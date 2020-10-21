«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билет даже при опоздании на рейс Материал редакции
Но только для билетов, купленных с 16 октября 2020 года и датой вылета до 25 марта 2021 года.
«Аэрофлот» отменил плату за внесение изменений в билеты на рейсы внутри России. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
Теперь бесплатно поменять билет можно будет даже при опоздании на рейс — в течение 30 минут после его отправки. Правило действует для всех билетов экономкласса, купленных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.
Для переоформления билета пассажиру надо будет обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота» по телефону.
Раньше за обмен билета после опоздания надо было заплатить 2600 рублей. Билеты, купленные по невозвратному тарифу, нельзя было обменять. В конце мая «Аэрофлот» разрешал пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без дополнительных расходов.
Пытаются отмыться от всего говна, но этого маловато будет.