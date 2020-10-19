«После 23:00 есть вредно»: власти Петербурга запланировали запретить работу ресторанов и баров по ночам Материал редакции
Вице-губернатор посоветовал меньше танцевать и обниматься.
Власти Петербурга планируют ввести ограничения на время работы ресторанов и баров, запретив им работать после 23:00. Об этом сказал вице-губернатор Евгений Елин в видеокомментарии, распространённом пресс-службой Смольного.
Елин призвал беспокоиться о своём здоровье и здоровье близких, а также оказать поддержку врачам. «Чуть меньше потанцуем, чуть меньше пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — заключил вице-губернатор.
«Фонтанка» со ссылкой на Елина писала, что ограничения введут с 26 октября, они будут длиться до шести утра. По словам вице-губернатора, других запретов чиновники пока не рассматривают и по-прежнему хотят сосредоточиться на усилении контроля.
Президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар рассказал, что в Петербурге планируют ввести систему допуска посетителей в заведения только после регистрации номера телефона. Такая мера уже действует в Москве.
15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть в клубы, бары и другие заведения в ночное время можно будет только после регистрации номера телефона. Позже в городской администрации допустили введение введение входа по QR-коду на салоны красоты, рестораны и непродовольственные магазины.
Почему какого-то чиновника должно волновать, когда я ем в ресторане? Почему он позволяет себе решать за меня, вредно мне что-то или нет? Почему он разрешает себе пытаться шутить на эту тему, пока люди болеют и мрут, а малый бизнес уничтожается? Когда в последний раз этот чиновник ходил в обычные кафе и рестораны, оценивая этот процесс с точки зрения обычного клиента?
Почему чиновник предпринимает очередную полумеру вместо реальных мер? Почему он не понимает, что таким решением он гробит бизнес? Почему какой-то чиновник предлагает танцевать в домашней обстановке, хотя в большинстве домов уровень «изоляции» не позволяет пукнуть без ведома соседей? Почему какой-то чиновник предлагает танцевать в домашней обстановке, если закон запрещает шуметь вечером?
и так во всём
Смелый меч
Вдох-выдох.
Постоянный хот-дог
Почему какого-то чиновника должно волновать, когда я ем в ресторане?
Потому что в большинстве городов нашей необъятной Родины ситуация с заражениями с каждым днем все хуже, и власть пытается хотя бы мелкие дырки заткнуть.
Почему он позволяет себе решать за меня, вредно мне что-то или нет?
Это один из принципов демократии вроде бы. Кому же решать, не тебе же.
Почему он разрешает себе пытаться шутить на эту тему, пока люди болеют и мрут, а малый бизнес уничтожается?
Потому что чиновник тоже человек - под каждым ежедневным тредом по ковиду - 300 комментариев стендаперов - никого не задевает.
Когда в последний раз этот чиновник ходил в обычные кафе и рестораны, оценивая этот процесс с точки зрения обычного клиента?
На условиях обычного посетителя - наверное давно. Просто посещал - скорее всего в последнюю неделю точно.
Почему чиновник предпринимает очередную полумеру вместо реальных мер?
Потому что реальные "меры" малый бизнес убьют до конца - полумеры его пока "полуубили"
Почему он не понимает, что таким решением он гробит бизнес?
См. выше.
Почему какой-то чиновник предлагает танцевать в домашней обстановке, хотя в большинстве домов уровень «изоляции» не позволяет пукнуть без ведома соседей?
Это проблема не чиновников, а людей, покупающих квартиры у застройщиков, которые не делают изоляцию, и при ремонте не запариваются с изоляцией сами
Почему какой-то чиновник предлагает танцевать в домашней обстановке, если закон запрещает шуметь вечером?
Танцевать можно и в наушниках, например. Но да, сей пассаж довольно тупо звучит с этой стороны.
Почему он позволяет себе решать за меня, вредно мне что-то или нет?
Это один из принципов демократии вроде бы
Шта
речь очевидно о делегировании
потому что он может
Напиши статью с этими вопросами. Если маразматиков не окунать в их тупость ничего не поменяется
Это вопросы, которые, наверное, должны задать ему журналисты местных изданий
Если ты обозначишься, то подкинешь идею фонтанке.
Уж их редактора точно TJ читают.
Вообще, я напомню, что у нас в стране работает механизм мониторинга (соц. сетей и СМИ), это когда заранее вбрасывается законопроекты или какие-то мнения, а затем оценивается реакция на них. И в зависимости что-то принимаешься, что-то откатывается.
Я хочу донести, что в случаях, когда кажется что-то чем-то бессмысленным, на самом деле может сработать. Как минимум добавить поинт в статистику.
Ещё лучше, если попытаться взять у этого упыря комментарий. Даже если в нем откажут.
У тебя больше возможностей, как у главного редактора, на шанс получить ответы.
Ты же тоже здесь живешь.
