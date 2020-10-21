Ему было 69 лет.

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Фото РИА «Новости»

Умер почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Смирнову было 69 лет. Причины смерти не называются. В мае он попал в больницу с коронавирусом. В августе протоиерея из-за проблем со здоровьем после Covid-19 сняли с должности председателя Патриаршей комиссии и сделали её почетным председателем. В конце сентября телеграм-канал Mash писал, что Смирнову диагностировали заболевание головного мозга.

Протоиерей из-за своих высказываний часто попадал в СМИ. Например, в 2019 году он сравнил потери России от абортов с потерями в Великой Отечественной войне. В 2020-м назвал женщин в гражданском браке «бесплатными проститутками».

В марте 2020 года Смирнов назвал «неоправданно преувеличенным» внимание к теме коронавируса. «Чего бояться? У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности», — сказал тогда он. Позже священник призывал задуматься над положительной стороной пандемии.

9 октября появилась информация о смерти Смирнова, но её опровергли.