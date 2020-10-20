СМИ: СК возбудил дело на полицейских, которых сын главреда сайта Cosmopolitan обвинил в ограблении на 8 тысяч рублей Материал редакции
По данным журналистов, следователи уже установили личности подозреваемых, но их пока не задержали.
СК возбудил дело на полицейских, которых сын главреда сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной обвинил в ограблении на восемь тысяч рублей. Об этом пишет Baza.
По данным издания, следствие выяснило, что этими полицейскими были сотрудники из ОВД «Якиманка». Их личности уже установили, но пока никого не задержали. СК планирует провести между полицейскими и сыном Великиной очную ставку. Как пишет РЕН ТВ, дело возбудили по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
30 сентября Великина пожаловалась на полицейских, отобравших у её сына восемь тысяч рублей. Она заявила, что у ребёнка были с собой деньги на репетиторов, которые полицейские забрали после угроз поставить на учёт и начать «искать всякое». Сотрудники написали на неё встречное заявление, отрицая обвинения.
дело закрыли, в прокуратуре тоже развели руками
С какими формулировками?
Прежний паук например
Предоставил IMEI, посмотрели камеры - опер сказал прямо: "не украли, а проебал, иди отсюда". Поговорил со следаком, тот опера заставил извиниться. Через два месяца пришло письмо с отказом в возбуждении дела. Обжаловал его через прокуратуру - там дело вернули следаку (ушел еще месяц). Еще через два пришло письмо с постановлением о приостановлении в связи с розыском.
Так и ищут. (нет)
Недавно тоже бомбануло, когда на всех дорожных экранах москвы висело объявление о пропаже девочки. Сначала подумал малацы, наконец-то нашли хорошее полезное применение этим табло, и будут искать пропавших детей. Но потом узнал что это была разовая, и скорее всего pr акция какой-то инстаблоггерши со спонсорами. Обычных детей так искать не будут.
после угроз поставить на учёт
Вот стопудово у челика было что-то на кармане)
не уверен, в таком случае через маму-редактора предавать случай огласке это либо глупость, либо безграничная хуцпа
Тогда бы они не жаловались на полицейских, а просто замяли бы этот инциндент.
Смотри за руками:
челик попадается ментам с грузиком на кармане
челик умоляет ментов не оформлять взамен на вознаграждение
менты, почесав пустые репы, соглашаются
челик отдаёт ментам деньги, предназначенные репетитору
репетитор, не получив денег, звонит маман челика
маман вставляет челику пистона
челик плачет и либо рассказывает как было, либо умалчивает про грузик и рассказывает про грабителей-ментов
маман приходит в праведный гнев и поднимает волну возмущения, либо намеренно утаивая инфу про грузик, либо не подозревая о ней
Мог сказать, что кто-то вытащил из кармана или выронил кошелек. А на ментов гнать только лишние проблеме себе огрести. Ведь будут разбирательства и все такое.
Далеко не все светочи дальновидности в 15 лет
Ну и не бывает таких тупых детей
Ты с какой планеты? Такие тупые даже среди взрослых есть
Ну и не бывает таких тупых детей.
Как тогда в нашем мире смогли обрести популярность тикток и твитор?
Думаешь менты сознаются, что отпустили наркодилера за взятку? Бугагашеньки)))
Откровенный Мика
Ура, можно судить ментов за принятие взятки?
Нужно
Но лично я, пока в стране существуют ёбнутые антинаркотические законы, предпочитаю жить при коррумпированных ментах
Да в общем-то похуй. Иногда и той стороне доставаться должно.
неееет!!! Не могут все стороны быть долбоебами!! Только черное и белое, слышишь!
Израильский калькулятор
Какие же вы молодцы, ребята. Все, сука, по полочкам разложили. Пацан был барыга и сам виноват, сто пудов. Глаз алмаз. Вам бы в ментовке работать.
«СК возбудил дело на полицейских, которых сын главреда сайта Cosmopolitan обвинил в ограблении на 8 тысяч рублей»
А можно менее восприятия для сложные писать заголовки, понять раза с первого трудно очень речь будет в заметке о чём
Ясно, каждому по 5 лет
Главреду и туповатому сыну.
Планируется возврат 8-ми косарей,с процентами