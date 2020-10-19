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Ольга Щербинина
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«После 23:00 есть вредно»: власти Петербурга запланировали запретить работу ресторанов и баров по ночам Материал редакции

Вице-губернатор посоветовал меньше танцевать и обниматься.

66 комментариев
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Власти Петербурга планируют ввести ограничения на время работы ресторанов и баров, запретив им работать после 23:00. Об этом сказал вице-губернатор Евгений Елин в видеокомментарии, распространённом пресс-службой Смольного.

Дело в том, что рестораны выполняют две функции: во-первых, кормят, во-вторых, дают возможность развлечься. Вот развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце, поверьте, сегодня не время. Рестораны будут работать до 23 часов. Кому хочется танцевать и петь песни, лучше делать это в домашней обстановке. В конце концов, после 23:00 есть вредно.

Евгений Елин
вице-губернатор Петербурга

Елин призвал беспокоиться о своём здоровье и здоровье близких, а также оказать поддержку врачам. «Чуть меньше потанцуем, чуть меньше пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — заключил вице-губернатор.

«Фонтанка» со ссылкой на Елина писала, что ограничения введут с 26 октября, они будут длиться до шести утра. По словам вице-губернатора, других запретов чиновники пока не рассматривают и по-прежнему хотят сосредоточиться на усилении контроля.

Президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар рассказал, что в Петербурге планируют ввести систему допуска посетителей в заведения только после регистрации номера телефона. Такая мера уже действует в Москве.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть в клубы, бары и другие заведения в ночное время можно будет только после регистрации номера телефона. Позже в городской администрации допустили введение введение входа по QR-коду на салоны красоты, рестораны и непродовольственные магазины.

#новости #карантинвроссии #covid19

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66 комментариев
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Сергей Звезда

56

Почему какого-то чиновника должно волновать, когда я ем в ресторане? Почему он позволяет себе решать за меня, вредно мне что-то или нет? Почему он разрешает себе пытаться шутить на эту тему, пока люди болеют и мрут, а малый бизнес уничтожается? Когда в последний раз этот чиновник ходил в обычные кафе и рестораны, оценивая этот процесс с точки зрения обычного клиента?

Почему чиновник предпринимает очередную полумеру вместо реальных мер? Почему он не понимает, что таким решением он гробит бизнес? Почему какой-то чиновник предлагает танцевать в домашней обстановке, хотя в большинстве домов уровень «изоляции» не позволяет пукнуть без ведома соседей? Почему какой-то чиновник предлагает танцевать в домашней обстановке, если закон запрещает шуметь вечером? 

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Сергей Звезда

Сергей
9

и так во всём

Ответить

A big purple banana 🍆

Сергей
–8

заплачь

Ответить

Смелый меч

Сергей
2

Вдох-выдох.

Ответить

Атлант поправил плечи

Смелый
16

 и мы опять играем в любимых

Ответить

Постоянный хот-дог

Сергей
3

Почему какого-то чиновника должно волновать, когда я ем в ресторане?

Потому что в большинстве городов нашей необъятной Родины ситуация с заражениями с каждым днем все хуже, и власть пытается хотя бы мелкие дырки заткнуть.
Почему он позволяет себе решать за меня, вредно мне что-то или нет?

Это один из принципов демократии вроде бы. Кому же решать, не тебе же.
Почему он разрешает себе пытаться шутить на эту тему, пока люди болеют и мрут, а малый бизнес уничтожается?

Потому что чиновник тоже человек - под каждым ежедневным тредом по ковиду - 300 комментариев стендаперов - никого не задевает.
Когда в последний раз этот чиновник ходил в обычные кафе и рестораны, оценивая этот процесс с точки зрения обычного клиента?

На условиях обычного посетителя - наверное давно. Просто посещал - скорее всего в последнюю неделю точно.
Почему чиновник предпринимает очередную полумеру вместо реальных мер?

Потому что реальные "меры" малый бизнес убьют до конца - полумеры его пока "полуубили"
Почему он не понимает, что таким решением он гробит бизнес?

См. выше.
Почему какой-то чиновник предлагает танцевать в домашней обстановке, хотя в большинстве домов уровень «изоляции» не позволяет пукнуть без ведома соседей?

Это проблема не чиновников, а людей, покупающих квартиры у застройщиков, которые не делают изоляцию, и при ремонте не запариваются с изоляцией сами
Почему какой-то чиновник предлагает танцевать в домашней обстановке, если закон запрещает шуметь вечером?

Танцевать можно и в наушниках, например. Но да, сей пассаж довольно тупо звучит с этой стороны.

Ответить

alexferman

Постоянный
–1

Почему он позволяет себе решать за меня, вредно мне что-то или нет?

Это один из принципов демократии вроде бы

Шта

Ответить

Антон Жегулов

alexferman
5

речь очевидно о делегировании

Ответить

Александр Ярви

Антон
1

Видимо, ты имел в виду представительство

Ответить

Постоянный хот-дог

alexferman
0

Сарказм, извините

Ответить

Целесообразный Даниль

Сергей
3

Ждем вашу кандидатуру в госдуму 2021.

