В Чите из больницы украли часть трубы для подачи кислорода больным коронавирусом Материал редакции
Пятерых пациентов перевели в реанимацию другого корпуса.
В читинской городской больнице №1 неизвестные украли 13 метров медной трубы, по которой в корпус с больными коронавирусом подавался кислород. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
О проблеме стало известно вечером 19 октября. Около 19:30 аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы резком падении давления в системе подачи кислорода. К кислородной разводке в корпусе подключены 150 из 200 коек.
В ведомстве сообщили, что никто из пациентов не пострадал. Пятерых, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, перевели в реанимацию другого корпуса. Инженеры провели восстановительные работы, на месте работают полицейские.
Блядь, что за нелюди всё-таки на свете есть?
Не удивлюсь, если эта труба от старости уже отвалилась. Но чтобы не быть фигурантом дела о разворовывании средств на ремонт больницы, глав врач решил лучше быть потерпевшим в деле о краже ржавого куска железяки.
прям интересно стало, как, откуда и куда по медным трубам подавался кислород для коронавирусных. особенно если учесть, как быстро кислород окисляет медь. конструкция представляется тоже какая-то наркоманская.
В чем проблема? Вы хоть раз видели не окисленную медь? А окисленную? Такое ощущение что для вас и медь и сталь (не легированная) представляют одно и то же.
Рыбный коктейль
Ну как бы она внутри окислилась и образовалась плёнка из оксида меди.
Возможно это была наспех кинутая труба для больницы, которую переоборудовали под ковид, поэтому труба болталась на виду и её спёрли.
Люблю свой город, всегда выделяемся интересными новостями
Это системный момент. Любой город за мкад является местом откуда берут плохие новости. На гос.каналах, особенно раньше было принято раскладывать сюжеты в новостях примерно в таком порядке: президент встретился>в думе сказали>утонула подводная лодка>в чите изнасиловали убили и еще раз изнасиловали>в тайланде родились щенята от кенгуру>прогноз погоды