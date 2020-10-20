Крупнейший русскоязычный телеграм-канал активно освещает протесты в стране.

В закладки Слушать

Логотип телеграм-канала Nexta Live

Верховный суд Белоруссии признал канал и логотип Nexta Live экстремистскими материалами, сообщает государственное информагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение приняли из-за публикации постов об организации массовых беспорядков и призывах к ним, объяснили в суде. Теперь Министерство информации должно включить канал в список экстремистских ресурсов и ограничить доступ к каналам, «содержащим аналогичные наименования».

Администрация телеграм-канала заявила, что проведёт ребрендинг, так как работает «строго в рамках белорусского законодательства». Она отметила, что на два других канала проекта — Nexta и Luxta — решение суда не распространяется.

Верховный суд заявил в комментарии «Подъёму», что пересылка сообщений из канала и репосты будут считаться экстремистской деятельностью: «Если есть в телефоне подписка на канал Nexta, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите».

Nexta — крупнейший русскоязычный канал в телеграме, который активно освещает протесты в Белоруссии. В нём публикуют фото и видео с акций, заявления лидеров оппозиции, анонсы демонстраций. В сентябре Nexta также опубликовал данные тысяч сотрудников МВД в ответ на задержания протестующих.