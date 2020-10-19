Новости
Ольга Щербинина
1441

Во время ЕГЭ Covid-19 заразились более 400 выпускников. Рособрнадзор ожидал худших показателей Материал редакции

По словам главы ведомства, проводить ЕГЭ дистанционно сейчас невозможно.

23 комментария
В закладки

В ходе кампании по сдаче ЕГЭ в 2020 году коронавирусом заразились более 400 выпускников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«У нас было в период экзаменов... Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — рассказал он.

По словам Музавева, ведомство ожидало худших показателей, которых удалось избежать благодаря санитарным мерам. Он добавил, что в 2021 году послаблений мер безопасности не будет.

Глава ведомства рассказал, что провести ЕГЭ дистанционно сейчас невозможно. Он отметил, что «единый экзамен тем и единый, чтобы у всех были равные условия». По его словам, если экзамен сдаётся на электронном устройстве, оно должно соответствовать определённому минимуму и должно существовать специальное программное обеспечение, чтобы никто не мог списать. Музаев уточнил, что существующие технологии не позволяют сейчас одновременно посадить 700 тысяч участников и провести экзамен, чтобы результаты были объективными.

Планируется, что в 2021 году основной период Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена пройдёт с 24 мая по 1 июля. В 2020 году срок начала сдачи ЕГЭ переносили дважды. Его разрешили сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы.

#новости #covid19 #егэ

Ольга Щербинина PLUS
+49 884
но есть и хорошие новости?
1
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0435\u0433\u044d","covid19"], "comments": 23, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 224890, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Oct 2020 15:12:27 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Васильев

3

Надо мыслить как чиновники. Не забывайте, что все они поголовно — бывшие совки. Для таких показатель ниже чем планировался, даже если это 400 мертвых детей, это повод сплясать и съесть пирожок.

Ответить

Владимир Земсков

Сергей
8

Хм, как с лёгкой руки комментаторов на TJ 400 "заразившихся" стали вдруг 400 "мертвыми детьми".
Зачем впадать в крайности. Чем вы тогда лучше тех же чинуш?

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
0

Чем вы тогда лучше тех же чинуш?

Всем.

Ответить

Вова А.

Владимир
0

крайности - это офигенно, дед вон вообще 140 млн в рай готов отправить)

Ответить

Смелый меч

Сергей
1

Про 400 мертвых детей ты загнул конечно. Половина точно должна после заражения выжить.

Ответить

Равнодушный клуб

Смелый
2

Сомневаюсь, что вообще кто-то умер. В мире смертность 2.7%, а в РФ по официальным данным 1.7%. Причем умирают старики и люди с набором хронических заболеваний. Сдающие ЕГЭ это молодежь в возрасте 18 лет.

И эти цифры ещё не учитывают то, сколько людей вообще никуда не ходили и просто отсиделись дома, имея Covid. То есть скорее всего смертность ещё ниже и не очень сильно превышает такие показатели у сезонного гриппа. Полагаю вирус уже сильно ослаб.

Ответить

Смелый меч

Равнодушный
0

Я просто пошутил. Конечно не так много умрет (если вообще умрет). Но это же дети, к ним всегда было особое внимание.

Ответить

Вова А.

Смелый
1

зато они родителей и бабушек/дедушек перезаражают, тогда уже и не 400 будет.

Ответить

Смелый меч

Вова
0

Кстати да, о них я не подумал(

Ответить

Смелый меч

3

"По словам Музавева, ведомство ожидало худших показателей, которых удалось избежать благодаря санитарным мерам".

А 400 заразившихся типо норм? Как же у меня горит.

Ответить

Владимир Земсков

Смелый
4

Это ничтожное количество, учитывая 700к сдающих ЕГЭ.
Так то выражение "ожидали худших показателей" недалеко от правды.

Ответить

Смелый меч

Владимир
0

А сколько человек заразилось от этих 400? Их семьи, друзья и т.д. Это число можно не учитывать?

Ответить

Владимир Земсков

Смелый
0

А для чего их учитывать?
Мы говорим о конкретном мероприятии.

Ответить

Смелый меч

Владимир
–1

То есть если я пойду в магаз, а в магазине я и ещё 100 человек заразятся. То можно будет считать, что 100 человек заражено. А то, что эти 100 человек ещё 1000 заразили можно не считать? И тогда получается, что всего 100 заразилось. Удобно однако.

Ответить

Владимир Земсков

Смелый
0

Вопрос остаётся прежним - а для чего их учитывать в рамках конкретного мероприятия?

А если в мероприятии участвовали бы всего 8 человек, 5 из которых были носителями, которые в последующем заразили бы ещё 35 человек, то, по твоей логике, на мероприятии из 8 участников заразившихся было аж 40 человек? Сюр.

Мне кажется, ты немного глупыш. Или проблема с толкованием.

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
0

Владимир Земсков, дайте угадаю, вы коммунист?

Ответить

Semyon Bochkaryov

1

Так постойте, если заразилось 400 детей — значит следовало проверить всех, кто с ними контактировал. И учителей, и медработников, и других школьников в аудитории. Сколько заразилось среди них?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Semyon
0

Да никто никого не проверяет, как я понял. От нескольких человек слышал, что если был контакт с коронавирусным, то анализы нужно делать за свой счёт, и всё такое.

Ответить

Илья Михалков

Дмитрий
1

Я в школе работаю и у нас уже прикрыли 3 класса из-за ковида. Детей проверяют бесплатно, а на учителей всем похуй

Ответить

Дмитрий Чернышов

Илья
0

Возможно, что для больших групп людей есть исключение. Например, подруга работает в администрации небольшого городка, один человек заболел ковидом, других не проверяли. 

Ответить

Смелый меч

Semyon
0

Так я не понял, ты что тут количество по зараженных хочешь поднять? А ну сиди и не умичай.

p.s. А если хорошо подумать ... О, боже. Какой ужас.

Ответить

Aleksej Fedko

0

И все из одного дотационного региона наверное, по привычке

Ответить

Тихий пистолет

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине
Судья постановил, что это доказывает неспособность мужчины «интегрироваться в немецкие условия жизни».
255
Новости
Финская газета написала, что Александр Пушкин «с достаточной степенью уверенности» умер от туберкулёза
Читатели указали на ошибку, но автор не стала править материал.
129
Новости
Прокуратура во Франции подтвердила, что на учителя в пригороде Парижа напал россиянин. У него был статус беженца
Нападавшего застрелили полицейские.
240
Популярное за три дня
Новости
В Хабаровске прошла 99-я акция в поддержку Фургала. ОМОН не разгонял протестующих, как во время предыдущего шествия
В прошлую субботу демонстрантов били дубинками и задерживали, но теперь им снова позволили собраться у здания правительства.
71
Twitter
45
Беларусь
Кондитерская в Гродно отказалась печь торт для ОМОНа. После этого местные жители скупили там всю продукцию
Так они поддержали решение кондитерской.
79
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Вова А.

Запись в подсайте Twitter

Илья Гераськин

Блогер Mellstroy на стриме…

Илюхер XXX

Бывшие журналисты «Ведомостей…

Николай Чумаков

Бывшие журналисты «Ведомостей…

Владимир Земсков

Во время ЕГЭ Covid-19…

Глеб Савчик

В вотсапе начали распространять…

ユリー シャネ

В вотсапе начали распространять…

Люк Скайуокер

Мэрия Москвы допустила введение…

Husinus

В Германии суд отказал в…

Илюхер XXX

В вотсапе начали распространять…
null