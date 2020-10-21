В России за сутки умерло рекордное число людей с коронавирусом — 317 Материал редакции
Выявили 15 700 новых случаев заболевания.
За последние сутки в России зафиксировали 317 летальных исходов из-за коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Полностью выздоровели 10 952 человека. За сутки выявили 15 700 новых случаев коронавируса.
Больше всего новых заболевших в Москве (4389), Петербурге (684) и Московской области (466).
Всего в России выявлено 1 447 335 случаев Covid-19. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.
До этого максимальное количество умерших (286) отмечали 15 октября.
Рекорд новый, шутки в комментариях старые. Российская стабильность
Жуткий корабль
*шутка про плато*
шутка про пальто
Жуткий корабль
От меня все близкие отвернулись когда я начал в TJ сидеть...
Хорошо, что ещё не уволили с работы/
Просто ебут 24/7 и все.
Подожди, ч-ч это точно ты? Кто моя мать?
Линейный крюк
Береги маму.
Блять, ч-ч сломался. Где нового теперь брать?
⚡⚡⚡
⚡⚡ – так привычнее
*осуждающе побулькивает водой в бачке*
Желающий спрей
лучший пользователь
Эх, грипп опасней - это эпичный фейл был. Мне даже интересно кого-то послушать, кто так говорил
90% моего окружения говорят именно это + про всемирный заговор. Один плюс в этом вирусе, что показал - кто из моего окружения поехавший ебанат и кого стоит обходить стороной.
Ну, не готов согласиться насчет поехавших ебанатов. Продолжительное наблюдение за разной ширины кругами контактов лично меня навело на три, по-моему, довольно важные мысли:
1) До хера и больше тех, кто "ебанатит" в той или иной ситуации
2) Достаточно часто, если кто-то "ебанатит" в каком-то вопросе, это не значит, что в остальных вопросах он/она так же крпеко посвистывает котелочком
3) Очевидно есть ряд вопросов и тем, в которых вопреки своим ожиданиям, я "ебаначу" так же крепко (либо подтупливал ранее, пока не уточнил какие-то вводные)
И в итоге, прогнав вот эти мысли через себя, пришел к выводу, что к чужим тупнякам все-таки надо быть терпимее, поскольку тупняки тупняками, а все-таки твое личное окружение - штука невосполнимая. Кого-то можно обидеть, задеть, потерять даже в итоге и всё такое.
Че-то сентиментальный стал...
Это точно, судя по контексту ваши знакомые и друзья так и поступили хD xD
А сколько за сутки было проведено тестов?
Крохотный Денис
неважно. там дагестан в хвосте ахаха
на самом деле странно, что там не воскресают. вот чечня уже близко к таким результатам
Одинаковые комментарии каждый день на одинаковые статьи о новых рекордах
А помните, все шутили про шашлычников?
99% выживаемость. Скука! На болезнь можно махнуть, только мешает жить! А маски вообще стоит запретить.
А маски вообще стоит запретить.
Не стоит, под ними не видно эти твои отвратительные усики
Удивляюсь спокойствию и безрассудству населения городов.
Зная, что от государства помощи ждать бессмысленно, продолжают нарушат все правила безопасности самих себя же, продолжают ездить без масок, а если в масках, то всегда нос оставляют открытым.
Зато когда вдруг попадают в больницы, удивляются к себе таким отношением от врачей.