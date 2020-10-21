Новости
Ольга Щербинина
7424

Умер протоиерей Димитрий Смирнов Материал редакции

Ему было 69 лет.

165 комментариев
В закладки
Фото РИА «Новости»

Умер почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Смирнову было 69 лет. Причины смерти не называются. В мае он попал в больницу с коронавирусом. В августе протоиерея из-за проблем со здоровьем после Covid-19 сняли с должности председателя Патриаршей комиссии и сделали её почетным председателем. В конце сентября телеграм-канал Mash писал, что Смирнову диагностировали заболевание головного мозга.

Протоиерей из-за своих высказываний часто попадал в СМИ. Например, в 2019 году он сравнил потери России от абортов с потерями в Великой Отечественной войне. В 2020-м назвал женщин в гражданском браке «бесплатными проститутками».

В марте 2020 года Смирнов назвал «неоправданно преувеличенным» внимание к теме коронавируса. «Чего бояться? У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности», — сказал тогда он. Позже священник призывал задуматься над положительной стороной пандемии.

9 октября появилась информация о смерти Смирнова, но её опровергли.

#новости #некролог

Ольга Щербинина PLUS
+50 790
но есть и хорошие новости?
5
35
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0435\u043a\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433"], "comments": 165, "likes": 35, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 225525, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Oct 2020 08:05:46 +0300", "is_special": false }
Продайте эти кроссовки
И станьте мастером ключей!
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
165 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Konstantin Koremin

99

Повышение по службе

Ответить

Закомплексованная Душа

Konstantin
40

Начальство срочно вызвало к себе

Ответить

alexferman

Konstantin
10

Может его там толчки драить поставят

Ответить

Рыбный дебаркадер

alexferman
17

Или котлы

Ответить

bor_vn

Рыбный
2

Пашааа!

Ответить

Рыбный дебаркадер

bor_vn
11

Шо? Ну куда-то же пропадают котлы священников с фотографий. Возможно они попадают в рай.

Ответить

Виктор Ганелес

Рыбный
1

Ору

Ответить

Саша Пелипенко

alexferman
0

испытательный срок никто не отменял

Ответить

Даша Лейзаренко

70
Ответить

Желающий спрей

Даша
4

Решила хайпануть на его смерти?

Ответить

Даша Лейзаренко

Желающий
8

как и все комментаторы...

Ответить

Всероссийский фитиль

Даша
5

Не слушай их, Даша, хайпуй

Ответить

Крохотный Денис

Всероссийский
0

зигуй

Ответить

bor_vn

Даша
2

Дашааа!

Ответить

Даша Лейзаренко

bor_vn
2

а

Ответить

пепси

bor_vn
1

Крутая чувиха!

Ответить

Andre Macareno

62

Идет он в рай, а апостол Петр ему такой: «Слышь, псина, куда ты идешь?»

Ответить

Сергей Зайкевич

29

Сначала Чаплин теперь Смирнов. Сергий Романов на очереди? Так все фрики перемрут кто будет хуйню нести?

Ответить

Andre Macareno

Сергей
10

Он в мерче Феофана, его не трогать

Ответить

Ilia

Сергей
4

Так полный ТЖ резерва.

Ответить

человек-петушок

Сергей
3
Ответить

Ким Кастекнив

человек-петушок
0

https://youtu.be/uCu5_pbaG80

Ответить

Bad Mother Fucker

Ким
1

это отвратительно, блять

Ответить

AZP

Сергей
0

Патриарх приготовился.

Ответить

LC

Сергей
0

все фрики перемрут кто будет хуйню нести

Уже активно по многим каналам транслируют, что он, оказывается, не херню нёс, а тонко троллил, призывая думать головой. Готовят к канонизации?

Ответить

Далекий каякер

25

Плохо наверно радоваться чужой смерти, но для меня это как смерть гитлера. Мир стал лучше

Ответить

alexferman

Далекий
14

Плохо наверно радоваться чужой смерти

Нет, почему же

Ответить

Сварщик

Далекий
0

Я не следил за его деятельностью. Но раз ты так написал, то объясни почему?

