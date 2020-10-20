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Алексей Боржонов
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Верховный суд Белоруссии признал канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами Материал редакции

Крупнейший русскоязычный телеграм-канал активно освещает протесты в стране.

39 комментариев
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Логотип телеграм-канала Nexta Live

Верховный суд Белоруссии признал канал и логотип Nexta Live экстремистскими материалами, сообщает государственное информагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение приняли из-за публикации постов об организации массовых беспорядков и призывах к ним, объяснили в суде. Теперь Министерство информации должно включить канал в список экстремистских ресурсов и ограничить доступ к каналам, «содержащим аналогичные наименования».

Администрация телеграм-канала заявила, что проведёт ребрендинг, так как работает «строго в рамках белорусского законодательства». Она отметила, что на два других канала проекта — Nexta и Luxta — решение суда не распространяется.

Верховный суд заявил в комментарии «Подъёму», что пересылка сообщений из канала и репосты будут считаться экстремистской деятельностью: «Если есть в телефоне подписка на канал Nexta, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите».

Nexta — крупнейший русскоязычный канал в телеграме, который активно освещает протесты в Белоруссии. В нём публикуют фото и видео с акций, заявления лидеров оппозиции, анонсы демонстраций. В сентябре Nexta также опубликовал данные тысяч сотрудников МВД в ответ на задержания протестующих.

Основной канал проекта — Nexta Live — насчитывает почти 2 миллиона подписчиков, каналы Nexta и Luxta в общей сложности насчитывают около миллиона подписчиков.

Информационная война, белорусские протесты и…
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#новости #белоруссия

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39 комментариев
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Vitali

18

что-то долго они к этому шли

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alexferman

Vitali
54

Потому что Белоруссия - демократическая страна, в ней решения не принимаются за минуту по желанию диктатора.

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alexferman

alexferman
3
Ответить

Животный бинокль

alexferman
1

Щас это диктатор до 25 должен уйти. *сидит и ждёт*

Ответить

Здоровый вентилятор

Vitali
0

Сообщение удалено

Ответить

Shenmue

Vitali
0

А неХта его диктаром обозвала, ну обменялись любезностями, это не ново! Но реакция согласен заторможенная, может он просто съел чего нибудь))) и ака то без магазина, странный он однако, одним словом румын (Брат 2©)

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Алиса Барышман

11

Борьба с ватермарками вышла на новый уровень

Ответить

Андрей Ионов

8

неловкое чувство когда один парень 22 лет является основной угрозой для целого государства которое не может с ним справиться, ибо его оружие - информация, где монополия государства не распростроняется

команда нехты - красавцы

Ответить

Андрей Ионов

Андрей
1

я уверен что в голове этих ебанатов единственная мысль

"какого черта они не черпают инфомрацию из наших источников, мы все везде запретили, повсюду должна быть только наша информация! у этих ничтожеств даже нет никаких аккредетаций от нас, люди недолжны это читать!"

Ответить

Dra

3

Ну признал и что дальше? Пусть подотрутся своим признанием теперь.

Ответить

Здоровый вентилятор

Dra
11

Останавливают тебя копы, говорят покажи телефон ты показываешь свой телефон, они его берут подписывают тебя на этот телеграм канал, и увозят на бутылку

Ответить

Нужный рубин

Здоровый
7

Зачем такие сложности. Там на бутылку увозят рандомных прохожих без всякой причины

Ответить

Здоровый вентилятор

Нужный
0

Чтобы было по "закону".

Ответить

Василий Герасимов

Здоровый
0

А такое уже было. Смотрят есть ли фото/видео с митингов и забирают с собой на бутылку, если что найдут.
https://youtu.be/IaO-V5n9tJw

Ответить

Егор Харитонов

4

Следующая новость: Лукашенко заблокировал Telegram...

Ответить

Spid3r

Егор
11

Отрядом ОМОНа.

Ответить

Целесообразный жар

Егор
0

От Лукашенко же блокировщики ушли

Ответить

# realfiddy

Егор
0

А он может.

Ответить

Животный бинокль

4

Ахахаха. Мне это напомнило сражение с мельницами. Бессмысленно все это.

Ответить

alexferman

Животный
6

Лукашенко с дилдаком атакует Телеграм

Ответить

Животный бинокль

alexferman
0

А в бункере кто сидит тогда?

Ответить

Нулевой

alexferman
0

А те и не против.

Ответить

Alexander Petcoglo

3
Ответить

Алексей Селезнев

2

Но на деле суд и есть самый экстремистский орган 

Ответить

Средневековый щит

1

Это успех

Ответить

Озабоченный Паша

1

Все правильно

Ответить

Neketa Fo

0

У белорусов теперь есть своё слово на букву N

Ответить

Василий Герасимов

Neketa
3
Ответить

Жуткий единорожек88

0

Никогда не было и вот опять

Ответить

Artem Busse

0

Неожиданные и совершенно не предсказуемые новости продолжаются.

Ответить

Руслан Астратов

0

Ой, блядь. Дед-пердед начал охоту на ведьм 

Ответить

Александр Добриневский

0

Я вас категорически приветствую, мои маленькие любители экстремизма. 

Ответить

Генетический ихтиандр

0

• Гражданское дело рассмотрено по заявлению ГУБОПиК МВД

• Министерству информации необходимо «принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте»

• признан экстремистским - не логотип, а «цифровой водяной знак» (серые буквы NEXTA на фото и видео)

Ответить

Андрей Ионов

0

я бы на месте команды нехты изменил логотип до нельзя простого, одной красной буквы N и просто бы дал команду на всех муниципальных зданиях его рисовать

Ответить

Василий Герасимов

0

А блокировать они как будут? Сразу всю телегу закроют или же отправят Дурову слезное письмо?)

Ответить

Alex V

0

Может хоть нарисуют другой логотип, более оригинальный?

Ответить

solawind

0

Вот вы зубоскалите, а это делается с вполне понятной вообщем-то логичной целью — сажать за репосты и распространение инфы с нехты.

Ответить

Рыжий

solawind
0

Сменить названию и ватермарку не так уж и сложно, это же не юр лицо с кучей бумажной волокиты. Это как запретить АУЕ. Будет ШУУЕ, а по факту ничего не поменяется 

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Мудрый кофе

–1

вот бы ща бороться с логотипами. сразу ясно - закон не хуйня собачья

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