Предприниматель — для меня это звучит также гордо и полезно для общества, как профессор медицины, учитель, пожарный, строитель или волонтёр. Именно предприниматели меняют мир и двигают его вперед, а не чиновники, юристы, менеджеры и прочие «наёмники». Они выполняют, скорее обратную функцию.
Почему развалилась «сделка» с «Яндексом»? Предприниматель пытался договорится с менеджерами и юристами — вот и весь ответ. Если бы был жив Илья [Сегалович], мы бы так или иначе договорились. Я, конечно, не горд, что назвал гавном «Яндекс», и это точно не относится к его десяткам тысяч сотрудников и клиентам, и прошу прощения за это выражение.
Но дорогие журналисты, кто опять будет из этого поста сейчас «лепить статьи», обратите, пожалуйста, внимание, что это была не публичная, а внутренняя коммуникация, я обращался к своей семье-сотрудникам (паршивая овца слила) после разрыва и написал искреннее письмо.
Разве «разговоры на кухне» потом обсуждаются в публичном поле? Мы вправе говорить на кухне всё, что думаем, так что это не было публичное заявление.
Ответ «наёмника» был явно уже публичным, и попытка уколоть одного из лучших (а может и лучшего) предпринимателя страны в том, что он «пытается давно продать бизнес», ещё раз говорит, что он менеджер, который никогда не строил и не построит с нуля миллиардную компанию.
Каждый предприниматель «пытается» продать свой бизнес дорого. То есть получить 30-50% премии к цене на рынке, а не просто слить за фантики, которые стоят дороже Amazon. Ну а если я получаю фантиков, да еще столько, что моя доля сопоставима с долей самого большого акционера, где мой контроль над этой компанией? Покупка через «завуалированное объединение»? Не развести, тут и в Гарвард не ходи.
«Тинькофф» — лучшая частная компания страны, с лучшей банковской командой на рынке, и не продаётся, думаю, мы в 2022 году будем стоить $10 млрд. Мы не ведём переговоров с МТС, я даже не знаком с Евтушенковым. Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ. Дальше действовать будем мы!
Bad Mother Fucker
если человек к 53-м годам не научился держать в узде свой поганый язык, то нехуй сваливать на паршивую овцу. У себя на чердаке порядок сначала пусть наведет.
rossoshmapBad
Так он в рассылку вставил all, кто-то слил секретную переписку
Bad Mother Fuckerrossoshmap
Ну, так он в рассылке не друзьям анекдот рассказывал. Он обосновывал срыв сделки, которую проводил.
rossoshmapBad
Ну и думать что это останется внутри, так что выглядит сейчас как оправдание
Bad Mother Fuckerrossoshmap
так это и есть оправдание. Мимоходом извинился, обмазал говном юристов с менеджерами, ведь ни те, ни другие у него в компании, ясен хуй, не работают. Короч, опять виноваты все вокруг, один Олеженька молодец.
Иван ГессеBad
на словах ты plohoj mamo jobyr
а на деле o net on skazal chto kompaniya govno vot eto uzhas
Bad MotherИван
ну блять, опять этот подростковый юморок
ты прям как олег тиньков, только без его денег
Газетный
Тиньков - говно. Все кто пользуются этой парашой такие же)
Иван ГессеГазетный
слышь за слова про олега ответишь назначай место и время
Иван ГессеBad
уххх пиздец уколол умер от обиды ща
просто смешно наблюдать как из такой хуйни разводят такую драму
ну говно и говно. ну назвал и назвал
Bad MotherИван
да никто ничего не разводит. С тиньковым вообщет давно всё ясно, ещё по делу с немагией. Просто этот пидор опять ищет виноватых, и нашел - это паршивая овца
Иван ГессеBad
с немагией единственное что ясно что они неграмотные говноеды
а про паршивую овцу я даже хз что сказать, потому что опять то же самое что и с говнояндексом
Bad MotherИван
да, точно
и обыск они у себя сами проводили
по делу о клевете
Иван ГессеBad
ну тут без вопросов
подозрительная хуйня
просто из-за того что это единственный отрицательный фактор в его биографии для меня это не выглядит как то, что можно экстраполировать
СергейBad
Хм, кого-то это напоминает. Одного плешивого
Школьный украинец
Его рассылку не раз сливали в публичное пространство (например, когда он уволил сотрудника за мемы в Слаке). И кажется, когда ты руководишь компанией на ~2000 человек, стоит ожидать, что твои письма по таким поводам будут сливать.
