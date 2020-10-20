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Алексей Боржонов
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Посольство России отвергло обвинения США в кибератаках и заявило о попытке «разогреть русофобские настроения» Материал редакции

Россия «уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела», утверждают в диппредставительстве.

5 комментариев
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Российское посольство в Вашингтоне отрицает обвинения России со стороны США в нескольких кибератаках, в том числе на Олимпийские игры в 2018 году и французские выборы в 2017 году. Об этом говорится в комментарии посольства ТАСС.

Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развёртывание «охоты на ведьм» и шпиономании. Всё это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона.

Посольство России

В посольстве считают, что США «искусственно навязывают» американским гражданам «токсичное восприятие России и всего, что с ней связано».

У России нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру. Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами.

Посольство России

Минюст США предъявил обвинения шестерым россиянам и связал кибератаки с деятельностью подразделения ГРУ. По версии Соединённых Штатов, атака готовилась также на Олимпиаду в Токио, которую перенесли из-за пандемии коронавируса.

#новости #сша #кибератаки

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5 комментариев
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Україна

18

 Россия «уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела»,

😂👍🏻

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Андрей Владимирович

2

У МИДа уже только одна задача: отвергать регулярные обвинения . 

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Антон Лисин

0

Страна, как шлюха "не,не я в жопу не давала...он сам".

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Детский танк88

1
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Гриша Катержин

0

Не опять, а снова

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