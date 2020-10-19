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Ольга Щербинина
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США обвинили Россию в кибератаках на Олимпиаду-2018, украинскую энергосистему и французские выборы Материал редакции

По данным властей Великобритании, они также планировали сорвать Олимпиаду в Токио, которую перенесли из-за пандемии.

28 комментариев
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США обвинили шестерых россиян в хакерских атаках на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году и президентские выборы во Франции в 2017 году. Об этом со ссылкой на помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса сообщает Associated Press.

По данным властей США, за атаками стоит воинская часть 74455, которая является подразделением ГРУ. На пресс-конференции Минюста США заявили, что в число обвиняемых вошли Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валерьевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалёв, Артем Валерьевич Очиченко и Пётр Николаевич Плискин. Их обвинили в атаках против ряда американских компаний, на энергетическую системы Украины, на организаторов Зимних Олимпийских игр в 2018 году, против участников президентских выборов 2017 года во Франции.

«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является крайне способным киберпротивником, и информация, представленная в этом обвинительном заключении, показывает, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России», — заявил заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.

Британские официальные лица заявили, что хакеры ГРУ также провели атаки против организаторов Токийских игр 2020 года, которые изначально планировали провести в этом году, но отложили из-за пандемии коронавируса. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал: «Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом».

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство объявило об отстранении России от международных соревнований на четыре года, в том числе олимпиад и чемпионатов мира. Это было связано с подозрительными данными из Московской антидопинговой лаборатории.

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#новости #кибератаки #олимпиада

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28 комментариев
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A big purple banana 🍆

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Снова бездоказательные вскукареки про рашн хакеров. Поближе к выборам

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solawind

A
4

Снова бездоказательные вскукареки про новичок. Поближе к выборам

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Романелло Кивогенс

A
0

Представим, что доказательства имеются. Что даст американское и британской стороне их опубликование?

Ответить

A big purple banana 🍆

Романелло
1

Международные суды и санкции? А что им дают такие безпочвенные обвинения?

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Романелло Кивогенс

A
1

Очевидно, что для них не требуются публичная публикация доказательств. У нас к примеру по делу Сафронова о шпионаже много официальных подробностей сообщили? Нет, засекретили дело, потому как речь идёт о государственной безопасности. Не хотят, чтобы их методы раскрыли. 

Вот и здесь, публикация всех деталей расследования только позволит хакерской группе понять, где они оплошали, и в дальнейшем избегать подобных ошибок. При этом очевидно, что российская сторона будет по-прежнему всячески открещиваться от любых обвинений в своей адрес. 

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Алиса Барышман

Романелло
1

При этом очевидно, что российская сторона будет по-прежнему всячески открещиваться от любых обвинений в своей адрес.

Странно, что в 2020 фермы набутыленных/провластных(этих переманивать начинают с лет 15-17) кулхацкиров это какой-то секрет и "такогониможытбыть".

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A big purple banana 🍆

Романелло
0

Ну тогда пусть создают судебный процесс, раз все так как ты говоришь. Им ничто не мешает. Ток о нем нет и речи

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solawind

A
0

Много в судах крым отсудили? пиздец ты наивный. Поэтому и беспределят, понимая что ниче им за это не будет.

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Алиса Барышман

solawind
0

про поправочки забыл упомянуть.

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solawind

Алиса
1

Много про что можно упоминать. и про подделку антидопинговых заключений, и про чвк которых якобы не существует, и про пригожинских ботов которых якобы нет вне россии (притом что он даже не скрывясь зарегал за рубежом компанию под названием "наебем"). Меня на фоне всего этого удивляют что даже на TJ есть люди которые свято верят в непогрешимость россии и что "путину это не выгодно"

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Алиса Барышман

Романелло
0

Ничего. Это то же самое, что пытаться спорить с человеком в интернете.

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Артём Соловьёв

8

Помимо этого, русские хакеры планировали похитить Луну и украсть Рождество

Ответить

Смелый меч

Артём
0
Ответить

Александр Сергеев

Смелый
0

Вот ты и попался, Сергей Гринченко! 

Ответить

Дорогой нос

3
Ответить

Смелый меч

0

Российские хакеры

Ответить

Владимир Филатов

Смелый
0

есть же такая группировка, только не факт, что они из России

Ответить

Elijah Garrison

Владимир
0

Если в названии организации есть одно из этих слов: медведь, водка, балалайка, то сомнений быть не может, организация из России

Ответить

Романелло Кивогенс

Elijah
2

У вас хвост виляет собакой. Всё гораздо проще.

Прозвище хакерской группе дал специалист по кибербезопасности Дмитрий Альперович из американской антивирусной компании CrowdStrike из-за использования группой «двух или более связанных инструментов/тактик для атаки на конкретную цель, схожих с шахматной стратегией», известную как пешечный штурм. Он же дал прозвище другой хакерской группе — Cozy Bear, которую также связал с российскими спецслужбами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fancy_Bear

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Elijah Garrison

Романелло
0

И?

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Романелло

Elijah
0

Группировку назвали fancy медведями, потому как посчитали, что ее создали русские, а не группировку посчитали русской, потому как она называлась fancy медведи.

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Алиса Барышман

Владимир
2

в рф все уже давно под фэсами в основном, а кто ещё нет - скоро будут, а бесполезные сядут.

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Алиса Барышман

Смелый
0

там вроде такие фоточки

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James Baxter

1

России это было невыгодно!!!
Они сами себя атаковали!

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alexferman

0

Порвались

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Feisty Fish

0

оптом дешевле прост

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Semyon Bochkaryov

0

Это всё замечательно, а можно пруфы? А то я так тоже умею: значит так, Навального отравили в СБУ, чтобы подставить Россию!

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Андрей Владимирович

0

Было бы смешно, если бы вдруг США обвинили монгольских хакеров, или папуа-ново-гвинейских хакеров. Хоть что-то новенькое перед выборами

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