«Твоим близким понравится кутья»: в Благовещенске разместили рекламу, пугающую смертью в случае отказа от ношения масок Материал редакции
В мэрии посчитали такую рекламу уместной.
В Благовещенске на баннерах появилась социальная реклама, угрожающая смертью, если люди не будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом пишет сайт «Полезный портал 2x2».
На одном из таких баннеров написано: «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», на другом в качестве альтернативы социальной дистанции изображены могилы.
Мнения жителей города по поводу рекламы разделились. Одни считают её слишком циничной и чернушной, другие отмечают, что она отвечает современным реалиям. «Может, плохо выразили мысль, зато доступно и достигли главной цели рекламы — на нее обратили внимание. Я бы ещё жёстче сделала», — заявила одна из горожанок.
В администрации Благовещенская рассказали, что с предложением разместить социальную рекламу о коронавирусе к ним обратился арендатор рекламных носителей. Мэр города согласовал эти изображения.
«Кому-то такая реклама может показаться резкой. Но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске — очень серьёзная. Количество заболевших растёт, регистрируются летальные случаи. Соблюдение масочного режима в общественных местах, в закрытых помещениях и социальная дистанция сейчас являются главными профилактическими мерами, которые мы должны соблюдать для того, чтобы не допустить распространения инфекции и избежать введения новых ограничительных режимов», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Не по фактам. Маска спасает (на самом деле почти нет, но щас не об этом) окружающих, если ты болен, а не тебя. Так что надо вешать рекламу «Не нравится носить маску? И соседи не нравятся? Так и делай»
Да. Тогда получается, что маски наиболее эффективны для всех если их носит большее количество людей. На то и реклама
Моделирование показывает, что при дистанции 1,5-2 метра, если нос и рот норм маской прикрыты, то вероятность уменьшается. Дело же не в самом вирусе, он же не летает чисто один такой в воздухе, это всегда либо аэрозоль, либо микрокапли слюны, а это уже другие размеры и любая преграда так или иначе способствует оседанию на ней взвеси. Например:
А я люблю кутью с компотиком из сухофруктов.
Довольный алмаз
другие отмечают, что она отвечает современным реалиям
В современных реалиях выше шанс сдохнуть с голоду или от сердечных заболеваний (что явно не в пользу маски), чем от ковида
Тяжкий калькулятор
много знакомых с голоду полегло?
столько же, сколько и от ковида
Благополучный Кирилл
В современных реалия выше шанс поехать кукухой от скуки и одиночества.
каша такая
Кароч эту штуку на похоронах едят
ебать актуальные ребята сидят там
Готовится трижды: в Сочельник - Богатая кутья , перед Старым Новым годом - Щедрая кутья и в канун Крещения - Голодная кутья.
Четвертый вид - Черную кутью готовят на мертвинах или поминках.
Ну все еще не догоняет даже мотивирующие картинки с пачек сижек и табака, так шо не особо и пушающе
В Благовещенске явно низкий спрос на маски: никто не покупает по 20р за штуку. Ничего, реклама подстегнёт.
А многоразовые маски не в ходу?
Их надо регулярно стирать и они тоже не 5 рублей стоят.
Ну так и корона, и ебанутые решения правительства с нами надолго. Рекомендую.
а вообще не понятно, в чем новость? какой посыл хотел передать автор? @Ольга Щербинина
типа, что используется табуированная тема смерти? и вроде как не совсем уместно? но ведь от ковида мрут люди, маски вроде чё-то там куда-то от чего-то чему-то препятствуют, почему в данном случае наличие отсылок к смерти на социальной рекламе - это инфоповод?
спасибо хоть не на бутылку
Когда уже все мы станем цивилизованными людьми и начнём расстреливать за неношение масок.