Власти Петербурга и «Роснано» попробуют бороться с сосульками с помощью нанотехнологий — нагревательной плёнки Материал редакции
В 2010 году Валентина Матвиенко предлагала сбивать их лазерами.
Власти Петербурга и «Роснано» решили попробовать бороться с сосульками с помощью нанотехнологий. Об этом председатель правления госкорпорации Анатолий Чубайс рассказал в фейсбуке.
Чубайс назвал сосульки в Петербурге «многолетней тяжёлой проблемой», из-за которой погибают люди. Попробовать решить эту проблему госкорпорация предложила пилотным проектом по установке на кровлях двух домов антиобледенительных нагревательных плёнок на основе графеновых нанотрубок. Их установят за счёт «Роснано».
Чубайс пообещал доехать зимой до этих домов и проверить, «удастся ли совместить требования простоты, надёжности и дешевизны». «Иначе в реальном ЖКХ просто нельзя», — уточнил он.
Чубайс не первый, кто предложил бороться с сосульками современными технологиями. В 2010 году Валентина Матвиенко, занимавшая тогда пост губернатора города, предлагала сбивать их лазерами. «Если учёные Петербурга разведут руки и скажут, что сосули можно только ломом сбивать, то будем сбивать ломом», — сообщила она тогда.
В декабре 2019 года власти Петербурга анонсировали план использовать дроны для отслеживания сосулек на крышах домов. Смольный сообщал, что зимой 2018-2019 года 91 человек оказались в больнице из-за падения на них снега или льда с крыш, один из случаев оказался смертельным.
Животный бинокль
Кстати да, в одном слове мягкого знака нет, а другом уже есть. Как-то странно получилось...
Идеи для Роснано:
- дрон для отслеживания и уборки собачьего говна
- робот, прогоняющий наркокурьеров и кладоискателей со двора
Животный бинокль
Последний полиция не одобрит, а тех кто говно не убирает за своей собакой надо расстреливать на месте.
Тогда робот, удерживающий нарушителей на клумбе до приезда полиции
С пенетрацией?
Пенетрацию будут осуществлять сотрудники органов, нельзя поручать роботам такую важную часть следственных мероприятий
надо расстреливать на месте.
Лазером, разумеется.
Можно ещё подумать в сторону антиматерии, бюджет будет больше
Ученый диод
пипец, вот нельзя культурно клад искать, чужой же дом емана? Умник вчера весь подьезд разнёс - сломал все крышки кабель-каналов, два светильника, часть откосов оконных оторвал, ну блин не дурак?
Можно и культурно, если травокур какой-нибудь. А если солевой - ему НАДО, СРОЧНО, СЕЙЧАС, похуй на твои откосы
Интернет, сука, всё помнит...
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
Фашистов победили, коронавирус почти, а с сосульками точно справимся.
1. Фашистов победили не мы, а СССР с США
2. Коронавирус почти = нихрена
3. А с сосульками точно ничего не выйдет :)
"Валентина Матвиенко предлагала сбивать их лазерами."
Тизер CyberPunk 2077 прекрасен
А как делаю в скандинавских странах?
Вместо "нанопленки" ставят копеечный греющий кабель.
Нихуя копеечный. Да на этом можно освоить миллиарды. Тут же ещё подключить надо ииобслужить
Это еще дорогой, есть за 150 р п.м. на "графеновых нанопленках" можно заработать в сотни раз больше.
Чубайс назвал сосульки в Петербурге «многолетней тяжёлой проблемой»
Действительно. Не повальный уровень коррупции же. Или там наркотрафик. Это всё сосульки
Нааркота в Питере так понимаю это бюджет некоторых людей в фуражках.
Животный бинокль
Так оно и есть (ну не все полицейские, но есть люди). Пару человек говорило, что бараги курьеров ментам сдают. Менты в плюсе (премии и все такое), а барыг не трогают.
Перед каждыми выборами демонстративно по телевизору показывают, смотрите, поймали наркомана с граммом наркотика. Теперь город очищен от наркоты.
Что за идиоты? В чем проблема взять технологии с антиобледенительных систем самолетов? Коих множество: от нагрева до гидравлики и механики.
Лет эдак пятьдесят назад придумали козырёк над подъездом. Извините... над парадным.
При чём здесь козырьки над парадками? Ты думаешь, сосульки падают на людей только у парадных?
Ну сам подумай. В основном да.
Нагревательная пленка теперь стала высокой технологией?
Так то идея в духе Илона Маска! Только у него в отличие от наших пустобрёхов всё работает!
Роснано отправит для борьбы с сосульками свой Нанотанк стоимостью в капитаизацию Амазона
Ну да, вода будет стекать с крыши на тротуар и образовывать слой льда на котором будут разъебываться бабки.
Кабель выглядит намного более надежным вариантом, пленка легко может порваться и размокнуть цепь, а ее даже не спаять нормально, следовательно, придется менять всю пленку с крыши если она будет цельная, ну, или большой кусок ее. А порвать ее может что угодно, например ветер и птицы, удар молнии, солевые торчебесы и т.д.
Я правильно понимаю, что термин "нанопленка" означает некий материал, толщиной в один/пару атомов? Это точно нужно применять в таких целях? Что-то кажется, обычные антиобледенительные кабели тут гораздо уместнее будут.