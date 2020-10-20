В 2010 году Валентина Матвиенко предлагала сбивать их лазерами.

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Власти Петербурга и «Роснано» решили попробовать бороться с сосульками с помощью нанотехнологий. Об этом председатель правления госкорпорации Анатолий Чубайс рассказал в фейсбуке.

Чубайс назвал сосульки в Петербурге «многолетней тяжёлой проблемой», из-за которой погибают люди. Попробовать решить эту проблему госкорпорация предложила пилотным проектом по установке на кровлях двух домов антиобледенительных нагревательных плёнок на основе графеновых нанотрубок. Их установят за счёт «Роснано».

Принцип работы в двух словах — система обогрева представляет собой плёнку, по краям которой расположены медные ленты. Поперёк этих лент расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной (доли процента) добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование. Анатолий Чубайс председатель правления «Роснано»

Чубайс пообещал доехать зимой до этих домов и проверить, «удастся ли совместить требования простоты, надёжности и дешевизны». «Иначе в реальном ЖКХ просто нельзя», — уточнил он.

Нагревательная плёнка на доме в Петербурге Снимок Чубайса

Чубайс не первый, кто предложил бороться с сосульками современными технологиями. В 2010 году Валентина Матвиенко, занимавшая тогда пост губернатора города, предлагала сбивать их лазерами. «Если учёные Петербурга разведут руки и скажут, что сосули можно только ломом сбивать, то будем сбивать ломом», — сообщила она тогда.

В декабре 2019 года власти Петербурга анонсировали план использовать дроны для отслеживания сосулек на крышах домов. Смольный сообщал, что зимой 2018-2019 года 91 человек оказались в больнице из-за падения на них снега или льда с крыш, один из случаев оказался смертельным.