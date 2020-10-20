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Артём Мазанов
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Власти Петербурга и «Роснано» попробуют бороться с сосульками с помощью нанотехнологий — нагревательной плёнки Материал редакции

В 2010 году Валентина Матвиенко предлагала сбивать их лазерами.

52 комментария
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Власти Петербурга и «Роснано» решили попробовать бороться с сосульками с помощью нанотехнологий. Об этом председатель правления госкорпорации Анатолий Чубайс рассказал в фейсбуке.

Чубайс назвал сосульки в Петербурге «многолетней тяжёлой проблемой», из-за которой погибают люди. Попробовать решить эту проблему госкорпорация предложила пилотным проектом по установке на кровлях двух домов антиобледенительных нагревательных плёнок на основе графеновых нанотрубок. Их установят за счёт «Роснано».

Принцип работы в двух словах — система обогрева представляет собой плёнку, по краям которой расположены медные ленты. Поперёк этих лент расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной (доли процента) добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование.

Анатолий Чубайс
председатель правления «Роснано»

Чубайс пообещал доехать зимой до этих домов и проверить, «удастся ли совместить требования простоты, надёжности и дешевизны». «Иначе в реальном ЖКХ просто нельзя», — уточнил он.

Нагревательная плёнка на доме в Петербурге Снимок Чубайса

Чубайс не первый, кто предложил бороться с сосульками современными технологиями. В 2010 году Валентина Матвиенко, занимавшая тогда пост губернатора города, предлагала сбивать их лазерами. «Если учёные Петербурга разведут руки и скажут, что сосули можно только ломом сбивать, то будем сбивать ломом», — сообщила она тогда.

В декабре 2019 года власти Петербурга анонсировали план использовать дроны для отслеживания сосулек на крышах домов. Смольный сообщал, что зимой 2018-2019 года 91 человек оказались в больнице из-за падения на них снега или льда с крыш, один из случаев оказался смертельным.

#новости #петербург

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52 комментария
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Животный бинокль

6

"Власти Петербурга и «Роснано» решили попробовать бороться с сосульками с помощью нанотехнологий"

Решили попробовать.

Не получиться и не получится. Зато копеечка в карман упадет как я понял.

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Dmitry Yashin

Животный
2
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Животный бинокль

Dmitry
0

Кстати да, в одном слове мягкого знака нет, а другом уже есть. Как-то странно получилось...

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Valeria Makarova

6

Идеи для Роснано:
- дрон для отслеживания и уборки собачьего говна
- робот, прогоняющий наркокурьеров и кладоискателей со двора

Ответить

Животный бинокль

Valeria
2

Последний полиция не одобрит, а тех кто говно не убирает за своей собакой надо расстреливать на месте.

Ответить

Valeria Makarova

Животный
3

Тогда робот, удерживающий нарушителей на клумбе до приезда полиции

Ответить

Litnikov Danil

Valeria
1

С пенетрацией?

Ответить

Valeria Makarova

Litnikov
2

Пенетрацию будут осуществлять сотрудники органов, нельзя поручать роботам такую важную часть следственных мероприятий

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Животный
1

надо расстреливать на месте.

Лазером, разумеется.

Ответить

Litnikov Danil

Ипполит
1

Можно ещё  подумать в сторону антиматерии, бюджет будет больше

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Litnikov
0

Да, аннигиляция — страшная сила...

Ответить

Ученый диод

Valeria
0

пипец, вот нельзя культурно клад искать, чужой же дом емана? Умник вчера весь подьезд разнёс - сломал все крышки кабель-каналов, два светильника, часть откосов оконных оторвал, ну блин не дурак?

Ответить

Valeria Makarova

Ученый
4

Можно и культурно, если травокур какой-нибудь. А если солевой - ему НАДО, СРОЧНО, СЕЙЧАС, похуй на твои откосы

Ответить

Ипполит Воробьянинов

6

Интернет, сука, всё помнит...

Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.

Ответить

Крепкий стоячок

3

Сосульки и снег это два непобедимых врага для спб управленцев

Ответить

Здоровый вентилятор

2
Ответить

YeezySpace

2

Фашистов победили, коронавирус почти, а с сосульками точно справимся.

Ответить

bor_vn

YeezySpace
0

Но это не точно

Ответить

Elijah Garrison

YeezySpace
0

1. Фашистов победили не мы, а СССР с США
2. Коронавирус почти = нихрена
3. А с сосульками точно ничего не выйдет :)

Ответить

Руслан Астратов

2

"Валентина Матвиенко предлагала сбивать их лазерами." 

