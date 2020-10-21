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Артём Мазанов
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Госдума поддержала запрет судьям КС критиковать его решения и публиковать особое мнение Материал редакции

Депутаты также поддержали поправку о назначении главы и замглавы КС не из числа его судей.

29 комментариев
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Госдума поддержала поправку, которая запрещает судьям Конституционного суда РФ критиковать его решения. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект Владимира Путина о Конституционном суде Госдума приняла во втором чтении. Отдельно вынесли на голосование и приняли поправку, которая запрещает судьям ВС в печатных изданиях, СМИ, самостоятельно распространяемых текстах, интернете и выступлениях «высказывать своё мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в КС РФ либо изучается или принят к рассмотрению, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения КС РФ».

В документе также указано, что судья ВС, не согласный с решением, может письменно изложить своё особое мнение по этому вопросу, которое он «не вправе обнародовать или публично на него ссылаться». Особое мнение или мнение судьи лишь приобщается к протоколу заседания КС.

Один из авторов поправок, сенатор Андрей Клишас, рассказал, что в настоящий момент особое мнение судей зачастую воспринимается общественностью как позиция самого КС, а это «влечёт за собой неправильную интерпретацию его решений».

С учётом того, что КС является высшим судебным органом, публичная критика судьями КС его решений по сути направлена на подрыв авторитета судебной власти, института конституционного судебного контроля как одного из средств защиты конституционных прав граждан.

Андрей Клишас
сенатор, автор поправок

Депутаты Госдумы также приняли поправку, по которой которой председатель КС и его заместитель избираются не обязательно из числа судей КС. Законопроект сократит до 11 человек и численность состава КС (сейчас — 19 при фактическом составе в 13 человек).

Конституционный суд РСФСР был создан в 1991 году законом «О конституционном суде». Этот закон разрешает судьям, которые не согласны, с решением коллег, высказывать своё особое мнение. С 1991 по 2017 год конституционные судьи воспользовались этим правом 360 раз:

  • Судья Анатолий Кононов в особых мнениях не согласился с решением КС по делу ЮКОСа и его владельца Михаила Ходорковского;
  • В 2017 году судьи Владимир Ярославцев и Константин Арановский выступили против решения КС не выплачивать акционерам ЮКОСа присуждённую Европейским судом по правам человека компенсацию в 1,9 миллиарда евро;
  • В феврале 2020 года стало известно, что судья КС Константин Арановский в особом мнении назвал СССР «незаконно созданным государством» и призвал не считать Россию правопреемницей.

Юрист международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев предположил, что в администрации президента РФ заметили, как «несогласные» с мнением большинства по разным вопросами судьи КС Морщакова, Аметистов, Кононов, Ярославцев и Арановский после публикаций особых мнений «начинали пользоваться повышенным уважением в обществе и в профессии — вероятно, большим, чем Зорькин [глава КС РФ]».

#новости #госдума #суды

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29 комментариев
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Незначительный кран

17

Суд не место для дискуссий.

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Жуткий корабль

Незначительный
3

Для этого есть TJ.

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Пипидастр

Жуткий
3

я думал это файлообменник для дикпиков

Ответить

Жуткий корабль

Пипидастр
2

Ты путаешь TJ и личку TJ.

Ответить

Пипидастр

Жуткий
1

фух, хорошо что предупредил

Ответить

Обосранный унитаз

Незначительный
0

Все верно, за дискуссиями на тж

Ответить

FOX

Незначительный
0

гласности

Ответить

Жуткий корабль

5

"Госдума поддержала поправку, которая запрещает судьям Конституционного суда РФ критиковать его решения"

На этом всё.

Ответить

Vedmed

Жуткий
0

а до этого еще как то збс было?

Ответить

Жуткий корабль

Vedmed
3

до этого было ещё не всё, а теперь всё.

Ответить

Алексей Панкратов

Жуткий
0

Спорим, до конца 2020 еще пару раз "все" будет. 

Ответить

Жуткий корабль

Алексей
0

*плачет*

Ответить

Тяжкий калькулятор

3

публичная критика судьями КС его решений по сути направлена на подрыв авторитета судебной власти

что ж за авторитет-то такой у нашего всего государственного, что он так легко рвётся с критики

Ответить

KSA

1

 В феврале 2020 года стало известно, что судья КС Константин Арановский в особом мнении назвал СССР «незаконно созданным государством»

Таких сразу на урановые рудники пожизненно

Ответить

Славой Жижек

KSA
1

Мне больше интересно другое — незаконно созданным по законам какого государства?

Ответить

Положительный микроскоп

1

Ну так то у нас структура права такая🤷‍♀️😄 мы же не англосаксы  
Но выглядит все равно смешно

Ответить

пепси

Положительный
0

А почему именно англо?

Ответить

Славой Жижек

пепси
2

Тут, полагаю, речь про это:

Англосаксонская правовая семья
Англосаксонская правовая семья (нем. Angelsächsischer Rechtskreis), или англо-американская…
ru.wikipedia.org
Ответить

Положительный микроскоп

Славой
0

Ес 

Ответить

Mezzo Deesa

0

ВСЁ РАДИ ВАС ГРАЖДАНЕ
РАДИ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Р А Д И  Д И Т Е Й!!!!!

(В развитых странах на месте детей были бы конечно негры, педерасты и прочий феминизм. И наше и "развитое" не имеет ничего общего с улучшением жизни общества)

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Незначительный кран

Mezzo
0

Р А Д И Д И Т Е Й!!!!!

Всё верно, ради них.
https://www.znak.com/2020-10-13/syn_patrusheva_stal_sovladelcem_krupnogo_morskogo_podryadchika_gazproma_i_rosnefti

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Elijah Garrison

0

Совок наносит ответный удар! Кто-нибудь удивится если в скором времени начнётся новый парад суверенитетов? Я лично не особо удивлюсь. Ничему этих дураков история не учит. 

Ответить

Вова А.

Elijah
0

по-любому, чуть что Чечня первой отскочит

Ответить

Mezzo Deesa

Вова
0

Конкретно в этом случае ты ошибаешься.

Ответить

Антон Лисин

0

Совковые судьи 

Ответить

Вова А.

0

гд: кс - не место для особого мнения
кс:

Ответить

Eugen T

0

Запретили бы уже всё, а потом нимношк разрешили 💁‍♂

Ответить

Милицейский ключ

0

после публикаций особых мнений «начинали пользоваться повышенным уважением в обществе и в профессии — вероятно, большим, чем Зорькин [глава КС РФ]».

Так вот в чем дело. Насяльника абижаицца!
Сраный цирк…

Ответить

Михаил Зеленин

0

Такая вот независимость судебной власти 

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