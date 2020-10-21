В Курской области школьница вручила повестки 30 призывникам. В военкомате остались довольны её работой Материал редакции
Ей дали грамоту и отметили, что могут и дальше привлекать к таким задачам девушек-волонтёров.
В Курской области 17-летняя школьница решила поработать «волонтёром» в военкомате. Девушка ходит по домам и вручает повестки призывникам, пишет «КП-Курск».
«Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть её он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата», — отмечает газета.
Девушка живёт и учится в Курске, но «поработать» решила в Курчатове, куда приехала в гости к бабушке. Отмечается, что все, кому она вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт. Таких оказалось 30 человек.
«Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почётная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва», — сказала она, когда её пригласили в военкомат, чтобы вручить грамоту за отличную работу.
В военкомате заявили, что такая практика себя оправдала и не исключили, что продолжат её.
Сучка в 17 лет знает как манипулировать спермобаками, далеко пойдёт
17 лет -> несовершеннолетняя -> ты такое любишь.
Ага, потом мне говорят, что отношения 32-летнего с 17-летней неравноценны. Конечно блять неравноценны - наивный 32-летний мальчик и такая матёрая манипуляторша!
Бедьненький. К психологу ходил?
Трудно найти 17-летнюю психологиню в наших краях
Парламентский
Затуси к гештальтистам, но там правда семинары ебучие оплачивать придётся
Общество такое порицает, она ведь несовершеннолетняя. Вот если ей уже 18 лет, а ему 76 тогда норм. Никто не осудит.
Дак, судя по всему, статья и подчеркивает, что с молодыми девушками сейчас лучше встречаться когда тебе стукнуло 27 ))
Она им уже манипулирует/
Нащупала рычаг и манипулирует
«Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть её он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата».
Вот сука!
"В военкомате заявили, что такая практика себя оправдала и не исключили, что продолжат её".
Пацаны если к вам в дверь постучится красивая девушка - не открывайте ей. Даже если вы с ней встречаетесь уже пару лет. Она может вам повестку передать. Не верьте девушкам!!!
Относительный Денис
А если в дверь звонит красивый парень в форме?
Для неё уже приготовлен отдельный котёл в аду.
Жуткий корабль
На данным момент последние 100 котлов занял Димитрий Смирнов. Подождите пару недель. Нам тогда новая поставка котлов прибудет.
Тебе щас минус влепит один товарищ. Будь осторожен.😂
Жуткий корабль
Ничего страшного, после моей смерти все мои минусы в плюсы превратятся.
Считаю, что это почётная обязанность
Обязанность, лол. Хуй знает, с чего я обязан государству
Я вообще давно уже говорю: надо легализовать покупку военников. То есть ты отдаёшь долг Родине, но в денежной форме, только и всего. Второй вариант — не покупка, а какое-то количество времени платишь больший налог, если не захотел служить. Нечто подобное было во времена НЭПа: можно было легально откупиться от призыва в армию и платить в этом случае 25% подоходного налога
Так дело в том, что долга нет никакого. Это скорее похоже на вымогательство.
Вспомнилась цитата из RedDevol'а по этому поводу:
И потом - как можно "отдавать" некий "долг" в капиталистической системе, срисованной с книги "Незнайка на Луне"? Какой в песду долг, о чем вы? Пусть служат дети вахтеров, митраистов и рашкованских чиновников-олигархов. Пусть они "отдают" долги.
Девол шиз тот еще, но в кои-то веки можно согласиться
Ну если я правильно понимаю логику прав и обязанностей, то несоблюдение какого-то твоего права государством или невыполнение какого-либо обязательства государством, не связанных непосредственно с обязательством воинской службы, не освобождает тебя от твоего обязательства отслужить.
Я в целом поддерживаю выполнение прав и обязательств, указанных в конституции. Но я также поддерживаю, что армия должна быть контрактной, а следовательно изменена конституция и/или другие законодательные акты.
Выполнение обязательства путем денежной выплаты государству для сокращения/освобождения от воинской службы считаю целесообразной мерой как переходную меру к полностью контрактной армии.
Этот советский обезьянник надо просто разогнать и восстановить русскую армию, и брать по конкурсу.
О, добрые русские люди в треде
Какой нахуй долг?
Фигура речи, по поводу долга я согласен скорее с РедДеволом (цитату можно найти чуть выше)
Хм, думаю многие мелкие компашки согласятся платить тебе в серую, в итоге ещё и в плюсе останешься
Но ведь уже есть прекрасный рыночный не подверженный этатизму механизм откупа военкомату))))
Остается только его легализовать
Так я об этом же: по факту уже есть, осталось перевести в правовое поле)
А похоронки мамкам она готова разносить?
Думаю такие и со скорбным лицом торжественно вручат что вашего корзиночку героически переехало БТРом на учениях. Вот справка, вот сложенный флаг, вот левая нога.
Но флаг вернуть не забудьте!
Подментовская блядь растёт.
В пару к Барнаульским.
https://www.znak.com/2018-08-28/v_barnaule_studentki_donoschicy_dali_pokazaniya_na_sude_po_delu_o_memah
Узко смотришь. Именно после ddos'а барнаульских тней "статью о мемах" декриминализовали.
Регулярный микрофон
А исчезли студентики, которые за зачёт и грамоту нужные показания дают?
