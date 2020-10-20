Новости
Артём Мазанов
2057

СМИ: СК возбудил дело на полицейских, которых сын главреда сайта Cosmopolitan обвинил в ограблении на 8 тысяч рублей Материал редакции

По данным журналистов, следователи уже установили личности подозреваемых, но их пока не задержали.

37 комментариев
В закладки

СК возбудил дело на полицейских, которых сын главреда сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной обвинил в ограблении на восемь тысяч рублей. Об этом пишет Baza.

По данным издания, следствие выяснило, что этими полицейскими были сотрудники из ОВД «Якиманка». Их личности уже установили, но пока никого не задержали. СК планирует провести между полицейскими и сыном Великиной очную ставку. Как пишет РЕН ТВ, дело возбудили по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

30 сентября Великина пожаловалась на полицейских, отобравших у её сына восемь тысяч рублей. Она заявила, что у ребёнка были с собой деньги на репетиторов, которые полицейские забрали после угроз поставить на учёт и начать «искать всякое». Сотрудники написали на неё встречное заявление, отрицая обвинения.

#новости #полиция

Артём Мазанов PLUS
+148 926
И это не новость ИА «Панорама»
2
15
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 37, "likes": 15, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 225305, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 20 Oct 2020 15:04:13 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Прежний паук например

17

У меня пару лет назад из рюкзака спиздили айпад за 70к - причем и камеры засняли, и приметы были - дело закрыли, в прокуратуре тоже развели руками.
У сына главреда отняли 8к - подняли и прошерстили весь состав, все явки, пароли, и нашли.
Люблю Россию.

Ответить

alexferman

Прежний
0

дело закрыли, в прокуратуре тоже развели руками

С какими формулировками?

Ответить

Прежний паук например

alexferman
6

Предоставил IMEI, посмотрели камеры - опер сказал прямо: "не украли, а проебал, иди отсюда". Поговорил со следаком, тот опера заставил извиниться. Через два месяца пришло письмо с отказом в возбуждении дела. Обжаловал его через прокуратуру - там дело вернули следаку (ушел еще месяц). Еще через два пришло письмо с постановлением о приостановлении в связи с розыском.
Так и ищут. (нет)

Ответить

Максим Шпилёв

alexferman
2

наши полномочия всё

Ответить

Gennady Verzakov

Прежний
1

Недавно тоже бомбануло, когда на всех дорожных экранах москвы висело объявление о пропаже девочки. Сначала подумал малацы, наконец-то нашли хорошее полезное применение этим табло, и будут искать пропавших детей. Но потом узнал что это была разовая, и скорее всего pr акция какой-то инстаблоггерши со спонсорами. Обычных детей так искать не будут.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Прежний
0

Люблю Россию. Пидор

Ответить

Андрей Рядькин

8

хорошо когда мама имеет фейсбук

Ответить

alexferman

5

после угроз поставить на учёт

Вот стопудово у челика было что-то на кармане)

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
3

не уверен, в таком случае через маму-редактора предавать случай огласке это либо глупость, либо безграничная хуцпа 

Ответить

Животный бинокль

alexferman
0

Тогда бы они не жаловались на полицейских, а просто замяли бы этот инциндент.

Ответить

alexferman

Животный
6

Смотри за руками:

челик попадается ментам с грузиком на кармане
челик умоляет ментов не оформлять взамен на вознаграждение
менты, почесав пустые репы, соглашаются
челик отдаёт ментам деньги, предназначенные репетитору
репетитор, не получив денег, звонит маман челика
маман вставляет челику пистона
челик плачет и либо рассказывает как было, либо умалчивает про грузик и рассказывает про грабителей-ментов
маман приходит в праведный гнев и поднимает волну возмущения, либо намеренно утаивая инфу про грузик, либо не подозревая о ней

Ответить

Животный бинокль

alexferman
7

Мог сказать, что кто-то вытащил из кармана или выронил кошелек. А на ментов гнать только лишние проблеме себе огрести. Ведь будут разбирательства и все такое.

Ответить

alexferman

Животный
1

Далеко не все светочи дальновидности в 15 лет

Ответить

Рыжий

alexfer…
0

Вроде пацану 16. Ну и не бывает таких тупых детей. В 12 может и бывает. Но пацан через год школу уже закончит, мозги-то у него должны работать уже

Ответить

alexferman

Рыжий
6

Ну и не бывает таких тупых детей

Ты с какой планеты? Такие тупые даже среди взрослых есть

Ответить

Евгений Мартынов

Рыжий
1

 Ну и не бывает таких тупых детей.

