Депутаты также поддержали поправку о назначении главы и замглавы КС не из числа его судей.

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Госдума поддержала поправку, которая запрещает судьям Конституционного суда РФ критиковать его решения. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект Владимира Путина о Конституционном суде Госдума приняла во втором чтении. Отдельно вынесли на голосование и приняли поправку, которая запрещает судьям ВС в печатных изданиях, СМИ, самостоятельно распространяемых текстах, интернете и выступлениях «высказывать своё мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в КС РФ либо изучается или принят к рассмотрению, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения КС РФ ».

В документе также указано, что судья ВС, не согласный с решением, может письменно изложить своё особое мнение по этому вопросу, которое он « не вправе обнародовать или публично на него ссылаться ». Особое мнение или мнение судьи лишь приобщается к протоколу заседания КС.

Один из авторов поправок, сенатор Андрей Клишас, рассказал, что в настоящий момент особое мнение судей зачастую воспринимается общественностью как позиция самого КС, а это «влечёт за собой неправильную интерпретацию его решений».

С учётом того, что КС является высшим судебным органом, публичная критика судьями КС его решений по сути направлена на подрыв авторитета судебной власти, института конституционного судебного контроля как одного из средств защиты конституционных прав граждан. Андрей Клишас сенатор, автор поправок

Депутаты Госдумы также приняли поправку, по которой которой председатель КС и его заместитель избираются не обязательно из числа судей КС. Законопроект сократит до 11 человек и численность состава КС (сейчас — 19 при фактическом составе в 13 человек).

Конституционный суд РСФСР был создан в 1991 году законом «О конституционном суде». Этот закон разрешает судьям, которые не согласны, с решением коллег, высказывать своё особое мнение. С 1991 по 2017 год конституционные судьи воспользовались этим правом 360 раз:

Судья Анатолий Кононов в особых мнениях не согласился с решением КС по делу ЮКОСа и его владельца Михаила Ходорковского;

В 2017 году судьи Владимир Ярославцев и Константин Арановский выступили против решения КС не выплачивать акционерам ЮКОСа присуждённую Европейским судом по правам человека компенсацию в 1,9 миллиарда евро;

В феврале 2020 года стало известно, что судья КС Константин Арановский в особом мнении назвал СССР «незаконно созданным государством» и призвал не считать Россию правопреемницей.



Юрист международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев предположил, что в администрации президента РФ заметили, как «несогласные» с мнением большинства по разным вопросами судьи КС Морщакова, Аметистов, Кононов, Ярославцев и Арановский после публикаций особых мнений «начинали пользоваться повышенным уважением в обществе и в профессии — вероятно, большим, чем Зорькин [глава КС РФ]».