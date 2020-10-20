С бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова взыскали 32,5 миллиарда рублей в пользу государства Материал редакции
Генпрокуратура считает, что Абызов с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства.
Гагаринский суд Москвы взыскал в пользу государства с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей по иску Генпрокуратуры. Об этом пишет «Интерфакс».
Генпрокуратура считает, что эту сумму Абызов получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства. Следствие заявило, что Абызов будучи членом правительства, незаконно управлял Сибирской энергетической компанией, а потом продал её, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников. По данным Генпрокуратуры, Абызов «как федеральный министр» общался с банкирами, через которых на счета его зарубежных фирм должны были перевести 32,5 миллиарда рублей от продажи акций.
Абызова назначили на пост министра РФ по координации деятельности открытого правительства в мае 2012 года. Он перешёл в политику из бизнеса — владел долей в энергетической компании КЭС-холдинг. 18 мая 2018 года Абызов покинул пост министра из-за упразднения должности.
Его задержали в марте 2019 года и обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.
Десяток таких потрясти - уже на хорошую реформу хватит
Васильева отсидела 32 дня и все. Ее начальник получил новую должность
Животный бинокль
Или на хорошую страну... вот только уже наворовали и хорошей страны нет.
Неопределенный спрей
Надо полковников ловить
Да сейчас любая шестерка может быть полковником
10 таких дураков которые как либо перейдут дорожку власти ты не соберёшь. А те кто против власти не идут, их трясти не будут!
Не поделился чтоль? Остальные тащат и норм. Пожадничал кому-то
Возможно не делился, или воровал без согласования... Наверху такое не приветствуется
откуда знаешь?
Светский рубин
Слишком открыто все делал
32 500 000 000 ₽ вот сколько
@Павленко и дизайн сделай инфографику к бюджетам областей
Частный кофе
У него не получится
Средневековый щит
Это его никогда не останавливало
Рискуешь, паря)
Это чей то номер телефона?
При поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами.
*охуеваю по-гебистски*
При устройстве на работу в крупную компанию с гос. участием на более-менее серьёзную должность, служба безопасности в анус залезает со своими проверками, вплоть до политических взглядов троюродного прадеда. А тут, блд, сраного министра типа не смогли проверить. Взъебать бы вертикаль дармоедов из ФСО по-хорошему
а неплохо министры в России зарабатывают
Он подработки ещё брал
Слишком худой для коррупционированного министра.
Просто тратил на фитнес
Не ужели подействовало ?
Тут была статья, что весь наш бюджет, это 260 лярдов мёртвых президентов, этот стащил пол лярда м.п., то есть нужно ещё 519 таких же челиков, чтобы все по карманам расталкать, а у нас таких 5519 штаны протирают, так чего удевляться когда пилят бюджет, а его не хватает даже на барыг!?
Неопределенный спрей
Сук, какая оппозиция, если ты министр?)))) СХВАТКА БАШЕН КРЕМЛЯ ПОД КОВРОМ
Рыбный Мурод
А чо, вдруг втайне спонсировал их, в итоге спалился и его обчистили до нитки.
Это не штраф.
Он был ставленником Медведева, вроде как когда место под Медведевым зашаталось его и взяли под руки
Интересно то, что за решеткой оказываются в основном стройные люди. Зато пухляки на свободе.
Им привычней в условиях недостатка еды.Толстые должны наслаждаться свободой и едой.Веганов вообще сразу в ШИЗО.
Началось ?
Ебаный цирк
02.09.2020, 01:56
Правительство выделило 34 млрд руб. на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.
Очень похожая сумма )
Показательная порка?
И ведь в думе таких как он каждый первый. А обнуленный подымает пенсионный возраст.
"32,5 миллиарда рублей в пользу государства"
Ёба. В пользу государства - это если бы на пенсии или соцвыплаты пустили. А так бабки осядут в карманах конкретных лиц