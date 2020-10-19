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Ольга Щербинина
3569

«Это не было публичное заявление»: Тиньков извинился за слова про «гавно-Яндекс» перед сотрудниками и клиентами компании Материал редакции

Бизнесмен также рассказал, почему сделка с «Яндексом» не состоялась.

Олег Тиньков в инстаграме рассказал о срыве сделки с «Яндексом» и извинился перед сотрудниками и клиентами компании за то, что назвал её «гавном». По его словам, письмо, в котором прозвучало это выражение, было внутренней коммуникацией, в которой он обращался к «своей семье-сотрудникам», его слила «паршивая овца». По мнению Тинькова, «разговоры на кухне» потом не должны обсуждаться в публичном поле.

Предприниматель — для меня это звучит также гордо и полезно для общества, как профессор медицины, учитель, пожарный, строитель или волонтёр. Именно предприниматели меняют мир и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники». Они выполняют, скорее обратную функцию.

Почему развалилась «сделка» с «Яндексом»? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами — вот и весь ответ. Если бы был жив Илья [Сегалович], мы бы так или иначе договорились. Я, конечно, не горд, что назвал гавном «Яндекс», и это точно не относится к его десяткам тысяч сотрудников и клиентам, и прошу прощения за это выражение.

Но дорогие журналисты, кто опять будет из этого поста сейчас «лепить статьи», обратите, пожалуйста, внимание, что это была не публичная, а внутренняя коммуникация, я обращался к своей семье-сотрудникам (паршивая овца слила) после разрыва и написал искреннее письмо.

Разве «разговоры на кухне» потом обсуждаются в публичном поле? Мы вправе говорить на кухне всё, что думаем, так что это не было публичное заявление.

Ответ «наёмника» был явно уже публичным, и попытка уколоть одного из лучших (а может и лучшего) предпринимателя страны в том, что он «пытается давно продать бизнес», ещё раз говорит, что он менеджер, который никогда не строил и не построит с нуля миллиардную компанию.

Каждый предприниматель «пытается» продать свой бизнес дорого. То есть получить 30-50% премии к цене на рынке, а не просто слить за фантики, которые стоят дороже Amazon. Ну а если я получаю фантиков, да еще столько, что моя доля сопоставима с долей самого большого акционера, где мой контроль над этой компанией? Покупка через «завуалированное объединение»? Не развести, тут и в Гарвард не ходи.

«Тинькофф» — лучшая частная компания страны, с лучшей банковской командой на рынке, и не продаётся, думаю, мы в 2022 году будем стоить $10 млрд. Мы не ведём переговоров с МТС, я даже не знаком с Евтушенковым. Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ. Дальше действовать будем мы!

Олег Тиньков

22 сентября «Яндекс» заключил предварительное соглашение о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что «Тинькофф» не договорился о продаже и заявил о дальнейшем самостоятельном развитии. The Bell опубликовал письмо Тинькова сотрудникам, в котором он объяснил срыв сделки.

#новости #тиньков

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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55 комментариев
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Bad Mother Fucker

32

если человек к 53-м годам не научился держать в узде свой поганый язык, то нехуй сваливать на паршивую овцу. У себя на чердаке порядок сначала пусть наведет.

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rossoshmap

Bad
–1

Так он в рассылку вставил all, кто-то слил секретную переписку

Ответить

Bad Mother Fucker

rossoshmap
8

Ну, так он в рассылке не друзьям анекдот рассказывал. Он обосновывал срыв сделки, которую проводил.

Ответить

rossoshmap

Bad
0

Ну и думать что это останется внутри, так что выглядит сейчас как оправдание 

Ответить

Bad Mother Fucker

rossoshmap
10

так это и есть оправдание. Мимоходом извинился, обмазал говном юристов с менеджерами, ведь ни те, ни другие у него в компании, ясен хуй, не работают. Короч, опять виноваты все вокруг, один Олеженька молодец.

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Иван Гессе

Bad
–1

на словах ты plohoj mamo jobyr
а на деле o net on skazal chto kompaniya govno vot eto uzhas

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Bad Mother

Иван
3

ну блять, опять этот подростковый юморок

ты прям как олег тиньков, только без его денег

Ответить

Газетный

Bad
0

Тиньков - говно. Все кто пользуются этой парашой такие же)

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Иван Гессе

Газетный
1

слышь за слова про олега ответишь назначай место и время

Ответить

Иван Гессе

Bad
1

уххх пиздец уколол умер от обиды ща
просто смешно наблюдать как из такой хуйни разводят такую драму
ну говно и говно. ну назвал и назвал

Ответить

Bad Mother

Иван
0

да никто ничего не разводит. С тиньковым вообщет давно всё ясно, ещё по делу с немагией. Просто этот пидор опять ищет виноватых, и нашел - это паршивая овца

Ответить

Иван Гессе

Bad
–1

с немагией единственное что ясно что они неграмотные говноеды
а про паршивую овцу я даже хз что сказать, потому что опять то же самое что и с говнояндексом

Ответить

Bad Mother

Иван
1

да, точно

и обыск они у себя сами проводили

по делу о клевете

Ответить

Иван Гессе

Bad
0

ну тут без вопросов
подозрительная хуйня
просто из-за того что это единственный отрицательный фактор в его биографии для меня это не выглядит как то, что можно экстраполировать

Ответить

Сергей

Bad
–1

Хм, кого-то это напоминает. Одного плешивого

Ответить

Школьный украинец

rossoshmap
1

Его рассылку не раз сливали в публичное пространство (например, когда он уволил сотрудника за мемы в Слаке). И кажется, когда ты руководишь компанией на ~2000 человек, стоит ожидать, что твои письма по таким поводам будут сливать. 