Тизер CyberPunk 2077 прекрасен

Ответить

Руслан Астратов

2

Чубайс, где деньги? 

Художественный фильм "Спиздили" 

Ответить

Андрей Рядькин

0

А как делаю в скандинавских странах?

Ответить

Прошлый ихтиандр

Андрей
2

Вместо "нанопленки" ставят копеечный греющий кабель.

Ответить

Андрей Рядькин

Прошлый
4

Нихуя копеечный. Да на этом можно освоить миллиарды. Тут же ещё подключить надо ииобслужить

Ответить

Прошлый ихтиандр

Андрей
0

Это еще дорогой, есть за 150 р п.м. на "графеновых нанопленках" можно заработать в сотни раз больше.

Ответить

Valeriy Avdeyev

Андрей
0

Перенимать буржуйский опыт нам, можемповторителям, тупо стыдно. 

Ответить

Ze Katze

1

Чубайс назвал сосульки в Петербурге «многолетней тяжёлой проблемой»
Действительно. Не повальный уровень коррупции же. Или там наркотрафик. Это всё сосульки 

Ответить

Антон Лисин

0

Нааркота в Питере так понимаю это бюджет некоторых людей в фуражках.

Ответить

Животный бинокль

Антон
1

Так оно и есть (ну не все полицейские, но есть люди). Пару человек говорило, что бараги курьеров ментам сдают. Менты в плюсе (премии и все такое), а барыг не трогают.

Ответить

Антон Лисин

Животный
0

Перед каждыми выборами демонстративно по телевизору показывают, смотрите, поймали наркомана с граммом наркотика. Теперь город очищен от наркоты.

Ответить

Рыжий

Антон
1

 Нааркота в Питере

В любом городе. Не просто ж так все воют от идеи легализации легких наркотиков 

Ответить

Serge Demichev

0

Что за идиоты? В чем проблема взять технологии с антиобледенительных систем самолетов? Коих множество: от нагрева до гидравлики и механики. 

Ответить

Рыжий

Serge
1

 Что за идиоты?

Лол, это не они идиоты, это все мы идиоты. Посмотри как они живут и как мы (подавляющее большинство)

Ответить

Robert Sur

0

Лет эдак пятьдесят назад придумали козырёк над подъездом. Извините... над парадным.

Ответить

Dmitry Yashin

Robert
0

При чём здесь козырьки над парадками? Ты думаешь, сосульки падают на людей только у парадных?

Ответить

Robert Sur

Dmitry
0

Ну сам подумай. В основном да.

Ответить

Dmitry Yashin

Robert
1

Ну и ты подумай. В основном нет.

Ответить

Образовательный жар

Robert
0

Люди по улицам вдоль фасадов зданий так-то ходят.

Ответить

So Dope

0

Нагревательная пленка теперь стала высокой технологией?

Ответить

bor_vn

So
0

Завтра изобретут нано-влажную туалетную бумагу.

Ответить

Shenmue

0

Так то идея в духе Илона Маска! Только у него в отличие от наших пустобрёхов всё работает!

Ответить

Коренной каякер

0

С обычными сосульками нанотехнологии, может, и справятся, но справятся ли нанотехнологии с нанососульками?

Ответить

Шило

0

гололедообразование

🤔

Ответить

Elijah Garrison

0

Роснано отправит для борьбы с сосульками свой Нанотанк стоимостью в капитаизацию Амазона

Ответить

Серьёзный Валера

0

Травля сосуль!

Ответить

Иван Демченко

0

Ну да, вода будет стекать с крыши на тротуар и образовывать слой льда на котором будут разъебываться бабки.

Ответить

Alexander Golovnin

0

Ох уж эти сосули, лазеры они победили, ну может нанотехнологии спасут 

Ответить

ユリー シャネ

0

Кабель выглядит намного более надежным вариантом, пленка легко может порваться и размокнуть цепь, а ее даже не спаять нормально, следовательно, придется менять всю пленку с крыши если она будет цельная, ну, или большой кусок ее. А порвать ее может что угодно, например ветер и птицы, удар молнии, солевые торчебесы и т.д.

Ответить

ユリー シャネ

ユリー
0

Но то, что они что-то пробуют внедрять это плюс.

Ответить

Образовательный жар

ユリー
0

Хз почему в 2020 вообще эта проблема существует. 

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Сабакин им нужен,крыши в плитку закатать:-)вес,это:надёжно☝🏻

Ответить

Ruslan Shashkov

0

Я правильно понимаю, что термин "нанопленка" означает некий материал, толщиной в один/пару атомов? Это точно нужно применять в таких целях? Что-то кажется, обычные антиобледенительные кабели тут гораздо уместнее будут.

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