Это была длинная ночь для экипажа станции.

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МКС Фото NASA

В ночь на 20 октября на МКС вышли из строя туалет в российском сегменте, система обеспечения кислородом и микроволновка для разогрева пищи. Экипаж станции решил все проблемы за одну ночь. На это обратили внимание в Gizmodo.

Первым сломался туалет в российском сегменте МКС — об это доложил на Землю космонавт Анатолий Иванишин. В Центре управления полётами предположили, что причиной мог стать пузырь с воздухом, сформировавшийся внутри системы.

Его оперативно починили, но в крайнем случае российские космонавты могли бы воспользоваться туалетом в «Союзе МС-16», который пристыкован к МКС. Кроме того, россияне могли обратиться за помощью к NASA и испытать новый туалет за 23 миллиона долларов, а также надеть специальные подгузники, которые используют во время выходов в открытый космос.

После этого вышла из строя система обеспечения кислородом «Электрон-ВМ», которая находится в российском модуле «Звезда». В ней закончилась вода для генерации кислорода, но проблему также быстро решили. В крайнем случае экипаж МКС мог бы воспользоваться дублирующей системой подачи воздуха от NASA или подключить кислородные баки. Но на этом проблемы не закончились, из строя вышла ещё и микроволновая печь, в которой разогревали пищу.

По данным ТАСС, все проблемы решили за ночь. Представитель Роскосмоса подтвердил изданию, что все системы МКС работают в штатном режиме, а экипаж не подвергается опасности.