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Артём Мазанов
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Минюст США подал иск против Google, обвинив компанию в монополизме Материал редакции

Как пишут СМИ, по мнению американских властей, компания пользовалась своим доминирующим положением для сдерживания конкурентов.

35 комментариев
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Обновлено в 20:13: Минюст подал иск против Google, заявив, что компания использовала антиконкурентные методы, чтобы доминировать на рынке поиска и рекламы. К обвинению ведомства присоединились прокуроры 11 штатов. Компания назвала обвинения «несостоятельными», так как люди пользуются её сервисами, потому что сами их выбирают, их никто не заставляет.

Министерство юстиции США 20 октября подаст иск против Google, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишут AP, Reuters и The Wall Street Journal.

По данным источников журналистов, в иске утверждается, что Google нарушила закон, злоупотребляя доминированием на рынке онлайн-поиска. Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы. По данным подкомитета Палаты представителей Конгресса США, Google является монополистом на рынке онлайн-поиска, этот отчёт приводит AP.

Источник AP утверждает, что Минюст США также обвинит Google в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию. По мнению властей США, действия компании нанесли вред потребителям. Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.

О том, что Минюст США может предъявить обвинения Google в нарушении антимонопольного законодательства ещё в мае сообщила The Wall Street Journal. Источники журналистов тогда сообщали, что, по данным ведомства, в доминирующее положение поискового сервиса компании может предоставлять ей несправедливые преимущества на рынке. Собеседники также заявляли, что иски могут подать и генпрокуроры штатов, по мнению которых, Google имеет очень большой контроль в сфере рекламы в интернете. Ожидается, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Техаса подаст отдельный иск, посвященный цифровой рекламе, уже в ноябре. Также стало известно, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Колорадо работает над более обширным иском против Google.

В июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала компанию на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Google обвинили в том, что она пользовалась доминирующим положением на рынке Android-смартфонов и задействовала операционную систему для популяризации своего поисковика. 20 марта 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиардов евро за ограничение рекламы конкурентов.

#новости #google #право #сша

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35 комментариев
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Городской нос

8

Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.

Тут, кстати, нет противоречия. Технологии могут быть полезными, но менее полезными чем то, что получится в конкуренции

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Животный бинокль

4

"Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы".

Они ещё наш Яндекс браузер с кучей рекламы не видели. Вот бы они охуели.

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Константин Курасов

Животный
0

до гугла ему далеко в этом плане
это у нас по закону продавили свободу выбора ПС, а там и альтернатив-то нет:
гугл или гугл

Ответить

Йохан Ирвинг

Константин
5

нахуй иди со своим яндексом, ок?

Ответить

Eldar

Йохан
2
Ответить

Животный бинокль

Животный
0

@Eldar s*ka хули минусишь? Не нравится, что твой любимый Яндекс говном поливают?

Ответить

Eldar

Животный
0

Не нравится

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Голубой чайник

Животный
0

Сам скачал, поставил, теперь сидит недовольный

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Животный бинокль

Голубой
0

Нет я его не качаю. На часто приходится его людям удалять.

Ответить

Голубой чайник

Животный
0

Это в каком-то другом мире все происходит, ни разу подобных проблем не испытывал. То ли это на винде, то ли я на все подряд ссылки не нажимаю

Ответить

Животный бинокль

Голубой
0

Все подряд забывают убрать галочку при установке пиратского софта.

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Abram Dikoy

Животный
0

Установили пиратский софт и жалуются на что то лул

Ответить

Прежний паук например

1

Не очень понятно, какой цели этим иском пытается достичь Минюст.
Google нарушила закон, злоупотребляя доминированием на рынке онлайн-поиска. Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы.

Очень сомневаюсь, что условная продажа Хрома приведет к уменьшению количества рекламы в нем, или к сокращению популярности гугла как поисковика.
Если уж говорить о монополии, то обращать на это внимание через столько лет - все равно что кружкой воду из моря черпать.
Минюст США также обвинит Google в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию. По мнению властей США, действия компании нанесли вред потребителям

Интересно почитать, что там за такой вред от поисковика.
При том, что Microsoft так и не поплатилась за многолетнюю тиранию Ethernet Explorer. Вот уж где вред был 100% - приходилось открывать браузер целый один раз, что бы скачать другой побыстрее.

