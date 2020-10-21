В грузинском городе Зугдиди мужчина с автоматом и гранатой захватил заложников в банке Материал редакции
На место уже прибыли правоохранительные органы.
В грузинском городе Зугдиди вооружённый мужчина захватил заложников в банке. На место уже прибыли силовики, число заложников не уточняется. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
По данным РИА «Новости», мужчина вооружён гранатой и автоматом. ТАСС передаёт данные Первого канала Общественного телевидения Грузии, по которым, в заложниках у злоумышленника находятся как клиенты отделения «Банка Грузии» так и сотрудники. О требованиях информации нет.
«Рустави 2» передаёт, что полицию успел вызвать находившийся внутри сотрудник, звуков выстрелов не было, в центре города перекрыли дороги. По данным свидетелей, внутри банка находятся около 30 человек.
Спустя некоторое время после информации о захвате банка несколько заложников вывели через крышу. Это показали в эфире телеканала.
Обновлено в 15:27: телевидение Грузии сообщило, что злоумышленник потребовал 500 тысяч долларов. Он отпустил пожилых заложников, ещё несколько человек смогли сбежать через крышу и пожарную лестницу. По данным СМИ, преступников двое, они открыли огонь при входе в банк.
Ну если террорист скажет что то политическое - тогда он по методичке действует.
Жуткий корабль
Я просто первый день на работе и ещё не привык. Разве я что-то не так сделал? Вроде все по пунктам в методичке старался выполнять.
Нечему будет взрываться и подгорать. И порваться он не сможет. Уже представляю его баттл с Орловым.
Надо же, аж с 16 числа не появлялся.
Ну, теперь точно - ТЖ уже не тот.
А когда в Парагвае или Уганде захватывают, тоже такие важные новости постят?
Если есть интересная новость из Парагвая или Уганды, покажи, мы ж только за
Ну мне положим, все три одинаково далеки...
@Сергей Звезда удаляй новость, Сергею Стенину неинтересно
Да это на самом деле здесь никому неинтересно, так... побугагакать...
Надеюсь он потребует от президента Грузии сделать стрим с geopolice (деды не вспомнят, внуки не знают)
Хоспаде, молния-то зачем
Давайте ещё такое срочно в номер:Кошка вернулась к хозяйке через пять месяцев после разрушительного пожара
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