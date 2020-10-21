Их обвиняют в незаконном обороте оружия и халатности.

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Директора и педагога дополнительного образования детского центра в подмосковной Лобне задержали из-за смерти 14-летнего подростка от взрыва противотанкового патрона. Об этом сообщается на сайте СК.

Задержанных подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребёнка. Дома у подозреваемых прошли обыски.

По данным СК, 20 октября у мальчика, посещавшего центр, в руках сдетонировал снаряд времён Великой Отечественной войны. Подросток умер на месте от полученных травм.

По данным источника ТАСС, это произошло в детско-юношеском центре «Созвездие». Преподаватель пустил подростка в здание и оставил его одного. Мальчик пытался разобрать боеприпас, но тот взорвался, повредив ему артерию.

Видео с места происшествия