Ответить

Зарегистрировался только что

Сергей
1

потому что он может

Ответить

Хрупкий украинец

Зарегистрировал…
1

эй, почему ты позволяешь себе красть мои комменты?

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Сергей
1

Напиши статью с этими вопросами. Если маразматиков не окунать в их тупость ничего не поменяется

Ответить

Сергей Звезда

0

Это вопросы, которые, наверное, должны задать ему журналисты местных изданий

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Сергей
1

Если ты обозначишься, то подкинешь идею фонтанке.
Уж их редактора точно TJ читают.

Вообще, я напомню, что у нас в стране работает механизм мониторинга (соц. сетей и СМИ), это когда заранее вбрасывается законопроекты или какие-то мнения, а затем оценивается реакция на них. И в зависимости что-то принимаешься, что-то откатывается.

Я хочу донести, что в случаях, когда кажется что-то чем-то бессмысленным, на самом деле может сработать. Как минимум добавить поинт в статистику.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

Ещё лучше, если попытаться взять у этого упыря комментарий. Даже если в нем откажут.

У тебя больше возможностей, как у главного редактора, на шанс получить ответы.

Ты же тоже здесь живешь.

Ответить

Хрупкий украинец

Сергей
1

Потому что может

Ответить

# realfiddy

Сергей
1

Почему не смеёшься? Не смешно, да?
^^^-_-^^^€то ₽о$$ия^^^-_-^^^

Ответить

Shenmue

Сергей
0

Потому, что суровость вынесенных решений, смягчается необязательностью их исполнения!

Ответить

Плоский торшер

Сергей
0

как главный редактор - запилил бы пост, поднял бы резонанс, вывели бы в соцсети, пощекотали бы нервы этому чиновнику, обвалили бы его приемную обращениями граждан (на которые по закону должен быть ответ) - была бы красота. зачем пук пук в комментах, когда ты ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЖЖЖЖ

Ответить

Целесообразный Даниль

Плоский
0

(здесь была глупая, конспирологическая идея) - удалено, можно минусить.

Ответить

Сергей Звезда

Целесообразный
0

Конспирология — это огонь, не заканчивай, пожалуйста

Ответить

Целесообразный Даниль

Сергей
0

Ок, прошу простить.

Ответить

Хрупкий украинец

Сергей
0

а почему вы не написали, что в подмосковье запретили массовые мероприятия? ожидаем на днях запрета в мск

Ответить

glimpse unthinkable

Сергей
0

Потому что Беглов с самого начала этой хуераги бездумно повторяет за Собяниным(и не только он), и ему абсолютно похуй, что ситуации разные, главное то, что всегда можно свалить ответственность на пример Москвы.

Ответить

Процентный теркин30см

Сергей
–2

ПОТОМУ ЧТО ПОШЕЛ НАХУЙ ВОТ ПОЧЕМУ И ЧТО ТЫ ЕМУ СДЕЛАЕШЬ У НЕГО ДРУГМОЕ ГРАЖДАНСТВО

Ответить

Юный ихтиандр

21

Кому хочется танцевать и петь песни, лучше делать это в домашней обстановке.

Пизда жителям новостроек

Ответить

Юный ихтиандр

Юный
21

"Погнали ко мне на хату!"

Ответить

Газетный вентилятор

Юный
1

Что за гей клуб??

Ответить

Shenmue

Юный
–2

Просто танцы не Ваш конёк!

Ответить

Радостный кофе

12

в питере после 23:00 за мефом на дыбенко едут

Ответить

Радостный кофе

Радостный
4

так что да, все правильно

Ответить

Shenmue

12

То есть в час пик, милости просим, а когда ночью пару завсегдатаев заблудших зайдут, что вы, что вы, это небезопасно!

Ответить

vvtwittep

Shenmue
–1

Уже где-то писали, что ковид ночью особенно опасен! 

Ответить

Slow Dimon

vvtwittep
0

Но как приятен...

Ответить

Газетный вентилятор

7

После 23.00 соседей не расчленять!!!!

Ответить

A big purple banana 🍆

Газетный
4

Ууу, тоталитаризм

Ответить

Смелый меч

8

"Вице-губернатор посоветовал меньше танцевать и обниматься"

Значит будем танцевать дома.

Ответить

Целесообразный Даниль

2

Ввели бы стимулирующие налоги на отсутствие  жиробаса, то есть повышенные налоги на товары с высоким содержанием сахара и налоговые льготы людям, имеющим допустимый индекс массы тела. Все блядь - здоровая нация.

Ответить

Магомед Шереметьев

Целесообразный
3

Опять налог на бедность

Ответить

Целесообразный Даниль

Магомед
–1

Почему это?

Ответить

Магомед Шереметьев

Целесообразный
5

1) потому что вредная еда дешевле
2)Потому что проблема жиробаса тебя ебать не должна

Ответить

Целесообразный Даниль

Магомед
–1

У меня ИМТ 24, я сам в какой-то мере жиробас.

