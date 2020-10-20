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Ольга Щербинина
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Датский изобретатель Петер Мадсен, убивший журналистку на своей подлодке, пытался бежать из тюрьмы Материал редакции

По данным СМИ, он заявил полиции, что при себе у него бомба.

22 комментария
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Фото Ekstrabladet

Датчанина Петера Мадсена, приговорённого к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, поймали при попытке побега из тюрьмы, сообщает Би-би-си.

В полиции рассказали, что возле тюрьмы арестовали мужчину, а позже подтвердили датским СМИ, что это был Мадсен. На снимках с места происшествия видно, что вооружённые полицейские окружили беглеца возле тюрьмы к западу от Копенгагена.

На видео, снятом фотографом с сайта Ekstrabladet, видно, как осуждённый сидит у забора с ремнём на талии. По данным СМИ, он заявил полиции, что у него бомба. По неподтверждённой информации, на месте происшествия находились специалисты по обезвреживанию взрывчатки.

Мадсена приговорили к пожизненному заключению за убийство в апреле 2018 года. Он совершил преступление в августе 2017 года. Тогда журналистка Ким Валль поднялась на борт подлодки изобретателя «Наутилус», чтобы написать про неё материал. На следующее утро после отправки подлодка затонула, а Мадсена нашли спасатели. Он рассказал, что высадил журналистку на берегу и отправился дальше. Полиция Дании обнаружила тело Валль 21 августа, оно было расчленено.

После этого мужчина изменил показания, заявив, что журналистка погибла из-за несчастного случая — якобы её по голове ударил 70-килограммовый люк, после чего он решил расчленить тело и «похоронить её в море». На суде Мадсен высказал её одну версию произошедшего. По его словам, когда журналистка находилась внутри подлодки, там резко упало давление, что привело к выделению угарного газа и её смерти. Он пояснил, что расчленил тело Валль ради «защиты семьи журналистки». В сентябре 2020 года Мадсен признался в убийстве.

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#новости #наутилус

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22 комментария
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alexferman

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Кусочек Петербурга в Дании

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Oldfag TV

alexferman
3

Расчленинграден

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# realfiddy

alexferman
0

Петера

Ответить

Вова А.

alexferman
0
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Emile Zäkiev

4
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Donnie Darko

2

Спин-офф моего любимого прошлогоднего сериала

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Сергей Раков

2

Расчлененка, затонувшие подлодки, романы с русскими политактивистками, побеги из тюрьмы - интересно живет мужик. 

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Denis Manchenko

–1

Ну вот, Дания с такими событиями ...
А я туда летал от компании Emmersia.
Крабов ловил. Классный коллектив

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Вечный цвет

Denis
3

Здравствуйте, меня зовут Денис, и сегодня я расскажу вам как поделиться со всеми где вы были и что делали даже когда никто не спрашивал.

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# realfiddy

Denis
2

За информацию

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aliftin

0

Инженер весь в броне, а собачка нет. Сволочи. 

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Valeria Makarova

aliftin
2

У собачек тоже есть броня на груди и спине, всё хорошо.

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# realfiddy

Valeria
0

Самые важные части тела, да.

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Valeria Makarova

#
0

Ну конечно можно еще надевать на собак бронешлем, но тогда они сильно потеряют в ловкости и скорости (шлемы тяжёлые), а это может и хуже, чем без защиты. И что это будут за шлемы? С дырами для ушек - хуйня, в эти дыры могут попасть осколки снарядов, пули и т.д. Без дырок для ушек - собаки не смогут ориентироваться. Кароч хуйня, брони на теле достаточно.

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# realfiddy

Valeria
0

Сказал прапорщик и отправил поставку снаряжения в Нагорный Карабах.

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Ваня Погост

0

Зачем его вообще из подлодки достали? Привязали бы якорь потяжелее, выкинули в море подальше — пусть себе плавает.

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Кровавый коктейль

Ваня
0

А вдруг это не первое убийство? Надо разобраться полностью, а уже потом якорь и речку 

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Обосранный унитаз

0

Пытался уплыть

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Александр Вершинин

0

лучше бы мозги себе изобрёл, убожество

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LC

0

заявил полиции, что при себе у него бомба

У них в тюрьмах всем взрывчатку раздают?

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# realfiddy

LC
0

Сера в гайке - тоже бомба.

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Jazz Ra

0

Как раз сейчас вышел отличный сериал про расследование этого убийства на подлодке. Девчонку жутко жалко.

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