По данным властей Великобритании, они также планировали сорвать Олимпиаду в Токио, которую перенесли из-за пандемии.

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США обвинили шестерых россиян в хакерских атаках на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году и президентские выборы во Франции в 2017 году. Об этом со ссылкой на помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса сообщает Associated Press.

По данным властей США, за атаками стоит воинская часть 74455, которая является подразделением ГРУ. На пресс-конференции Минюста США заявили, что в число обвиняемых вошли Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалёв, Артем Валерьевич Очиченко и Пётр Николаевич Плискин. Их обвинили в атаках против ряда американских компаний, на энергетическую системы Украины, на организаторов Зимних Олимпийских игр в 2018 году, против участников президентских выборов 2017 года во Франции.

«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является крайне способным киберпротивником, и информация, представленная в этом обвинительном заключении, показывает, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России», — заявил заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

Британские официальные лица заявили, что хакеры ГРУ также провели атаки против организаторов Токийских игр 2020 года, которые изначально планировали провести в этом году, но отложили из-за пандемии коронавируса. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал: «Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом».

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство объявило об отстранении России от международных соревнований на четыре года, в том числе олимпиад и чемпионатов мира. Это было связано с подозрительными данными из Московской антидопинговой лаборатории.