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Ольга Щербинина
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В России за сутки умерло рекордное число людей с коронавирусом — 317 Материал редакции

Выявили 15 700 новых случаев заболевания.

43 комментария
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За последние сутки в России зафиксировали 317 летальных исходов из-за коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Полностью выздоровели 10 952 человека. За сутки выявили 15 700 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых заболевших в Москве (4389), Петербурге (684) и Московской области (466).

Всего в России выявлено 1 447 335 случаев Covid-19. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

До этого максимальное количество умерших (286) отмечали 15 октября.

#новости #covid19

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43 комментария
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Костя Васильев

7

Рекорд новый, шутки в комментариях старые. Российская стабильность 

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Жуткий корабль

Костя
1

*шутка про плато*

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Жуткий
1

шутка про пальто

Ответить

Жуткий корабль

Дмитрий
0

@Пальто в коне уведомление

Ответить

Вкусный шмель

6

Берегите себя, носите всегда с собой этот значок.

Ответить

Далекий каякер

3

Догнать и перегнать

Ответить

Невозможный американец

3

Россия - страна рекордов!

Ответить

Maxim Plotnikov

Невозможный
0

А кто-то ожидал еще какие-то рекорды?

Ответить

Линейный крюк

1

Страшная болезнь. Берегите себя и близких.

Ответить

Жуткий корабль

Линейный
5

От меня все близкие отвернулись когда я начал в TJ сидеть...

Ответить

Лысина Арика

Жуткий
2

Хорошо, что ещё не уволили с работы/

Ответить

Жуткий корабль

Лысина
1

Просто ебут 24/7 и все.

Ответить

Лысина Арика

Жуткий
3

Ну это как раз стабильно/

Ответить

Жуткий корабль

Лысина
3

*плачет*

Ответить

Костя Васильев

Линейный
0

Подожди, ч-ч это точно ты? Кто моя мать? 

Ответить

Линейный крюк

Костя
0

Береги маму.

Ответить

Костя Васильев

Линейный
0

Блять, ч-ч сломался. Где нового теперь брать? 

Ответить

Лысина Арика

Костя
0

На Аляске/

Ответить

сироп от щекотки

Линейный
0
Ответить

Обосранный унитаз

1

⚡⚡⚡

Ответить

пепси

Обосранный
3

⚡⚡ – так привычнее 

Ответить

Обосранный унитаз

пепси
2

*осуждающе побулькивает водой в бачке*

Ответить

Желающий спрей

Обосранный
2

лучший пользователь

Ответить

Обосранный унитаз

Желающий
2

*краснеет и застенчиво хлопает крышкой*

Ответить

Жуткий корабль

пепси
2

Фашист грёбаный!!!

Ответить

Парламентский Валера

1

Помню 5-10 смертей в день и завывающих ГРИПП ОПАСНЕЙ :3

А также напоминаю, что теракт уносит 50-100 человек раз в 5 лет.

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Pa Chu

Парламентский
0

Эх, грипп опасней - это эпичный фейл был. Мне даже интересно кого-то послушать, кто так говорил

Ответить

Костя Васильев

Pa
1

90% моего окружения говорят именно это + про всемирный заговор. Один плюс в этом вирусе, что показал - кто из моего окружения поехавший ебанат и кого стоит обходить стороной. 

Ответить

Pa Chu

Костя
0

Ну, не готов согласиться насчет поехавших ебанатов. Продолжительное наблюдение за разной ширины кругами контактов лично меня навело на три, по-моему, довольно важные мысли:

1) До хера и больше тех, кто "ебанатит" в той или иной ситуации
2) Достаточно часто, если кто-то "ебанатит" в каком-то вопросе, это не значит, что в остальных вопросах он/она так же крпеко посвистывает котелочком
3) Очевидно есть ряд вопросов и тем, в которых вопреки своим ожиданиям, я "ебаначу" так же крепко (либо подтупливал ранее, пока не уточнил какие-то вводные)

И в итоге, прогнав вот эти мысли через себя, пришел к выводу, что к чужим тупнякам все-таки надо быть терпимее, поскольку тупняки тупняками, а все-таки твое личное окружение - штука невосполнимая. Кого-то можно обидеть, задеть, потерять даже в итоге и всё такое.
Че-то сентиментальный стал...

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Mikhail Dragunov

Костя
–1

Это точно, судя по контексту ваши знакомые и друзья так и поступили хD xD

Ответить

Жуткий корабль

1

Да хватить такие рекорды постить. Это не "рекордное количество", а "антирекордное".

Ответить

Степан Анейчик

Жуткий
0

нет, это рекордное

Ответить

Mezzo Deesa

1

Долгоносик косит нологоплательщика милорд.

Ответить

Данила

0

А сколько за сутки было проведено тестов?

Ответить

Крохотный Денис

Данила
1

неважно. там дагестан в хвосте ахаха

Ответить

Алиса Барышман

Крохотный
0

на самом деле странно, что там не воскресают. вот чечня уже близко к таким результатам

Ответить

Андрей Владимирович

0

Одинаковые комментарии каждый день на одинаковые статьи о новых рекордах

Ответить

Илья Гераськин

0

А помните, все шутили про шашлычников?

Ответить

Благополучный шмель

Илья
0

Помним. Скорбим.

Ответить

Сергей Васильев

0

99% выживаемость. Скука! На болезнь можно махнуть, только мешает жить! А маски вообще стоит запретить.

Ответить

Костя Васильев

Сергей
0

А маски вообще стоит запретить.

Не стоит, под ними не видно эти твои отвратительные усики

Ответить

Иван Щербина

0

так вот как плато выглядит

Ответить

Владимир Земсков

0

Удивляюсь спокойствию и безрассудству населения городов.
Зная, что от государства помощи ждать бессмысленно, продолжают нарушат все правила безопасности самих себя же, продолжают ездить без масок, а если в масках, то всегда нос оставляют открытым.

Зато когда вдруг попадают в больницы, удивляются к себе таким отношением от врачей.

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