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Ольга Щербинина
11 533

В Курской области школьница вручила повестки 30 призывникам. В военкомате остались довольны её работой Материал редакции

Ей дали грамоту и отметили, что могут и дальше привлекать к таким задачам девушек-волонтёров.

139 комментариев
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В Курской области 17-летняя школьница решила поработать «волонтёром» в военкомате. Девушка ходит по домам и вручает повестки призывникам, пишет «КП-Курск».

«Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть её он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата», — отмечает газета.

Девушка живёт и учится в Курске, но «поработать» решила в Курчатове, куда приехала в гости к бабушке. Отмечается, что все, кому она вручила повестки, вовремя явились на призывной пункт. Таких оказалось 30 человек.

«Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почётная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва», — сказала она, когда её пригласили в военкомат, чтобы вручить грамоту за отличную работу.

В военкомате заявили, что такая практика себя оправдала и не исключили, что продолжат её.

#новости #регионы

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но есть и хорошие новости?
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139 комментариев
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alexferman

105

Сучка в 17 лет знает как манипулировать спермобаками, далеко пойдёт

Ответить

Жуткий корабль

alexferman
5

17 лет -> несовершеннолетняя -> ты такое любишь.

Ответить

alexferman

Жуткий
63

Ага, потом мне говорят, что отношения 32-летнего с 17-летней неравноценны. Конечно блять неравноценны - наивный 32-летний мальчик и такая матёрая манипуляторша!

Ответить

Жуткий корабль

alexferman
1

Бедьненький. К психологу ходил?

Ответить

alexferman

Жуткий
29

Трудно найти 17-летнюю психологиню в наших краях

Ответить

Парламентский

alexfer…
0

Затуси к гештальтистам, но там правда семинары ебучие оплачивать придётся

Ответить

Mezzo Deesa

alexferman
3

32 годика это вообще как младенец.

Ответить

Имя Фамилия

alexferman
3

Общество такое порицает, она ведь несовершеннолетняя. Вот если ей уже 18 лет, а ему 76 тогда норм. Никто не осудит.

Ответить

Жуткий корабль

Имя
0

Он просто молоденьких любит.

Ответить

Sashka :-)

Жуткий
5

Дак, судя по всему, статья и подчеркивает, что с молодыми девушками сейчас лучше встречаться когда тебе стукнуло 27 ))

Ответить

Лысина Арика

Жуткий
0

Она им уже манипулирует/

Ответить

alexferman

Лысина
0

Нащупала рычаг и манипулирует

Ответить

Лысина Арика

alexferman
1

Простата?

Ответить

Pa Chu

Лысина
0

Рычаг!

Ответить

Максим Ростокин

Жуткий
0

А чо, девка норм, раз кадрит альфачей

Ответить

Жуткий корабль

57

«Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть её он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата».

Вот сука!

"В военкомате заявили, что такая практика себя оправдала и не исключили, что продолжат её".

Пацаны если к вам в дверь постучится красивая девушка - не открывайте ей. Даже если вы с ней встречаетесь уже пару лет. Она может вам повестку передать. Не верьте девушкам!!!

Ответить

Относительный Денис

Жуткий
7

А если в дверь звонит красивый парень в форме?

Ответить

Жуткий корабль

Относительный
34

Пригласи его на чай и выеби. Такой шанс упускать нельзя.

Ответить

Shmax

Относительный
0

https://coub.com/view/2i09ee

Ответить

Ху Эмай

31

Для неё уже приготовлен отдельный котёл в аду.

Ответить

Жуткий корабль

Ху
31

На данным момент последние 100 котлов занял Димитрий Смирнов. Подождите пару недель. Нам тогда новая поставка котлов прибудет.

Ответить

Dead Horse

Жуткий
1

Тебе щас минус влепит один товарищ. Будь осторожен.😂

Ответить

Жуткий корабль

Dead
6

Ничего страшного, после моей смерти все мои минусы в плюсы превратятся.

Ответить

Max

Ху
4

Найти с помощью файндфейс и дать пиздлюлей такой сучке!

Ответить

Иван Грозный

Max
2

хуем по мордасам

Ответить

Олег Феоктистов

33

 Считаю, что это почётная обязанность

Обязанность, лол. Хуй знает, с чего я обязан государству

Ответить

Славой Жижек

Олег
10

Я вообще давно уже говорю: надо легализовать покупку военников. То есть ты отдаёшь долг Родине, но в денежной форме, только и всего. Второй вариант — не покупка, а какое-то количество времени платишь больший налог, если не захотел служить. Нечто подобное было во времена НЭПа: можно было легально откупиться от призыва в армию и платить в этом случае 25% подоходного налога

Ответить

Alexander Petcoglo

Славой
33

Так дело в том, что долга нет никакого. Это скорее похоже на вымогательство.

