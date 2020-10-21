Новости
Ольга Щербинина
1134

Мэр Екатеринбурга разрешил пассажирам выгонять из автобусов людей без масок Материал редакции

Он напомнил, что в случае роста числа заболевших снова придётся вводить ограничения.

45 комментариев
В закладки

Пассажирам автобусов «можно и нужно» выгонять из транспорта людей, которые не надевают маски и перчатки, заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в интервью порталу Е1.

Журналистка передала ему вопрос читателя: «Можно ли мы сами будем выгонять Covid-диссидентов из транспорта». На это мэр ответил: «Можно и нужно».

По его словам, ситуация сейчас «предельно простая». «Все видят, что заболеваемость увеличивается. Мы сегодня предпринимаем максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений, которые у нас были. При этом ограничения коснулись почти что каждого: кого-то с экономической точки зрения, кого-то при обучении, кого-то в работе. Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться», — добавил он.

«Когда мы говорим, что в транспорте нужно быть в маске, мы осознанно говорим, что если будет расти уровень, мы не начнём соблюдать элементарные условия, то придётся снова вводить ограничения», — сказал Высокинский.

В пресс-службе администрации города заявили, что фразу мэра «не нужно интерпретировать дословно», и пояснили, что с нарушителями масочного режима необходимо справляться только «в рамках правового поля». По словам представителя мэрии, если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть её.

По данным на 20 октября, в Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 258 человек. Всего с начала эпидемии в регионе выявили 33 170 случаев заболевания.

#новости #covid19

Ольга Щербинина PLUS
+50 790
но есть и хорошие новости?
2
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 45, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 225527, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Oct 2020 08:42:39 +0300", "is_special": false }
Продайте эти кроссовки
И станьте мастером ключей!
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Незначительный кран

11

Это называется "черносотенцы".
Когда государство передаёт право на насилие кому-то ещё, кроме государственных служб - такое государство разваливается.

Ответить

alexferman

Незначительный
1

Когда государство передаёт право на насилие кому-то ещё, кроме государственных служб - такое государство разваливается.

Это так, США развалились после появления института частных детективов и разрешения на применение оружия частными лицами

Ответить

Благополучный Кирилл

alexferman
2

Кого насилуют частые детективы?

Ответить

пепси

Благополучный
1

Белых детективов, очевидно же

Ответить

Артём Илющенко

Благополучный
1

Частных Ватсонов

Ответить

Андрей Владимирович

Незначительный
0

Право на насилие есть в новой конституции? 

Ответить

Незначительный кран

Андрей
0

Относительно этого ничего не менялось, так что в данном случае хуй положен и на новую конституцию тоже.

Ответить

Слава Инженеров

Незначительный
0

Думаешь Екатеринбург развалиться?

Ответить

Bad Mother Fucker

Слава
0

развалиться

ну ты и мразь

Ответить

Skoi Skoi

Незначительный
0

Так вроде есть казаки, странная организация с сомнительными правами , благо в мск не активны

Ответить

Sergey Smirnov

5

Мне история с масками и перчатками все больше напомнинает идею "делать что-нибудь, лишь бы делать".

Ответить

Dead Horse

Sergey
1

На фото в маске. 

Ответить

Dead Horse

Dead
1

В перчатках ли? 

Ответить

Sergey Smirnov

Dead
0

Перчатки это дичь. Их придумали люди которые на работу ездят в персональном лексусе и сидят в персональном кабинете. 

Ответить

Litnikov Danil

Sergey
0

Сеанс коллективной психотерапии

Ответить

Sergey Smirnov

Litnikov
1

Напоминает историю из книг по менедменту организаций когда мэр чтобы расшевелить город и все были заняты решил поставить в центре уродливую статую. Сразу развилась бурная деятельность, город поделился, стали выступать эксперты, общественники всех мастей, то се. Так и тут - государство стращает, народ бузит, все заняты, реальных дел минимум, ждем окончания тестирования вакцин.

Ответить

Marina Davidova

Sergey
0

неее, еще есть продавцы масок - они-то реально при деле

Ответить

Александр Ярви

4

При Ройзмане такой херни не было!

Ответить

Жуткий корабль

Александр
4

При нем и ковида не было.

Ответить

Александр Ярви

Жуткий
2

Может ли Ройзман отменить ковид?🤔

Ответить

Dead Horse

Александр
1

Если только матом послать

Ответить

Dmitri Eremeev

3

А если это ребёнок и мороз? Опаньки!
А если беременная женщина?
И куда теперь с таким мэром? Только в пресс-центр, где объяснят, что он совсем не «это» имел ввиду!

Ответить

Слава Инженеров

Dmitri
4

А если беременную женщину выталкивает не менее беременная женщина? По сроку беременности сравнивать?

