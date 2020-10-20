Как пишут СМИ, по мнению американских властей, компания пользовалась своим доминирующим положением для сдерживания конкурентов.

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Министерство юстиции США 20 октября подаст иск против Google, обвинив корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом пишут AP, Reuters и The Wall Street Journal.

По данным источников журналистов, в иске утверждается, что Google нарушила закон, злоупотребляя доминированием на рынке онлайн-поиска. Минюст считает, что компания использовала это преимущество для продажи большего количества рекламы. По данным подкомитета Палаты представителей Конгресса США, Google является монополистом на рынке онлайн-поиска, этот отчёт приводит AP.

Источник AP утверждает, что Минюст США также обвинит Google в выплате миллиардов долларов производителям телефонов, чтобы те в своих гаджетах делали его поисковую систему основной по умолчанию. По мнению властей США, действия компании нанесли вред потребителям. Google отрицает утверждения о недобросовестной конкуренции, называя свои технологии полезными для общества.

О том, что Минюст США может предъявить обвинения Google в нарушении антимонопольного законодательства ещё в мае сообщила The Wall Street Journal. Источники журналистов тогда сообщали, что, по данным ведомства, в доминирующее положение поискового сервиса компании может предоставлять ей несправедливые преимущества на рынке. Собеседники также заявляли, что иски могут подать и генпрокуроры штатов, по мнению которых, Google имеет очень большой контроль в сфере рекламы в интернете. Ожидается, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Техаса подаст отдельный иск, посвященный цифровой рекламе, уже в ноябре. Также стало известно, что группа генпрокуроров во главе с генпрокурором Колорадо работает над более обширным иском против Google.

В июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала компанию на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Google обвинили в том, что она пользовалась доминирующим положением на рынке Android-смартфонов и задействовала операционную систему для популяризации своего поисковика. 20 марта 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 миллиардов евро за ограничение рекламы конкурентов.