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Ольга Щербинина
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Двух педагогов подмосковного детского центра задержали из-за смерти подростка, в руках у которого взорвался снаряд Материал редакции

Их обвиняют в незаконном обороте оружия и халатности.

44 комментария
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Директора и педагога дополнительного образования детского центра в подмосковной Лобне задержали из-за смерти 14-летнего подростка от взрыва противотанкового патрона. Об этом сообщается на сайте СК.

Задержанных подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребёнка. Дома у подозреваемых прошли обыски.

По данным СК, 20 октября у мальчика, посещавшего центр, в руках сдетонировал снаряд времён Великой Отечественной войны. Подросток умер на месте от полученных травм.

По данным источника ТАСС, это произошло в детско-юношеском центре «Созвездие». Преподаватель пустил подростка в здание и оставил его одного. Мальчик пытался разобрать боеприпас, но тот взорвался, повредив ему артерию.

Видео с места происшествия

#новости #происшествия

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44 комментария
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IO

25

Мальчик пытался разобрать боеприпас, но тот взорвался

Интересно чего он ожидал

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Александр Бугаев

IO
22

В смысле чего ожидал? Может того, что в ДЕТСКОМ центре не может быть боевых снарядов?

Ответить

IO

Александр
6

Любой снаряд нельзя разбирать, также как нельзя направлять любое огнестрельное оружие в сторону человека. 

Ответить

Максим Чистов

IO
2

Почему он должен в 14 лет это знать?

Ответить

Denis Denis

Максим
6

я это знал еще в садике, когда стрелял автоматом, издающим только звук

Ответить

Пипидастр

Denis
15

лови мажора!

Ответить

KSA

Максим
2

14 это взрослый человек с паспортом

Ответить

Максим Чистов

KSA
2

Переспишь с 14 летней, у товарища майора другой взгляд на это будет)

Ответить

KSA

Максим
3

Сексом с человеком не получившим высшего образования занимаются только педофилы

Ответить

alexferman

KSA
2

14 это взрослый человек

ВОТ!

Ответить

Евгений Клочков

Максим
1

ну можно еще в 14 не знать, что не стоит совать вилку в розетку или засыпать в гараже с работающим автомобилем 

ну е-мае, штука, которая предназначена взрываться и посылать куда-то кусок железа, действительно, надо ее немедленно разобрать 

мужики конечно ж долбоебы, держать в музее необезвреженный снаряд, но пацан сам досрочно получил Дарвина

Ответить

Пипидастр

Евгений
0

а чё досрочно, она ему положена была?

Ответить

Евгений Клочков

Пипидас…
0

досрочно потому что ее обычно вручают уже достаточно взрослым

Ответить

Пипидастр

Евгений
0

а, понял. хотел приебаться, что посмертно, но не получилось, не фартануло

Ответить

IO

Максим
–1

Потому что уроки обж?...

Ответить

Евгений Клочков

Александр
0

(данные удалены)

Ответить

Taktischer Corgi

IO
8

что не взорвётся

Ответить

Жуткий корабль

IO
2

Он хотел быть сапёром.

p.s. Немножко черного юмора(

Ответить

Дима Внезапно

Жуткий
1

Он им стал

Ответить

Жуткий корабль

Дима
0

Посмертно.

Ответить

Sergey Smirnov

6

Нахуй вообще детей к оружию и боеприпасами подпускать? 

Ответить

Пипидастр

Sergey
21

чтобы с детства родину защищали от печенегов

Ответить

Максим Ростокин

Пипидастр
2

Зато прямиком в рай попал, как с поля брани!

Ответить

Alexey Snooker

Пипидастр
1

от печенегов

Ответить

Евгений Клочков

Sergey
–1

Фиг знает, но когда ты мелкий - стрелялы это интересно ж, посмотреть, пощупать

Ответить

Пипидастр

Евгений
0

мои сверстники в 14 лет уже наркотрипы ловили

но я пошёл дальше. стал тжшником

Ответить

Жуткий корабль

4

Детский цент -> незаконный оборот оружия. Неожиданный поворот.

Надеюсь им будет "весело" в тюрьме.

Ответить

Евгений Миронов

Жуткий
16

В Сургуте у нас был (есть?) такой военно-патриотический центр для подростков. "Беркут".
Так вот лет 10 назад в подвале школы в их помещении нашли склад оружия за стеной. 

До этого ещё интересней было. Ездили они на "сборы" и просто блять деревню решили захватить. Забыли только всем сказать, что это понарошку.
https://gomel.today/svetlogorsk-1028/

Ответить

DJ Качан

–15

Один 14 летний долбаеб обломал жизнь двум мужикам. Блять, 14 лет, а мозгов у него не было?

Ответить

Могучий франт

DJ
19

А много ли мозгов у великовозрастных долбоёбов, хранящих необезвреженный снаряд в детском центре?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Могучий
3

Казалось бы, что вообще могло пойти не так. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

DJ
14

Причина, разумеется, в этом. А вовсе не в том, что у двух мужиков в детском центре лежал без присмотра действующий боеприпас. Жизнь здесь "испортили" одному ребёнку и его семье. Странно ожидать, что в детском клубе будет лежать без присмотра боевой снаряд, особенно если тебе 14 и ты ещё не понял, что все взрослые вокруг просто выглядят, как взрослые, а на самом деле долбоёбы тупее иных детей. 

Ответить

Жуткий корабль

DJ
1

А фраза "незаконный оборот оружия" тебя не смутила?

Ответить

Денис Копылов

6

Все, что нужно знать о забивании головы войной. Давно пора запретить эти пропутинские рассадники патриотизма

Ответить

Игорь Куликов

4

Маленький мальчик нашел ананас
Им оказался военный фугас

Ответить

Евстафий Селюк

Игорь
0

слееева молот справа сеерп

Ответить

Sloy Pyli

–4

 Видео с места происшествия

И что там? Ни трупа ни крови :sad

Ответить

Коммерческий Филипп

Sloy
0

Ты слепой? там полно крови на полу

Ответить

Sloy Pyli

Коммерческий
0

Немного капелек.

Ответить

Пипидастр

0

ебать он любознательный, снаряды разбирал

Ответить

Тяжкий калькулятор

0

всё никак не угомонятся блять со своими снарядами ВОВ

Ответить

саша

0

 А вот барабанные палочки, баскетбольный мяч  и партнёр по танцам в руках не взрываются (

Ответить

Пипидастр

саша
0

жаль

Ответить

Руслан Астратов

–1

"Мальчик пытался разобрать боеприпас"

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Комментарии

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alexferman

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