Ответить

Далекий каякер

Сварщик
20

В должности сео рпц на серьезных щах утверждал, что все женщины, живущие в гражданском браке - бесплатные шлюхи, все атеисты должны совершить роскомнадзор, что для спасения бессмертной души своей необходимо отдавать все свои доходы в церковь а после выживать прося милостыню. Ну и тупо пиздил людей на массовых мероприятиях. Это то, что я с ходу вспомнил. Если покопаться, там миллион эпизодов будет

Ответить

Влад Мельников

Далекий
2

В общем позитивных юродивых людей надо сжигать на кострах по мнению несмешных клованов лицемеров. От блядского КВН/Камеди и прочих петросянов просто выворачивает, а тут реально угарно, чел на сложных щах выдавал перлы.

Ответить

alexferman

Влад
0

несмешных клованов лицемеров

Люблю когда люди сами себе диагнозы ставят

Ответить

Влад Мельников

alexfer…
–3

И как давно вы этим занимаетесь?

Ответить

Парламентский Валера

Влад
0

мам мам смари я троллю мам почему ты плачиш 2007 вспомнила апять??

Ответить

Влад Мельников

Парламе…
0

Ну не рвись - живи)

Ответить

Парламентский

Влад
0

как же ты слаб в говноиронии

Ответить

Влад Мельников

Парламе…
0

Зависть - эт грех. Бог накажет.

Ответить

LC

Далекий
2

все женщины, живущие в гражданском браке - бесплатные шлюхи

При этом не стоит забывать, что "гражданский брак", вопреки широко ходячему представлению об этом термине, - это брак, официально заключённый по правилам государства. Зарегистрировались в ЗАГСе - это и есть гражданский брак, на который деятелям церкви насрать, поскольку он не церковный.

Ответить

Далекий каякер

LC
0

Кстати, да. Странное такое противоречие между официальным термином и народным названием

Ответить

alexferman

Сварщик
15

ПГМнутый мудак, который постоянно нёс всякую хамскую и оскорбительную хуйню публично

Ответить

Рыбный дебаркадер

Сварщик
3

https://www.youtube.com/watch?v=w1XXwvIGNCI

Ответить

Желающий спрей

Рыбный
–1

Святой человек

Ответить

Желающий спрей

Желающий
0

Местные аборигены не умеют в сарказм? 🤔

Ответить

stop plz

Сварщик
2

а еще death metal слушал

Ответить

Bad Mother Fucker

stop
2

это жалкая пародия, а вот оригинал:

Ответить

Жуткий корабль

Далекий
0

*радуется и открывает бутылку шампанского*

Ответить

alexferman

Жуткий
1

*и садится на неё*

Ответить

Жуткий корабль

alexferman
2

Ну если хочешь садись, я себе новую открою.

Ответить

alexferman

Жуткий
0

Люблю когда пузырики играют в попе

Ответить

alexferman

11

Одобряю

Ответить

Nastya Kogalymskaya

alexferman
3

забавно, что когда тесак сдох ты и прочие писали "ооо неоднозначная личность жертва режима мученик рест ин писс нельзя плохо про него". ну это так, к слову. просто очередное наблюдение за двуличным человеческим стадом, не более.

Ответить

alexferman

Nastya
1

В чём двуличность, лол? в том что люди кого-то любят, а кого-то не любят?

Я, кстати, такого не писал.

Ответить

Nastya Kogalymskaya

alexferman
2

там был четкий месседж "чилавек жи умир!!! нильзя плоха про него!!" мой коммент про карму тесачку с десяток таких дегенератов заминусили, например.

Ответить

alexferman

Nastya
0

Такие и здесь есть, не пойму чё ты вообще бомбить начала

Ответить

Благополучный

alexfer…
1

Мне кажется, что она влюбилась в тебя.

