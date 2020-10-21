Ей дали грамоту и отметили, что могут и дальше привлекать к таким задачам девушек-волонтёров.

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В Курской области 17-летняя школьница решила поработать «волонтёром» в военкомате. Девушка ходит по домам и вручает повестки призывникам, пишет «КП-Курск».

«Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть её он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата», — отмечает газета.

Девушка живёт и учится в Курске, но «поработать» решила в Курчатове, куда приехала в гости к бабушке. Отмечается, что все, кому она вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт. Таких оказалось 30 человек.

«Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почётная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва», — сказала она, когда её пригласили в военкомат, чтобы вручить грамоту за отличную работу.

В военкомате заявили, что такая практика себя оправдала и не исключили, что продолжат её.