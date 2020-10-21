«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билеты по России, но только до вылета Материал редакции
Сначала сообщалось о возможности обменять билеты даже после опоздания на рейс, но оказалось, что речь идёт о 30 минутах до вылета.
«Аэрофлот» отменил плату за внесение изменений в билеты на рейсы внутри России. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
Поменять билет можно будет не позднее 30 минут до времени отправки рейса. Правило действует для всех билетов экономкласса, купленных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.
Для переоформления билета пассажиру надо будет обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота» по телефону.
Раньше за обмен билета после опоздания надо было заплатить 2600 рублей. Билеты, купленные по невозвратному тарифу, нельзя было обменять. В конце мая «Аэрофлот» разрешал пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без дополнительных расходов.
В первоначальной версии пресс-релиза компании говорилось, что обменять билеты можно будет и в течение 30 минут после вылета рейса. Позже «Аэрофлот» уточнил, что это не так. Редакция внесла изменения в материал.
Пытаются отмыться от всего говна, но этого маловато будет.
Совсем продажи хуевые значит
Алоэ, редакторы, вы саму новость на сайте Аэрофлота почитайте. Ничего там про опоздание не говорится, за полчаса до вылета, не позже
Теперь в тексте опубликованного утром пресс-релиза изменена формулировка:
«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете.
Крутятся как могут