Ответить

alexferman

Благопо…
2

Мне кажется, я в неё тоже влюбился

Ответить

Благополучный

alexfer…
1

Ну всё, казахстан, плов, свадьба, 3 детей, уютная пенсия.

Ответить

Nastya

Благопо…
5

3 детей

думаешь меня одной ему не хватит?

Ответить

alexferman

Nastya
1

Нет, я бы тебя раздвоил для более полного наслаждения

Ответить

alexferman

alexfer…
1

В смысле, клона бы сделал, а не распилил надвое

Ответить

Sergey Volkov

alexfer…
1

спугнул распилом

Ответить

Парламентский

alexfer…
0

... а потом распилил

Ответить

alexferman

Благопо…
1

Россия, шашлык, революция, приход к власти, тюрьма, гроб, гроб, кладбище.

Ответить

пепси

alexfer…
1

Бля, это Кровосток?

Ответить

Парламентский Валера

Nastya
0

Не было там такого месседжа, ты его выдумала себе

Ответить

пепси

Nastya
1
Ответить

Парламентский Валера

Nastya
0

НИ ТАКАЯ НАСТЯ
НИ ТАКАЯ ВОВСЕ
ПАСМАТРИТИ ЛЮДИ
НАСТЯ НИ ТАКАЯ

Ответить

Катерина Лединская

12

Жил грешно и помер смешно

Ответить

Rustam Habibi

–9

Люди. Скончался просто человек. Царство ему небесное (я не русский извините если неправильно сказал). А там сами разберутся.
Да упокоит ГОСПОДЬ его душу.

Ответить

Желающий спрей

Rustam
7

Это тот самый священник, который всем показывал карикатуры на Пророка Мухаммеда. Что теперь скажешь??

Ответить

Rustam Habibi

Желающий
–3

Я же написал там с ним разберутся. Куда его. На всё воля БОЖЬЯ

Ответить

alexferman

Rustam
13

"Там" ничего нет, люди просто умирают, распадаются, и всё. Разбираться нужно здесь.

Ответить

Rustam Habibi

alexferman
3

Многие грят, что нет. Но вот в советские времена был один хороший анекдот: Класс и училка грит, детям повторить что БОГА нет. Все повторяют. Затем что то типа покажем ему шиш. Все показывают, а Изя нет. Училка спрашивает его почему. На что Изя отвечает: если его нет то зачем показывать шиш? А вдруг он есть?

Ответить

alexferman

Rustam
3

Это к чему вообще?

Ответить

пепси

alexfer…
2

Анек дня наверное 

Ответить

Sergey Volkov

alexferman
–1

Бля стыдно конечно говорить такое, но нет никакой уверенности, что после смерти ничего нет)))))

Ответить

alexferman

Sergey
0

Можно допускать, что после смерти что-то есть (хотя я не вижу оснований так считать), а можно быть уверенным что после смерти всё будет именно так, как описали в своей книжульке древние свинопасы.

Ответить

Желающий спрей

Rustam
0
Ответить

Rustam Habibi

Желающий
–2

Тебе лечиться нужно. Ты, что считаешь, что после этого я буду тебя клеймить или как тот во франции буду искать тебя, что бы голову срубить?
У всех основных конфессий : БОГ един. И делая так ты делаешь плохо и тому во что веришь (если веришь конечно).

Ответить

Желающий спрей

Rustam
2

Ты очень мудрый человек, раз тебя не волнует, что данный священник хвалил Шарли Эбдо и называл Карабах армянским.
Мое уважение.

Ответить

Rustam Habibi

Желающий
–5

Мало ли кто какую хуйн@ несёт. На всех реагировать заеб...ся.
Ну а чей Карабах наши солдаты сейчас хорошо это доказывают. Гонят армянских оккупантов, так что у тех пятки сверкают.
КАРАБАХ - АЗЕРБАЙДЖАН.
А кто с этим не согласен пойдут за этим в мир иной.

