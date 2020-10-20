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Артём Мазанов
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С бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова взыскали 32,5 миллиарда рублей в пользу государства Материал редакции

Генпрокуратура считает, что Абызов с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства.

70 комментариев
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Михаил Абызов Фото Эмина Джафарова, «Коммерсантъ»

Гагаринский суд Москвы взыскал в пользу государства с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей по иску Генпрокуратуры. Об этом пишет «Интерфакс».

Генпрокуратура считает, что эту сумму Абызов получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства. Следствие заявило, что Абызов будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией, а потом продал её, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников. По данным Генпрокуратуры, Абызов «как федеральный министр» общался с банкирами, через которых на счета его зарубежных фирм должны были перевести 32,5 миллиарда рублей от продажи акций.

При поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами.

Генпрокуратура

Абызова назначили на пост министра РФ по координации деятельности открытого правительства в мае 2012 года. Он перешёл в политику из бизнеса — владел долей в энергетической компании КЭС-холдинг. 18 мая 2018 года Абызов покинул пост министра из-за упразднения должности.

Его задержали в марте 2019 года и обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

#делоабызова #новости

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70 комментариев
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alexferman

9

Десяток таких потрясти - уже на хорошую реформу хватит

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Андрей Рядькин

alexferman
4

Васильева отсидела 32 дня и все. Ее начальник получил новую должность 

Ответить

Животный бинокль

alexferman
0

Или на хорошую страну... вот только уже наворовали и хорошей страны нет.

Ответить

Неопределенный спрей

alexferman
0

Надо полковников ловить

Ответить

rossoshmap

Неопределенный
0

Смахивает на экстремизм 

Ответить

Павел Мухунов

Неопределенный
0

Да сейчас любая шестерка может быть полковником

Ответить

Ваша Закладко

Павел
0

а вы работаете полковником?

Ответить

Игорь Янович

alexferman
0

10 таких дураков которые как либо перейдут дорожку власти ты не соберёшь. А те кто против власти не идут, их трясти не будут!

Ответить

solawind

6

Не поделился чтоль? Остальные тащат и норм. Пожадничал кому-то

Ответить

Закомплексованная Душа

solawind
2

Возможно не делился, или воровал без согласования... Наверху такое не приветствуется

Ответить

Алексей Дудырев

Закомплексованн…
0

откуда знаешь?

Ответить

Kir Kirsky

Алексей
0

кто спрашивает?

Ответить

Светский рубин

solawind
1

Слишком открыто все делал

Ответить

rossoshmap

Светский
1

У нас белая коррупция 

Ответить

rossoshmap

5

32 500 000 000 ₽ вот сколько 

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
1

@Павленко и дизайн сделай инфографику к бюджетам областей

Ответить

Частный кофе

rossoshmap
2

У него не получится

Ответить

Средневековый щит

Частный
28

Это его никогда не останавливало

Ответить

Dmitry Yashin

Средневековый
1

Рискуешь, паря)

Ответить

Средневековый

Dmitry
0

Нарисует меня?

Ответить

Dmitry Yashin

Среднев…
0

Нарисует тебя

Ответить

rossoshmap

Dmitry
2

Нарисует ебя

Ответить

Средневековый

Dmitry
0

Нарисует меня?

Ответить

Dmitry Yashin

Среднев…
0

Нарисует тебя

Ответить

Миша Сергеев

rossoshmap
1

Это чей то номер телефона?

Ответить

Alexey Snooker

Миша
1

+32 телефонный код Бельгии

Ответить

Животный бинокль

rossoshmap
1

Спасибо, кэп.

Ответить

Денис Файзулин

rossoshmap
1

два годовых бюджета Жуковского

Ответить

bor_vn

rossoshmap
0

67708 - вот столько лет мне нужно лет, чтобы накопить на эту сумму.

Ответить

Nikolay Vasiliev

4

При поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами.

*охуеваю по-гебистски*

При устройстве на работу в крупную компанию с гос. участием на более-менее серьёзную должность, служба безопасности в анус залезает со своими проверками, вплоть до политических взглядов троюродного прадеда. А тут, блд, сраного министра типа не смогли проверить. Взъебать бы вертикаль дармоедов из ФСО по-хорошему

Ответить

Kir Kirsky

Nikolay
0

Все все знали, чё ты

Ответить

Bad Mother Fucker

2

а неплохо министры в России зарабатывают

Ответить

alexferman

Bad
5

Он подработки ещё брал

Ответить

Bad Mother Fucker

alexferman
0

ещё немножечко шил

Ответить

Настя Кудри

2

Слишком худой для коррупционированного министра.

