально не работает на канал и музыканта.

Дмитрий Казьмин — это директор фонда «Медиастандарт», который занимается «медиаисследованиями и развитием стандартов журналистики». Его в 2014 году создали по инициативе Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина — главы Счётной палаты и бывшего министра финансов РФ.

