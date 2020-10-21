В фильме «Франческо» рассказали историю Хуана Карлоса Круса, который в подростковом возрасте служил в церкви и стал одной из жертв сексуального насилия со стороны священника. В 2018 году они встретились с Франциском, который, по словам Круса, заявил следующее: «Бог создал тебя таким. Бог любит тебя таким. Папа любит тебя таким, и ты можешь полюбить себя и не беспокоиться о том, что говорят люди».