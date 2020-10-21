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Ольга Щербинина
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Из колонии в Ангарске сбежали двое заключённых Материал редакции

Они отбывали наказание за кражи и мошенничество.

28 комментариев
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В городе Ангарске Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое заключённых. Об этом сообщается на сайте главного управления ФСИН по региону.

Николай Лиханов и Анатолий Сентяков отбывали наказание за кражи и мошенничество. Об их побеге стало известно 20 октября во время вечерней проверки в колонии.

По данным УФСИН, беглецы могут скрываться в городах Свирске, Нижнеудинске, Братске или Зиме.

Колония-поселения, из которой мужчины совершили побег, находится при исправительной колонии строгого режима № 15. В апреле после избиения осуждённого там прошёл бунт. Через несколько часов в колонии начался пожар, который потушили только на следующий день. Позднее на воротах нашли тело заключённого. ФСИН утверждает, что причины его смерти устанавливают, а информация о гибели других заключённых не соответствует действительности.

#новости #происшествия #регионы

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
1
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28 комментариев
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Сергей Васильев

4

Очень интересные новости, не то, что, например, новость о ноутбуке сына выдвиженца в президенты США, на котором найдено видео, где он голый курит крэк со своей 14-летней племянницей, и эту находку подтвердила полиция... два зэка из колонии поселения намного интереснее! 

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alexferman

Сергей
1

Ты прав, россиянам намного важнее чё там у пиндосов происходит.

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Жуткий корабль

alexferman
1

Смерь Димитрия Смирнова - главная новость на сегодня. Другие новости можно не постить и перенести на завтра.

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alexferman

Жуткий
1

Смерь Димитрия Смирнова - главная новость на сегодня

В связи с этим событием открываем дискотеку!

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Жуткий корабль

alexferman
0

Сначало бутылку из жопы вытащи, а потом уже дискотеку открывай.

Ответить

alexferman

Жуткий
0

Не вытащу, я тамада

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Жуткий корабль

alexfer…
0

Эта бутылка в конкурсах участвует. Вытащи бутылку!!!

Ответить

Сергей Васильев

alexferman
0

Именно. Зэк сбежавший из колонии поселения — это каждый замкадовец забывший оплатить междугородный автобус.

Ответить

alexferman

Сергей
1

Ты очень смешно шутишь.

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пiрячком по дупоньцi

alexferman
0

...чем то, что происходит между двумя ангарскими зеками.

Ответить

alexferman

пiрячком
0

Любовь?

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пiрячком по дупоньцi

alexferman
1

Любовь способна прорвать оковы. Даже ангарские!

Ответить

Слава Инженеров

3

Скорее всего не во время "проверки вечером", а "вечерней поверки"

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Жуткий корабль

2

Вроде в колонии-поселении не так плохо. А теперь их поймают и в какую-нибудь жопу засунут. Да и ещё пару лет накинут.

Ответить

пiрячком по дупоньцi

Жуткий
1

Это отсылка к нытикам на ТЖ?

Ответить

Жуткий корабль

пiрячком
0

*призывает нытиков*

Ответить

пiрячком по дупоньцi

Жуткий
1

ТЖ уже не торт!
Где конт?
Где олды?
Какой ужас, надобно бегтить!

Ответить

Слава Инженеров

Жуткий
1

раньше было лучше!

Ответить

alexferman

Жуткий
1

@Шарль Перро тут тебя зовут

Ответить

Dmitry Sursin

Жуткий
0

Вроде? Ссылка же есть на Медиазону, как их там избивали, что пришлось бунтовать.

Ответить

Жуткий корабль

Dmitry
0

Ты думаешь в других тюрьмах не избивают?

Ответить

Dmitry Sursin

Жуткий
1

А, то есть норма да?
Закрывайте границы, общество готово вернуться на страницы "Архипелага Гулага".

Ответить

alexferman

2

беглецы могут скрываться в городах Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме

Наверное, вместо "и" должно быть "или", а то звучит так, будто они вдвоём скрываются в 4 городах одновременно.

Ответить

Жуткий корабль

alexferman
1

Где-то рука, где-то нога... Ну ты понял.

Ответить

Pa Chu

Жуткий
0

Диверсификация рисков. Всё по школе.

Ответить

Атлант поправил плечи

2

Ща первую газету в руки возьмут, и вернуться обратно 

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Благополучный Кирилл

1

Работники колл-центра вышли в отпуск.

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Руслан Астратов

0

"Из колонии в Ангарске сбежали двое заключённых" 

Есть два стула. На одном..

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