Ответить

Litnikov Danil

Настя
1

Просто тратил на фитнес

Ответить

Настя Кудри

Litnikov
1

На фитоняшек

Ответить

Litnikov Danil

Настя
0

Эх

Ответить

solawind

Настя
1

Слишком занят был тем что тащил, не успевал тратить

Ответить

Животный бинокль

2

Неплохая такая сумма.

Ответить

Al

Животный
1

...для пешки

Ответить

Denis Manchenko

1

Не ужели подействовало ?

https://www.youtube.com/watch?v=y35SmhHa4jA

Ответить

Частный кофе

Denis
4

Нет, про воровство все все знают, это же способ манипуляции, ты перестал быть полезным или идёшь против системы — знания применяют

Ответить

Светский рубин

Denis
0

И Леха такой молодой

Ответить

Black Jack

1

Судя по взгляду, он сам не понимал, чем же занимался 6 лет, кроме воровства.

Ответить

Shenmue

1

Тут была статья, что весь наш бюджет, это 260 лярдов мёртвых президентов, этот стащил пол лярда м.п., то есть нужно ещё 519 таких же челиков, чтобы все по карманам расталкать, а у нас таких 5519 штаны протирают, так чего удевляться когда пилят бюджет, а его не хватает даже на барыг!?

Ответить

Рыбный Мурод

0

Есть материал, за что его реально закрыли? Он что спонсировал оппозицию? Ну нереальный штраф для коррупционеров, имхо.

Ответить

Артём Мазанов

Рыбный
2

По тегу можно найти все наши статьи на эту тему

Ответить

Рыбный Мурод

Артём
0

Ага, видел, но уточнял у аудитории, может видели альтернативные версии происходящего. 

Ответить

Артём Мазанов

Рыбный
1

Тогда советую:
https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82792-horn-of-the-abyss
https://www.kommersant.ru/doc/4448793

Ответить

Рыбный Мурод

Артём
0

Почитал, потом еще и википедию. Жопа, жесть и беспредел.

Ответить

Неопределенный спрей

Рыбный
1

Сук, какая оппозиция, если ты министр?)))) СХВАТКА БАШЕН КРЕМЛЯ ПОД КОВРОМ

Ответить

Рыбный Мурод

Неопределенный
1

А чо, вдруг втайне спонсировал их, в итоге спалился и его обчистили до нитки.

Ответить

Dmitry Yashin

Рыбный
1

Это не штраф.

Ответить

Рыбный Мурод

Dmitry
0

Это пиздец.

Ответить

Закомплексованная Душа

Рыбный
1

Он был ставленником Медведева, вроде как когда место под Медведевым зашаталось его и взяли под руки

Ответить

Ваша Закладко

Закомплексованн…
0

за бороду

Ответить

Иван Иванов

0

Интересно то, что за решеткой оказываются в основном стройные люди. Зато пухляки на свободе. 

Ответить

Андрей Иванов

Иван
2

Им привычней в условиях недостатка еды.Толстые должны наслаждаться свободой и едой.Веганов вообще сразу в ШИЗО.

Ответить

Евгений Важинский

0

Началось ?

Ответить

Частный кофе

Евгений
1

Нет

Ответить

Valery Vaflef

0

Ебаный цирк

Ответить

Ваша Закладко

Valery
0

это ещё по мелочи

Ответить

Антон Лисин

0

Охренеть.

Ответить

Kanojo Tenohira

0

почти два годовых бюджета Омска

Ответить

Nikolay Ermishin

0

02.09.2020, 01:56
Правительство выделило 34 млрд руб. на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

Очень похожая сумма ) 

Ответить

Mikki Rurk

0

Показательная порка?

Ответить

Кирилл Вселенский

Mikki
0

Медведева

Ответить

Андрон

0

И ведь в думе таких как он каждый первый. А обнуленный подымает пенсионный возраст.

Ответить

Руслан Астратов

0

"32,5 миллиарда рублей в пользу государства" 

Ёба.  В пользу государства - это если бы на пенсии или соцвыплаты пустили. А так бабки осядут в карманах конкретных лиц

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