Ответить

Славой Жижек

Alexander
7

Вспомнилась цитата из RedDevol'а по этому поводу:

 И потом - как можно "отдавать" некий "долг" в капиталистической системе, срисованной с книги "Незнайка на Луне"? Какой в песду долг, о чем вы? Пусть служат дети вахтеров, митраистов и рашкованских чиновников-олигархов. Пусть они "отдают" долги.

Ответить

Евгений Клочков

Славой
0

Девол шиз тот еще, но в кои-то веки можно согласиться

Ответить

Славой Жижек

Евгений
0

Я сам по многим вопросам с ним не согласен, но тут в точку

Ответить

Павел Макров

Alexander
2

Ну если я правильно понимаю логику прав и обязанностей, то несоблюдение какого-то твоего права государством или невыполнение какого-либо обязательства государством, не связанных непосредственно с обязательством воинской службы, не освобождает тебя от твоего обязательства отслужить.

Я в целом поддерживаю выполнение прав и обязательств, указанных в конституции. Но я также поддерживаю, что армия должна быть контрактной, а следовательно изменена конституция и/или другие законодательные акты.

Выполнение обязательства путем денежной выплаты государству для сокращения/освобождения от воинской службы считаю целесообразной мерой как переходную меру к полностью контрактной армии.

Ответить

Lee

Alexander
1

Смотри шире. Не долг родине, а налог на жизнь

Ответить

Влад Мельников

Славой
7

Этот советский обезьянник надо просто разогнать и восстановить русскую армию, и брать по конкурсу.

Ответить

Евгений Клочков

Влад
2

О, добрые русские люди в треде

Ответить

Влад Мельников

Евгений
0

ЙЕС! ))

Ответить

thetrickster

Славой
1

Какой нахуй долг?

Ответить

Славой Жижек

thetrickster
0

Фигура речи, по поводу долга я согласен скорее с РедДеволом (цитату можно найти чуть выше)

Ответить

Не я

thetrickster
0

У Америки???
Бооооольшой!

Ответить

Особенный спрей

Славой
0

В США что-то вроде этого или по крайней мере было.

Ответить

Майский жук

Славой
0

Хм, думаю многие мелкие компашки согласятся платить тебе в серую, в итоге ещё и в плюсе останешься

Ответить

Славой Жижек

Майский
0

Тем более

Ответить

Евгений Клочков

Славой
0

Но ведь уже есть прекрасный рыночный не подверженный этатизму механизм откупа военкомату))))

Остается только его легализовать

Ответить

Славой Жижек

Евгений
0

Так я об этом же: по факту уже есть, осталось перевести в правовое поле)

Ответить

Max

Олег
1

Ну как же, оно тебе вырастило, сколько вложило денег в твое светлое будущее, лол. Почетная обязанность мыть толчки и получать пиздюлей от дедов, ух!

Ответить

Курлы Курлы

34

А похоронки мамкам она готова разносить? 

Ответить

Sergey Smirnov

Курлы
7

Думаю такие и со скорбным лицом торжественно вручат что вашего корзиночку героически переехало БТРом на учениях. Вот справка, вот сложенный флаг, вот левая нога.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Sergey
1

Но флаг вернуть не забудьте!

Ответить

Oleg Voskoboev

Dmitry
1

И ногу!

Ответить

Регулярный микрофон

19

Подментовская блядь растёт.
В пару к Барнаульским.

https://www.znak.com/2018-08-28/v_barnaule_studentki_donoschicy_dali_pokazaniya_na_sude_po_delu_o_memah

Ответить

alexferman

Регулярный
0

Узко смотришь. Именно после ddos'а барнаульских тней "статью о мемах" декриминализовали.

Ответить

Регулярный микрофон

alexferman
2

А исчезли студентики, которые за зачёт и грамоту нужные показания дают?

Ответить

Oleg Vorogushin

Регулярный
0

Эти студентки потом превратятся в тёток в больших чиновничьих кабинетах, будут решать судьбы людей и растить гнезда на голове. Чем больше гнездо, тем больше авторитета. 

Ответить

тот самый токсик

18

Как в меме

Ответить

Линейный крюк

тот
3

Знает чем заманить шлюха анимешная

Ответить

Парламентский Валера

тот
–1

воины света воины добра

Ответить

Относительный Денис

17

Ля, это же тот тип тянок, которые лезут во всякие студ советы и думают, что занимаются супер важной фигней (всем похуй).

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Относительный
2

Скорее тупо карьеритска

Ответить

Павел Макров

Дмитрий
0

карьеристики это те кто на 3 курсе идут на стажировки в большую четверку или фсмг компании.

