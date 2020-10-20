Верховный суд Белоруссии признал канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами Материал редакции
Крупнейший русскоязычный телеграм-канал активно освещает протесты в стране.
Верховный суд Белоруссии признал канал и логотип Nexta Live экстремистскими материалами, сообщает государственное информагентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу суда.
Решение приняли из-за публикации постов об организации массовых беспорядков и призывах к ним, объяснили в суде. Теперь Министерство информации должно включить канал в список экстремистских ресурсов и ограничить доступ к каналам, «содержащим аналогичные наименования».
Администрация телеграм-канала заявила, что проведёт ребрендинг, так как работает «строго в рамках белорусского законодательства». Она отметила, что на два других канала проекта — Nexta и Luxta — решение суда не распространяется.
Верховный суд заявил в комментарии «Подъёму», что пересылка сообщений из канала и репосты будут считаться экстремистской деятельностью: «Если есть в телефоне подписка на канал Nexta, пересылаете вы друг другу, то да, вы являетесь распространителем экстремистских материалов. Поэтому внимательно относитесь к тому, что репостите».
Nexta — крупнейший русскоязычный канал в телеграме, который активно освещает протесты в Белоруссии. В нём публикуют фото и видео с акций, заявления лидеров оппозиции, анонсы демонстраций. В сентябре Nexta также опубликовал данные тысяч сотрудников МВД в ответ на задержания протестующих.
Основной канал проекта — Nexta Live — насчитывает почти 2 миллиона подписчиков, каналы Nexta и Luxta в общей сложности насчитывают около миллиона подписчиков.
что-то долго они к этому шли
Потому что Белоруссия - демократическая страна, в ней решения не принимаются за минуту по желанию диктатора.
неловкое чувство когда один парень 22 лет является основной угрозой для целого государства которое не может с ним справиться, ибо его оружие - информация, где монополия государства не распростроняется
команда нехты - красавцы
я уверен что в голове этих ебанатов единственная мысль
"какого черта они не черпают инфомрацию из наших источников, мы все везде запретили, повсюду должна быть только наша информация! у этих ничтожеств даже нет никаких аккредетаций от нас, люди недолжны это читать!"
Ну признал и что дальше? Пусть подотрутся своим признанием теперь.
Здоровый вентилятор
Останавливают тебя копы, говорят покажи телефон ты показываешь свой телефон, они его берут подписывают тебя на этот телеграм канал, и увозят на бутылку
Нужный рубин
Зачем такие сложности. Там на бутылку увозят рандомных прохожих без всякой причины
А такое уже было. Смотрят есть ли фото/видео с митингов и забирают с собой на бутылку, если что найдут.
https://youtu.be/IaO-V5n9tJw
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У белорусов теперь есть своё слово на букву N
Я вас категорически приветствую, мои маленькие любители экстремизма.
• Гражданское дело рассмотрено по заявлению ГУБОПиК МВД
• Министерству информации необходимо «принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте»
• признан экстремистским - не логотип, а «цифровой водяной знак» (серые буквы NEXTA на фото и видео)
я бы на месте команды нехты изменил логотип до нельзя простого, одной красной буквы N и просто бы дал команду на всех муниципальных зданиях его рисовать
А блокировать они как будут? Сразу всю телегу закроют или же отправят Дурову слезное письмо?)
Вот вы зубоскалите, а это делается с вполне понятной вообщем-то логичной целью — сажать за репосты и распространение инфы с нехты.