Ответить

alexferman

Rustam
4

Ну вот, порвался. А так мудро щёки надувал сначала.

Ответить

AZP

Rustam
3

Смотри, какой грозный вояка.

Ответить

Влад Мельников

AZP
2

Какой грозный Биба)

Ответить

пепси

Rustam
0

Говоришь прямо как Энакин Скайуокер перед битвой на Мустафаре... "If you are not with me – then you are my enemy!"

Что потом случилось со Скайуокером, надеюсь, пояснять не нужно?)

Ответить

Влад Мельников

Rustam
0

Карабах это вообще-то пинг-понг до момента обезлюдивания и начала новой реколонизации Южно-Кавказского федерального округа.

Ответить

Oleg Vorogushin

Rustam
0

А вот интересно, погибающие в Карабахе армяне, им ты тоже желаешь земли пухом, царствия небесного и всё такое? 

Ответить

пепси

Rustam
0

"Основных конфессий"? Каких основных?

Ответить

Влад Мельников

пепси
0

Основной и единственной христианство и наш Господь Иесус.

Ответить

Рыбный

Rustam
0

В Индуизме-то БОГ един?

Ответить

Линейный крюк

Rustam
4

Аминь.

Ответить

Tsimur Abayeu

Rustam
2

Вай вай брат, хорошо сказал. Не давай ругаться, давай любиться, вай вай.

Ответить

Владимир Моденов

6

А, это тот, кто затирал, что все атеисты должны самовыпилиться?) Штош, мир сегодня стал немного чище.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Благополучный Кирилл

2

Смотреть мой аватар

Ответить

Влад Мельников

Благополучный
8

Поехалиии

Ответить

Благополучный Кирилл

Влад
6

Мне кажется, что мы стали забывать трек - символ 2020 года.

Ответить

alexferman

2

А прикиньте что тут будет, когда Пыня сдохнет)

Ответить

Благополучный Кирилл

alexferman
8
Ответить

Лот тот

alexferman
2

Жди-Жди дорогой

Ответить

alexferman

Лот
6

МС Горбачёву долгих лет здоровья

Ответить

Влад Мельников

alexferman
0

Да этот совок тоже на подходе. На днях тоже откинется.

Ответить

Упоротый Голубь

alexferman
2

Дитковского сразу расстреляют, за тот самый смайлик. Признают виновным 

Ответить

Виктор Ганелес

Упоротый
0

А всех лайкнувших за соучастие

Ответить

пепси

alexferman
1

Народные гуляния! В северокорейском стиле!

Ответить

Аня Любимова

1

@Ольга Щербинина , было бы неплохо опровергнуть корону окончательно

Ответить

alexferman

Аня
10

заболевание головного мозга

Что ж, это многое объясняет

Ответить

Влад Мельников

alexferman
1

Поэтому ты будешь гореть в гиене огненной за то что не смеялся над шутками больного человека.

Ответить

Вольный Слава

Влад
6

Поэтому ты будешь гореть в гиене огненной

Ответить

Влад Мельников

Вольный
0

Поумничал?)) Хорошо геене, просто я далёк от данного дискурса.

Ответить

Bad Mother

Влад
0

далек от школы и уроков правописания?

Ответить

Влад Мельников

Bad
0

Мне не преподавали уроки православия, прости.

Ответить

Bad Mother

Влад
0

гиена и геена - где здесь православие?

Ответить

Влад Мельников

Bad
0

Вариант Б.

Ответить

Bad Mother

Влад
0

тебе кто-нибудь говорил, что ты идиот?

Ответить

Влад Мельников

Bad
0

Только от тебя слышал, но полагаю ты он и есть)

Ответить

Bad Mother

Влад
0

Я уже говорил тебе, что ты идиот? Хм, я этого не помню, но зря ты не прислушался

Ответить

Влад Мельников

Bad
0

Ну, вот снова подтвердил.

