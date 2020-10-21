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Артём Мазанов
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Чехия стала второй страной ЕС, которая повторно объявила локдаун из-за коронавируса Материал редакции

Жителям страны разрешили покидать свои дома только для похода на работу, ко врачу или за продуктами и товарами первой необходимости.

7 комментариев
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Чехия стала второй страной Евросоюза, которая из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 повторно объявила общенациональный локдаун. Об этом пишет DW.

С 22 октября на территории страны вводится ряд ограничений:

  • Из дома можно выходить только на работу, ко врачу, в магазины за продуктами и товарами первой необходимости. Прогулки в парках разрешены;
  • Число социальных контактов следует сократить до «необходимого минимума»;
  • Совершать поездки можно только в неотложных случаях;
  • Гостиницы и пансионы не смогут принимать туристов;
  • В крупных торговых центрах можно будет посетить только продуктовые, а также хозяйственные и парфюмерные магазины;
  • Рестораны и кафе смогут продавать еду только на вынос.

Правительство уточнило, что временно закрывающиеся отрасли получат государственную финансовую помощь. Ранее в стране закрылись театры, концертные залы, бассейны, сауны, фитнес-центры и массажные салоны. Граждан обязали носить маски даже на улице. 20 октября в Чехии выявили рекордные 11 984 новых случаев заражения Covid-19. Общее число заражённых почти достигло 194 тысячи.

Первой страной ЕС, объявившей повторной локдаун из-за Covid-19 стала Ирландия: с 21 октября жителей страны обязаны оставаться в пределах пяти километров от своих домов, кроме случаев крайней необходимости. Работа заведений общественного питания и баров ограничили только продажей на вынос.

#новости #covid19

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7 комментариев
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Постоянный корабль

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остались без новых выпусков Czech Street и Public Agent :(

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Тяжкий калькулятор

3

Из дома можно выходить только на работу, ко врачу, в магазины за продуктами и товарами первой необходимости. Прогулки в парках разрешены;

звучит как обычная жизнь среднестатистического россиянина, а вовсе не локдаун

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Жуткий корабль

Тяжкий
0
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Жуткий корабль

0

А в России он не нужен. Всем все можно, но под строгим контролем (Большого Брата).

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Jakub Marona

Жуткий
0

Причём статистика (точнее график) выглядит абсолютно смешно. Боюсь представить, сколько на самом деле

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Жуткий корабль

Jakub
1

Лучше не знать, а то на улицу страшно выходить будет.

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Ivan

0

Хорошо откушивали за большим столом на мосту весной)))

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