Эти студентки потом превратятся в тёток в больших чиновничьих кабинетах, будут решать судьбы людей и растить гнезда на голове. Чем больше гнездо, тем больше авторитета.
Как в меме
Скорее тупо карьеритска
карьеристики это те кто на 3 курсе идут на стажировки в большую четверку или фсмг компании.
а это тупа дура которая на повышенную стипуху за культмасс деятельность отрабатывать и распиливать деньги профкома/мат помощи от универа.
Какой универ, это школьница ещё, алё
да я в курсе, прост она поступил в универ и начнет этой хуйней заниматься.
Алсо, странно что не добавили фото в боевом выходе:
@alexferman вердикт?
Один глаз на вас, другой на Кавказ
А третий — на Арзамас
А на Арзамасе - ба, опять статьи не оч
Не, ну про гомосексуалов в дореволюционном Петербурге годный был материал, без шуток
Слишком пошло и безвкусно, но может на то и расчёт был
Вроде должна быть в твоём вкусе
Шваль
Так за получение повестки нужно расписываться. Парни расписывались на её сиськах и жопе?
Я в Курчатове при смене прописки не встал на учёт в местном военкомате, так и выпал из системы пропав с радаров кек. А потом уже в Москве забрал военник когда менял снова прописку.
Не было проблем потом, когда военник забирал?
Вообще никаких. Просто децл удивились и всё. Быстро выдали. Предъявить им мне нечего, так как это баг паспортного стола - паспортистка сначала выдала мне паспорт настоятельно сказав, что мне надо пойти сейчас в военкомат и встать на учёт. Я сказа, да, ага и выйдя на порог укатил в Москву.
Я бы в нормальной армии и три года с огромным удовольствием отслужил, так чтобы всё по уставу с честью, русскими офицерами и реальной работой, но не с дебилами и чурками.
В своё время в 27 пришёл за военником, заплатил 130 грн штрафа, получил его, помахал всем и пожелал хорошего настроения
Мне понравилась формулировка из прошлого поста: 17-летняя школьница привела в военкомат 30 призывников
Поупражнялся в фантазии
Фул?
Очень почетная обязанность... пополнять ряды непрофессиональной армии, которая используется зачастую не по назначению.
а какова законность этой херни?
Ну если серьёзно, то можно просто закрыть перед ней дверь и не брать повестку в руки. Доказать она ничего не сможет и будущему срочнику ничего не будет.
Она под ноги кинет
Рыбный дебаркадер
Надо наступить, или перешагнуть?
Перекатиться в укрытие
она походу оформлена как частично занятая или чет такое.
но я 99% уверен, что это противоречит внутреннему распорядку минобороны и другим локальным нпа.
тока вот эти локальные нпа секретные, поэтому никто никада не узнает хаха
имхо никакой.. Помню нам после защиты дипломов на бакалавриате деканат поставил условие "подписывайте повестки или диплом не отдадим". 75% выпускников послали их нахер пришли после окончания призыва и забрали дипломы.. 25% пошли служить, ибо диплом не показатель ума)) Если даже деканат не имел никакого права так делать, то какая то школьница и подавна
Нужно запретить школьниц
Анус себе запрети!
Не рвись. Никто твоих школьниц не тронет.
Такой скотский способ поработать выбрала.. Могла бы подождать весемнадцатилетия и стать проституткой, как все нормальные люди
Эта сучка должна минет делать при вручении повестки.
Вообще-то это подлая хрень, но на то они кретины, что ещё и сами в этом признаются. В совке нет чести и совети, следовательно никогда не было офицеров.
В чём подлость? Обычно кто разносит повестки, почтальон, так его роль кто угодно выполнять может. Челы сами ступили, нельзя незнакомцам дверь открывать
Обман в особо циничной форме с привлечением несовершеннолетних сексуальных девушек.
Старая фишка. Меня в 2000-м году так развели. Собирался на работу, на пороге уже стоял, звонок в дверь. Открываю, а там девушка приятной наружности стоит. Сказала, что мне надо на час заехать на занятия по гражданской обороне, при себе иметь военный билет. Я поверил и в результате загремел на военные сборы, на неделю.
Носу мужичка на фото она настолько неприятна, что он решил смотреть в другую сторону.
А живот наоборот пытается её поглотить.
Она повзрослеет и ей станет стыдно. Будет стыдиться это рассказывать мужчинам. Пока просто дура, не понимает.
Это несколько наивно. Видел я людей, которым за 40, но они всё ещё недоразвитые мудаки.
Вообще повестку должен вручать под роспись сотрудник военкомата, руководитель по месту работы/учёбы или участковый. Всех остальных можно игнорировать.
Ууу, подстилка. Уууъуу. Ну ничо, сядет на меня, я ей такого засора устрою, твою мать - неделю хату от говна мыть будет
а не возмешь повестку напишет заяву за изнасилование несовершеннолетней)
подложили свинью называется
Что то мне подсказывает, что ей по жизни не будет везти с нормальными мужиками
А потом будут удивляться, почему в Курской области остались только геи. Вот кто дверь не открыл, тот и остался.
Так чел же должен по идее расписаться. Если тебе телка впихивает какую то хню и просит расписаться, не проще ли ее послать на хер?
Или она делает горловой взамен подписи?