Двух педагогов подмосковного детского центра задержали из-за смерти подростка, в руках у которого взорвался снаряд Материал редакции
Их обвиняют в незаконном обороте оружия и халатности.
Директора и педагога дополнительного образования детского центра в подмосковной Лобне задержали из-за смерти 14-летнего подростка от взрыва противотанкового патрона. Об этом сообщается на сайте СК.
Задержанных подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребёнка. Дома у подозреваемых прошли обыски.
По данным СК, 20 октября у мальчика, посещавшего центр, в руках сдетонировал снаряд времён Великой Отечественной войны. Подросток умер на месте от полученных травм.
По данным источника ТАСС, это произошло в детско-юношеском центре «Созвездие». Преподаватель пустил подростка в здание и оставил его одного. Мальчик пытался разобрать боеприпас, но тот взорвался, повредив ему артерию.
Мальчик пытался разобрать боеприпас, но тот взорвался
Интересно чего он ожидал
В смысле чего ожидал? Может того, что в ДЕТСКОМ центре не может быть боевых снарядов?
Почему он должен в 14 лет это знать?
я это знал еще в садике, когда стрелял автоматом, издающим только звук
Переспишь с 14 летней, у товарища майора другой взгляд на это будет)
ну можно еще в 14 не знать, что не стоит совать вилку в розетку или засыпать в гараже с работающим автомобилем
ну е-мае, штука, которая предназначена взрываться и посылать куда-то кусок железа, действительно, надо ее немедленно разобрать
мужики конечно ж долбоебы, держать в музее необезвреженный снаряд, но пацан сам досрочно получил Дарвина
Жуткий корабль
Он хотел быть сапёром.
p.s. Немножко черного юмора(
Нахуй вообще детей к оружию и боеприпасами подпускать?
Фиг знает, но когда ты мелкий - стрелялы это интересно ж, посмотреть, пощупать
В Сургуте у нас был (есть?) такой военно-патриотический центр для подростков. "Беркут".
Так вот лет 10 назад в подвале школы в их помещении нашли склад оружия за стеной.
До этого ещё интересней было. Ездили они на "сборы" и просто блять деревню решили захватить. Забыли только всем сказать, что это понарошку.
https://gomel.today/svetlogorsk-1028/
Один 14 летний долбаеб обломал жизнь двум мужикам. Блять, 14 лет, а мозгов у него не было?
Могучий франт
А много ли мозгов у великовозрастных долбоёбов, хранящих необезвреженный снаряд в детском центре?
Причина, разумеется, в этом. А вовсе не в том, что у двух мужиков в детском центре лежал без присмотра действующий боеприпас. Жизнь здесь "испортили" одному ребёнку и его семье. Странно ожидать, что в детском клубе будет лежать без присмотра боевой снаряд, особенно если тебе 14 и ты ещё не понял, что все взрослые вокруг просто выглядят, как взрослые, а на самом деле долбоёбы тупее иных детей.
Все, что нужно знать о забивании головы войной. Давно пора запретить эти пропутинские рассадники патриотизма
Маленький мальчик нашел ананас
Им оказался военный фугас
Видео с места происшествия
И что там? Ни трупа ни крови :sad
Коммерческий Филипп
Ты слепой? там полно крови на полу
А вот барабанные палочки, баскетбольный мяч и партнёр по танцам в руках не взрываются (