а это тупа дура которая на повышенную стипуху за культмасс деятельность отрабатывать и распиливать деньги профкома/мат помощи от универа.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Павел
0

Какой универ, это школьница ещё, алё

Ответить

Павел Макров

Дмитрий
0

да я в курсе, прост она поступил в универ и начнет этой хуйней заниматься.

Ответить

Дмитрий

Павел
0

Так я и говорю, карьеритска

Ответить

Евгений Клочков

5

Алсо, странно что не добавили фото в боевом выходе:
@alexferman вердикт?

Ответить

Dima Spiridonov

Евгений
14
Ответить

Евгений Клочков

Dima
5

Один глаз на вас, другой на Кавказ

Ответить

Славой Жижек

Евгений
1

А третий — на Арзамас

Ответить

Евгений Клочков

Славой
1

А на Арзамасе - ба, опять статьи не оч

Ответить

Славой Жижек

Евгений
1

Не, ну про гомосексуалов в дореволюционном Петербурге годный был материал, без шуток

Ответить

alexferman

Евгений
1

Слишком пошло и безвкусно, но может на то и расчёт был

Ответить

Закомплексованная Душа

alexferman
0

Вроде должна быть в твоём вкусе

Ответить

alexferman

Закомплексованн…
2

Я вообще не люблю сильно накрашенных

Ответить

Линейный крюк

Евгений
1

Страхоебина крашеная

Ответить

Закомплексованная Душа

Евгений
0

Я б пошел служить ещё раз

Ответить

Легкий пёс_анон

Евгений
0

Секс
Я бы открыл

Ответить

Иван Щербина

7

блин, не все поймут, объясняю

Ответить

1 2

5

Шваль

Ответить

1 2

1
2

Забавно, что меня дизлайкнул @Меглин, который вчера писал

Ответить

Дмитрий Чернышов

1
0

Странный он персонаж.

Ответить

Благополучный Кирилл

Дмитрий
0

У тебя в слове далбаеб - 8 ошибок. 

Ответить

Bad Mother Fucker

5

страшненькая

Ответить

Евгений Клочков

5

Военком такой: U SIMP

Ответить

Иван Ташкинов

5

Так за получение повестки нужно расписываться. Парни расписывались на её сиськах и жопе?

Ответить

Влад Мельников

3

Я в Курчатове при смене прописки не встал на учёт в местном военкомате, так и выпал из системы пропав с радаров кек. А потом уже в Москве забрал военник когда менял снова прописку.

Ответить

Константин М.

Влад
0

Не было проблем потом, когда военник забирал? 

Ответить

Влад Мельников

Константин
6

Вообще никаких. Просто децл удивились и всё. Быстро выдали. Предъявить им мне нечего, так как это баг паспортного стола - паспортистка сначала выдала мне паспорт настоятельно сказав, что мне надо пойти сейчас в военкомат и встать на учёт. Я сказа, да, ага и выйдя на порог укатил в Москву.

Я бы в нормальной армии и три года с огромным удовольствием отслужил, так чтобы всё по уставу с честью, русскими офицерами и реальной работой, но не с дебилами и чурками.

Ответить

Olexandr Martyn

Влад
1

В своё время в 27 пришёл за военником, заплатил 130 грн штрафа, получил его, помахал всем и пожелал хорошего настроения

Ответить

Благополучный Кирилл

3

Есть видео, где она вручает повестку?

Ответить

alexferman

Благополучный
1

Мне понравилась формулировка из прошлого поста: 17-летняя школьница привела в военкомат 30 призывников

Поупражнялся в фантазии

Ответить

Благополучный Кирилл

alexferman
0

Размял руку

Ответить

Oleg Vorogushin

Благополучный
0

Фул?

Ответить

Благополучный Кирилл

Oleg
0

Можно и отрывок, не более 5 минут. 

Ответить

Ян Гурин

3

Очень почетная обязанность... пополнять ряды непрофессиональной армии, которая используется зачастую не по назначению.

Ответить

Sloy Pyli

3

Шкура.

Ответить

Plan 🇧&🇨

2

а какова законность этой херни?

Ответить

Линейный крюк

Plan
2

Ну если серьёзно, то можно просто закрыть перед ней дверь и не брать повестку в руки. Доказать она ничего не сможет и будущему срочнику ничего не будет.

Ответить

Andrew Kostin

Линейный
0

Она под ноги кинет

Ответить

Рыбный дебаркадер

Andrew
2

Надо наступить, или перешагнуть?

Ответить

Andrew Kostin

Рыбный
9

Перекатиться в укрытие

Ответить

Жуткий корабль

Andrew
2

Под диван.

Ответить

Bad Mother

Andrew
1

после чего открыть огонь на поражение

Ответить

Линейный крюк

Andrew
0

Пусть, не подбирать. Повестку в руки не вручили.

