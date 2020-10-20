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Ольга Щербинина
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В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных туда весной Материал редакции

По официальной версии, от них отказались из-за технических проблем.

8 комментариев
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В США утилизировали 45 российских аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», доставленных в страну в апреле, но так и не использованных. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям.

По словам представителя организации, их утилизировали в соответствии со строгими нормативными требованиями. От аппаратов отказались из-за технических проблем — в американских больницах не могли использовать оборудование без адаптеров, которых там не было. Кроме того, отмечает издание, технику изготовила российская компания под санкциями США.

Когда именно утилизировали оборудование, неизвестно. В США аппараты поставили в апреле, а в мае сообщалось, что ими решили не пользоваться.

В России аппараты «Авента-М» запретили использовать в мае после пожаров в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице святого Георгия в Петербурге. Тогда в пожарах погибли шесть человек. В июле Росздравнадзор снова разрешил ввести их в эксплуатацию. Оборудование собирали на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав «Ростеха».

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#новости #covid19 #сша

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8 комментариев
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Semen Semenov

5

Прямо как мы европейский сыр

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Ze Katze

2

Лучше бы назад вернули. Хотя в таком случае нанесли бы вред российским гражданам 

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Целесообразный жар

1

Последуют ответные санкции в виде уничтожения аппаратов ИВЛ на территории России?

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Sloy Pyli

Целесообразный
0

Да, собственных.

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Прежний паук например

Sloy
0

Других-то нет, а обидеться надо

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Codder JSee

0

У Нас с помоек  даже не рабочую технику тащат и восстанавливают, вернули бы 

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Атлант поправил плечи

Codder
0

Прилетели бы и забрали обратно

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Антон Лисин

0

Обратно не отдали так как не сертифицированы на территории РФ? Ещё и налог бы надо было платить.

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