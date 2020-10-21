Умер протоиерей Димитрий Смирнов Материал редакции
Ему было 69 лет.
Умер почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
Смирнову было 69 лет. Причины смерти не называются. В мае он попал в больницу с коронавирусом. В августе протоиерея из-за проблем со здоровьем после Covid-19 сняли с должности председателя Патриаршей комиссии и сделали её почетным председателем. В конце сентября телеграм-канал Mash писал, что Смирнову диагностировали заболевание головного мозга.
Протоиерей из-за своих высказываний часто попадал в СМИ. Например, в 2019 году он сравнил потери России от абортов с потерями в Великой Отечественной войне. В 2020-м назвал женщин в гражданском браке «бесплатными проститутками».
В марте 2020 года Смирнов назвал «неоправданно преувеличенным» внимание к теме коронавируса. «Чего бояться? У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности», — сказал тогда он. Позже священник призывал задуматься над положительной стороной пандемии.
9 октября появилась информация о смерти Смирнова, но её опровергли.
Повышение по службе
Может его там толчки драить поставят
Рыбный дебаркадер
Или котлы
Рыбный дебаркадер
Шо? Ну куда-то же пропадают котлы священников с фотографий. Возможно они попадают в рай.
Желающий спрей
Решила хайпануть на его смерти?
как и все комментаторы...
Всероссийский фитиль
Не слушай их, Даша, хайпуй
Сначала Чаплин теперь Смирнов. Сергий Романов на очереди? Так все фрики перемрут кто будет хуйню нести?
Далекий каякер
В должности сео рпц на серьезных щах утверждал, что все женщины, живущие в гражданском браке - бесплатные шлюхи, все атеисты должны совершить роскомнадзор, что для спасения бессмертной души своей необходимо отдавать все свои доходы в церковь а после выживать прося милостыню. Ну и тупо пиздил людей на массовых мероприятиях. Это то, что я с ходу вспомнил. Если покопаться, там миллион эпизодов будет
В общем позитивных юродивых людей надо сжигать на кострах по мнению несмешных клованов лицемеров. От блядского КВН/Камеди и прочих петросянов просто выворачивает, а тут реально угарно, чел на сложных щах выдавал перлы.
несмешных клованов лицемеров
Люблю когда люди сами себе диагнозы ставят
Парламентский Валера
мам мам смари я троллю мам почему ты плачиш 2007 вспомнила апять??
Ну не рвись - живи)
Парламентский
как же ты слаб в говноиронии
все женщины, живущие в гражданском браке - бесплатные шлюхи
При этом не стоит забывать, что "гражданский брак", вопреки широко ходячему представлению об этом термине, - это брак, официально заключённый по правилам государства. Зарегистрировались в ЗАГСе - это и есть гражданский брак, на который деятелям церкви насрать, поскольку он не церковный.
Далекий каякер
Кстати, да. Странное такое противоречие между официальным термином и народным названием
ПГМнутый мудак, который постоянно нёс всякую хамскую и оскорбительную хуйню публично
Рыбный дебаркадер
Жуткий корабль
*радуется и открывает бутылку шампанского*
*и садится на неё*
Жуткий корабль
Ну если хочешь садись, я себе новую открою.
Одобряю
забавно, что когда тесак сдох ты и прочие писали "ооо неоднозначная личность жертва режима мученик рест ин писс нельзя плохо про него". ну это так, к слову. просто очередное наблюдение за двуличным человеческим стадом, не более.
В чём двуличность, лол? в том что люди кого-то любят, а кого-то не любят?
Я, кстати, такого не писал.
там был четкий месседж "чилавек жи умир!!! нильзя плоха про него!!" мой коммент про карму тесачку с десяток таких дегенератов заминусили, например.
Такие и здесь есть, не пойму чё ты вообще бомбить начала
Мне кажется, что она влюбилась в тебя.
Мне кажется, я в неё тоже влюбился
Ну всё, казахстан, плов, свадьба, 3 детей, уютная пенсия.
Нет, я бы тебя раздвоил для более полного наслаждения
В смысле, клона бы сделал, а не распилил надвое
Россия, шашлык, революция, приход к власти, тюрьма, гроб, гроб, кладбище.
