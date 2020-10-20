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Ольга Щербинина
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The New Yorker отстранил журналиста за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom Материал редакции

Он заявил, что думал, что его никто не видит.

22 комментария
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Джеффри Тубин CNN

Журнал The New Yorker отстранил от работы журналиста Джеффри Тубина за мастурбацию в видеочате Zoom во время звонка сотрудников издания и радио WNYC. Репортёр извинился за этот инцидент, пишет Motherboard.

«Я совершил досадную глупую ошибку, полагая, что был за кадром. Я приношу свои извинения жене, семье, друзьям и коллегам. Я считал, что меня не видно в Zoom. Я думал, что никто из участников видеоконференции меня не увидит. Я думал, что отключил видео», — сказал Тубин.

Этот звонок был моделированием выборов. По словам двух участников звонка, захотевших остаться анонимными, неясно, сколько видел каждый человек. При этом оба сказали, что сами заметили, как Тубин мастурбировал. Источники добавили, что когда участники созвона вернулись с перерыва, журналист опустил камеру и было видно, как он касается своего пениса. Затем Тубин отключился, но тут же вернулся в конференцию, видимо, не подозревая, что его коллеги что-то заметили.

Представитель New Yorker Натали Раабе заявила, что Тубин отстранён от должности на время расследования случившегося. Главный редактор журнала Дэвид Ремник написал в письме всем штатным сотрудникам: «Как вы, возможно, читали сегодня в различных новостях, один из наших авторов, Джефф Тубин, был отстранён от работы после инцидента во время звонка в Zoom. Будьте уверены, что мы серьёзно относимся к этому вопросу и занимаемся им». На CNN, где также работает Тубин, рассказали, что он попросил «немного свободного времени», чтобы решить личные проблемы.

60-летний Джеффри Тубин — юридический аналитик CNN и The New Yorker. Он написал несколько книг, одна из них легла в основу сериала «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений».

#новости #zoom

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22 комментария
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Дитковский

3

А если бы он был чернокожим, то выплатили бы премию???

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alexferman

Дитковский
3

Подогнали бы ему белокожую школьницу

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Животный бинокль

alexferman
0

Опять ты про несовершеннолетних затираешь.

Ответить

alexferman

Животный
0

Всегда

Ответить

Животный бинокль

alexferman
1

И везде.

Ответить

Дитковский

Дитковский
0

Орлов, сьеби нахуй

Ответить

Крепкий стоячок

3

Ничоси в 60 лет так хотеть дрочить, дай бог здоровья

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alexferman

Крепкий
1

Может это у него была первая эрекция за последние 15 лет, и он так обрадовался, что решил ловить момент во что бы то ни стало

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Животный бинокль

2

Могли бы не увольнять. Все мы люди и понимаем на сколько важно расслабляться.

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alexferman

Животный
2

Если слишком расслабиться - можно обосраться

Ответить

Животный бинокль

alexferman
0

Ну ты так сильно не раслабляйся и все. Булки посилнее сожми.

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Прежний паук например

1

На CNN, где также работает Тубин, рассказали, что он попросил «немного свободного времени», чтобы решить личные проблемы

Мужин вон на бс даже вышел, что бы подрочить - до чего довели.

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Максим Козаченко

0

НОВОСТИ!

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Zakhar Zakharov

0

если это реально случайность, то какие проблемы? 

Ответить

Прежний паук например

Zakhar
0

А если не случайность - то проблемы есть?

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Zakhar Zakharov

Прежний
0

да, значит он эксгибиционист. и ради своей похоти заставил других людей смотреть как он дрочит. нет согласия —> "насильник"

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Просто Тимуррр

Zakhar
0

нет согласия —> "насильник"

То есть если собака покажет тебе хуй без твоего согласия, то ты будешь "изнасилован" собакой?

Ответить

alexferman

Просто
0

Загадка Алексея Панина

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Покойный крюк

0

Этот звонок был моделированием выборов.

Выборы — невероятный стресс. Напряжение-то снимать надо!

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Daniil Minashkin

0
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Колючий единорожек88

0

Был пойман с поличным.

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Кровавый коктейль

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Администрация ТЖ, смотрите, какой замечательный человек остался без работы! Берите его скорее в Комитет!

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