Ответить

пепси

Слава
1

По размеру живота наверное

Ответить

Жабка

Dmitri
1

А ребенок, мороз и беременная женщина относятся к категориям которым крайне тяжело надеть маску? Настолько тяжело, что позволят себя выгнать из автобуса и будут оскорбленными и ущемленными?

Ответить

Sergey Smirnov

Жабка
0

А есть статистически-достоверные исследования что в условиях тесного транспорта маска снижает уровень передачи короны? Или только картинка про обоссаные штаны?

Ответить

Слава Инженеров

Sergey
1

Если у вируса способ распространения воздушно-капельный, то где еще ставить барьер?

Ответить

Sergey Smirnov

Слава
1

Барьер это скафандр, а не ссаная тряпка на ушах с дырками.

Ответить

Артём Илющенко

Dmitri
0

А если ребёнок выталкивает беременную женщину на мороз

Ответить

Dead Horse

Артём
1

А если беременна двойней и один другого на мороз выталкивает? 

Ответить

Marina Davidova

Dead
1

все трое выходят

Ответить

Dead Horse

Marina
0

(:

Ответить

Незначительный кран

2

Кстати  интересная история о "лечении ковида" из Москвы https://newizv.ru/news/city/19-10-2020/biznes-na-kovide-kak-i-gde-v-moskve-lechat-pensionerov-zabolevshih-koronavirusom

Выгонять тех, кто делает бизнес на умиральнях, ещё не разрешили, не?

Бизнес на ковиде: как и где в Москве «лечат…
Бизнес на ковиде: как и где в Москве «лечат» пенсионеров, заболевших коронавирусом
newizv.ru
Ответить

Далекий каякер

Незначительный
1

пиздец конечно цены. Проще сдохнуть

Ответить

пепси

Незначительный
1

Рыночек порешал. С легкой руки правительства, канешн.

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Незначительный
0

Чё-то с трудом верится в правдивость, хоть мне и не привыкать к российскому пиздецу. Ещё источники есть?

Ответить

Солидный танк88

Arturas
0

Чувак амбассадор ковид диссиденства кстати.

Ответить

Всероссийский фитиль

1

И пиздить!

Ответить

AttentiveMilk

Всероссийский
0

А можно ногами?

Ответить

Всероссийский фитиль

AttentiveMilk
1

Мэр разрешил!

Ответить

Линейный крюк

1

Какие-то локальные климовские новости

Ответить

ad unguem

1

Covid-диссидент

КОВИДИССИДЕНТ

Ответить

Litnikov Danil

ad
0

Это по итальянски?

Ответить

Жуткий корабль

0

А он разрешил из палками пиздить?

Ответить

AZP

0

А если без маски водитель?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России за сутки выявили больше 16 тысяч заболевших коронавирусом. Это рекорд
Умерли 269 человек.
153
Интернет
«Как измеряю сияние своего нимба? Количеством палуб на яхте»: священник РПЦ иронично отвечает на вопросы в инстаграме
Помимо шуток, иерей прямо поддерживает феминизм, призывает компенсировать людям ущерб от пандемии и отсылается к «вечной» «Единой России».
113
Новости
The New Yorker отстранил журналиста за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom
Он заявил, что думал, что его никто не видит.
141
Популярное за три дня
Животные
В Австралии лабрадор выломал дверь, застряв в проёме для собак. Пёс стал героем сети, но теперь его ждёт диета
Фотографии «пухлого мальчика», как его называет хозяйка, разошлись по интернету. Его ни в чём не винят, но похудеть всё же придётся.
12
Интернет
«Как измеряю сияние своего нимба? Количеством палуб на яхте»: священник РПЦ иронично отвечает на вопросы в инстаграме
Помимо шуток, иерей прямо поддерживает феминизм, призывает компенсировать людям ущерб от пандемии и отсылается к «вечной» «Единой России».
113
Животные
Скворцы
Село Кучурган, Одесская область, Октябрь 2020
23
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Дмитрий Григорьев

«Нанять киллера точка ком»: как…

Влад Мельников

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

alexferman

Из колонии в Ангарске сбежали…

Павел Каташев

На МКС за один вечер сломались…

alexferman

Из колонии в Ангарске сбежали…

bro mi

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Руслан Баночкин

Из колонии в Ангарске сбежали…

bro mi

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Sergey Smirnov

Мэр Екатеринбурга разрешил…

Skoi Skoi

Мэр Екатеринбурга разрешил…

Космический кот

Запись в подсайте Telegram

Андрей Галицкий

Миграция осоеда из ЮАР в…

Oleg Vorogushin

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

bro mi

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Alex Dark

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

bro mi

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

Alex Nevi

Запись в подсайте Twitter

Влад Мельников

Умер протоиерей Димитрий Смирнов

пепси

Think Different

Павел Каташев

Умер протоиерей Димитрий Смирнов
null