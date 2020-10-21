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Артём Мазанов
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В грузинском городе Зугдиди мужчина с автоматом и гранатой захватил заложников в банке Материал редакции

На место уже прибыли правоохранительные органы.

41 комментарий
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В грузинском городе Зугдиди вооружённый мужчина захватил заложников в банке. На место уже прибыли силовики, число заложников не уточняется. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным РИА «Новости», мужчина вооружён гранатой и автоматом. ТАСС передаёт данные Первого канала Общественного телевидения Грузии, по которым, в заложниках у злоумышленника находятся как клиенты отделения «Банка Грузии» так и сотрудники. О требованиях информации нет.

«Рустави 2» передаёт, что полицию успел вызвать находившийся внутри сотрудник, звуков выстрелов не было, в центре города перекрыли дороги. По данным свидетелей, внутри банка находятся около 30 человек.

Спустя некоторое время после информации о захвате банка несколько заложников вывели через крышу. Это показали в эфире телеканала.

Обновлено в 15:27: телевидение Грузии сообщило, что злоумышленник потребовал 500 тысяч долларов. Он отпустил пожилых заложников, ещё несколько человек смогли сбежать через крышу и пожарную лестницу. По данным СМИ, преступников двое, они открыли огонь при входе в банк.

#новости #грузия

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41 комментарий
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Жуткий корабль

–1

Пусть ему эту гранату в жопу засунут, а чеку вытащат.

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medox23

Жуткий
52

Так себе из вас переговорщик

Ответить

Dmitry Sursin

medox23
4

Ну если террорист скажет что то политическое - тогда он по методичке действует.

Ответить

Vladislav Sapogov

Dmitry
1

На Норд-Осте хорошо сработало

Ответить

Жуткий корабль

medox23
–1

Я просто первый день на работе и ещё не привык. Разве я что-то не так сделал? Вроде все по пунктам в методичке старался выполнять.

Ответить

Пипидастр

Жуткий
1

после этого он будет на тж как свой

Ответить

Дмитрий Чернышов

Пипидастр
0

Нечему будет взрываться и подгорать. И порваться он не сможет. Уже представляю его баттл с Орловым.

Ответить

Пипидастр

Дмитрий
0

когда нам вернут орлова?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Пипидастр
1

Надо же, аж с 16 числа не появлялся.
Ну, теперь точно - ТЖ уже не тот.

Ответить

Евгений Клочков

Жуткий
1

неожиданное продолжение анека про "попу мыль" 

Ответить

serjb

1

Какой фильм смотреть будем?

Ответить

Уютный каякер

serjb
5

Собачий полдень

Ответить

God Damn

4

«Мимино 1977г, смотреть всем!»

Ответить

Anton Antonov

3

Походу есть какой-то закрытый клуб безумцев у которых в 2020 выпускной

Ответить

Денис Кузнецов

3

Господи, да всем насрать! 

Ответить

Sergei Stenin

–1

А когда в Парагвае или Уганде захватывают, тоже такие важные новости постят?

Ответить

ユリー シャネ

Sergei
4

А Парагвай или Уганда близкая русскому человеку страна? Много ли парагвайцев и угандосов в России? Может они еще и на границе с нами обитают?

Ответить

Сергей Звезда

ユリー
1

Если есть интересная новость из Парагвая или Уганды, покажи, мы ж только за 

Ответить

Sergei Stenin

Сергей
0

Ну как только в угандийском Зажопинске захватят заложников в банке

Ответить

пiрячком по дупоньцi

Сергей
0

https://regnum.ru/news/polit/3088248.html

Президент Уганды сменил имя
Президент Уганды, чьё полное имя звучит как Йовери Кагута Мусевени, официально сменил имя, включив…
regnum.ru
Ответить

Sergei Stenin

ユリー
0

Ну мне положим, все три одинаково далеки...

Ответить

ユリー シャネ

Sergei
1

@Сергей Звезда  удаляй новость, Сергею Стенину неинтересно

Ответить

Sergei Stenin

ユリー
0

Да это на самом деле здесь никому неинтересно, так... побугагакать...

Ответить

ユリー シャネ

Sergei
0

Как будто TJ не для этого существует. 

Ответить

Семён Чебаков

Sergei
1

Ну тут сама Грузия, видимо не выдали кредит на винный погреб

Ответить

Евгений Клочков

3

Надеюсь он потребует от президента Грузии сделать стрим с geopolice (деды не вспомнят, внуки не знают) 

Ответить

Постоянный корабль

3

кайфовый и уютный городок к слову. был там по пути в Сванетию. Там поросята бегают с треугольниками на шеях.

Ответить

Интересный бокал

3
Ответить

Тяжкий калькулятор

2

хоть один захват заложников в банке за последние 20 лет прошел успешно для захватчика?

Ответить

YeezySpace

Тяжкий
0

Летом были новости, что в Берлине сразу 2 банка ограбили.

Ответить

Благополучный Кирилл

1

Если захват банка, то может помочь. 

Ответить

Обосранный унитаз

0

Хоспаде, молния-то зачем
Давайте ещё такое срочно в номер:Кошка вернулась к хозяйке через пять месяцев после разрушительного пожара
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Россиянин избил любовника жены молотком за предложение стать шведской семьей

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Роман Александров

Обосранный
1

Два мужика подрались из-за кучи говна!
Малыш нагадил больше собственного веса!
По городу летает шапка-самосранка!

Ответить

ユリー シャネ

Роман
1

Ну, две последние новости, если они реальны, я бы с охуевшим интересом прочитал бы.

Ответить

Обосранный унитаз

Роман
0

Надеюсь, пиздюк навалил в подгузник

Ответить

AZP

0

Налейте ему коньяку.

Ответить

Дмитрий Грибоедов

0

Бузову уже позвал?

Ответить

Люц Шнайдер

0
Ответить

Kir Nagirnyak

Люц
0

Так. И?

Ответить

Руслан Астратов

0

2020, ты заебал 

Ответить

Игорь Рачук

0
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