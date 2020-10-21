Чехия стала второй страной ЕС, которая повторно объявила локдаун из-за коронавируса Материал редакции
Жителям страны разрешили покидать свои дома только для похода на работу, ко врачу или за продуктами и товарами первой необходимости.
Чехия стала второй страной Евросоюза, которая из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 повторно объявила общенациональный локдаун. Об этом пишет DW.
С 22 октября на территории страны вводится ряд ограничений:
- Из дома можно выходить только на работу, ко врачу, в магазины за продуктами и товарами первой необходимости. Прогулки в парках разрешены;
- Число социальных контактов следует сократить до «необходимого минимума»;
- Совершать поездки можно только в неотложных случаях;
- Гостиницы и пансионы не смогут принимать туристов;
- В крупных торговых центрах можно будет посетить только продуктовые, а также хозяйственные и парфюмерные магазины;
- Рестораны и кафе смогут продавать еду только на вынос.
Правительство уточнило, что временно закрывающиеся отрасли получат государственную финансовую помощь. Ранее в стране закрылись театры, концертные залы, бассейны, сауны, фитнес-центры и массажные салоны. Граждан обязали носить маски даже на улице. 20 октября в Чехии выявили рекордные 11 984 новых случаев заражения Covid-19. Общее число заражённых почти достигло 194 тысячи.
Первой страной ЕС, объявившей повторной локдаун из-за Covid-19 стала Ирландия: с 21 октября жителей страны обязаны оставаться в пределах пяти километров от своих домов, кроме случаев крайней необходимости. Работа заведений общественного питания и баров ограничили только продажей на вынос.
Причём статистика (точнее график) выглядит абсолютно смешно. Боюсь представить, сколько на самом деле