Ирландия ужесточит карантин из-за Covid-19 и запретит жителям страны уходить от домов дальше чем на 5 километров Материал редакции
В стране снова стали фиксировать около тысячи случаев заболевания в сутки — как и весной.
Ирландия ужесточит карантин из-за пандемии коронавируса и поднимет уровень эпидемиологической опасности до наивысшего. Об этом говорится на сайте правительства.
С 21 октября по 1 декабря жителям разрешат передвигаться только в радиусе пяти километров от своих домов. За нарушение режима предусмотрены штрафы, исключения коснутся тех, кому нужно на работу, в больницу или в магазин. На острове закроют парикмахерские, музеи, галереи, магазины, кроме продуктовых, а барам, кафе и ресторанам разрешат работать только навынос или осуществлять доставку.
Школы и детские сады, а также строительные и производственные компании продолжат работу. Другие организации должны перевести сотрудников на дистанционный формат, если присутствие человека на рабочем месте не необходимо.
В Ирландии за всё время пандемии коронавируса зафиксировали более 51 тысячи случаев инфекции. Более 1800 человек умерли. С начала октября суточный прирост увеличился и теперь держится на отметки около тысячи новых случаев, из-за чего власти и ужесточили карантин.
РФ "Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране"
"запретит жителям страны уходить от домов дальше чем на 5 километров"
..в противном же случае..
В Москве тоже система "Поводок" готовится?
https://tjournal.ru/news/225166-meriya-moskvy-stanet-otslezhivat-peredvizheniya-passazhirov-cherez-smartfony-dlya-uluchsheniya-raboty-obshchestvennogo-transporta
исключения коснутся тех, кому нужно на работу, в больницу или в магазин
или в паб.