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Артём Мазанов
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PayPal разрешит пользователям из США покупать, хранить, продавать криптовалюту и расплачиваться ей Материал редакции

В первой половине 2021 года сервис станет доступным и в других странах.

20 комментариев
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Платёжный оператор PayPal разрешит пользователям проводить операции с криптовалютой: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin. Об этом сообщается на его сайте.

PayPal рассказал, что получил первую лицензию на работу с криптовалютами, выданную Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). В ближайшие недели оператор позволит клиентам из США покупать, продавать и хранить криптовалюты. В 2021 году американские пользователи смогут использовать криптовалюту для покупок в 26 миллионах торговых точек. Хранение криптовалюты будет бесплатным, до 31 декабря PayPal также не планирует брать комиссию при её покупке и продаже.

Сервис станет доступным в других странах в первой половине 2021 года, тогда же компания разрешит проводить операции с цифровыми валютами пользователям мобильного платёжного сервиса Venmo, который принадлежит PayPal. Платежи в криптовалюте на PayPal будут производиться с использованием фиатных валют (например, доллар США — прим. TJ) по их курсу на момент операции. Таким образом, продавцы не будут получать платежи в криптовалюте.

Главный исполнительный директор PayPal Дэниел Шульман выразил надежду, что появление этой функции ускорит процесс признания криптовалюты обществом. «Переход к цифровым формам валют неизбежен», — считает он.

С 1 января 2021 года в России вступает в силу закон, по которому криптовалюты признаются платёжным средством и средством инвестиций, но оплачивать ими товары и услуги нельзя.

#новости #paypal #криптовалюты

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20 комментариев
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Саша Ринцлер

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Ага. Щас бы Крипту хранить на ПП, который обожает от нехуй делать аккаунты замораживать.

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Артур Логвинов

Саша
2

Щас бы где угодно крипту хранить кроме холодных кошельков

Ответить

New

Артур
0

А что такое холодные кошельки?

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Евгений Малышев

New
0

Код, записанный на бумаге. И никто не украдет. Главное, не потерять.

Ответить

Артур Логвинов

Евгений
1

Код на бумажке это значит, что твой кошелек в протоколе ERC20 записан. Ломанут протокол вместе с твоим кошельком, удачи, храни

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Артур Логвинов

New
0

Типа такой вот дрисни. Можно самому организовать такой из флешки, в интернете полно гайдов. Только если флешка сломается, винить будет некого.

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Евгений Малышев

Артур
0

На холодных и нужно хрпнить.

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Оранжевый хичхакер

1

Лол. Что это за хуйня? Типо телеге нельзя, Фейсбуку нельзя, а этим можно. Топовая клоунада

Ответить

Пипидастр

Оранжевый
4

так телеграм и фейсбук вроде хотели собственную криптовалюту выпустить, "это другое"

Ответить

Оранжевый хичхакер

Пипидастр
0

Я это прекрасно понимаю, что они хотели свои новые, а эти уже с существующими. Но смысл то тот же

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Владимир Филатов

Оранжевый
0

Если бы они просто ввели битки у себя, то никто бы им ничего не сказал наверно, хотя кто его знает.

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Оранжевый хичхакер

Владимир
2

В чём смысл? Я вообще не понимаю. Крипту телеги или Фейсбука ещё как то реально можно было регулировать и давить на большие компании. А эфир и биткоин ну прямо такое. Помогают легализовать наркобарыгам бабки?

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byron

Оранжев…
7

Пэйпал это жуткая "государственная" структура, они очень четко с налоговой работают, сами отправляют выписки, у них очень жесткие анти-фрауд механизмы и ограничения. Если они управляют криптой - это уже не крипта, а просто как и любая другая валюта

Ответить

Владимир Филатов

Оранжев…
0

Не знаю, не знаю

Ответить

Даниэль Фельдман

2

PayPal:
параша >>> криптопараша

Ответить

Уютный каякер

1

Главный исполнительный директор PayPal Дэниел Шульман выразил надежду, что появление этой функции ускорит процесс признания криптовалюты обществом. «Переход к цифровым формам валют неизбежен», — считает он.

Платежи в криптовалюте на PayPal будут производиться с использованием фиатных валют (например, доллар США — прим. TJ) по их курсу на момент операции. Таким образом, продавцы не будут получать платежи в криптовалюте

будущее хуе-мое

заработают с лохов тупо на конвертации

Ответить

Профессиональный Филипп

1

Для граждан США (возможно и для резидентов США, например, кто владеет Грин-картой по любым причинам) крипта - это ценные бумаги, и это такой геморрой, что лучше не связываться. 31 статья чего-то там. Желаю, чтобы на комиссию подали в суд. Если против, то против до конца, а не двойные стандарты.

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Universe

Профессиональный
0

Биткойн – ценная бумага? Учите мат.часть

Ответить

Евгений Малышев

Universe
0

Ну, если открытый и приват- код записать на бумаге, то получится ценная.

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Романелло Кивогенс

0

PayPal разрешит пользователям из США покупать, хранить, продавать криповалюту

 криповалюту

Звучит криповато. Предлагаю называть так деньги, отложенные на похороны.

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