Ответить

Сергей Королевский

rossoshmap
2

Такие рассылки должны утверждаться пресс-службой, тк все знают, что их сливают

Ответить

Никита Сопов

Bad
1

это существо так любят на тж, осторожнее 

Ответить

Художественный Орзэмэс

Bad
0

По-моему, не стоит принимать это за чистую монету. Он "непублично" (понимая, что весь мир это увидит) сказал все, что хотел, тем самым спровоцировав Яндекс на довольно жалкий ответ, за который проехался по Яндексу еще раз уже "публично".

Ответить

Bad Mother Fucker

Художественный
0

ну, значит у нас разные представления о понятии "жалкий"

Ответить

Смелый меч

7

Как я понял на кухне можно срать кого угодно, главное чтоб это другие не услышали, а то придется извиняться.

Ответить

Alexandr Strijov

Смелый
3

А типа не так? Ты на кухне не обсираешь свою девушку, друзей, подруг, рептилоилов, Путина? Тогда у тебя просто нет кухни и жилья. Да даже не оправдывайся нет у тебя друзей и кухни. Точка

Ответить

Смелый меч

Alexandr
2

Нет конечно. Друзьям я могу в лицо сказать, что они конченые пидарасы. Девушки нет. Рептилойды мной управляют и говорить о них плохо не могу. А о Путине или хорошо или никак.

Ответить

Смелый меч

Смелый
2

@Иван Гессе за что минус? За правду что ли?

Ответить

Иван Гессе

Смелый
–2

за или хорошо или никак

Ответить

Вячеслав

Иван
1

*кудах-тах-тах*

Ответить

Иван Гессе

Вячеслав
0

бля, @цыпа
объяви уже новый набор новой волны, этот какой-то унылый

Ответить

Смелый меч

Иван
0

А что в этом плохого? Или ты в этом что-то нехорошее увидел?

Ответить

Иван Гессе

Смелый
–1

*кудах-тах-тах*

Ответить

Смелый меч

Иван
1

Вопросов больше нет. Приятного вечера.

Ответить

Вячеслав

Смелый
0

Ахаха.

Ответить

Игорь Рачук

8

"Чё ты мне сделаешь? За говно извени!"

Ответить

Litnikov Danil

6

Самовлюблённый хуй

Ответить

Дитковский

5

Слился

Ответить

Юный ихтиандр

5

Что ж ты, фраер, сдал назад.

Ответить

Руслан Астратов

5

"Предприниматель пытался договорится" 

Ответить

Это не шутки

Руслан
1

Но-но! Один из лучших (а может и лучший) предприниматель страны!

Ответить

Иван Гессе

Это
1

первый

Ответить

Игорь Рачук

4

 обращался к «своей семье-сотрудникам», его слила «паршивая овца»

В семье не без урода!

Ответить

Дорогой нос

1

И ведь у него наверняка много поклонников.

Это многое говорит он нашем обществе.

Ответить

Emile Zäkiev

Дорогой
2

О том что we live in a society

Ответить

Папуша

3

52 года прожил, а слово "говно" писать так и не научился.

Ответить

Естественный Филипп

2

В внутренней переписке как хочет так и называет, ппц проблемы белых людей.

Ответить

# realfiddy

0

За информацию

Ответить

Илюхер XXX

–5

скорей бы сдох собака

Ответить

Grave Digger

1

Теперь рабочих обосрал

Ответить

Психологический динозавр

Grave
2

Своих например

Ответить

Денис Копылов

0

Так правильно же все сказал

Ответить

Elijah Garrison

–1

Тиньков месяц назад: Хмм, что же делать, про мою компанию все начали забывать, нужен какой-то PR. О! А сделаю ка я вид что хочу продать компанию, а потом обосру ее, а потом обосру одного из своих сотрудников! Profit!

Ответить

Hadouken

0

Менеджеров Тинькофф это тоже касается?

Ответить

Вячеслав Парамонов

0

Зря Титьков заднею дал. 

Ответить

Игорь Янович

0

Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и станешь подлинным князем.

Ответить

Kir Nagirnyak

0

А можно пуш, когда будут извинения перед «паршивой овцой»?

Ответить

ouxen

0

Про наемников жиза

Ответить

Rusyabrr .

–1

Человек-Олег снова показал какое он говно

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