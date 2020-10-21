PayPal разрешит пользователям из США покупать, хранить, продавать криптовалюту и расплачиваться ей Материал редакции
В первой половине 2021 года сервис станет доступным и в других странах.
Платёжный оператор PayPal разрешит пользователям проводить операции с криптовалютой: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Об этом сообщается на его сайте.
PayPal рассказал, что получил первую лицензию на работу с криптовалютами, выданную Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). В ближайшие недели оператор позволит клиентам из США покупать, продавать и хранить криптовалюты. В 2021 году американские пользователи смогут использовать криптовалюту для покупок в 26 миллионах торговых точек. Хранение криптовалюты будет бесплатным, до 31 декабря PayPal также не планирует брать комиссию при её покупке и продаже.
Сервис станет доступным в других странах в первой половине 2021 года, тогда же компания разрешит проводить операции с цифровыми валютами пользователям мобильного платёжного сервиса Venmo, который принадлежит PayPal. Платежи в криптовалюте на PayPal будут производиться с использованием фиатных валют (например, доллар США — прим. TJ) по их курсу на момент операции. Таким образом, продавцы не будут получать платежи в криптовалюте.
Главный исполнительный директор PayPal Дэниел Шульман выразил надежду, что появление этой функции ускорит процесс признания криптовалюты обществом. «Переход к цифровым формам валют неизбежен», — считает он.
С 1 января 2021 года в России вступает в силу закон, по которому криптовалюты признаются платёжным средством и средством инвестиций, но оплачивать ими товары и услуги нельзя.
Ага. Щас бы Крипту хранить на ПП, который обожает от нехуй делать аккаунты замораживать.
Щас бы где угодно крипту хранить кроме холодных кошельков
Код, записанный на бумаге. И никто не украдет. Главное, не потерять.
Код на бумажке это значит, что твой кошелек в протоколе ERC20 записан. Ломанут протокол вместе с твоим кошельком, удачи, храни
Типа такой вот дрисни. Можно самому организовать такой из флешки, в интернете полно гайдов. Только если флешка сломается, винить будет некого.
Оранжевый хичхакер
Я это прекрасно понимаю, что они хотели свои новые, а эти уже с существующими. Но смысл то тот же
Если бы они просто ввели битки у себя, то никто бы им ничего не сказал наверно, хотя кто его знает.
Оранжевый хичхакер
В чём смысл? Я вообще не понимаю. Крипту телеги или Фейсбука ещё как то реально можно было регулировать и давить на большие компании. А эфир и биткоин ну прямо такое. Помогают легализовать наркобарыгам бабки?
Главный исполнительный директор PayPal Дэниел Шульман выразил надежду, что появление этой функции ускорит процесс признания криптовалюты обществом. «Переход к цифровым формам валют неизбежен», — считает он.
Платежи в криптовалюте на PayPal будут производиться с использованием фиатных валют (например, доллар США — прим. TJ) по их курсу на момент операции. Таким образом, продавцы не будут получать платежи в криптовалюте
будущее хуе-мое
заработают с лохов тупо на конвертации
Для граждан США (возможно и для резидентов США, например, кто владеет Грин-картой по любым причинам) крипта - это ценные бумаги, и это такой геморрой, что лучше не связываться. 31 статья чего-то там. Желаю, чтобы на комиссию подали в суд. Если против, то против до конца, а не двойные стандарты.
Биткойн – ценная бумага? Учите мат.часть
Ну, если открытый и приват- код записать на бумаге, то получится ценная.
PayPal разрешит пользователям из США покупать, хранить, продавать криповалюту
криповалюту
Звучит криповато. Предлагаю называть так деньги, отложенные на похороны.