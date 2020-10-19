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Ольга Щербинина
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В вотсапе начали распространять фейки о волонтёрах, которые раздают пропитанные наркотиками маски Материал редакции

В полиции напомнили, что за распространение такой информации грозит штраф.

38 комментариев
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В октябре по нескольким чатам вотсапа в разных регионах России стали распространять сообщение о «новом виде криминального преступления». В копипасте говорится, что по квартирам якобы ходят «волонтёры», которые просят примерить маску и, «если подойдёт», дают несколько штук бесплатно. В сообщении утверждается, что это новый способ ограбления: маска «пропитана химикатом с наркотическим действием», и после примерки человек отключается.

Фото из чата в вотсап

Сообщения распространяют в Алтайском крае, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском, Ставропольском краях, Тульской, Тверской, Омской, Волгоградской областях и других регионах России, а также в Казахстане.

В управлении МВД по Омской области заявили, что «распространяемое сообщение имеет все признаки фейка», так как в нём нет ссылки на источник информации, конкретного указания населённого пункта, где это происходило. «Также в нем присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — уточнили в ведомстве. Полицейские напомнили, что за распространение недостоверной информации могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

Фейк о масках с наркотиками уже ходил по сети во время первой волны пандемии. Одновременно с Россией его через фейсбук распространяли и за границей, например, в Великобритании.

#новости #covid19 #фейки

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38 комментариев
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ouxen

15

охуенно, дайте две!

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God Damn

12

Без экспертизы ясно что написано тупой пиздой в декрете

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ouxen

God
1

это очевидно

Ответить

ユリー シャネ

11

А где можно бесплатно получить такую, подскажите адрес? 

Ответить

ouxen

10

«просят вас примерить маску, если подойдет, то дадут 3-5 штук в зависимости от количества членов семьи»

нахуя членам семьи, если они не примеряли, или "два молодца одинаковы с лица"

Ответить

Дорогой нос

6

Судя по лексике, пунктуации и капсу - эти рассылки делает один человек.

И этот новый уровень доверия в виде распечатанного листа а4.

Ответить

ユリー シャネ

Дорогой
1

Главное в файлике и на скотче. Из этого можно сделать вывод, что это точно где-то в пределах СНГ.

Ответить

Дорогой нос

ユリー
0

ГРУФСБКГБ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Не консервируйте огурцы каждое 10 воскресенье отчётного квартала!

Ответить

ユリー シャネ

Дорогой
3
Ответить

Смелый меч

ユリー
0

Печати только не хватает.

Ответить

Смелый меч

4

Это все враньё. WhatsApp никогда не врёт.

Ответить

ouxen

Смелый
1

но это всего лишь средство коммуникации, оно не можешь врать или не врать, это инструмент!

Ответить

Смелый меч

ouxen
0

Тоже в шутки не умеешь?(

Ответить

ouxen

Смелый
0

у меня прекрасное чувство юмора, которому многие могут только позавидовать

Ответить

Savage Steel

4

Хочу хочу хочу

Ответить

Смелый меч

2

Так, я не понял? Тут кругом одни наркоманы что ли сидят? Пишут про то, что хотят такую маску.

p.s. И мне масочку дайте, а лучше две.

Ответить

ouxen

Смелый
0

модно потом перепродать на авито

Ответить

Смелый меч

ouxen
1

Или девушке на улице подарить... И затащить в свой подвал... А потом с ней... Попить час с печеньками :3

Ответить

ouxen

Смелый
0

заебись)

Ответить

Alexei Kuksin

2

Фигня. Мой любимый фейк это про коронавирусные бананы

Ответить

ユリー シャネ

Alexei
0

а мой про высушенную кожуру бананов для курения)0))

Ответить

ユリー シャネ

1

...пиздец...да...маски...преступность...

Ответить

ouxen

1

вотсап

Ну-ка, сучки, встаньте в ряд!

Ответить

Евгений Мартынов

1

Только от бананов с инъекциями отошли и спидораковых кресел в кинотеатрах, и тут на тебе...

Ответить

Максим Шпилёв

1

От создателей заражённых иголок и отравленных конфет..

Ответить

Евгений Клочков

1

ВНИМАНИЕ...!!!
Пожалуйста, предупредите своих подписчиков..., друзей и Меглина!!!

Предупреждение!!!

Новый вид шитпостного ВБРОСА сейчас. 
Ходят ""Орловы"" от казахов...от подсайта к подсайту, раздавая плюсы. Они говорят, что это инициатива Сергея Звезды. Просят вас ""прочитать"" их посты..., если ""подойдет""..., то дадут 3-5 шт. в час..., в зависимости от количества постов на Аляске...

ПОСТЫ пропитаны щитпостом со всратыми вопросами... человек просто ""уходит на dtf""...
Доступ к личному блогу свободен...(происходит троллинг...)...

НЕ ПРИНИМАЙТЕ плюсы от посторонних казахов...
Помните, уровень вахтерства сейчас ""зашкаливает""
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ...!!!

Ответить

Глеб Савчик

1

Твоя тётя шлёт тебе этот фейк через 3... 2... 1...

Ответить

Алексей Селезнев

0

В Удмуртии тоже заявили что фейк это и чёт там разбираются они 
Ну вдруг кому важно))

Ответить

Скелет Лучник

0

Да вы что, не видите! Вас наебывают енти комментаторы ваши,,,,, чтобы вы потеряли бдительность и ПРОИЗОШЛО ОГРАБЛЕНИЕ вашей жопы! Это не фейк!

Ответить

Нижний интернет

0

Эх, где бы найти такого волонтера!

Ответить

ouxen

0

«Также в нем присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — уточнили в ведомстве.

то есть заебись всё, меряйте маски от волонтеров различных партий

Ответить

Lee

0

И нашатырем

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Чужой утюг

0

Россияне, у которых дома давно уже нечего взять, пытаются оставлять в чатах домов и районов свои точные адреса, и обещают быть дома одни.

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Вова А.

0

у меня в падике тсж регулярно такие объявы про наркоманов и мошенников вешает

Ответить

Словесный Интервент

0

День новостей из нижнего интернета на tj. 

Ответить

Руслан Астратов

0

Твоё лицо, когда, зайдя в Магнит, ты взял и надел бесплатную маску, а затем в вотс-апе прочитал про эту новость 

Ответить

Всевозможный бас

0

Уже со школы понял, что никто наркотики прост так не раздает

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Илюхер XXX

0

В вотсапе

А это редакционная норма такая, нелепо русифицировать название сервиса сообщений? Не припоминаю такого со всякими там айклаудами, телеграмами, деливери клабами, джимейлами и мейлрушнями.

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