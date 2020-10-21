В мэрии посчитали такую рекламу уместной.

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Фото amur.life

В Благовещенске на баннерах появилась социальная реклама, угрожающая смертью, если люди не будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом пишет сайт «Полезный портал 2x2».

На одном из таких баннеров написано: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», на другом в качестве альтернативы социальной дистанции изображены могилы.

Фото amur.life

Мнения жителей города по поводу рекламы разделились. Одни считают её слишком циничной и чернушной, другие отмечают, что она отвечает современным реалиям. «Может, плохо выразили мысль, зато доступно и достигли главной цели рекламы — на нее обратили внимание. Я бы ещё жёстче сделала», — заявила одна из горожанок.

Mash

В администрации Благовещенская рассказали, что с предложением разместить социальную рекламу о коронавирусе к ним обратился арендатор рекламных носителей. Мэр города согласовал эти изображения.

«Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске — очень серьёзная. Количество заболевших растёт, регистрируются летальные случаи. Соблюдение масочного режима в общественных местах, в закрытых помещениях и социальная дистанция сейчас являются главными профилактическими мерами, которые мы должны соблюдать для того, чтобы не допустить распространения инфекции и избежать введения новых ограничительных режимов», — сообщили в пресс-службе мэрии.