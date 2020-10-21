Из колонии в Ангарске сбежали двое заключённых Материал редакции
Они отбывали наказание за кражи и мошенничество.
В городе Ангарске Иркутской области из колонии-поселения сбежали двое заключённых. Об этом сообщается на сайте главного управления ФСИН по региону.
Николай Лиханов и Анатолий Сентяков отбывали наказание за кражи и мошенничество. Об их побеге стало известно 20 октября во время вечерней проверки в колонии.
По данным УФСИН, беглецы могут скрываться в городах Свирске, Нижнеудинске, Братске или Зиме.
Колония-поселения, из которой мужчины совершили побег, находится при исправительной колонии строгого режима № 15. В апреле после избиения осуждённого там прошёл бунт. Через несколько часов в колонии начался пожар, который потушили только на следующий день. Позднее на воротах нашли тело заключённого. ФСИН утверждает, что причины его смерти устанавливают, а информация о гибели других заключённых не соответствует действительности.
Очень интересные новости, не то, что, например, новость о ноутбуке сына выдвиженца в президенты США, на котором найдено видео, где он голый курит крэк со своей 14-летней племянницей, и эту находку подтвердила полиция... два зэка из колонии поселения намного интереснее!
Ты прав, россиянам намного важнее чё там у пиндосов происходит.
Смерь Димитрия Смирнова - главная новость на сегодня. Другие новости можно не постить и перенести на завтра.
Смерь Димитрия Смирнова - главная новость на сегодня
В связи с этим событием открываем дискотеку!
Сначало бутылку из жопы вытащи, а потом уже дискотеку открывай.
Не вытащу, я тамада
Именно. Зэк сбежавший из колонии поселения — это каждый замкадовец забывший оплатить междугородный автобус.
...чем то, что происходит между двумя ангарскими зеками.
Любовь?
Это отсылка к нытикам на ТЖ?
Жуткий корабль
*призывает нытиков*
ТЖ уже не торт!
Где конт?
Где олды?
Какой ужас, надобно бегтить!
Вроде? Ссылка же есть на Медиазону, как их там избивали, что пришлось бунтовать.
Жуткий корабль
Ты думаешь в других тюрьмах не избивают?
А, то есть норма да?
Закрывайте границы, общество готово вернуться на страницы "Архипелага Гулага".
беглецы могут скрываться в городах Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме
Наверное, вместо "и" должно быть "или", а то звучит так, будто они вдвоём скрываются в 4 городах одновременно.
Где-то рука, где-то нога... Ну ты понял.
"Из колонии в Ангарске сбежали двое заключённых"
Есть два стула. На одном..