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Ольга Щербинина
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В Свердловской области муниципальная газета вышла с пустой полосой. Главный редактор обвинил мэрию в цензуре Материал редакции

Из номера сняли статью о проблемах местного общества инвалидов.

42 комментария
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Номер газеты «Берёзовский рабочий» 21 октября вышел с пустой полосой. Вместо материала о выселении общества инвалидов из их офиса там опубликовали редакционное обращение, сообщает «Е1».

Главный редактор издания Сергей Стуков объяснил, что представитель учредителя газеты (администрации Берёзовского) потребовал заменить статью на свой вариант текста. Журналист отказался.

На этой полосе был материал журналиста «Берёзовского рабочего» Ольги Секисовой, в котором она пыталась разобраться в сути конфликта между обществом инвалидов и администрацией Берёзовского. В последний момент материал был снят уполномоченным представителем мэрии. Как мы считаем, поводом послужило упоминание в тексте некоего депутата Госдумы, который приехал в город решить проблему с переселением общества и был инициатором встречи с журналистами. Вместо уже написанного материала нам прислали «материал, написанный учредителем». Ставим его, как говорится, без купюр, без правок.

По словам Стукова, он давно считает, что председатель отделения Всероссийского общества инвалидов в Берёзовском не справляется со своими обязанностями, но за ним стоят около 400 людей с ограниченными возможностями. «Они привыкли, пусть и не все 400, собираться в просторном офисе, пить чай, обсуждать свои болячки, играть в настольный теннис, пусть даже сплетничать. Это их общность, это, может быть, их единственный канал для общения, это их пространство», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что в новом офисе такие собрания невозможны. Он называет это цинизмом. «Если вас не устраивает председатель — давайте легально его переизберём. Но не нужно рассеивать инвалидов по разным городским уголкам. Не нужно давить на СМИ, чтобы они „не вносили смуту в общество“», — добавил он.

Под «неким депутатом» в сообщении газеты подразумевается представитель партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин. Накануне он приезжал в Берёзовский и пытался помочь обществу инвалидов. «Всё потому, что Дмитрий Ионин — „мерзкий пиарщик, самовлюблённый придумщик, кремлёвский бот“ и прочая, прочая... Вообще, его имя нельзя произносить в нашем городе, а уж партийную принадлежность — тем более», — написал Стуков в фейсбуке.

Депутат считает, что из статьи можно было бы убрать его имя и «проблем бы не было, такое раньше уже было». «Но дело в том, что в статье чётко указана неправота администрации», — заявил Ионин.

В мэрии Берёзовского рассказали, что администрация предоставила обществу инвалидов помещение в 2013 году. Но с января 2017 года оно перестало платить за коммунальные услуги и накопило долгов около 200 тысяч рублей, хотя организации выдавались гранты. При этом в городе есть другие общественники, не имеющие постоянного места, но активно и успешно работающие. В связи с этим обществу предложили переехать в более скромное помещение. «Конфликт „раздувают“ уже, как нам кажется, для других целей», — заявили в администрации.

#новости #медиа #инвалиды

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Stas Kartuzov

31

У редактора есть яйца

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Dmitry Yashin

Stas
–1

И нет мозга.

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So Dope

Dmitry
1

Интересно исходя из чего ты сделал такой вывод

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Dmitry Yashin

So
0

Из того, что наёмный сотрудник, которому платит зарплату учредитель, вообразил себя борцуном за свободу слова, и после того, как ему указали на его место, закатил истерику в традициях школоло.

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Elijah Garrison

21

И опять новость про возвращение совка. Короче в пизду, не будет в этой стране нормальной жизни, принимаю первый же оффер из за границы и валю отсюда, пока эти долбоебы новый железный занавес не повесили

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alexferman

Elijah
0

Какой ты чувствительный мальчик, Элайджа

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Пипидастр

alexferman
6

он так говорит наверное после каждой подобной новости

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Дмитрий Чернышов

Пипидастр
2

Ну вообще, это конечно не так просто, как хотелось бы.
Я начал заниматься английским, но пока переключился на поиск работы и наявивание теории, чтобы на всякие вопросы отвечать. 

Ответить

Пипидастр

Дмитрий
3

удачи тебе в этом всём. я бы из россии попытался свалить, в украине совок не так ощутим

Ответить

Дмитрий Чернышов

Пипидас…
3

Спасибо. Ну у вас там наверно другие проблемы есть, типа агрессивного и неадекватного соседа.

Ответить

Пипидастр

Дмитрий
3

такой сосед есть, но украине и во внутренней политике разобраться не помешало бы

Ответить

Elijah Garrison

Пипидастр
1

Чтобы не писать чушь можно было просто пойти и побежаться глазами по последним комментам. Но нахера утруждаться, лучше хуйню спизднуть.

