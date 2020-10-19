В Ненецком автономном округе из-за разлива нефти ввели режим ЧС и возбудили уголовное дело Материал редакции
По данным следствия, объём разлитой нефти составил «не менее 0,9 кубометра».
На части территории Заполярного района Ненецкого автономного округа в районе Харьягинского месторождения ввели режим чрезвыйчайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Установлено, что в 25 метрах от реки Колва произошла разгерметизация недействующего трубопровода компании «Лукойл». Нефть по ручью стекла в реку, произошло её загрязнение. Об аварии стало известно 17 октября.
СК возбудило уголовное дело по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). По информации следователей, объём разлитой нефти «не менее 0,9 кубометра», а площадь разлива — 25 квадратных метров. На участке реки Колва также обнаружили радужную плёнку. Следственная группа отправится на место происшествия 20 октября, вылететь раньше помешали погодные условия. Об этом рассказал руководитель департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберт Чабдаров.
По его словам, сейчас на месте разлива собрали 5 тонн загрязнённого грунта, использовали 400 килограммов сорбента и установили четыре рубежа боновых заграждений общей длиной 1600 метров. В ближайшее время там установят ещё одно такое сооружение.
Администрация города Усинска Республики Коми ранее также ввела режим ЧС из-за загрязнения Колвы.
Юный ихтиандр
Всегда сливали, просто теперь СМИ за этим пристально следить стали, поэтому кажется что резко начали всё нефтью заливать. На деле подобное дерьмо творилось всегда, прост овсем было похуй, кроме независимых экологов и активистов.
Удобный томагавк_два
Возможно, раньше просто такой пиздец не долетал до СМИ
В прошло году на одном из месторождений вертолёт упал без погибших и все новости из региональных сми убрали за пару часов.
Подтверждаю, в малых масштабных дичь на промыслах в западной Сибири регулярна
был в порту Американском мазут КРЕК отгружали, порт старый, деревянные причалы. Так с манифольдов пидарасило дай боже, все по палубе и в воду. Сливали еще малым рейдом, два дня. Естественно штраф выставили судовладельцу, естественно оплатил. Так ребята с экипажа сказали, Украинцы кстати, всегда так было, ща буксирами разгонят и локализовали разлив. Так не везде конечно, но я был удивлен
У них там так много нефти скопилось, что решили вернуть все обратно в природу?
Только они не знают как это правильно сделать...
А можно из этих бочек сделать остров засыпать его землёй/песком и будет как в Дубае.