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Городской нос

Прежний
4

к сокращению популярности гугла как поисковика.

Очень много людей не меняют поисковую систему по умолчанию. А хром — самый популярный браузер.

что там за такой вред от поисковика.

Ну как обычно — цензура и скрытие чего-либо. Как мне найти что-то по запросу, если этого нет в 3-4 страницах гугла (ну хорошо, 5-10)?

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Павел Мухунов

Городской
1

что там за такой вред от поисковика

Там скорей не цензура, а продвижение собственных продуктов гугла. Google уже не раз ловили на приоритетном размещении собственных продуктов в ущерб конкурентам.
Стоит ещё вспомнить, что Google точно так же воевали за возможность ставить их браузер (ну и других компаний) на windows из коробки. А теперь взгляните что происходит когда на Android пытаются поставить что-то кроме Chrome.

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Mitori Hayabusa

Павел
1

Аргумент вроде понятен, но не понятно, почему все продолжают считать, что продвижение свих продуктов в своих де продуктах - это плохо? Другие, по-мельче, разве так не делают?

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Павел Мухунов

Mitori
0

Другие не монополисты. Поэтому и подход разный.

Ответить

Mitori Hayabusa

Городской
0

 Очень много людей не меняют поисковую систему по умолчанию. А хром — самый популярный браузер.

Так нихрена ж не поменяется. Браузеры и дальше будут выходит со стандартными поисковиками, и война за песто под солнцем просто перетечет на поле "браузеров", где Хром и ФФ (с гоглом как стандартным поисковиком) никуда не денется. 

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Никита Имамутдинов

Mitori
0

Хром могут продать тому, кто уберет Гугл как основной поисковик и всё

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Кеша Шушпанов

Городской
0

Ого, ты заходишь дальше первой страницы в гугле!

Ответить

Светский рубин

2

Хуячь их, Дональд

Ответить

Голубой чайник

Светский
1

а вроде же там конгресс мочит а не дональд

Ответить

Светский рубин

Голубой
0

Так-то минюст, конгресс инфу готовил

Ответить

Голубой чайник

2

Почему-то все рассуждают в стиле "реклама это плохо". Никуда она не денется, претензии что гугл не пускает на этот рынок (продажи вашего внимания) конкурентов.

Ответить

Голубой чайник

0

А почему ютуб не монополия? Чето не пишут про это. Ну правда стриминг подвинет его сейчас

Ответить

Животный бинокль

Голубой
1

Rutube же есть. Чем тебе не конкурент?

Ответить

Голубой чайник

Животный
0

Причем тут 2% мирового ввп

Ответить

Достойный пёс_анон

Голубой
0

А разве ютуб не гуглу принадлежит?

Ответить

Голубой чайник

Достойный
0

да, принадлежит, но тут конкретные продукты описывают а не просто гугл. В ютубе походу не видно очевидного неконкурентного поведения, как с амазоном который свои продукты продает на своей площадке

Ответить

Определенный инструмент

0

Брин родился в России. Очевидно, что это новые антироссийские санкции.

НУ ЧТО, ВАТА, КАК ВАМ КРЫМ???!!!

Ответить

Mitori Hayabusa

Определенный
0

В Украине

Ответить

Грустный хичхакер

0

Было бы неплохо если бы они разделили поиск и доходы от рекламы идущей в карман гугла. Только вот как. Их фильтры давят мелкий бизнес, им органику очень сложно сейчас получить.

Ответить

Mitori Hayabusa

Грустный
0

Их не фильтры давят, а криворукость. Я в далеком 2015-ом свой сайт на 1-ое место по отлельным запросам выводил на раз-два. Без СМС и лишних приседаний. Надо было всего лишь накидать овердохрена ключевых слов и купить 100500 ссилок (при том, что Гуле тогда достко втирал что такое СЕО не работает, но на деле - работало как миленькое).

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vvtwittep

0

Логично

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Илья Гераськин

–1

Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.

Ага особенно реклама, которую они пихают в Youtube kids даже если стоит профиль ребёнка до 3 лет.

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