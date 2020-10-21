Новости
Ольга Щербинина
549

«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билет даже при опоздании на рейс Материал редакции

Но только для билетов, купленных с 16 октября 2020 года и датой вылета до 25 марта 2021 года.

9 комментариев
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«Аэрофлот» отменил плату за внесение изменений в билеты на рейсы внутри России. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Теперь бесплатно поменять билет можно будет даже при опоздании на рейс — в течение 30 минут после его отправки. Правило действует для всех билетов экономкласса, купленных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.

Для переоформления билета пассажиру надо будет обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота» по телефону.

Раньше за обмен билета после опоздания надо было заплатить 2600 рублей. Билеты, купленные по невозвратному тарифу, нельзя было обменять. В конце мая «Аэрофлот» разрешал пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без дополнительных расходов.

#новости #аэрофлот

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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9 комментариев
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Жуткий корабль

2

Это единственная хорошая новость об "Аэрофлоте".

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Аркадий Семёнов

Жуткий
5

А как же история про контрабанду товаров Apple)))))?

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Пипидастр

Жуткий
0

ещё их самолёты обычно не падают, думаю они (только) этим сильно гордятся

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Alexey Snooker

Пипидастр
0

Ага https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/06/800739-sheremetevo

Ответить

Alexey Snooker

2

Пытаются отмыться от всего говна, но этого маловато будет.

Ответить

Аркадий Семёнов

Alexey
1

Ложка мёда)

Ответить

Vadim Chuvashev

1

Совсем продажи хуевые значит

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Олег Матвеенко

0

Опоздал на 31 минуту

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Вячеслав Парамонов

0

Наконец-то хорошие новости с утра.

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