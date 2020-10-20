Мэрия Москвы проверит тарифы «Яндекса» и Delivery Club на доставку из-за возможного нарушения антимонопольных законов Материал редакции
Компании заявили, что запросов не получали, и рассказали о поддержке ресторанов.
Мэрия Москвы проверит тарифы на доставку в «Яндексе» и Delivery Club в после жалобы вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова. Об этом заявил заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов, его слова приводит «Интерфакс».
Миронов пожаловался, что в Москве установилась «монополия» «Яндекса» и Delivery Club на доставку, потому что компании сами выбирают стоимость доставки, и порой она доходит до 35% от стоимости заказа. В разговоре с TJ он уточнил, что говорил не от лица организации, а высказал свою точку зрения. Мэрия пообещала изучить проблему и обратиться в Федеральную антимонопольную службу, если нарушения найдут.
В Delivery Club заявили TJ, что запросов не получали, но «открыты для взаимодействия с участниками рынка». В сервисе напомнили о программе поддержки ресторанов, которую компания запустила на фоне пандемии, и рассказали, что сейчас сосредоточены на стимулировании пользователей для увеличения числа заказов из ресторанов.
В «Яндексе» сообщили TJ, что также «открыты для диалога и готовы детально изучить суть вопросов» , если компания их получит. Там добавили, что прежде у проверяющих органов претензий к компании не возникало. «Яндекс» отметил, что предложил ресторанам новый пакет мер поддержки, по которому компания отменит комиссию для небольших сетей и локальных ресторанов на заказы навынос.
Наконец-то, а то они уже заебали эту комиссию с ресторанов забирать. Цена на блюда в ресторане/в доставке одинаковая, но ресторанам приходится платить комиссию с блюд в доставке и получается, что ресторану не выгодно доставлять свои блюда.
К тому же надо ещё из своего кармана платить за эту доставку, а курьеры получают ни*уя. И что в итоге? Желто/зелёная компания получает неплохой доход с доставок еды.
На примере "Краснодарского парня" в СПБ могу сказать, что цена в Яндекс.Еда выше, чем у них на сайте.
Животный бинокль
Так не везде. Где-то я слышал, что нельзя продавать в ресторане по одной цене, а в агрегаторе по другой.
Интересно, а чаевые реально уходят курьерам? Есть ли не них комиссии?