Ответить

Илья Гераськин

Andrew
0

Так ей нужна подпись на повестке

Ответить

Maksytoff

Линейный
0

Обвинит в сексуальных домогательствах ))

Ответить

Павел Макров

Линейный
0

она походу оформлена как частично занятая или чет такое.
но я 99% уверен, что это противоречит внутреннему распорядку минобороны и другим локальным нпа.

тока вот эти локальные нпа секретные, поэтому никто никада не узнает хаха

Ответить

Антон Тимофеев

Plan
1

имхо никакой.. Помню нам после защиты дипломов на бакалавриате деканат поставил условие "подписывайте повестки или диплом не отдадим". 75% выпускников послали их нахер пришли после окончания призыва и забрали дипломы.. 25% пошли служить, ибо диплом не показатель ума)) Если даже деканат не имел никакого права так делать, то какая то школьница и подавна

Ответить

Линейный крюк

Plan
0

Нужно запретить школьниц

Ответить

Лысина Арика

Линейный
2

Нужно запретить повестки/

Ответить

alexferman

Линейный
0

Анус себе запрети!

Ответить

Жуткий корабль

alexferman
0

Не рвись. Никто твоих школьниц не тронет.

Ответить

Oleg Vorogushin

Жуткий
0

За всех не говори

Ответить

Litnikov Danil

2

Когда захотелось избавиться от парня и вошла во вкус

Ответить

Дмитрий Алексеевич

2

На дочь Пескова похожа

Ответить

Oleg Vorogushin

2

Такой скотский способ поработать выбрала.. Могла бы подождать весемнадцатилетия и  стать проституткой, как все нормальные люди

Ответить

Vandgory

0

Эта сучка должна минет делать при вручении повестки.

Ответить

Саша Чиколаев

Vandgory
4

Прощальный

Ответить

Влад Мельников

1

Вообще-то это подлая хрень, но на то они кретины, что ещё и сами в этом признаются. В совке нет чести и совети, следовательно никогда не было офицеров.

Ответить

Dima Spiridonov

Влад
–3

В чём подлость? Обычно кто разносит повестки, почтальон, так его роль кто угодно выполнять может. Челы сами ступили, нельзя незнакомцам дверь открывать

Ответить

Влад Мельников

Dima
3

Обман в особо циничной форме с привлечением несовершеннолетних сексуальных девушек.

Ответить

Иван Щербина

1
Ответить

Dmitry Yashin

1

Бля, вот эта новость точно достойна сегодняшнего Урганта, скриньте)))

Ответить

Алексей Токмолаев

1

Старая фишка. Меня в 2000-м году так развели. Собирался на работу, на пороге уже стоял, звонок в дверь. Открываю, а там девушка приятной наружности стоит. Сказала, что мне надо на час заехать на занятия по гражданской обороне, при себе иметь военный билет. Я поверил и в результате загремел на военные сборы, на неделю.

Ответить

AZP

0

Так себе, если честно.

Ответить

Mezzo Deesa

0

Носу мужичка на фото она настолько неприятна, что он решил смотреть в другую сторону.
А живот наоборот пытается её поглотить.

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Сэкономили на услугах почты, повестки небось в почтовый ящик кидались

Ответить

Maksytoff

0

Думаю и 30 призывников остались довольны;)

Ответить

Уютный каякер

0
Ответить

Славой Жижек

Уютный
0
Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Она повзрослеет и ей станет стыдно. Будет стыдиться это рассказывать мужчинам. Пока просто дура, не понимает.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Ушёл
0

Это несколько наивно. Видел я людей, которым за 40, но они всё ещё недоразвитые мудаки.

Ответить

Victor

0

Аня Тейлор Джой подрабатывает во время отсутствия съёмок

Ответить

Максим

0

Вообще повестку должен вручать под роспись сотрудник военкомата, руководитель по месту работы/учёбы или участковый. Всех остальных можно игнорировать.

Ответить

Николай Петров

Максим
0

Да долго ли её сотрудником оформить.

Ответить

Обосранный унитаз

0

Ууу, подстилка. Уууъуу. Ну ничо, сядет на меня, я ей такого засора устрою, твою мать - неделю хату от говна мыть будет

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Скорее всего из семьи военных.

Ответить

Evgeny

0

а не возмешь повестку напишет заяву за изнасилование несовершеннолетней)
подложили свинью называется

Ответить

Руслан Астратов

0

Что то мне подсказывает, что ей по жизни не будет везти с нормальными мужиками

Ответить

Ozabot

0

А потом будут удивляться, почему в Курской области остались только геи. Вот кто дверь не открыл, тот и остался.

Ответить

Михаил Боярсков

0

Так чел же должен по идее расписаться.  Если тебе телка впихивает какую то хню и просит расписаться, не проще ли ее послать на хер?
Или она делает горловой взамен подписи?

Ответить

Руслан Астратов

0
Ответить
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Комментарии

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