Как пишут СМИ, по мнению американских властей, компания пользовалась своим доминирующим положением для сдерживания конкурентов.

В закладки

Обновлено в 20:13: Минюст Минюст подал иск против Google, заявив, что компания использовала антиконкурентные методы, чтобы доминировать на рынке поиска и рекламы. К обвинению ведомства присоединились прокуроры 11 штатов. Компания назвала обвинения «несостоятельными», так как люди пользуются её сервисами, потому что сами их выбирают, их никто не заставляет.

Министерство юстиции США 20 октября подаст иск против Google, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишут AP, Reuters и The Wall Street Journal.

По данным источников журналистов, в иске утверждается, что Google нарушила закон, злоупотребляя доминированием на рынке онлайн-поиска. Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы. По данным подкомитета Палаты представителей Конгресса США, Google является монополистом на рынке онлайн-поиска, этот отчёт приводит AP.

Источник AP утверждает, что Минюст США также обвинит Google в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию. По мнению властей США, действия компании нанесли вред потребителям. Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.

О том, что Минюст США может предъявить обвинения Google в нарушении антимонопольного законодательства ещё в мае сообщила The Wall Street Journal. Источники журналистов тогда сообщали, что, по данным ведомства, в доминирующее положение поискового сервиса компании может предоставлять ей несправедливые преимущества на рынке. Собеседники также заявляли, что иски могут подать и генпрокуроры штатов, по мнению которых, Google имеет очень большой контроль в сфере рекламы в интернете. Ожидается, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Техаса подаст отдельный иск, посвященный цифровой рекламе, уже в ноябре. Также стало известно, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Колорадо работает над более обширным иском против Google.

В июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала компанию на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Google обвинили в том, что она пользовалась доминирующим положением на рынке Android-смартфонов и задействовала операционную систему для популяризации своего поисковика. 20 марта 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиардов евро за ограничение рекламы конкурентов.