Ответить

Пипидастр

Elijah
3

наверное

я ж предположил, чо ты правда нервничаешь

Ответить

Elijah Garrison

Пипидас…
2

то что я нервничаю ты видимо тоже предположил? а я просто факты констатирую

Ответить

Пипидастр

Elijah
2

не будет в этой стране нормальной жизни

я предполагаю, а ты вообще будущее предсказываешь. хотя в твоём порыве я тебя поддерживаю

Ответить

A big purple banana 🍆

Elijah
2

О, очередной внезапный тракторист решительно намерен съебать после прочтения новости на ТЖ

Ответить

Максим Энкель

A
2

В Усть-Залупинске отключили горячую воду, пользователи TJ массово просят убежища в Европейских странах.

Ответить

Elijah Garrison

A
0

Не все в этой стране выбрали ту профессию, на которую ты сейчас учишься.

Ответить

Dmitry Yashin

Elijah
2

И опять - долбоёбский коммент абсолютно без критического осмысления фактов. Очень угораю от того, что т.н. либералы (а точнее - юные максималисты, не умеющие в комплексный анализ и логику) почему-то считают, что владелец СМИ не имеет права диктовать редакционную политику. Желаю всем таким свободолюбивым персонажам поскорее принять первый же офер из продвинутой Европы или США и поглубже заглотнуть больших хуёв, осознав, что никто ни в одном "свободном" западном СМИ не сможет опубликовать ровно нихуя из того, что не понравится владельцу СМИ. 

Ответить

Elijah Garrison

Dmitry
–1

Дмитрий вчера узнал о существовании цензуры в США и сразу решил что он умеет в комплексный анализ, и срочно объявил окружающих долбоебами. Не стану вас разочаровывать, потому что реальность вам не понравится.

Ответить

Dmitry Yashin

Elijah
0

Ты прав - мне крайне не нравится реальность, в которой меня окружают долбоёбы.

Ответить

Elijah Garrison

Dmitry
0

Если от всех воняет говном, то может это ты просто обосрался?

Ответить

Просто Тимуррр

10

Секисова 😏

Ответить

Оборонный мангал

Просто
9
Ответить

Жуткий корабль

10

В России нет инвалидов как и не было инвалидов в СССР.

P.s. вот например ссылка на видео про город слепых. Туда их свозили со всего СССР. https://youtu.be/F8KpPMH3oCc

Ответить

Актуальный Денис

Жуткий
3

Но там они могли нормально жить

Ответить

Жуткий корабль

Актуальный
1

Это да, но их свозили туда как "мусор". Что бы скрыть тот факт, что в СССР были инвалиды.

Ответить

joseph joestar

Жуткий
2

Пруфы есть? Я думаю что хотябы одной из причин было желание помочь слепым, и поместить их в доступную среду. По меньшей мере то, что ты заявил, спорно.

Ответить

Егор Харитонов

4

Эффект Барбары Стрейзанд

Ответить

Крафтовый компот

3

Инвалиды в думе сидят, а это люди с инвалидностью

Ответить

Михаил Мятный

Крафтовый
1

Я один не вижу разницы? 

Ответить

Пипидастр

Крафтовый
0

я обычно не замечаю билборды, но недавно увидел один с посылом "не инвалиды, а люди с инвалидностью". это в украине

Ответить

Крафтовый компот

Пипидастр
0

Я хохол, поэтому и пригорело с формулировки)

Ответить

Тяжкий калькулятор

0

обычно администрации подобных маленьких округов - обычные бесправные люди, а главы - ничтожные сошки. местные депутаты - так и вовсе особо никто и звать их никак. но блять и эти цензуру умудряются разводить и давить на газеты.
если уж под таких прогибаться, то это уж и жить вовсе тогда не надо, так что главред красавчик молодец

Ответить

Alexander Golovnin

Тяжкий
1

Это их газета( они являются ее учредителем ). У каждого местного органа самоуправления есть своя печатная пресса, а ней по закону печататься все акты которые издает местная администрация (изменение генплана, начало отопительного периоде,итд итп).

Ответить

Тяжкий калькулятор

Alexander
0

ну тогда главред вообще бессмертный видимо

Ответить

Маленький глобус

0

Кто-то ещё газеты читает? Надо было заводить буйный телеграм-канал и писать новости по беспределу.

Ответить

Максим Шпилёв

Маленький
0
Ответить

Уютный каякер

0

Как будто прочитал сценарий пилотной серии довольно смешного ситкома.

Ответить

Kubig

0

А известно за кого агитировали в этой газете перед выборами?

Ответить

Максим Шпилёв

0

Сняли статью из-за цензуры. Опубликовали статью о цензуре.
Как цензура пропустила статью о цензуре??

Ответить

ユリー シャネ

–1

Цензура? В России? Да не может быть

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