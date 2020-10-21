Он напомнил, что в случае роста числа заболевших снова придётся вводить ограничения.

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Пассажирам автобусов «можно и нужно» выгонять из транспорта людей, которые не надевают маски и перчатки, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в интервью порталу Е1.

Журналистка передала ему вопрос читателя: «Можно ли мы сами будем выгонять Covid-диссидентов из транспорта». На это мэр ответил: «Можно и нужно».

По его словам, ситуация сейчас «предельно простая». «Все видят, что заболеваемость увеличивается. Мы сегодня предпринимаем максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений, которые у нас были. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, кого-то при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться», — добавил он.

«Когда мы говорим, что в транспорте нужно быть в маске, мы осознанно говорим, что если будет расти уровень, мы не начнём соблюдать элементарные условия, то придётся снова вводить ограничения», — сказал Высокинский.

В пресс-службе администрации города заявили, что фразу мэра «не нужно интерпретировать дословно», и пояснили, что с нарушителями масочного режима необходимо справляться только «в рамках правового поля». По словам представителя мэрии, если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть её.

По данным на 20 октября, в Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 258 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выявили 33 170 случаев заболевания.