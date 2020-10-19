Во время ЕГЭ Covid-19 заразились более 400 выпускников. Рособрнадзор ожидал худших показателей Материал редакции
По словам главы ведомства, проводить ЕГЭ дистанционно сейчас невозможно.
В ходе кампании по сдаче ЕГЭ в 2020 году коронавирусом заразились более 400 выпускников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
«У нас было в период экзаменов... Свыше 400 ребят заразились ковидом, попали в больницу», — рассказал он.
По словам Музавева, ведомство ожидало худших показателей, которых удалось избежать благодаря санитарным мерам. Он добавил, что в 2021 году послаблений мер безопасности не будет.
Глава ведомства рассказал, что провести ЕГЭ дистанционно сейчас невозможно. Он отметил, что «единый экзамен тем и единый, чтобы у всех были равные условия». По его словам, если экзамен сдаётся на электронном устройстве, оно должно соответствовать определённому минимуму и должно существовать специальное программное обеспечение, чтобы никто не мог списать. Музаев уточнил, что существующие технологии не позволяют сейчас одновременно посадить 700 тысяч участников и провести экзамен, чтобы результаты были объективными.
Планируется, что в 2021 году основной период Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена пройдёт с 24 мая по 1 июля. В 2020 году срок начала сдачи ЕГЭ переносили дважды. Его разрешили сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы.
Надо мыслить как чиновники. Не забывайте, что все они поголовно — бывшие совки. Для таких показатель ниже чем планировался, даже если это 400 мертвых детей, это повод сплясать и съесть пирожок.
Хм, как с лёгкой руки комментаторов на TJ 400 "заразившихся" стали вдруг 400 "мертвыми детьми".
Зачем впадать в крайности. Чем вы тогда лучше тех же чинуш?
Смелый меч
Про 400 мертвых детей ты загнул конечно. Половина точно должна после заражения выжить.
Равнодушный клуб
Сомневаюсь, что вообще кто-то умер. В мире смертность 2.7%, а в РФ по официальным данным 1.7%. Причем умирают старики и люди с набором хронических заболеваний. Сдающие ЕГЭ это молодежь в возрасте 18 лет.
И эти цифры ещё не учитывают то, сколько людей вообще никуда не ходили и просто отсиделись дома, имея Covid. То есть скорее всего смертность ещё ниже и не очень сильно превышает такие показатели у сезонного гриппа. Полагаю вирус уже сильно ослаб.
Смелый меч
Я просто пошутил. Конечно не так много умрет (если вообще умрет). Но это же дети, к ним всегда было особое внимание.
Это ничтожное количество, учитывая 700к сдающих ЕГЭ.
Так то выражение "ожидали худших показателей" недалеко от правды.
А сколько человек заразилось от этих 400? Их семьи, друзья и т.д. Это число можно не учитывать?
А для чего их учитывать?
Мы говорим о конкретном мероприятии.
То есть если я пойду в магаз, а в магазине я и ещё 100 человек заразятся. То можно будет считать, что 100 человек заражено. А то, что эти 100 человек ещё 1000 заразили можно не считать? И тогда получается, что всего 100 заразилось. Удобно однако.
Вопрос остаётся прежним - а для чего их учитывать в рамках конкретного мероприятия?
А если в мероприятии участвовали бы всего 8 человек, 5 из которых были носителями, которые в последующем заразили бы ещё 35 человек, то, по твоей логике, на мероприятии из 8 участников заразившихся было аж 40 человек? Сюр.
Мне кажется, ты немного глупыш. Или проблема с толкованием.
Так постойте, если заразилось 400 детей — значит следовало проверить всех, кто с ними контактировал. И учителей, и медработников, и других школьников в аудитории. Сколько заразилось среди них?
Да никто никого не проверяет, как я понял. От нескольких человек слышал, что если был контакт с коронавирусным, то анализы нужно делать за свой счёт, и всё такое.
Я в школе работаю и у нас уже прикрыли 3 класса из-за ковида. Детей проверяют бесплатно, а на учителей всем похуй
Возможно, что для больших групп людей есть исключение. Например, подруга работает в администрации небольшого городка, один человек заболел ковидом, других не проверяли.
Смелый меч
Так я не понял, ты что тут количество по зараженных хочешь поднять? А ну сиди и не умичай.
p.s. А если хорошо подумать ... О, боже. Какой ужас.