В России за сутки выявили больше 16 тысяч заболевших коронавирусом. Это рекорд Материал редакции
Умерли 269 человек.
За последние сутки в России выявили 16 319 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека.
Всего с начала пандемии в России выявили 1 431 635 случаев коронавируса. За весь период зафиксировали 24 635 смертей, выздоровели 1 085 608 человек.
Больше всего новых заболевших в Москве (4999), Петербурге (695) и Московской области (426).
19 октября число новых заболевших составило 15 982 человека. Больше 15 тысяч случаев за сутки впервые выявили 16 октября.
Целесообразный жар
Давай, Россия, давай-давай!
Целесообразный жар
Там, чего, флаг Украины?
Вы за Россию, вообще, болеете?
Там и Российский есть.
А за Россию с каждым днём всё больше и больше людей болеет.
Не заболевших, а носителей вируса!!! Если бы заболевших, у нас бы уже 1 миллион человек в больнице лежал как минимум.
О, новая методичка.
Какая блть методичка? Вы тролль? У вас бывает простуда выскакивает? Ее вызывает вирус герпеса, вы-носитель! Когда она появилась-вы заболели. Чувствуете блть разницу Сергей?
Целесообразный жар
Не лежащих в больнице, а проходящих профилактические процедуры
Автоматический паук например
Число реально больных в проценте от "выявленных" тщательнейшим образом скрывают.
А то вся эта херотень сразу развалится, когда окажется, что 99% - "бессимптомные носители".
Тут всё по старым лекалам - если ты "бессимптомный носитель жидовства", например, у тебя пра-прабабушка была еврейкой, то нашивай желтую звезду на одежду. Ну тебе что, тяжело что ли звезду нашить? Самый умный что ли? Ну нашей и ходи спокойно по улицам, нет же надо обязательно выпендриваться, скандалить..
Без вакцины как-то и то меньше случаев было, даже в пике.
Ее не применяют, ее тестируют! Поэтому отсутствие эффекта - вполне ожидаемо. Если ничего не делать - ничего и не изменится, это ж логично.
Там кажется маркетологи статистику составляют, в Москве написали 4999 вместо 5к, чтобы выглядело не так страшно.
Я с Вами не согласен, Вы считаете вируса нет, меры не эффективные? А что Вы предлагаете, просто жить и положиться на случай (авось)?
Автоматический паук например
Вирус есть. Не такой дутый, как его рисуют.
Меры не эффективные. Подавляющее большинство этих мер только ухудшает ситуацию.
Самое лучшее доказательство того, что никакой борьбы с вирусом нет и меры не эффективны - это когда при воплях о том, что "скорых не хватает", закупают не 500 скорых, а 500 автозаков.
Да, просто жить и соблюдать обычные меры защиты, а именно:
1) Кто ХОЧЕТ и считает, что маска помогает - носит маску. Кто не хочет - не носит.
2) Удалёнку поддержать экономическими методами, т.е. не "обязывать переводить на удалёнку", а равивать инфраструктуру для упрощения электронного документооборота.
Медицина трещит по швам, бесконечно цифра заболевших расти не сможет, некому будет скоро даже вести подсчёт, если не верите загляните в любую поликлинику рядом с Вами