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Алексей Боржонов
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Ирландия ужесточит карантин из-за Covid-19 и запретит жителям страны уходить от домов дальше чем на 5 километров Материал редакции

В стране снова стали фиксировать около тысячи случаев заболевания в сутки — как и весной.

15 комментариев
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Ирландия ужесточит карантин из-за пандемии коронавируса и поднимет уровень эпидемиологической опасности до наивысшего. Об этом говорится на сайте правительства.

С 21 октября по 1 декабря жителям разрешат передвигаться только в радиусе пяти километров от своих домов. За нарушение режима предусмотрены штрафы, исключения коснутся тех, кому нужно на работу, в больницу или в магазин. На острове закроют парикмахерские, музеи, галереи, магазины, кроме продуктовых, а барам, кафе и ресторанам разрешат работать только навынос или осуществлять доставку.

Школы и детские сады, а также строительные и производственные компании продолжат работу. Другие организации должны перевести сотрудников на дистанционный формат, если присутствие человека на рабочем месте не необходимо.

В Ирландии за всё время пандемии коронавируса зафиксировали более 51 тысячи случаев инфекции. Более 1800 человек умерли. С начала октября суточный прирост увеличился и теперь держится на отметки около тысячи новых случаев, из-за чего власти и ужесточили карантин.

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
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15 комментариев
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Прежний паук например

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запретит жителям страны уходить от домов дальше чем на 5 километров

Ирландец, у которого ближайший паб расположен в 6 км от дома:

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Никита Сопов

4

РФ "Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране"

Ответить

Животный бинокль

Никита
3

А зачем? И так все хорошо.
*кашляет*

Ответить

Очередной Артем

Никита
0

Хватит раскачивать лодку, у нас все твердо и четко 

Ответить

Антон Лисин

2

В Москве это расстояние только за хлебом сходить 

Ответить

Автоматический паук например

2

Хорошо по всему миру людишек натягивают.
Поводки, намордники и палки.
А "элитка" пляшет без масочек.
Но самое смешное, что людишки-то всем довольны, хоть намордник, хоть анальный зонд - коли барин велел, надо выполнять.

Ответить

rossoshmap

1
Ответить

Предметный вентилятор

rossoshmap
0

Какой-то рыжий Кадыров

Ответить

Фил

1

Ирландцы внутри пятикилометрового радиуса такие:

Ответить

Кровавый коктейль

0

5км? То есть внутри городка можно гулять сколько влезет?

Ответить

Руслан Астратов

0

"запретит жителям страны уходить от домов дальше чем на 5 километров"

..в противном же случае..

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Декоративный чайник

0

В Москве тоже система "Поводок" готовится?
https://tjournal.ru/news/225166-meriya-moskvy-stanet-otslezhivat-peredvizheniya-passazhirov-cherez-smartfony-dlya-uluchsheniya-raboty-obshchestvennogo-transporta

Ответить

ziggy stardust

0

исключения коснутся тех, кому нужно на работу, в больницу или в магазин

или в паб.

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Предметный вентилятор

ziggy
0

Хочу в ирландский паб...

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Автоматический паук например

ziggy
0

Это то же самое, в Ирландии паб есть и на работе, и в больнице, и в магазине...

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