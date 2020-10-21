Госдума поддержала запрет судьям КС критиковать его решения и публиковать особое мнение Материал редакции
Депутаты также поддержали поправку о назначении главы и замглавы КС не из числа его судей.
Госдума поддержала поправку, которая запрещает судьям Конституционного суда РФ критиковать его решения. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект Владимира Путина о Конституционном суде Госдума приняла во втором чтении. Отдельно вынесли на голосование и приняли поправку, которая запрещает судьям ВС в печатных изданиях, СМИ, самостоятельно распространяемых текстах, интернете и выступлениях «высказывать своё мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в КС РФ либо изучается или принят к рассмотрению, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения КС РФ».
В документе также указано, что судья ВС, не согласный с решением, может письменно изложить своё особое мнение по этому вопросу, которое он «не вправе обнародовать или публично на него ссылаться». Особое мнение или мнение судьи лишь приобщается к протоколу заседания КС.
Один из авторов поправок, сенатор Андрей Клишас, рассказал, что в настоящий момент особое мнение судей зачастую воспринимается общественностью как позиция самого КС, а это «влечёт за собой неправильную интерпретацию его решений».
Депутаты Госдумы также приняли поправку, по которой которой председатель КС и его заместитель избираются не обязательно из числа судей КС. Законопроект сократит до 11 человек и численность состава КС (сейчас — 19 при фактическом составе в 13 человек).
Конституционный суд РСФСР был создан в 1991 году законом «О конституционном суде». Этот закон разрешает судьям, которые не согласны, с решением коллег, высказывать своё особое мнение. С 1991 по 2017 год конституционные судьи воспользовались этим правом 360 раз:
- Судья Анатолий Кононов в особых мнениях не согласился с решением КС по делу ЮКОСа и его владельца Михаила Ходорковского;
- В 2017 году судьи Владимир Ярославцев и Константин Арановский выступили против решения КС не выплачивать акционерам ЮКОСа присуждённую Европейским судом по правам человека компенсацию в 1,9 миллиарда евро;
- В феврале 2020 года стало известно, что судья КС Константин Арановский в особом мнении назвал СССР «незаконно созданным государством» и призвал не считать Россию правопреемницей.
Юрист международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев предположил, что в администрации президента РФ заметили, как «несогласные» с мнением большинства по разным вопросами судьи КС Морщакова, Аметистов, Кононов, Ярославцев и Арановский после публикаций особых мнений «начинали пользоваться повышенным уважением в обществе и в профессии — вероятно, большим, чем Зорькин [глава КС РФ]».
Жуткий корабль
Для этого есть TJ.
В феврале 2020 года стало известно, что судья КС Константин Арановский в особом мнении назвал СССР «незаконно созданным государством»
Таких сразу на урановые рудники пожизненно
Мне больше интересно другое — незаконно созданным по законам какого государства?
А почему именно англо?
Тут, полагаю, речь про это:
ВСЁ РАДИ ВАС ГРАЖДАНЕ
РАДИ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Р А Д И Д И Т Е Й!!!!!
(В развитых странах на месте детей были бы конечно негры, педерасты и прочий феминизм. И наше и "развитое" не имеет ничего общего с улучшением жизни общества)
Незначительный кран
Р А Д И Д И Т Е Й!!!!!
Всё верно, ради них.
https://www.znak.com/2020-10-13/syn_patrusheva_stal_sovladelcem_krupnogo_morskogo_podryadchika_gazproma_i_rosnefti
Совок наносит ответный удар! Кто-нибудь удивится если в скором времени начнётся новый парад суверенитетов? Я лично не особо удивлюсь. Ничему этих дураков история не учит.