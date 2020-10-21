На МКС за один вечер сломались туалет, система обеспечения кислородом и микроволновка Материал редакции
Это была длинная ночь для экипажа станции.
В ночь на 20 октября на МКС вышли из строя туалет в российском сегменте, система обеспечения кислородом и микроволновка для разогрева пищи. Экипаж станции решил все проблемы за одну ночь. На это обратили внимание в Gizmodo.
Первым сломался туалет в российском сегменте МКС — об это доложил на Землю космонавт Анатолий Иванишин. В Центре управления полётами предположили, что причиной мог стать пузырь с воздухом, сформировавшийся внутри системы.
Его оперативно починили, но в крайнем случае российские космонавты могли бы воспользоваться туалетом в «Союзе МС-16», который пристыкован к МКС. Кроме того, россияне могли обратиться за помощью к NASA и испытать новый туалет за 23 миллиона долларов, а также надеть специальные подгузники, которые используют во время выходов в открытый космос.
После этого вышла из строя система обеспечения кислородом «Электрон-ВМ», которая находится в российском модуле «Звезда». В ней закончилась вода для генерации кислорода, но проблему также быстро решили. В крайнем случае экипаж МКС мог бы воспользоваться дублирующей системой подачи воздуха от NASA или подключить кислородные баки. Но на этом проблемы не закончились, из строя вышла ещё и микроволновая печь, в которой разогревали пищу.
По данным ТАСС, все проблемы решили за ночь. Представитель Роскосмоса подтвердил изданию, что все системы МКС работают в штатном режиме, а экипаж не подвергается опасности.
Ничего удивительного. В нашем сегменте ничего нового не появляется с конца восьмидесятых. Понятно, что в космосе другие критерии надежности. Вон у NASA до сир пор thinkpad'ы 2010 работают, но всё же.
Там, наверное что-то стОящее техники 2010'го.
Проще говоря - похоже эти "ноуты" - вместо приборной панели.
Как выглядит туалет в союзе и как починили микроволновку?
Про туалеты есть на пикабу (шутите, гусары!):
https://pikabu.ru/story/tualet_na_korable_soyuzms_6518567