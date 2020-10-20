Минюст США подал иск против Google, обвинив компанию в монополизме Материал редакции
Как пишут СМИ, по мнению американских властей, компания пользовалась своим доминирующим положением для сдерживания конкурентов.
Министерство юстиции США 20 октября подаст иск против Google, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишут AP, Reuters и The Wall Street Journal.
По данным источников журналистов, в иске утверждается, что Google нарушила закон, злоупотребляя доминированием на рынке онлайн-поиска. Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы. По данным подкомитета Палаты представителей Конгресса США, Google является монополистом на рынке онлайн-поиска, этот отчёт приводит AP.
Источник AP утверждает, что Минюст США также обвинит Google в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию. По мнению властей США, действия компании нанесли вред потребителям. Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.
О том, что Минюст США может предъявить обвинения Google в нарушении антимонопольного законодательства ещё в мае сообщила The Wall Street Journal. Источники журналистов тогда сообщали, что, по данным ведомства, в доминирующее положение поискового сервиса компании может предоставлять ей несправедливые преимущества на рынке. Собеседники также заявляли, что иски могут подать и генпрокуроры штатов, по мнению которых, Google имеет очень большой контроль в сфере рекламы в интернете. Ожидается, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Техаса подаст отдельный иск, посвященный цифровой рекламе, уже в ноябре. Также стало известно, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Колорадо работает над более обширным иском против Google.
В июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала компанию на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Google обвинили в том, что она пользовалась доминирующим положением на рынке Android-смартфонов и задействовала операционную систему для популяризации своего поисковика. 20 марта 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиардов евро за ограничение рекламы конкурентов.
до гугла ему далеко в этом плане
это у нас по закону продавили свободу выбора ПС, а там и альтернатив-то нет:
гугл или гугл
Сам скачал, поставил, теперь сидит недовольный
Нет я его не качаю. На часто приходится его людям удалять.
Это в каком-то другом мире все происходит, ни разу подобных проблем не испытывал. То ли это на винде, то ли я на все подряд ссылки не нажимаю
Все подряд забывают убрать галочку при установке пиратского софта.
Не очень понятно, какой цели этим иском пытается достичь Минюст.
Google нарушила закон, злоупотребляя доминированием на рынке онлайн-поиска. Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы.
Очень сомневаюсь, что условная продажа Хрома приведет к уменьшению количества рекламы в нем, или к сокращению популярности гугла как поисковика.
Если уж говорить о монополии, то обращать на это внимание через столько лет - все равно что кружкой воду из моря черпать.
Минюст США также обвинит Google в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию. По мнению властей США, действия компании нанесли вред потребителям
Интересно почитать, что там за такой вред от поисковика.
При том, что Microsoft так и не поплатилась за многолетнюю тиранию Ethernet Explorer. Вот уж где вред был 100% - приходилось открывать браузер целый один раз, что бы скачать другой побыстрее.
Городской нос
к сокращению популярности гугла как поисковика.
Очень много людей не меняют поисковую систему по умолчанию. А хром — самый популярный браузер.
что там за такой вред от поисковика.
Ну как обычно — цензура и скрытие чего-либо. Как мне найти что-то по запросу, если этого нет в 3-4 страницах гугла (ну хорошо, 5-10)?
что там за такой вред от поисковика
Там скорей не цензура, а продвижение собственных продуктов гугла. Google уже не раз ловили на приоритетном размещении собственных продуктов в ущерб конкурентам.
Стоит ещё вспомнить, что Google точно так же воевали за возможность ставить их браузер (ну и других компаний) на windows из коробки. А теперь взгляните что происходит когда на Android пытаются поставить что-то кроме Chrome.
Аргумент вроде понятен, но не понятно, почему все продолжают считать, что продвижение свих продуктов в своих де продуктах - это плохо? Другие, по-мельче, разве так не делают?
Очень много людей не меняют поисковую систему по умолчанию. А хром — самый популярный браузер.
Так нихрена ж не поменяется. Браузеры и дальше будут выходит со стандартными поисковиками, и война за песто под солнцем просто перетечет на поле "браузеров", где Хром и ФФ (с гоглом как стандартным поисковиком) никуда не денется.
Хром могут продать тому, кто уберет Гугл как основной поисковик и всё
Rutube же есть. Чем тебе не конкурент?
Достойный пёс_анон
А разве ютуб не гуглу принадлежит?
Голубой чайник
да, принадлежит, но тут конкретные продукты описывают а не просто гугл. В ютубе походу не видно очевидного неконкурентного поведения, как с амазоном который свои продукты продает на своей площадке
Их не фильтры давят, а криворукость. Я в далеком 2015-ом свой сайт на 1-ое место по отлельным запросам выводил на раз-два. Без СМС и лишних приседаний. Надо было всего лишь накидать овердохрена ключевых слов и купить 100500 ссилок (при том, что Гуле тогда достко втирал что такое СЕО не работает, но на деле - работало как миленькое).
Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.
Ага особенно реклама, которую они пихают в Youtube kids даже если стоит профиль ребёнка до 3 лет.