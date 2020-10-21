Мэр Екатеринбурга разрешил пассажирам выгонять из автобусов людей без масок Материал редакции
Он напомнил, что в случае роста числа заболевших снова придётся вводить ограничения.
Пассажирам автобусов «можно и нужно» выгонять из транспорта людей, которые не надевают маски и перчатки, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в интервью порталу Е1.
Журналистка передала ему вопрос читателя: «Можно ли мы сами будем выгонять Covid-диссидентов из транспорта». На это мэр ответил: «Можно и нужно».
По его словам, ситуация сейчас «предельно простая». «Все видят, что заболеваемость увеличивается. Мы сегодня предпринимаем максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений, которые у нас были. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, кого-то при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться», — добавил он.
«Когда мы говорим, что в транспорте нужно быть в маске, мы осознанно говорим, что если будет расти уровень, мы не начнём соблюдать элементарные условия, то придётся снова вводить ограничения», — сказал Высокинский.
В пресс-службе администрации города заявили, что фразу мэра «не нужно интерпретировать дословно», и пояснили, что с нарушителями масочного режима необходимо справляться только «в рамках правового поля». По словам представителя мэрии, если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть её.
По данным на 20 октября, в Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 258 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выявили 33 170 случаев заболевания.
Когда государство передаёт право на насилие кому-то ещё, кроме государственных служб - такое государство разваливается.
Это так, США развалились после появления института частных детективов и разрешения на применение оружия частными лицами
Благополучный Кирилл
Кого насилуют частые детективы?
Право на насилие есть в новой конституции?
Незначительный кран
Относительно этого ничего не менялось, так что в данном случае хуй положен и на новую конституцию тоже.
Думаешь Екатеринбург развалиться?
Так вроде есть казаки, странная организация с сомнительными правами , благо в мск не активны
Мне история с масками и перчатками все больше напомнинает идею "делать что-нибудь, лишь бы делать".
На фото в маске.
В перчатках ли?
Перчатки это дичь. Их придумали люди которые на работу ездят в персональном лексусе и сидят в персональном кабинете.
Сеанс коллективной психотерапии
Напоминает историю из книг по менедменту организаций когда мэр чтобы расшевелить город и все были заняты решил поставить в центре уродливую статую. Сразу развилась бурная деятельность, город поделился, стали выступать эксперты, общественники всех мастей, то се. Так и тут - государство стращает, народ бузит, все заняты, реальных дел минимум, ждем окончания тестирования вакцин.
При Ройзмане такой херни не было!
Жуткий корабль
При нем и ковида не было.
Может ли Ройзман отменить ковид?🤔
А если это ребёнок и мороз? Опаньки!
А если беременная женщина?
И куда теперь с таким мэром? Только в пресс-центр, где объяснят, что он совсем не «это» имел ввиду!
А если беременную женщину выталкивает не менее беременная женщина? По сроку беременности сравнивать?
А есть статистически-достоверные исследования что в условиях тесного транспорта маска снижает уровень передачи короны? Или только картинка про обоссаные штаны?
Если у вируса способ распространения воздушно-капельный, то где еще ставить барьер?
А если ребёнок выталкивает беременную женщину на мороз
А если беременна двойней и один другого на мороз выталкивает?
Кстати интересная история о "лечении ковида" из Москвы https://newizv.ru/news/city/19-10-2020/biznes-na-kovide-kak-i-gde-v-moskve-lechat-pensionerov-zabolevshih-koronavirusom
Выгонять тех, кто делает бизнес на умиральнях, ещё не разрешили, не?
Чё-то с трудом верится в правдивость, хоть мне и не привыкать к российскому пиздецу. Ещё источники есть?
А можно ногами?
Covid-диссидент
КОВИДИССИДЕНТ