Сергей Королевскийrossoshmap
Такие рассылки должны утверждаться пресс-службой, тк все знают, что их сливают
Никита СоповBad
это существо так любят на тж, осторожнее
Художественный Орзэмэс
По-моему, не стоит принимать это за чистую монету. Он "непублично" (понимая, что весь мир это увидит) сказал все, что хотел, тем самым спровоцировав Яндекс на довольно жалкий ответ, за который проехался по Яндексу еще раз уже "публично".
Bad Mother FuckerХудожественный
ну, значит у нас разные представления о понятии "жалкий"
Смелый меч
Как я понял на кухне можно срать кого угодно, главное чтоб это другие не услышали, а то придется извиняться.
Alexandr StrijovСмелый
А типа не так? Ты на кухне не обсираешь свою девушку, друзей, подруг, рептилоилов, Путина? Тогда у тебя просто нет кухни и жилья. Да даже не оправдывайся нет у тебя друзей и кухни. Точка
Смелый меч
Нет конечно. Друзьям я могу в лицо сказать, что они конченые пидарасы. Девушки нет. Рептилойды мной управляют и говорить о них плохо не могу. А о Путине или хорошо или никак.
Смелый меч
@Иван Гессе за что минус? За правду что ли?
Иван ГессеСмелый
за или хорошо или никак
ВячеславИван
*кудах-тах-тах*
Иван ГессеВячеслав
бля, @цыпа
объяви уже новый набор новой волны, этот какой-то унылый
Смелый меч
А что в этом плохого? Или ты в этом что-то нехорошее увидел?
Иван ГессеСмелый
*кудах-тах-тах*
Смелый меч
Вопросов больше нет. Приятного вечера.
ВячеславСмелый
Ахаха.
Игорь Рачук
"Чё ты мне сделаешь? За говно извени!"
Litnikov Danil
Самовлюблённый хуй
Дитковский
Слился
Юный ихтиандр
Что ж ты, фраер, сдал назад.
Руслан Астратов
"Предприниматель пытался договорится"
Это не шуткиРуслан
Но-но! Один из лучших (а может и лучший) предприниматель страны!
Иван ГессеЭто
первый
Игорь Рачук
обращался к «своей семье-сотрудникам», его слила «паршивая овца»
В семье не без урода!
Дорогой нос
И ведь у него наверняка много поклонников.
Это многое говорит он нашем обществе.
Emile ZäkievДорогой
О том что we live in a society
Папуша
52 года прожил, а слово "говно" писать так и не научился.
Естественный Филипп
В внутренней переписке как хочет так и называет, ппц проблемы белых людей.
# realfiddy
За информацию
Илюхер XXX
скорей бы сдох собака
Grave Digger
Теперь рабочих обосрал
Психологический динозавр
Своих например
Денис Копылов
Так правильно же все сказал
Elijah Garrison
Тиньков месяц назад: Хмм, что же делать, про мою компанию все начали забывать, нужен какой-то PR. О! А сделаю ка я вид что хочу продать компанию, а потом обосру ее, а потом обосру одного из своих сотрудников! Profit!
Hadouken
Менеджеров Тинькофф это тоже касается?
Вячеслав Парамонов
Зря Титьков заднею дал.
Игорь Янович
Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и станешь подлинным князем.
Kir Nagirnyak
А можно пуш, когда будут извинения перед «паршивой овцой»?
ouxen
Про наемников жиза
Rusyabrr .
Человек-Олег снова показал какое он говно