Плоский торшер
как главный редактор - запилил бы пост, поднял бы резонанс, вывели бы в соцсети, пощекотали бы нервы этому чиновнику, обвалили бы его приемную обращениями граждан (на которые по закону должен быть ответ) - была бы красота. зачем пук пук в комментах, когда ты ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЖЖЖЖ
Целесообразный Даниль
(здесь была глупая, конспирологическая идея) - удалено, можно минусить.
Конспирология — это огонь, не заканчивай, пожалуйста
а почему вы не написали, что в подмосковье запретили массовые мероприятия? ожидаем на днях запрета в мск
Потому что Беглов с самого начала этой хуераги бездумно повторяет за Собяниным(и не только он), и ему абсолютно похуй, что ситуации разные, главное то, что всегда можно свалить ответственность на пример Москвы.
Процентный теркин30см
ПОТОМУ ЧТО ПОШЕЛ НАХУЙ ВОТ ПОЧЕМУ И ЧТО ТЫ ЕМУ СДЕЛАЕШЬ У НЕГО ДРУГМОЕ ГРАЖДАНСТВО
То есть в час пик, милости просим, а когда ночью пару завсегдатаев заблудших зайдут, что вы, что вы, это небезопасно!
Опять налог на бедность
Почему это?
1) потому что вредная еда дешевле
2)Потому что проблема жиробаса тебя ебать не должна
потому что правильное и здоровое питание большей части населения не по карману. все эти свежие фрукты-овощи-продукты_с_низким_содержанием_сахара стоят дохуя по сравнению со старыми добрыми макарошками с мазиком. например, есть такой нищий депрессивный регион как Алтайский край со средней з/п меньше 30к. но в тоже время он является лидером по числу больных ожирением среди регионов россии.
Здоровое питание не стоит каких-то больших денег, это миф. Люди едят джанк-фуд просто потому что с ним заморочек меньше и он типа вкуснее (мазик, кетчуп, чипсики, газировочки, вот это всё). Нередко ещё просто не понимают "чо такова" и какая еда нормальна.
Одним "мазиком, кетчупом, чипсиками" сыт не будешь, ты написал лишь про про приправу. Хорошее мясо, качественный гарнир, хорошие фрукты, овощи, орехи, даже качественная вода стоят денег.
Одним "мазиком, кетчупом, чипсиками" сыт не будешь
Как раз будешь, особенно мазиком, особенно если его на сардельки за 150 рублей/кг
Мне кажется, это шутки из студенческих времён, никто так не питается.
Ты серьёзно? XD
Я знаю дохера людей, которые питаются подобным образом. Если начать разбирать конкретные случаи, то это почти всегда, так скажем, легкомыслие в выборе еды, помноженное на неуёмное желание жрать (кишкоблудие, попросту говоря).
Например, мой 33-летний знакомый - фруктов и овощей почти не ест потому что "что это за еда, вот макароны с соусом - еда". Другой 32-летний знакомый с женой и дочкой просто жрут килограммами, мы когда бухали с ним, он пошёл в магазин за добавкой и купил колбасу здоровенную такую толстую палку за цену маленькой палочки нормальной колбасы, начали жарить эту хуйню, а она аж в жижу превращается, я спрашиваю "нахер ты это говно купил, лучше взял бы маленькую нормальную", он "ачотакова, похуй, сожрём потом", ну и правда, зачем брать маленькую, если можно килограмма два взять и обожраться с мазиком - логика железная. И таких случаев я дохера наблюдал. Детей кормят жареной колбасой, вообще пиздец. Причём они зарабатывают порой больше меня, если на человека посчитать. Люди просто не задумываются о том, как это на здоровье влияет. Курят как паровозы по той же причине, у нас процент курильщиков в разы выше чем в Европе.
Говорил серьезно про сардельски с майонезом.
Я случайно не твой знакомый?) Так как почти не употребляю фрукты и овощи в качестве ежедневной пищи, только изредка для вкуса или нехватки витаминов.
Насчёт недорого питания не соглашусь, цены начали расти пиздец как, и качественные продукты стоят нормально так, причем чем больше уровень заморочек по правильному питанию, тем выше ценник.
Собсна, комментатор выше прав: ожирение – болезнь бедных
https://nsn.fm/society/society-k-ozhireniyu-rossiyan-privodit-bednost
Меня больше всего бесит не то, что какие-то меры надо принимать, а тупость с которой подходят к решениям проблем.
Уровень обоснования — это просто вышка, ни логики, ни каких-либо объяснений почему так не прослеживается.
Вообще, я очень сдерживаюсь, что бы не писать под подобными постами фразы подпадающие под закон об оскорблении власти, хотя очень-очень хочется.
(тут должно было быть видео с концерта любой хардкор группы, слэм крупным планом)
Кому хочется танцевать и петь песни, лучше делать это в домашней обстановке.
ты мне хату запили блять на 100 квадратов и стробом, дым машиной и вертушками
Кажется руководство Питера решило стать самым ебанатским среди российских регионов.