В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных туда весной Материал редакции
По официальной версии, от них отказались из-за технических проблем.
В США утилизировали 45 российских аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», доставленных в страну в апреле, но так и не использованных. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям.
По словам представителя организации, их утилизировали в соответствии со строгими нормативными требованиями. От аппаратов отказались из-за технических проблем — в американских больницах не могли использовать оборудование без адаптеров, которых там не было. Кроме того, отмечает издание, технику изготовила российская компания под санкциями США.
Когда именно утилизировали оборудование, неизвестно. В США аппараты поставили в апреле, а в мае сообщалось, что ими решили не пользоваться.
В России аппараты «Авента-М» запретили использовать в мае после пожаров в больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице святого Георгия в Петербурге. Тогда в пожарах погибли шесть человек. В июле Росздравнадзор снова разрешил ввести их в эксплуатацию. Оборудование собирали на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав «Ростеха».
Лучше бы назад вернули. Хотя в таком случае нанесли бы вред российским гражданам
Да, собственных.
У Нас с помоек даже не рабочую технику тащат и восстанавливают, вернули бы
Обратно не отдали так как не сертифицированы на территории РФ? Ещё и налог бы надо было платить.