Как тогда в нашем мире смогли обрести популярность тикток и твитор?

Ответить

Егор Сорокин

Рыжий
0

Ну и не бывает таких тупых детей

Я завидую твоему оптимизму.

Ответить

Вертер Робот

Животный
1

Думаешь менты сознаются, что отпустили наркодилера за взятку? Бугагашеньки)))

Ответить

Животный бинокль

Вертер
0

За взятку и свёрток*

Ответить

Откровенный Мика

alexferman
0

Ура, можно судить ментов за принятие взятки?

Ответить

alexferman

Откровенный
1

Нужно

Ответить

alexferman

alexfer…
0

Но лично я, пока в стране существуют ёбнутые антинаркотические законы, предпочитаю жить при коррумпированных ментах

Ответить

Ваша Закладко

alexfer…
0

вниманиевопрос: где грузик?

Ответить

Eugene Podosenov

alexferman
0

Да в общем-то похуй. Иногда и той стороне доставаться должно.

Ответить

A big purple banana 🍆

alexferman
0

неееет!!! Не могут все стороны быть долбоебами!! Только черное и белое, слышишь!

Ответить

Израильский калькулятор

alexferman
0

Какие же вы молодцы, ребята. Все, сука, по полочкам разложили. Пацан был барыга и сам виноват, сто пудов. Глаз алмаз. Вам бы в ментовке работать.

Ответить

alexferman

Израильский
0

Спасибо)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

alexferman
0

Я бы тебя на место Бастрыкина назначил

Ответить

Иван Щербина

2

«СК возбудил дело на полицейских, которых сын главреда сайта Cosmopolitan обвинил в ограблении на 8 тысяч рублей»

А можно менее восприятия для сложные писать заголовки, понять раза с первого трудно очень речь будет в заметке о чём  

Ответить

Израильский калькулятор

2

Превышение полномочий. Ай-я-яй.
То есть, у них были полномочия немножко пограбить, но чуть-чуть превысили. Подумаешь, бывает…

Ответить

# realfiddy

0

Ясно, каждому по 5 лет

Ответить

Имя Фамилия

#
1

Надеемся

Ответить

Евгений Мартынов

#
0

Главреду и туповатому сыну.

Ответить

Ваша Закладко

Евгений
0

неврать и неворовать

Ответить

Обосранный унитаз

0

🐸💚🐍

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Планируется возврат 8-ми косарей,с процентами

Ответить

Ваша Закладко

Дмитрий
0

коп кэшбэк 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«После 23:00 есть вредно»: власти Петербурга запланировали запретить работу ресторанов и баров по ночам
Вице-губернатор посоветовал меньше танцевать и обниматься.
124
Новости
Финская газета написала, что Александр Пушкин «с достаточной степенью уверенности» умер от туберкулёза
Читатели указали на ошибку, но автор не стала править материал.
130
Новости
30 тысяч человек вышли на «Партизанский марш» в Минске. Милиция применила резиновые пули, десятки участников задержаны
Протесты в Белоруссии продолжаются.
179
Популярное за три дня
Животные
11
Животные
В Австралии лабрадор выломал дверь, застряв в проёме для собак. Пёс стал героем сети, но теперь его ждёт диета
Фотографии «пухлого мальчика», как его называет хозяйка, разошлись по интернету. Его ни в чём не винят, но похудеть всё же придётся.
12
Новости
В Германии суд отказал в гражданстве мужчине из Ливана, который не захотел пожимать руку женщине
Судья постановил, что это доказывает неспособность мужчины «интегрироваться в немецкие условия жизни».
374
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Космический кот

Серийный гиперкар SSC Tuatara…

Роман Белоус

Серийный гиперкар SSC Tuatara…

bro mi

Петербургский бар критикуют за…

ouxen

Серийный гиперкар SSC Tuatara…

Егор Сорокин

СМИ: СК возбудил дело на…

ouxen

Серийный гиперкар SSC Tuatara…

Закомплексованная…

Петербургский бар критикуют за…

Ваша Закладко

СМИ: СК возбудил дело на…

SEGA20000able

Петербургский бар критикуют за…

Ваша Закладко

СМИ: СК возбудил дело на…

онотолей харизматыч

Петербургский бар критикуют за…

Zero-one-one

Петербургский бар критикуют за…

Александр Великий

Верховный суд Белоруссии…

Космический кот

Серийный гиперкар SSC Tuatara…

Дмитрий Шалатонов

США объявили о раскрытии схемы…

Ваша Закладко

СМИ: СК возбудил дело на…
null