В Свердловской области муниципальная газета вышла с пустой полосой. Главный редактор обвинил мэрию в цензуре Материал редакции
Из номера сняли статью о проблемах местного общества инвалидов.
Номер газеты «Берёзовский рабочий» 21 октября вышел с пустой полосой. Вместо материала о выселении общества инвалидов из их офиса там опубликовали редакционное обращение, сообщает «Е1».
Главный редактор издания Сергей Стуков объяснил, что представитель учредителя газеты (администрации Берёзовского) потребовал заменить статью на свой вариант текста. Журналист отказался.
По словам Стукова, он давно считает, что председатель отделения Всероссийского общества инвалидов в Берёзовском не справляется со своими обязанностями, но за ним стоят около 400 людей с ограниченными возможностями. «Они привыкли, пусть и не все 400, собираться в просторном офисе, пить чай, обсуждать свои болячки, играть в настольный теннис, пусть даже сплетничать. Это их общность, это, может быть, их единственный канал для общения, это их пространство», — заявил он.
Журналист подчеркнул, что в новом офисе такие собрания невозможны. Он называет это цинизмом. «Если вас не устраивает председатель — давайте легально его переизберём. Но не нужно рассеивать инвалидов по разным городским уголкам. Не нужно давить на СМИ, чтобы они „не вносили смуту в общество“», — добавил он.
Под «неким депутатом» в сообщении газеты подразумевается представитель партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин. Накануне он приезжал в Берёзовский и пытался помочь обществу инвалидов. «Всё потому, что Дмитрий Ионин — „мерзкий пиарщик, самовлюблённый придумщик, кремлёвский бот“ и прочая, прочая... Вообще, его имя нельзя произносить в нашем городе, а уж партийную принадлежность — тем более», — написал Стуков в фейсбуке.
Депутат считает, что из статьи можно было бы убрать его имя и «проблем бы не было, такое раньше уже было». «Но дело в том, что в статье чётко указана неправота администрации», — заявил Ионин.
В мэрии Берёзовского рассказали, что администрация предоставила обществу инвалидов помещение в 2013 году. Но с января 2017 года оно перестало платить за коммунальные услуги и накопило долгов около 200 тысяч рублей, хотя организации выдавались гранты. При этом в городе есть другие общественники, не имеющие постоянного места, но активно и успешно работающие. В связи с этим обществу предложили переехать в более скромное помещение. «Конфликт „раздувают“ уже, как нам кажется, для других целей», — заявили в администрации.
У редактора есть яйца
И нет мозга.
Из того, что наёмный сотрудник, которому платит зарплату учредитель, вообразил себя борцуном за свободу слова, и после того, как ему указали на его место, закатил истерику в традициях школоло.
И опять новость про возвращение совка. Короче в пизду, не будет в этой стране нормальной жизни, принимаю первый же оффер из за границы и валю отсюда, пока эти долбоебы новый железный занавес не повесили
Какой ты чувствительный мальчик, Элайджа
он так говорит наверное после каждой подобной новости
Ну вообще, это конечно не так просто, как хотелось бы.
Я начал заниматься английским, но пока переключился на поиск работы и наявивание теории, чтобы на всякие вопросы отвечать.
Спасибо. Ну у вас там наверно другие проблемы есть, типа агрессивного и неадекватного соседа.
Чтобы не писать чушь можно было просто пойти и побежаться глазами по последним комментам. Но нахера утруждаться, лучше хуйню спизднуть.
то что я нервничаю ты видимо тоже предположил? а я просто факты констатирую
О, очередной внезапный тракторист решительно намерен съебать после прочтения новости на ТЖ
В Усть-Залупинске отключили горячую воду, пользователи TJ массово просят убежища в Европейских странах.
Не все в этой стране выбрали ту профессию, на которую ты сейчас учишься.
И опять - долбоёбский коммент абсолютно без критического осмысления фактов. Очень угораю от того, что т.н. либералы (а точнее - юные максималисты, не умеющие в комплексный анализ и логику) почему-то считают, что владелец СМИ не имеет права диктовать редакционную политику. Желаю всем таким свободолюбивым персонажам поскорее принять первый же офер из продвинутой Европы или США и поглубже заглотнуть больших хуёв, осознав, что никто ни в одном "свободном" западном СМИ не сможет опубликовать ровно нихуя из того, что не понравится владельцу СМИ.
Дмитрий вчера узнал о существовании цензуры в США и сразу решил что он умеет в комплексный анализ, и срочно объявил окружающих долбоебами. Не стану вас разочаровывать, потому что реальность вам не понравится.
Ты прав - мне крайне не нравится реальность, в которой меня окружают долбоёбы.
Секисова 😏
В России нет инвалидов как и не было инвалидов в СССР.
P.s. вот например ссылка на видео про город слепых. Туда их свозили со всего СССР. https://youtu.be/F8KpPMH3oCc
Актуальный Денис
Но там они могли нормально жить
Жуткий корабль
Это да, но их свозили туда как "мусор". Что бы скрыть тот факт, что в СССР были инвалиды.
Пруфы есть? Я думаю что хотябы одной из причин было желание помочь слепым, и поместить их в доступную среду. По меньшей мере то, что ты заявил, спорно.
Инвалиды в думе сидят, а это люди с инвалидностью
обычно администрации подобных маленьких округов - обычные бесправные люди, а главы - ничтожные сошки. местные депутаты - так и вовсе особо никто и звать их никак. но блять и эти цензуру умудряются разводить и давить на газеты.
если уж под таких прогибаться, то это уж и жить вовсе тогда не надо, так что главред красавчик молодец
Это их газета( они являются ее учредителем ). У каждого местного органа самоуправления есть своя печатная пресса, а ней по закону печататься все акты которые издает местная администрация (изменение генплана, начало отопительного периоде,итд итп).
Сняли статью из-за цензуры. Опубликовали статью о цензуре.
Как цензура пропустила статью о цензуре??