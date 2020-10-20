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Артём Мазанов
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СМИ: Минюст США подаст иск против Google, обвинив компанию в монополизме Материал редакции

Как пишут СМИ, по мнению американских властей, компания пользовалась своим доминирующим положением для сдерживания конкурентов.

7 комментариев
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Министерство юстиции США 20 октября подаст иск против Google, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишут AP, Reuters и The Wall Street Journal.

По данным источников журналистов, в иске утверждается, что Google нарушила закон, злоупотребляя доминированием на рынке онлайн-поиска. Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы. По данным подкомитета Палаты представителей Конгресса США, Google является монополистом на рынке онлайн-поиска, этот отчёт приводит AP.

Источник AP утверждает, что Минюст США также обвинит Google в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию. По мнению властей США, действия компании нанесли вред потребителям. Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.

О том, что Минюст США может предъявить обвинения Google в нарушении антимонопольного законодательства ещё в мае сообщила The Wall Street Journal. Источники журналистов тогда сообщали, что, по данным ведомства, в доминирующее положение поискового сервиса компании может предоставлять ей несправедливые преимущества на рынке. Собеседники также заявляли, что иски могут подать и генпрокуроры штатов, по мнению которых, Google имеет очень большой контроль в сфере рекламы в интернете. Ожидается, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Техаса подаст отдельный иск, посвященный цифровой рекламе, уже в ноябре. Также стало известно, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Колорадо работает над более обширным иском против Google.

В июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала компанию на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Google обвинили в том, что она пользовалась доминирующим положением на рынке Android-смартфонов и задействовала операционную систему для популяризации своего поисковика. 20 марта 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиардов евро за ограничение рекламы конкурентов.

#новости #google #право #сша

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7 комментариев
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Городской нос

4

Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.

Тут, кстати, нет противоречия. Технологии могут быть полезными, но менее полезными чем то, что получится в конкуренции

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Прежний паук например

1

Не очень понятно, какой цели этим иском пытается достичь Минюст.
Google нарушила закон, злоупотребляя доминированием на рынке онлайн-поиска. Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы.

Очень сомневаюсь, что условная продажа Хрома приведет к уменьшению количества рекламы в нем, или к сокращению популярности гугла как поисковика.
Если уж говорить о монополии, то обращать на это внимание через столько лет - все равно что кружкой воду из моря черпать.
Минюст США также обвинит Google в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию. По мнению властей США, действия компании нанесли вред потребителям

Интересно почитать, что там за такой вред от поисковика.
При том, что Microsoft так и не поплатилась за многолетнюю тиранию Ethernet Explorer. Вот уж где вред был 100% - приходилось открывать браузер целый один раз, что бы скачать другой побыстрее.

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Городской нос

Прежний
2

к сокращению популярности гугла как поисковика.

Очень много людей не меняют поисковую систему по умолчанию. А хром — самый популярный браузер.

что там за такой вред от поисковика.

Ну как обычно — цензура и скрытие чего-либо. Как мне найти что-то по запросу, если этого нет в 3-4 страницах гугла (ну хорошо, 5-10)?

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Животный бинокль

1

"Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы".

Они ещё наш Яндекс браузер с кучей рекламы не видели. Вот бы они охуели.

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Голубой чайник

0

А почему ютуб не монополия? Чето не пишут про это. Ну правда стриминг подвинет его сейчас

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Животный бинокль

Голубой
0

Rutube же есть. Чем тебе не конкурент?

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Голубой чайник

Животный
0

Причем тут 2% мирового ввп

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