Люди. Скончался просто человек. Царство ему небесное (я не русский извините если неправильно сказал). А там сами разберутся.
Да упокоит ГОСПОДЬ его душу.
Это тот самый священник, который всем показывал карикатуры на Пророка Мухаммеда. Что теперь скажешь??
Я же написал там с ним разберутся. Куда его. На всё воля БОЖЬЯ
"Там" ничего нет, люди просто умирают, распадаются, и всё. Разбираться нужно здесь.
Многие грят, что нет. Но вот в советские времена был один хороший анекдот: Класс и училка грит, детям повторить что БОГА нет. Все повторяют. Затем что то типа покажем ему шиш. Все показывают, а Изя нет. Училка спрашивает его почему. На что Изя отвечает: если его нет то зачем показывать шиш? А вдруг он есть?
Бля стыдно конечно говорить такое, но нет никакой уверенности, что после смерти ничего нет)))))
Можно допускать, что после смерти что-то есть (хотя я не вижу оснований так считать), а можно быть уверенным что после смерти всё будет именно так, как описали в своей книжульке древние свинопасы.
Тебе лечиться нужно. Ты, что считаешь, что после этого я буду тебя клеймить или как тот во франции буду искать тебя, что бы голову срубить?
У всех основных конфессий : БОГ един. И делая так ты делаешь плохо и тому во что веришь (если веришь конечно).
Ты очень мудрый человек, раз тебя не волнует, что данный священник хвалил Шарли Эбдо и называл Карабах армянским.
Мое уважение.
Мало ли кто какую хуйн@ несёт. На всех реагировать заеб...ся.
Ну а чей Карабах наши солдаты сейчас хорошо это доказывают. Гонят армянских оккупантов, так что у тех пятки сверкают.
КАРАБАХ - АЗЕРБАЙДЖАН.
А кто с этим не согласен пойдут за этим в мир иной.
Карабах это вообще-то пинг-понг до момента обезлюдивания и начала новой реколонизации Южно-Кавказского федерального округа.
А вот интересно, погибающие в Карабахе армяне, им ты тоже желаешь земли пухом, царствия небесного и всё такое?
Вай вай брат, хорошо сказал. Не давай ругаться, давай любиться, вай вай.
А, это тот, кто затирал, что все атеисты должны самовыпилиться?) Штош, мир сегодня стал немного чище.
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Поехалиии
А прикиньте что тут будет, когда Пыня сдохнет)
Жди-Жди дорогой
МС Горбачёву долгих лет здоровья
Дитковского сразу расстреляют, за тот самый смайлик. Признают виновным
@Ольга Щербинина , было бы неплохо опровергнуть корону окончательно
заболевание головного мозга
Что ж, это многое объясняет
Поэтому ты будешь гореть в гиене огненной за то что не смеялся над шутками больного человека.
Вольный Слава
Поэтому ты будешь гореть в гиене огненной
Поумничал?)) Хорошо геене, просто я далёк от данного дискурса.
далек от школы и уроков правописания?
Мне не преподавали уроки православия, прости.
гиена и геена - где здесь православие?
Вариант Б.
тебе кто-нибудь говорил, что ты идиот?
Только от тебя слышал, но полагаю ты он и есть)
Я уже говорил тебе, что ты идиот? Хм, я этого не помню, но зря ты не прислушался
будешь гореть в гиене огненной
Это что-то из индейских верований?
согласна, просто в одном абзаце "умер" и "коронавирус" звучит не очень в данных обстоятельствах
настолько похую на смерть попа, что аж чернобелым фото не сделали
Бог забирает лучших
Кроме митрополита Илариона в РПЦ одна советская сволочь, котоая попадает сразу в ад.
Опять не тот дед.
Позже священник призывал задуматься над положительной стороной пандемии
Личным примером доказал.... молодец.
И как назло сегодня программы Невзорова нет на Эхе Москвы. Или это....?
это он советовал гражданам, оставшимся без работы милостыньку просить, не деньгами, а горсточкой крупы?
В конце сентября телеграм-канал Mash писал, что Смирнову диагностировали заболевание головного мозга.
Только в сентябре диагностировали?