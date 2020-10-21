Из номера сняли статью о проблемах местного общества инвалидов.

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Номер газеты «Берёзовский рабочий» 21 октября вышел с пустой полосой. Вместо материала о выселении общества инвалидов из их офиса там опубликовали редакционное обращение, сообщает «Е1».

Главный редактор издания Сергей Стуков объяснил, что представитель учредителя газеты (администрации Берёзовского) потребовал заменить статью на свой вариант текста. Журналист отказался.

На этой полосе был материал журналиста «Берёзовского рабочего» Ольги Секисовой, в котором она пыталась разобраться в сути конфликта между обществом инвалидов и администрацией Берёзовского. В последний момент материал был снят уполномоченным представителем мэрии. Как мы считаем, поводом послужило упоминание в тексте некоего депутата Госдумы, который приехал в город решить проблему с переселением общества и был инициатором встречи с журналистами. Вместо уже написанного материала нам прислали «материал, написанный учредителем». Ставим его, как говорится, без купюр, без правок.

По словам Стукова, он давно считает, что председатель отделения Всероссийского общества инвалидов в Берёзовском не справляется со своими обязанностями, но за ним стоят около 400 людей с ограниченными возможностями. «Они привыкли, пусть и не все 400, собираться в просторном офисе, пить чай, обсуждать свои болячки, играть в настольный теннис, пусть даже сплетничать. Это их общность, это, может быть, их единственный канал для общения, это их пространство», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что в новом офисе такие собрания невозможны. Он называет это цинизмом. «Если вас не устраивает председатель — давайте легально его переизберём. Но не нужно рассеивать инвалидов по разным городским уголкам. Не нужно давить на СМИ, чтобы они „не вносили смуту в общество“», — добавил он.

Под «неким депутатом» в сообщении газеты подразумевается представитель партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин. Накануне он приезжал в Берёзовский и пытался помочь обществу инвалидов. «Всё потому, что Дмитрий Ионин — „мерзкий пиарщик, самовлюблённый придумщик, кремлёвский бот“ и прочая, прочая... Вообще, его имя нельзя произносить в нашем городе, а уж партийную принадлежность — тем более», — написал Стуков в фейсбуке.

Депутат считает, что из статьи можно было бы убрать его имя и «проблем бы не было, такое раньше уже было». «Но дело в том, что в статье чётко указана неправота администрации», — заявил Ионин.

В мэрии Берёзовского рассказали, что администрация предоставила обществу инвалидов помещение в 2013 году. Но с января 2017 года оно перестало платить за коммунальные услуги и накопило долгов около 200 тысяч рублей, хотя организации выдавались гранты. При этом в городе есть другие общественники, не имеющие постоянного места, но активно и успешно работающие. В связи с этим обществу предложили переехать в более скромное помещение. «Конфликт „раздувают“ уже, как нам кажется, для других целей», — заявили в администрации.