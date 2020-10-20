Они якобы перевезли iPhone, iPad, Apple Watch и другую технику на 50 миллионов долларов.

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США обвинили десять человек в контрабанде электроники, прежде всего Apple, в Россию на общую сумму более 50 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

В заявлении говорится, что восемь человек арестованы, ещё двое находятся в бегах. Прокуратура утверждает, что обвиняемые входят в международную группу контрабандистов, а «курьерами» в незаконной схеме выступали пассажиры авиакомпаний, в том числе нынешние и бывшие сотрудники «Аэрофлота».

Одним из организаторов схемы называют россиянина Сайюза Дайбагью, который якобы давал указания сотрудникам «Аэрофлота» и «другим лицам», чтобы те въехали в США и забрали устройства. Четверо других арестованных — Акмал Асадов, Кирилл Сохончук, Антон Перевозников и Марат Шадхин — готовили устройства, «многие из которых были крадеными», к отправке в Россию без необходимых разрешений, говорится в сообщении. Дайбагья и Саидов также сами незаконно провозили устройства, утверждают в США, на общую сумму более 1,25 миллиона долларов.

Правоохранительные органы США обнаружили устройства на миллионы долларов, когда досмотрели багаж членов экипажа «Аэрофлота» и других «курьеров». Госдеп США аннулировал 113 виз сотрудников «Аэрофлота» за участие в схеме. Во время арестов организаторов схемы органов Соединённых Штатов обнаружили более 600 тысяч долларов наличными, а также «большое количество» электронных устройств.