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Целесообразный
3

потому что правильное и здоровое питание большей части населения не по карману. все эти свежие фрукты-овощи-продукты_с_низким_содержанием_сахара стоят дохуя по сравнению со старыми добрыми макарошками с мазиком. например, есть такой нищий депрессивный регион как Алтайский край со средней з/п меньше 30к. но в тоже время он является лидером по числу больных ожирением среди регионов россии.

Ответить

alexferman

Nastya
–2

Здоровое питание не стоит каких-то больших денег, это миф. Люди едят джанк-фуд просто потому что с ним заморочек меньше и он типа вкуснее (мазик, кетчуп, чипсики, газировочки, вот это всё). Нередко ещё просто не понимают "чо такова" и какая еда нормальна.

Ответить

Целесообразный

alexfer…
1

Одним "мазиком, кетчупом, чипсиками" сыт не будешь, ты написал лишь про про приправу. Хорошее мясо, качественный гарнир, хорошие фрукты, овощи, орехи, даже качественная вода стоят денег.

Ответить

alexferman

Целесоо…
0

Одним "мазиком, кетчупом, чипсиками" сыт не будешь

Как раз будешь, особенно мазиком, особенно если его на сардельки за 150 рублей/кг

Ответить

Целесообразный

alexfer…
0

Мне кажется, это шутки из студенческих времён, никто так не питается.

Ответить

alexferman

Целесоо…
2

Ты серьёзно? XD

Я знаю дохера людей, которые питаются подобным образом. Если начать разбирать конкретные случаи, то это почти всегда, так скажем, легкомыслие в выборе еды, помноженное на неуёмное желание жрать (кишкоблудие, попросту говоря).

Например, мой 33-летний знакомый - фруктов и овощей почти не ест потому что "что это за еда, вот макароны с соусом - еда". Другой 32-летний знакомый с женой и дочкой просто жрут килограммами, мы когда бухали с ним, он пошёл в магазин за добавкой и купил колбасу здоровенную такую толстую палку за цену маленькой палочки нормальной колбасы, начали жарить эту хуйню, а она аж в жижу превращается, я спрашиваю "нахер ты это говно купил, лучше взял бы маленькую нормальную", он "ачотакова, похуй, сожрём потом", ну и правда, зачем брать маленькую, если можно килограмма два взять и обожраться с мазиком - логика железная. И таких случаев я дохера наблюдал. Детей кормят жареной колбасой, вообще пиздец. Причём они зарабатывают порой больше меня, если на человека посчитать. Люди просто не задумываются о том, как это на здоровье влияет. Курят как паровозы по той же причине, у нас процент курильщиков в разы выше чем в Европе.

Ответить

Целесообразный

alexfer…
0

Говорил серьезно про сардельски с майонезом.

Я случайно не твой знакомый?) Так как почти не употребляю фрукты и овощи в качестве ежедневной пищи, только изредка для вкуса или нехватки витаминов. 

Насчёт недорого питания не соглашусь, цены начали расти пиздец как, и качественные продукты стоят нормально так, причем чем больше уровень заморочек по правильному питанию, тем выше ценник. 

Ответить

Александр Ярви

Целесообразный
2

Собсна, комментатор выше прав: ожирение – болезнь бедных
https://nsn.fm/society/society-k-ozhireniyu-rossiyan-privodit-bednost

Ответить

# realfiddy

Магомед
0

Опять контробанда сникерсов.

Ответить

Oldfag TV

3

– Но как это поможет в борьбе с пандемией коронавируса?
– Какого коронавируса?

Ответить

Смелый меч

2

Чё все и вся минусят? За живое задели? Сук.

Ответить

Ivan

1

XD

Ответить

Andre Macareno

1

Новый год, полагаю, Беглов по дальневосточному времени празднует?

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

Меня больше всего бесит не то, что какие-то меры надо принимать, а тупость с которой подходят к решениям проблем.

Уровень обоснования — это просто вышка, ни логики, ни каких-либо объяснений почему так не прослеживается.

Вообще, я очень сдерживаюсь, что бы не писать под подобными постами фразы подпадающие под закон об оскорблении власти, хотя очень-очень хочется.

Ответить

Ярослав Николаевич

0

(тут должно было быть видео с концерта любой хардкор группы, слэм крупным планом)

Ответить

Целесообразный магнит

0

У нас уже запретили

Ответить

Атлант поправил плечи

0

В конце концов конец 

Ответить

ouxen

0

Кому хочется танцевать и петь песни, лучше делать это в домашней обстановке.

ты мне хату запили блять на 100 квадратов и стробом, дым машиной и вертушками

Ответить

glimpse unthinkable

0

А если завтра Собянин с моста спрыгнет, Брендов тоже прыгнет?

Ответить

Пкшаашер

0

Кажется руководство Питера решило стать самым ебанатским среди российских регионов.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Ещё бы супермаркетам запретить, навсегда причём.

Ответить

Антон Деулин

0

вот это дичь

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