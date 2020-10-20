Новости
Ольга Щербинина
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В Чите из больницы украли часть трубы для подачи кислорода больным коронавирусом Материал редакции

Пятерых пациентов перевели в реанимацию другого корпуса.

16 комментариев
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В читинской городской больнице №1 неизвестные украли 13 метров медной трубы, по которой в корпус с больными коронавирусом подавался кислород. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

О проблеме стало известно вечером 19 октября. Около 19:30 аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы резком падении давления в системе подачи кислорода. К кислородной разводке в корпусе подключены 150 из 200 коек.

В ведомстве сообщили, что никто из пациентов не пострадал. Пятерых, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, перевели в реанимацию другого корпуса. Инженеры провели восстановительные работы, на месте работают полицейские.

#новости #регионы

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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16 комментариев
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Автоматический паук например

17

Энергетическая сверхдержава, геополитический полюс планеты.

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Здоровый вентилятор

9

Солдаты НАТО 100%

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Андрей Рядькин

9

Вспомнил видео Варламова из этого города. Страшна

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Elijah Garrison

2

Блядь, что за нелюди всё-таки на свете есть?

Ответить

Ваня Погост

Elijah
12

Подавляющее большинство.

Ответить

Алексей Панкратов

1

Не удивлюсь, если эта труба от старости уже отвалилась. Но чтобы не быть фигурантом дела о разворовывании средств на ремонт больницы, глав врач решил лучше быть потерпевшим в деле о краже ржавого куска железяки. 

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Животный бинокль

2

Проклятые наркоманы и до этих труб добрались.

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Jenny Smith

Животный
0

прям интересно стало, как, откуда и куда по медным трубам подавался кислород для коронавирусных. особенно если учесть, как быстро кислород окисляет медь. конструкция представляется тоже какая-то наркоманская.

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Павел Каташев

Jenny
2

В чем проблема? Вы хоть раз видели не окисленную медь? А окисленную? Такое ощущение что для вас и медь и сталь (не легированная) представляют одно и то же.

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Рыбный коктейль

Jenny
0

Ну как бы она внутри окислилась и образовалась плёнка из оксида меди.
Возможно это была наспех кинутая труба для больницы, которую переоборудовали под ковид, поэтому труба болталась на виду и её спёрли.

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Derzkiy Lesha

1

Люблю свой город, всегда выделяемся интересными новостями

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Ilya Grigöryev

Derzkiy
1

Это системный момент. Любой город за мкад является местом откуда берут плохие новости. На гос.каналах, особенно раньше было принято раскладывать сюжеты в новостях примерно в таком порядке: президент встретился>в думе сказали>утонула подводная лодка>в чите изнасиловали убили и еще раз изнасиловали>в тайланде родились щенята от кенгуру>прогноз погоды

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Обосранный унитаз

0

Прорыв или победа? Хммм

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Дмитрий Чернышов

0

Так победим!

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Vladic Samovar

0

А сколько метров труб они из-за этого потушили?

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LC

0

резком падении давления

А смылись воришки ещё более резко, быстрее падения давления?

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