Ответить

alexferman

Влад
1

будешь гореть в гиене огненной

Это что-то из индейских верований?

Ответить

Влад Мельников

alexferman
0

Индейцы вроде не особо христиане.

Ответить

Ольга Щербинина

Аня
0

информация телеграм-канала mash это не "опровергнуть окончательно" даже близко, но я добавлю, спасибо

Ответить

Аня Любимова

Ольга
0

согласна, просто в одном абзаце "умер" и "коронавирус" звучит не очень в данных обстоятельствах

Ответить

Линейный крюк

–5

Давайте шутить о смерти человека, мы же бездушные гнилые мрази

Ответить

alexferman

Линейный
5

Да!

Ответить

Закомплексованная Душа

Линейный
4

Поэтому что можем

Ответить

Рыбный дебаркадер

Линейный
1

Ты видел у себя где-нибудь душу? Нет. Значит ты бездушный.

Ответить

Влад Мельников

Линейный
0

Худшие уходят поздно

Ответить

Madao

3

А где шутка не про того деда? 

Ответить

Евгений Клочков

3

Здоровья погибшему

Ответить

Ким Кастекнив

1

настолько похую на смерть попа, что аж чернобелым фото не сделали 

Ответить

ad unguem

Ким
4
Ответить

Рыбный дебаркадер

ad
4

Зачем негатив несеёшь?

Ответить

Sergey Volkov

ad
0

ну ты и токсик... столько негатива!

Ответить

Сергей Зайкевич

–3

Бог забирает лучших

Ответить

Благополучный Кирилл

Сергей
6

Но бывают и исключения.

Ответить

Monol1th2112 .

Сергей
0

Бох зобираит лудших

Ответить

Яня

2

Вызвали к начальству, как говорится

Ответить

Константин Шумов

2

Блять, жалко старика, он же ещё и в Бога верил, так и умер дураком🤦🏻‍♂️

Ответить

Max Payne

2
Ответить

Антон Т

Max
0
Ответить

Влад Мельников

0

Кроме митрополита Илариона в РПЦ одна советская сволочь, котоая попадает сразу в ад.

Ответить

Владимир Земсков

1

Опять не тот дед.

Ответить

Обнули меня полностью

Владимир
0
Ответить

Михаил Кометов

1

Ну и слава богу

Ответить

Никита Сопов

1

опять не тот дед 

Ответить

Антон Тимофеев

1

Позже священник призывал задуматься над положительной стороной пандемии

Личным примером доказал.... молодец.

Ответить

Oleg Vorogushin

Антон
0

Призадумался

Ответить

Дмитрий Сильченков

1

69 - если бог есть, то он с юмором.

Ответить

Aleksey Tolkachev

1

РПЦ ПОСТОЯННО ХАЙПИТ НА СМЕРТЕ СВОИХ АКТИВИСТОВ!!!!

Ответить

Evgeniy Cartman

1

Надеюсь харон его не довезёт

Ответить

Евгений Кочин

1
Ответить

Vitali

0

Корона забирает худших

Ответить

Положительный микроскоп

0

Опять не тот 

Ответить

Александр Жмака

0

Иисус не успел кинуть крест 

Ответить

Алексей Соколов

0

умер и умер, чему радуетесь-то?

Ответить

AZP

0

Вызвали к начальнику.

Ответить

Mikhail Demidov

0
Ответить

Евгений Важинский

0

И как назло сегодня  программы Невзорова нет на Эхе Москвы. Или это....?

Ответить

Victor Axonoff

0

И этоооо господь, господь

Ответить

Константин Сердий

0

Ну слава Богу!

Ответить

Tatti Chulatti

0

это он советовал гражданам, оставшимся без работы милостыньку просить, не деньгами, а горсточкой крупы? 

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

0

В конце сентября телеграм-канал Mash писал, что Смирнову диагностировали заболевание головного мозга.

Только в сентябре диагностировали?

Ответить

Уютный каякер

0