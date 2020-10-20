По данным СМИ, он заявил полиции, что при себе у него бомба.

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Фото Ekstrabladet

Датчанина Петера Мадсена, приговорённого к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, поймали при попытке побега из тюрьмы, сообщает Би-би-си.

В полиции рассказали, что возле тюрьмы арестовали мужчину, а позже подтвердили датским СМИ, что это был Мадсен. На снимках с места происшествия видно, что вооружённые полицейские окружили беглеца возле тюрьмы к западу от Копенгагена.

На видео, снятом фотографом с сайта Ekstrabladet, видно, как осуждённый сидит у забора с ремнём на талии. По данным СМИ, он заявил полиции, что у него бомба. По неподтверждённой информации, на месте происшествия находились специалисты по обезвреживанию взрывчатки.

Мадсена приговорили к пожизненному заключению за убийство в апреле 2018 года. Он совершил преступление в августе 2017 года. Тогда журналистка Ким Валль поднялась на борт подлодки изобретателя «Наутилус», чтобы написать про неё материал. На следующее утро после отправки подлодка затонула, а Мадсена нашли спасатели. Он рассказал, что высадил журналистку на берегу и отправился дальше. Полиция Дании обнаружила тело Валль 21 августа, оно было расчленено.

После этого мужчина изменил показания, заявив, что журналистка погибла из-за несчастного случая — якобы её по голове ударил 70-килограммовый люк, после чего он решил расчленить тело и «похоронить её в море». На суде Мадсен высказал её одну версию произошедшего. По его словам, когда журналистка находилась внутри подлодки, там резко упало давление, что привело к выделению угарного газа и её смерти. Он пояснил, что расчленил тело Валль ради «защиты семьи журналистки». В сентябре 2020 года Мадсен признался в убийстве.