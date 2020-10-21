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Ольга Щербинина
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«Твоим близким понравится кутья»: в Благовещенске разместили рекламу, пугающую смертью в случае отказа от ношения масок Материал редакции

В мэрии посчитали такую рекламу уместной.

49 комментариев
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Фото amur.life

В Благовещенске на баннерах появилась социальная реклама, угрожающая смертью, если люди не будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом пишет сайт «Полезный портал 2x2».

На одном из таких баннеров написано: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», на другом в качестве альтернативы социальной дистанции изображены могилы.

Фото amur.life

Мнения жителей города по поводу рекламы разделились. Одни считают её слишком циничной и чернушной, другие отмечают, что она отвечает современным реалиям. «Может, плохо выразили мысль, зато доступно и достигли главной цели рекламы — на нее обратили внимание. Я бы ещё жёстче сделала», — заявила одна из горожанок.

Mash

В администрации Благовещенская рассказали, что с предложением разместить социальную рекламу о коронавирусе к ним обратился арендатор рекламных носителей. Мэр города согласовал эти изображения.

«Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске — очень серьёзная. Количество заболевших растёт, регистрируются летальные случаи. Соблюдение масочного режима в общественных местах, в закрытых помещениях и социальная дистанция сейчас являются главными профилактическими мерами, которые мы должны соблюдать для того, чтобы не допустить распространения инфекции и избежать введения новых ограничительных режимов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

#новости #регионы #карантинвроссии

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49 комментариев
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Довольный алмаз

12

Всё по фактам.

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Blahblah Pooh

Довольный
1

Не по фактам. Маска спасает (на самом деле почти нет, но щас не об этом) окружающих, если ты болен, а не тебя. Так что надо вешать рекламу «Не нравится носить маску? И соседи не нравятся? Так и делай»

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Пётр Дерябин

Blahblah
2

Да. Тогда получается, что маски наиболее эффективны для всех если их носит большее количество людей. На то и реклама

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Вова А.

Blahblah
0

Моделирование показывает, что при дистанции 1,5-2 метра, если нос и рот норм маской прикрыты, то вероятность уменьшается. Дело же не в самом вирусе, он же не летает чисто один такой в воздухе, это всегда либо аэрозоль, либо микрокапли слюны, а это уже другие размеры и любая преграда так или иначе способствует оседанию на ней взвеси. Например:

Ответить

Виталий Лановой

Довольный
0

А я люблю кутью с компотиком из сухофруктов.

Ответить

Довольный алмаз

Виталий
3
Ответить

Виталий Лановой

Довольный
0

Черствый ты как бородинский хлебушек.

Ответить

Temp Temper

Довольный
0
Ответить

Дмитрий Чернов

–3

другие отмечают, что она отвечает современным реалиям

В современных реалиях выше шанс сдохнуть с голоду или от сердечных заболеваний (что явно не в пользу маски), чем от ковида

Ответить

Тяжкий калькулятор

Дмитрий
9

много знакомых с голоду полегло?

Ответить

Дмитрий Чернов

Тяжкий
2

У меня нет знакомых (и друзей тоже нет)

Ответить

Евгений Мартынов

Тяжкий
1

столько же, сколько и от ковида

Ответить

Тяжкий калькулятор

Евгений
0

у меня тоже 0! спасибо господу иесусу нашему христу

Ответить

Благополучный Кирилл

Дмитрий
2

В современных реалия выше шанс поехать кукухой от скуки и одиночества.

Ответить

Тяжкий калькулятор

1

что такое кутья

Ответить

Евгений Клочков

Тяжкий
5

каша такая

Кароч эту штуку на похоронах едят

Ответить

Пипидастр

Евгений
2

у нас её в основном на рождество едят. ну или я редко был на похоронах к счастью

Ответить

Ольга Щербинина

Пипидастр
1

и там, и там ее едят

Ответить

Dmitry Yashin

Пипидастр
0

Грустное у вас РОЖДЕСТВО...

Ответить

Тяжкий калькулятор

Евгений
1

ага. пиздец.

Ответить

theLastLetters

Тяжкий
1
Ответить

Тяжкий калькулятор

Тяжкий
0

ебать актуальные ребята сидят там

Ответить

Ваша Закладко

Тяжкий
1

скоро новый год

Ответить

пiрячком по дупоньцi

Тяжкий
0

Готовится трижды: в Сочельник - Богатая кутья , перед Старым Новым годом - Щедрая кутья и в канун Крещения - Голодная кутья.
Четвертый вид - Черную кутью готовят на мертвинах или поминках.

Ответить

Maksim Derkach

Тяжкий
0

Варёный рис с изюмом

Ответить

Незначительный кран

1

На воротах нового концлагеря напишут: маска делает вас свободными.

Ответить

Евгений Клочков

2

Ну все еще не догоняет даже мотивирующие картинки с пачек сижек и табака, так шо не особо и пушающе

Ответить

Жуткий корабль

1

Не носишь маски - расстреляют на месте.

Ответить

Ваша Закладко

Жуткий
0

в шешенестане так зайдет

Ответить

Солёная Капля

1

В Благовещенске явно низкий спрос на маски: никто не покупает по 20р за штуку. Ничего, реклама подстегнёт.

Ответить

Blahblah Pooh

Солёная
0

А многоразовые маски не в ходу? 

Ответить

Солёная Капля

Blahblah
0

Их надо регулярно стирать и они тоже не 5 рублей стоят. 

Ответить

Blahblah Pooh

Солёная
0

Ну так и корона, и ебанутые решения правительства с нами надолго. Рекомендую. 

Ответить

Иван Иванович

1

Маски теперь спасают от заражения?

Ответить

Тяжкий калькулятор

0

а вообще не понятно, в чем новость? какой посыл хотел передать автор? @Ольга Щербинина 

Ответить

Пипидастр

Тяжкий
1

ВЛАСТИ БЛАГОВЕЩЕНСКА УГРОЖАЮТ ЖИТЕЛЯМ СМЕРТЬЮ

Ответить

Тяжкий калькулятор

Тяжкий
0

типа, что используется табуированная тема смерти? и вроде как не совсем уместно? но ведь от ковида мрут люди, маски вроде чё-то там куда-то от чего-то чему-то препятствуют, почему в данном случае наличие отсылок к смерти на социальной рекламе - это инфоповод?

Ответить

Пипидастр

0

спасибо хоть не на бутылку

Ответить

Жуткий корабль

Пипидастр
0

Ты что-то против бутылки имеешь? Ты не TJ'шник что ли?

Ответить

Пипидастр

Жуткий
0

тжшник конечно, за орлова и двор стреляю в упор

Ответить

Жуткий корабль

Пипидастр
0

Тогда и бутылку должен любить.

Ответить

Пипидастр

Жуткий
0

может это, не надо всё-таки, а?

Ответить

Имя Фамилия

0

Когда уже все мы станем цивилизованными людьми и начнём расстреливать за неношение масок.

Ответить

Обосранный унитаз

0

Понравится малафья

Ответить

Dmitry Yashin

0

Креативненько)

Ответить

Blahblah Pooh

0

Ну можно же лучше: 
Не нравится носить маску? И это с твоим-то лицом??

Ответить

Денис Лапин

0

Боже тж оскорбилось... Вот это новости

Ответить

Eugen T

0

От победителей ковида и чуда чудестного

Ответить

Андрей Когут

–1

Фу, всегда терпеть не мог. Что может быть лучше холодного риса с фруктами

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