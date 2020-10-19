В вотсапе начали распространять фейки о волонтёрах, которые раздают пропитанные наркотиками маски Материал редакции
В полиции напомнили, что за распространение такой информации грозит штраф.
В октябре по нескольким чатам вотсапа в разных регионах России стали распространять сообщение о «новом виде криминального преступления». В копипасте говорится, что по квартирам якобы ходят «волонтёры», которые просят примерить маску и, «если подойдёт», дают несколько штук бесплатно. В сообщении утверждается, что это новый способ ограбления: маска «пропитана химикатом с наркотическим действием», и после примерки человек отключается.
Сообщения распространяют в Алтайском крае, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском, Ставропольском краях, Тульской, Тверской, Омской, Волгоградской областях и других регионах России, а также в Казахстане.
В управлении МВД по Омской области заявили, что «распространяемое сообщение имеет все признаки фейка», так как в нём нет ссылки на источник информации, конкретного указания населённого пункта, где это происходило. «Также в нем присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — уточнили в ведомстве. Полицейские напомнили, что за распространение недостоверной информации могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.
Фейк о масках с наркотиками уже ходил по сети во время первой волны пандемии. Одновременно с Россией его через фейсбук распространяли и за границей, например, в Великобритании.
Без экспертизы ясно что написано тупой пиздой в декрете
«просят вас примерить маску, если подойдет, то дадут 3-5 штук в зависимости от количества членов семьи»
нахуя членам семьи, если они не примеряли, или "два молодца одинаковы с лица"
Фигня. Мой любимый фейк это про коронавирусные бананы
Только от бананов с инъекциями отошли и спидораковых кресел в кинотеатрах, и тут на тебе...
ВНИМАНИЕ...!!!
Пожалуйста, предупредите своих подписчиков..., друзей и Меглина!!!
Предупреждение!!!
Новый вид шитпостного ВБРОСА сейчас.
Ходят ""Орловы"" от казахов...от подсайта к подсайту, раздавая плюсы. Они говорят, что это инициатива Сергея Звезды. Просят вас ""прочитать"" их посты..., если ""подойдет""..., то дадут 3-5 шт. в час..., в зависимости от количества постов на Аляске...
ПОСТЫ пропитаны щитпостом со всратыми вопросами... человек просто ""уходит на dtf""...
Доступ к личному блогу свободен...(происходит троллинг...)...
НЕ ПРИНИМАЙТЕ плюсы от посторонних казахов...
Помните, уровень вахтерства сейчас ""зашкаливает""
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ...!!!
В Удмуртии тоже заявили что фейк это и чёт там разбираются они
Ну вдруг кому важно))
Да вы что, не видите! Вас наебывают енти комментаторы ваши,,,,, чтобы вы потеряли бдительность и ПРОИЗОШЛО ОГРАБЛЕНИЕ вашей жопы! Это не фейк!
«Также в нем присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — уточнили в ведомстве.
то есть заебись всё, меряйте маски от волонтеров различных партий
Твоё лицо, когда, зайдя в Магнит, ты взял и надел бесплатную маску, а затем в вотс-апе прочитал про эту новость
В вотсапе
А это редакционная норма такая, нелепо русифицировать название сервиса сообщений? Не припоминаю такого со всякими там айклаудами, телеграмами, деливери клабами, джимейлами и мейлрушнями.