Посольство России отвергло обвинения США в кибератаках и заявило о попытке «разогреть русофобские настроения» Материал редакции
Россия «уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела», утверждают в диппредставительстве.
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Российское посольство в Вашингтоне отрицает обвинения России со стороны США в нескольких кибератаках, в том числе на Олимпийские игры в 2018 году и французские выборы в 2017 году. Об этом говорится в комментарии посольства ТАСС.
В посольстве считают, что США «искусственно навязывают» американским гражданам «токсичное восприятие России и всего, что с ней связано».
Минюст США предъявил обвинения шестерым россиянам и связал кибератаки с деятельностью подразделения ГРУ. По версии Соединённых Штатов, атака готовилась также на Олимпиаду в Токио, которую перенесли из-за пандемии коронавируса.
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