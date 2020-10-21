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Ольга Щербинина
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Житель Уфы из истории болезни узнал о своей «беременности». В Минздраве это объяснили технической ошибкой Материал редакции

Мужчина заявил, что отнёсся к ситуации с юмором, и понадеялся, что в будущем врачи будут внимательнее.

6 комментариев
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Уфимец Салават Асхатов попал в больницу с осложнениями после ОРВИ, но изучив свою историю болезни, обнаружил в ней несколько нестыковок, в том числе диагноз «беременность». Об этом он рассказал во «ВКонтакте», приложив к посту фото документа.

«Я беременный, ещё и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?» — написал мужчина. Он попросил республиканский Минздрав обратить на это внимание.

Фото со страницы Салавата Асхатова

В пресс-службе ведомства рассказали, что по этому случаю провели служебное расследование. «При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», — сообщили в министерстве.

Там обратили внимание, что в больничном листе отсутствует подпись руководителя подразделения. Отмечается, что пациент выложил фотографию ещё не проверенной заведующим истории болезни.

Сам пациент написал, что отнёсся к истории с беременностью с юмором.
«Меня больше зацепила неверная информация о лечении зуба (я его не лечил) и о том, что я сразу лёг в данный стационар без предварительного амбулаторного лечения [...]. Это же всё-таки врачи и от них зависит жизнь человека», — отметил он. Мужчина выразил надежду, что, получив резонанс, его история заставит их быть внимательнее по отношению к будущим пациентам.

#новости #регионы

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6 комментариев
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Жуткий корабль

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А мог бы миллион получить.

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Довольный алмаз

2

В следующий раз ему по ошибке отрежут член и будет уже не до шуток

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Alexey Vinogradov

1

К сожалению, врачей не обучают компьютерной грамотности, при этом заставляя писать историю болезни за время, отведенное на пациента(а это 10-15 минут). При этом скорость печати очень маленькая, вот и копипастят. Я помню, что показывал врачу как "сохранить как" файл в ворде. 

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Игорь Рачук

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Обосранный унитаз

0

Врач сказал: "в мор...к гинекологу", значит, к гинекологу. 

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Витя Тульский

0
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