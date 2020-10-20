США объявили о раскрытии схемы контрабанды техники Apple в Россию. В перевозках подозревают сотрудников «Аэрофлота» Материал редакции
Они якобы перевезли iPhone, iPad, Apple Watch и другую технику на 50 миллионов долларов.
США обвинили десять человек в контрабанде электроники, прежде всего Apple, в Россию на общую сумму более 50 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.
В заявлении говорится, что восемь человек арестованы, ещё двое находятся в бегах. Прокуратура утверждает, что обвиняемые входят в международную группу контрабандистов, а «курьерами» в незаконной схеме выступали пассажиры авиакомпаний, в том числе нынешние и бывшие сотрудники «Аэрофлота».
Одним из организаторов схемы называют россиянина Сайюза Дайбагью, который якобы давал указания сотрудникам «Аэрофлота» и «другим лицам», чтобы те въехали в США и забрали устройства. Четверо других арестованных — Акмал Асадов, Кирилл Сохончук, Антон Перевозников и Марат Шадхин — готовили устройства, «многие из которых были крадеными», к отправке в Россию без необходимых разрешений, говорится в сообщении. Дайбагья и Саидов также сами незаконно провозили устройства, утверждают в США, на общую сумму более 1,25 миллиона долларов.
Правоохранительные органы США обнаружили устройства на миллионы долларов, когда досмотрели багаж членов экипажа «Аэрофлота» и других «курьеров». Госдеп США аннулировал 113 виз сотрудников «Аэрофлота» за участие в схеме. Во время арестов организаторов схемы органов Соединённых Штатов обнаружили более 600 тысяч долларов наличными, а также «большое количество» электронных устройств.
В Генконсульстве России заявили ТАСС, что проверяют информацию прокуратуры США. Там добавили, что накануне рейс, вылетающий из Нью-Йорка в Москву, задержался на час из-за проверки багажа пассажиров, которую проводила «многочисленная группа агентов ФБР».
Вот и раскрыли схему сервиса бандеролька.
Колючий единорожек88
Пользовался ими недавно, а что за схема?
Круглый Филипп
У тебя в фб такая же пикча?
Татьяныч был прав?
Плюс минус так и есть. А ещё есть надежда замутить с богачем из первого класса.
Пока только Санлайт.
Средневековый щит
Когда-нибудь Санлайт объявит о закрытии и больше уже не откроется и вы все будете горько плакать о проебанной распродаже.
Очередной Артем
тебе какое дело шмель
Ученый диод
Ненавижу их
Животный бинокль
Они деньги детям жертвуют!! А ты их ненавидишь. Конечно это твои деньги им отсылаются, но все равно!!
Не, обычно такое на Горбушку едет или на Митинский рынок, ну и во множество интернет магазинов
Покойный крюк
Была бы фирма хорошей, гляди, и новости о ней были бы соотвествующие
ну и имя у организатора, будто кот по клавиатуре прошелся.
в загсе его родители при выборе имени: "ебани меня клавиатурой братан"
Вопрос яблочным знатокам. А какой смысл перевозить краденные айфоны, они разве не становятся кирпичом при блокировке владельцем ?
Может их новыми в коробке украли. А старые на разбор.
Мне кажется речь все же идет о новых телефонах
Производитель залочит всю пижженую партию, не?
«многие из которых были крадеными»
Но зачем?
Скорее всего не «краденные» в традиционном смысле этого слова, а купленные там с таксфри, а сюда ввезенные в трусах без растаможки.
Религиозный цвет
Нет, они именно краденые, не 100% товара, но часть точно
Ну что, пизда 77store ?
Почему именно им?
Если бы в коробках из под техники Apple был еще и кокаин для Единой России, собрали бы к-к-комбо