Новости
Алексей Боржонов
4904

США объявили о раскрытии схемы контрабанды техники Apple в Россию. В перевозках подозревают сотрудников «Аэрофлота» Материал редакции

Они якобы перевезли iPhone, iPad, Apple Watch и другую технику на 50 миллионов долларов.

48 комментариев
В закладки
Слушать

США обвинили десять человек в контрабанде электроники, прежде всего Apple, в Россию на общую сумму более 50 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

В заявлении говорится, что восемь человек арестованы, ещё двое находятся в бегах. Прокуратура утверждает, что обвиняемые входят в международную группу контрабандистов, а «курьерами» в незаконной схеме выступали пассажиры авиакомпаний, в том числе нынешние и бывшие сотрудники «Аэрофлота».

Одним из организаторов схемы называют россиянина Сайюза Дайбагью, который якобы давал указания сотрудникам «Аэрофлота» и «другим лицам», чтобы те въехали в США и забрали устройства. Четверо других арестованных — Акмал Асадов, Кирилл Сохончук, Антон Перевозников и Марат Шадхин — готовили устройства, «многие из которых были крадеными», к отправке в Россию без необходимых разрешений, говорится в сообщении. Дайбагья и Саидов также сами незаконно провозили устройства, утверждают в США, на общую сумму более 1,25 миллиона долларов.

Правоохранительные органы США обнаружили устройства на миллионы долларов, когда досмотрели багаж членов экипажа «Аэрофлота» и других «курьеров». Госдеп США аннулировал 113 виз сотрудников «Аэрофлота» за участие в схеме. Во время арестов организаторов схемы органов Соединённых Штатов обнаружили более 600 тысяч долларов наличными, а также «большое количество» электронных устройств.

В Генконсульстве России заявили ТАСС, что проверяют информацию прокуратуры США. Там добавили, что накануне рейс, вылетающий из Нью-Йорка в Москву, задержался на час из-за проверки багажа пассажиров, которую проводила «многочисленная группа агентов ФБР».

#новости #apple #аэрофлот

Алексей Боржонов PLUS
+52 497
2
18
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442","apple"], "comments": 48, "likes": 18, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 225211, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 20 Oct 2020 11:14:19 +0300", "is_special": false }
Сервис по приему платежей на сайте
Бесплатное подключение. Нет абонентской платы. Комиссия от 1,7%. Решение 54-ФЗ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виталий Лановой

36

Вот и раскрыли схему сервиса бандеролька.

Ответить

Колючий единорожек88

Виталий
–3

Пользовался ими недавно, а что за схема?

Ответить

Dra

Колючий
14

Интересно, что же тебе такое понадобилось из вражеской страны. Не стыдно спонсировать мирового жандарма, притесняющего Россию?

Ответить

Круглый Филипп

Виталий
0

У тебя  в фб такая же пикча?

Ответить

Виталий Лановой

Круглый
0

Я не пользуюсь фейсбуком

Ответить

Социалистический кавалер

Виталий
0

Горбушка приуныла 

Ответить

alexferman

24

россиянина Сайюза Дайбагью

Ответить

rossoshmap

14

Татьяныч был прав?

Ответить

Виталий Лановой

rossoshmap
4

Плюс минус так и есть. А ещё есть надежда замутить с богачем из первого класса.

Ответить

rossoshmap

Виталий
46

с богачем из первого класса.

@Шахтёр пропаганда педофилии

Ответить

АТВ

rossoshmap
0

Ну прав, и прав, как говорится )))

Ответить

Артур Мудрик

19

 Антон Перевозников

я знаю что их выдало

Ответить

Ученый диод

6

Плеер ру закрывается или нет?

Ответить

Денис Дружинин

Ученый
17

Пока только Санлайт.

Ответить

Средневековый щит

Денис
2

Когда-нибудь Санлайт объявит о закрытии и больше уже не откроется и вы все будете горько плакать о проебанной распродаже.

Ответить

Очередной Артем

Ученый
1

тебе какое дело шмель

Ответить

Ученый диод

Очередной
1

Ненавижу их

Ответить

Животный бинокль

Ученый
1

Они деньги детям жертвуют!! А ты их ненавидишь. Конечно это твои деньги им отсылаются, но все равно!!

Ответить

infinity one

Ученый
1

Офигенный сервис.
Дай бох просуществовать ему еще лет 100

Ответить

Покойный крюк

Ученый
0

Скорее БигГик

Ответить

Закомплексованная Душа

Ученый
0

Не, обычно такое на Горбушку едет или на Митинский рынок, ну и во множество интернет магазинов

Ответить

Обосранный унитаз

9

Сайюз нерушимый республик свободных

Ответить

Животный бинокль

5

Опять новости про Аэрофлот?
А есть хорошие новости про эту фирму? Или только плохие всегда?

