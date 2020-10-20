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Ольга Щербинина
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В России за сутки выявили больше 16 тысяч заболевших коронавирусом. Это рекорд Материал редакции

Умерли 269 человек.

33 комментария
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За последние сутки в России выявили 16 319 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 человека.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 431 635 случаев коронавируса. За весь период зафиксировали 24 635 смертей, выздоровели 1 085 608 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве (4999), Петербурге (695) и Московской области (426).

19 октября число новых заболевших составило 15 982 человека. Больше 15 тысяч случаев за сутки впервые выявили 16 октября.

#новости #covid19

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33 комментария
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Maxim Semenov

11
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Целесообразный жар

Maxim
2

Давай, Россия, давай-давай!

Ответить

Животный бинокль

Целесообразный
4
Ответить

Целесообразный жар

Животный
–1

Там, чего, флаг Украины?
Вы за Россию, вообще, болеете?

Ответить

Животный бинокль

Целесообразный
3

Там и Российский есть.
А за Россию с каждым днём всё больше и больше людей болеет.

Ответить

Эдуардыч 2.0

Целесообразный
0
Ответить

Амбассадор Бреда

Целесообразный
0

давай!! ДАВАААЙ УРААА
ДАВААЙ ДАААВАААЙ

Ответить

Mikhail Dragunov

–14

Не заболевших, а носителей вируса!!! Если бы заболевших, у нас бы уже 1 миллион человек в больнице лежал как минимум.

Ответить

Сергей Васильев

Mikhail
15

О, новая методичка.

Ответить

Mikhail Dragunov

Сергей
–8

Какая блть методичка? Вы тролль? У вас бывает простуда выскакивает? Ее вызывает вирус герпеса, вы-носитель! Когда она появилась-вы заболели. Чувствуете блть разницу Сергей?

Ответить

Целесообразный жар

Mikhail
4

Не лежащих в больнице, а проходящих профилактические процедуры

Ответить

Aleks Miller (20+)

Mikhail
0

Не взрыв, а хлопок

Ответить

Тимур

Mikhail
–1

Ну не знаю, мы всей семьей заболели, лежали в лежку, никого не госпитализировали

Ответить

Ростислав Тесленко

Mikhail
–1

О, тебе бы в РОССТАТ идти работать...

Ответить

Автоматический паук например

Mikhail
–1

Число реально больных в проценте от "выявленных" тщательнейшим образом скрывают.

А то вся эта херотень сразу развалится, когда окажется, что 99% - "бессимптомные носители".

Тут всё по старым лекалам - если ты "бессимптомный носитель жидовства", например, у тебя пра-прабабушка была еврейкой, то нашивай желтую звезду на одежду. Ну тебе что, тяжело что ли звезду нашить? Самый умный что ли? Ну нашей и ходи спокойно по улицам, нет же надо обязательно выпендриваться, скандалить..

Ответить

Гриша Почуев

Mikhail
–1

Ссылочку на RT где это сказано?

Ответить

Maxim Rebitsky

2

Без вакцины как-то и то меньше случаев было, даже в пике.

Ответить

Denis Kiselev

Maxim
0

Ее не применяют, ее тестируют! Поэтому отсутствие эффекта - вполне ожидаемо. Если ничего не делать - ничего и не изменится, это ж логично.

Ответить

Shenmue

Maxim
–1

Вы и вправду верите в чудодейственное свойство вакцины?

Ответить

Dra

Maxim
–1

Когда я в одной из предыдущих тем усомнился в действенности вакцины, так меня ватюнчики чуть не разорвали на части.

Ответить

Никита Сопов

2
Ответить

Maxim Semenov

1

Там кажется маркетологи статистику составляют, в Москве написали 4999 вместо 5к, чтобы выглядело не так страшно.

Ответить

Автоматический паук например

–7

Это чтобы побольше холопов в намордники упаковать.

Господам, хозяевам жизни, плевать, сколько там для стада нарисовали страшилок - 15 или 20.

Ответить

Shenmue

Автоматический
0

Я с Вами не согласен, Вы считаете вируса нет, меры не эффективные? А что Вы предлагаете, просто жить и положиться на случай (авось)?

Ответить

Автоматический паук например

Shenmue
0

Вирус есть. Не такой дутый, как его рисуют.
Меры не эффективные. Подавляющее большинство этих мер только ухудшает ситуацию.
Самое лучшее доказательство того, что никакой борьбы с вирусом нет и меры не эффективны - это когда при воплях о том, что "скорых не хватает", закупают не 500 скорых, а 500 автозаков.
Да, просто жить и соблюдать обычные меры защиты, а именно:

1) Кто ХОЧЕТ и считает, что маска помогает - носит маску. Кто не хочет - не носит.

2) Удалёнку поддержать экономическими методами, т.е. не "обязывать переводить на удалёнку", а равивать инфраструктуру для упрощения электронного документооборота.

Ответить

Savage Steel

0

ХХХТЬФУ
КАК ВАМ ТАКОЕ, ЗАПАД?)

Ответить

Ivan Popov

0
Ответить

Миша Батухтин

–1

РОССИЯ ВПЕРЁД!

Ответить

Семён Сафронов

–1

РА-СИ-я

Ответить

Shenmue

–1

Медицина трещит по швам, бесконечно цифра заболевших расти не сможет, некому будет скоро даже вести подсчёт, если не верите загляните в любую поликлинику рядом с Вами

Ответить

van der Pusch

–1

Как будто вообще не стараются, даже крохотная Франция обгоняет сейчас

Ответить

Артур Задорин

–1

В ногу со временем идём

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Кирилл Мещеряков

–1

Как-то сегодня оф. статистику выложили сильно позже, чем обычно

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