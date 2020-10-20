Мэрия Москвы станет отслеживать передвижения пассажиров через смартфоны для улучшения работы общественного транспорта Материал редакции
Данные граждан при этом должны быть обезличенными.
Мэрия Москвы станет отслеживать пассажиропоток через смартфоны, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сайта госзакупок и Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).
- Согласно аукциону, мэрия потратит 155,2 миллиона рублей на установку 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать данные о перемещении жителей города по MAC-адресам (номерам, которые присваиваются устройствам при производстве) через Wi-Fi и Bluetooth;
- Система, которую должны установить в течение полугода на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах, будет формировать отчёты о передвижении людей за день, неделю, месяц и год. АПК будут работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые также отслеживают пассажиропоток. Система позволит формировать карты передвижения пассажиров в городе;
- ЦОДД утверждает, что данные не будут персонифицированы, а подобная практика применяется, например, Сингапуре, Лондоне и Берлине. «Цель — максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», — утверждает организация;
- По данным сайта госзакупок, аукцион выиграло ООО «Информационные технологии будущего», но определение поставщика приостановлено из-за жалобы;
- Источник издания утверждает, что система нужна мэрии для обогащения уже существующих баз данных. Она позволит отслеживать передвижения жителей в обход мобильных операторов. Данные при этом должны остаться обезличенными, считает эксперт по сетевым решениям компании КРОК Александр Сигачев, поскольку МАС-адреса не привязаны к конкретным личностям.
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Предварительный шар
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Животный бинокль
Не волнуйся ты так. Все твои данные уже есть. Так, что пей свой кофе спокойно.
Животный бинокль
Да, да для улучшения работы общественного транспорта.
"Данные граждан при этом должны быть обезличены." - посмотрим на сколько это будет правдой.
Предметный вентилятор
Все эти отслеживания и всякие наработки реальные или попытка выглядеть кибердержавой?
DraПредметный
Попытка контролировать холопов.
Кровавый коктейль
А есть ли возможность программно MAC-адрес изменить?
Евгений Клочков
осталось прикрутить лишь рейтинг))))))))))
Андрей Круглов
А если блютус или вифи на телефоне выкл, то отследить нельзя?