Ответить

Покойный крюк

Животный
1

Была бы фирма хорошей, гляди, и новости о ней были бы соотвествующие

Ответить

Sergei Bolotov

1

Аэрофлот уже сказал, что это не его сотрудники и уволены они были в 2018?

Ответить

Денис Кулачкин

1

ну и имя у организатора, будто кот по клавиатуре прошелся.

Ответить

Emile Zäkiev

Денис
2

в загсе его родители при выборе имени: "ебани меня клавиатурой братан"

Ответить

АТВ

0

Вопрос яблочным знатокам. А какой смысл перевозить краденные айфоны, они разве не становятся кирпичом при блокировке владельцем ?

Ответить

Виталий Лановой

АТВ
0

Может их новыми в коробке украли. А старые на разбор.

Ответить

Нулевой

Виталий
4

Новые так же успешно блочатся Куком. Мародёры в штатах с этого знатно пригорели.

Ответить

Darya Timofeeva

АТВ
0

Мне кажется речь все же идет о новых телефонах

Ответить

Sergey Smirnov

Darya
0

Производитель залочит всю пижженую партию, не?

Ответить

Sloy Pyli

Sergey
1

Думаю никто их не воровал, а просто везли из безналоговых штатов.

Ответить

Arthur N

0

«многие из которых были крадеными»

Но зачем?

Ответить

Bohdan Shtepan

Arthur
0

Скорее всего не «краденные» в традиционном смысле этого слова, а купленные там с таксфри, а сюда ввезенные в трусах без растаможки.

Ответить

Религиозный цвет

Bohdan
0

Нет, они именно краденые, не 100% товара, но часть точно

Ответить

Виталий Лановой

Религиозный
0

Видно лутеры этим летом здорово поработали.

Ответить

Arthur N

Bohdan
0

В оригинале stolen.

Думаю, это всё-таки ворованные, а не растаможенные

Ответить

сироп от щекотки

0

Ну что, пизда 77store ?

Ответить

Дмитрий Тихонов

сироп
0

Почему именно им?

Ответить

Алексей Клыков

Дмитрий
0

условное название торговых точек на горбушке

Ответить

Миша

0

Нееет, биггик...

Ответить

Sergey Smirnov

0

Soyuz DieBugU
еще бы DROP TABLE назвался

Ответить

Прохожий самолет

0

Антон Перевозников

Ответить

Пётр Орлов

0

Да у меня сосед Сайюз. И еще трех знаю. Один Дайбагью.

Ответить

Igor Mishchenko

0

Хулиганы

Ответить

Руслан Астратов

0

Если бы в коробках из под техники Apple был еще и кокаин для Единой России, собрали бы к-к-комбо

Ответить

Смешной Орзэмэс

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
30 тысяч человек вышли на «Партизанский марш» в Минске. Милиция применила резиновые пули, десятки участников задержаны
Протесты в Белоруссии продолжаются.
175
Новости
«После 23:00 есть вредно»: власти Петербурга запланировали запретить работу ресторанов и баров по ночам
Вице-губернатор посоветовал меньше танцевать и обниматься.
118
Новости
Правительство Свердловской области проверит местный пансионат после сообщения о принудительной стерилизации пациенток
Отказавшимся от операции якобы угрожали отправкой в психоневрологический интернат.
127
Популярное за три дня
Беларусь
Кондитерская в Гродно отказалась печь торт для ОМОНа. После этого местные жители скупили там всю продукцию
Так они поддержали решение кондитерской.
80
Животные
Скворцы
Село Кучурган, Одесская область, Октябрь 2020
21
Животные
11
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Закомплексованная…

США объявили о раскрытии схемы…

Марина Волченкова

ТАСС: СК запланировал новые…

Vladic Samovar

В США утилизировали 45…

Атлант поправил…

В США утилизировали 45…

Anton Golovanov

«Это не было публичное…

GoodSanta

В США утилизировали 45…

Антон Лисин

В США утилизировали 45…

Ni Ck

Мэрия Москвы станет отслеживать…

Codder JSee

В США утилизировали 45…

Sloy Pyli

В США утилизировали 45…

Руслан Астратов

Запись в подсайте Twitter

Паша Красников

В США утилизировали 45…

Алексей Котт

Блогер Mellstroy на стриме…

Sloy Pyli

США объявили о раскрытии схемы…
null