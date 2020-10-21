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Ольга Щербинина
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«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билеты по России, но только до вылета Материал редакции

Сначала сообщалось о возможности обменять билеты даже после опоздания на рейс, но оказалось, что речь идёт о 30 минутах до вылета.

18 комментариев
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«Аэрофлот» отменил плату за внесение изменений в билеты на рейсы внутри России. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Поменять билет можно будет не позднее 30 минут до времени отправки рейса. Правило действует для всех билетов экономкласса, купленных с 16 октября 2020 года, с датой вылета до 25 марта 2021 года включительно.

Для переоформления билета пассажиру надо будет обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота» по телефону.

Раньше за обмен билета после опоздания надо было заплатить 2600 рублей. Билеты, купленные по невозвратному тарифу, нельзя было обменять. В конце мая «Аэрофлот» разрешал пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без дополнительных расходов.

В первоначальной версии пресс-релиза компании говорилось, что обменять билеты можно будет и в течение 30 минут после вылета рейса. Позже «Аэрофлот» уточнил, что это не так. Редакция внесла изменения в материал.

#новости #аэрофлот

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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18 комментариев
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Жуткий корабль

8

Это единственная хорошая новость об "Аэрофлоте".

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Аркадий Семёнов

Жуткий
5

А как же история про контрабанду товаров Apple)))))?

Ответить

Пипидастр

Жуткий
0

ещё их самолёты обычно не падают, думаю они (только) этим сильно гордятся

Ответить

Alexey Snooker

Пипидастр
1

Ага https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/06/800739-sheremetevo

Ответить

Василий Соловьёв

Пипидастр
0

Ну это как бы главный плюс)

Ответить

Alexey Snooker

3

Пытаются отмыться от всего говна, но этого маловато будет.

Ответить

Аркадий Семёнов

Alexey
2

Ложка мёда)

Ответить

Vadim Chuvashev

2

Совсем продажи хуевые значит

Ответить

German Times

Vadim
1

https://www.rbc.ru/business/12/10/2020/5f83ea519a79474eba3f424b

Ответить

Danil Kuznetsov

1

Алоэ, редакторы, вы саму новость на сайте Аэрофлота почитайте. Ничего там про опоздание не говорится, за полчаса до вылета, не позже 

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Ольга Щербинина

Danil
0

Мы читали

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Олег Матвеенко

0

Опоздал на 31 минуту

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Вячеслав Парамонов

0

Наконец-то хорошие новости с утра.

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Maksim Derkach

0

Теперь в тексте опубликованного утром пресс-релиза изменена формулировка:

«Внесение изменений в условия договора воздушной перевозки пассажира без взимания платы возможно при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета при обращении не позднее 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете.

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Ольга Щербинина

Maksim
0

Уже поправлено

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Maxim Semenov

0

Крутятся как могут

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Алексей Каховский

Maxim
0

Есть идея лучше 

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Благополучный Кирилл

0

 В первоначальной версии пресс-релиза компании говорилось, что обменять билеты можно будет и в течение 30 минут после вылета рейса. Позже «Аэрофлот» уточнил, что это не так. Редакция внесла изменения в материал.

Как обычно аэрофлот обосрался. 

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