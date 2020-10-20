Датский изобретатель Петер Мадсен, убивший журналистку на своей подлодке, пытался бежать из тюрьмы Материал редакции
По данным СМИ, он заявил полиции, что при себе у него бомба.
Датчанина Петера Мадсена, приговорённого к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, поймали при попытке побега из тюрьмы, сообщает Би-би-си.
В полиции рассказали, что возле тюрьмы арестовали мужчину, а позже подтвердили датским СМИ, что это был Мадсен. На снимках с места происшествия видно, что вооружённые полицейские окружили беглеца возле тюрьмы к западу от Копенгагена.
На видео, снятом фотографом с сайта Ekstrabladet, видно, как осуждённый сидит у забора с ремнём на талии. По данным СМИ, он заявил полиции, что у него бомба. По неподтверждённой информации, на месте происшествия находились специалисты по обезвреживанию взрывчатки.
Мадсена приговорили к пожизненному заключению за убийство в апреле 2018 года. Он совершил преступление в августе 2017 года. Тогда журналистка Ким Валль поднялась на борт подлодки изобретателя «Наутилус», чтобы написать про неё материал. На следующее утро после отправки подлодка затонула, а Мадсена нашли спасатели. Он рассказал, что высадил журналистку на берегу и отправился дальше. Полиция Дании обнаружила тело Валль 21 августа, оно было расчленено.
После этого мужчина изменил показания, заявив, что журналистка погибла из-за несчастного случая — якобы её по голове ударил 70-килограммовый люк, после чего он решил расчленить тело и «похоронить её в море». На суде Мадсен высказал её одну версию произошедшего. По его словам, когда журналистка находилась внутри подлодки, там резко упало давление, что привело к выделению угарного газа и её смерти. Он пояснил, что расчленил тело Валль ради «защиты семьи журналистки». В сентябре 2020 года Мадсен признался в убийстве.
Кусочек Петербурга в Дании
Расчлененка, затонувшие подлодки, романы с русскими политактивистками, побеги из тюрьмы - интересно живет мужик.
Ну вот, Дания с такими событиями ...
А я туда летал от компании Emmersia.
Крабов ловил. Классный коллектив
Вечный цвет
Здравствуйте, меня зовут Денис, и сегодня я расскажу вам как поделиться со всеми где вы были и что делали даже когда никто не спрашивал.
Инженер весь в броне, а собачка нет. Сволочи.
У собачек тоже есть броня на груди и спине, всё хорошо.
Самые важные части тела, да.
Ну конечно можно еще надевать на собак бронешлем, но тогда они сильно потеряют в ловкости и скорости (шлемы тяжёлые), а это может и хуже, чем без защиты. И что это будут за шлемы? С дырами для ушек - хуйня, в эти дыры могут попасть осколки снарядов, пули и т.д. Без дырок для ушек - собаки не смогут ориентироваться. Кароч хуйня, брони на теле достаточно.
Зачем его вообще из подлодки достали? Привязали бы якорь потяжелее, выкинули в море подальше — пусть себе плавает.
Кровавый коктейль
А вдруг это не первое убийство? Надо разобраться полностью, а уже потом якорь и речку
заявил полиции, что при себе у него бомба
У них в тюрьмах всем взрывчатку раздают?
Как раз сейчас вышел отличный сериал про расследование этого убийства на подлодке. Девчонку жутко жалко.