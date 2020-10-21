«Они дети Божьи»: папа римский Франциск стал первым понтификом, который высказался за легализацию однополых союзов Материал редакции
Он заявил о необходимости принять законы о гражданских союзах.
Папа римский Франциск в документальном фильме «Франческо» режиссёра Евгения Афинеевского высказался за легализацию однополых союзов, став первым понтификом, который поддержал эту идею. Об этом сообщает ABC.
Понтифик заявил о необходимости принять законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить права гомосексуалов.
В фильме «Франческо» рассказали историю Хуана Карлоса Круса, который в подростковом возрасте служил в церкви и стал одной из жертв сексуального насилия со стороны священника. В 2018 году они встретились с Франциском, который, по словам Круса, заявил следующее: «Бог создал тебя таким. Бог любит тебя таким. Папа любит тебя таким, и ты можешь полюбить себя и не беспокоиться о том, что говорят люди».
Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов как альтернативу гей-бракам ещё когда был архиепископом Буэнос-Айреса. С тех пор он не выступал публично в пользу гражданских союзов в качестве папы римского. Его предшественник Бенедикт XVI называл гомосексуальность «внутренним моральным злом».
Тем временем в Библии:
"Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: ДА БУДУТ ПРЕДАНЫ СМЕРТИ, кровь их на них."
Левит гл. 20, ст. 13
"На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие."
Второзаконие гл. 22, ст. 5
У христианских клерикальчиков очень удобный финт: считать написанное в библии метафорой там где надо
Это удобный финт вообще для любых верующих у которых есть письменный канон.
Так а как доказать правоту своей веры то?)))
Обычно в таких религиях монарх или верховный жрец - посланник божий. Как он скажет так и верно будет
Всм неактуально, если книга Левит входит в Пятикнижие? Библия включает в себя Пятикнижие.
Христиане дропнули обратную совместимость с иудаизмом
Взрослый вентилятор
Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить.
от Матфея 5:17
Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
— Мф. 22:37-40
Взрослый
А если Господу Богу категорически не нравятся мужчины в женском платье?
то это проблема Господа Бога, наверное.
Взрослый
Вопрос в том, как к мужчинам в женском платье должны относиться те, кто в первую и наибольшую очередь возлюбил Господа Бога.
Взрослый
Бог выглядит как подобие человека из пылающего металла, окруженное радужным сиянием (Иезекииля 1:26-28)
То есть, как Терминатор в момент телепортации
Взрослый
Истинно говорю вам, I'll be back
136 Псалом: "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень."
Актуально прям, да?
Так Библия на то и библия, что она, априори, всегда актуальна.
"Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их; То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут к старейшинам города своего местопребывания, И скажут старейшинам города своего: "сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница"; Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти"
Тебя мама с батей часто водили на камнеубой?
Нет, но я как бы и в Иудее не жил и верующим не являюсь. А неповиновение отцу семейства - это, мягко говоря, не особо поощрялось
То есть сейчас младенцев о камень головой тюк-тюк - это по-христиански?
Тем временем в голове Сергея Новикова:
Что?
Это из Ветхого Завета? За него Папа не в ответе
Да, но подобные фразы есть и в Новом.
"Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; 27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение."
Послание к Римлянам гл. 1, ст. 26
Сук, я поражаюсь вот таким людям. Вы вроде кидаетесь цитатами из Библии, но в душе будто вообще ничего нет.
Иисус учил любви, в первую очередь. Но нет, истинный христианин любовь не переносит! Истинный христианин будет защищаться от любви рандомными цитатами из Библии
Уютный каякер
Так он разве христианин? Критика христианства через цитаты из Ветхого завет это же классика как раз воинствующих атеистов и невежд
Средневековый
Не, он вроде как раз таки за христианство топит, как я поняла
Я не топлю. Мне просто сам феномен современного западного христианства забавляет. Особенно когда у нас есть пример Восточной Ортодоксии.
Ну да, учил, всё верно. Вот только у истинного христианина не может быть любви к греху и к тем, кто его распространяют. С грехом надо бороться всеми силами.
Да кто их защищает? По-моему, прекрасная иллюстрация всего долбоебизма любых церквей и религий.
Ну так даже если из этой позиции исходить, то разрешение однополых браков - это легализация греха.
Смотря какое государство. Сравните современные западные государства и государства теократические. Ну, если бы мы жили в монархии 13 века или в теократическом христианском государстве, то так бы и сделали. Опять же, возможно создаётся впечатление, что я сам христианин и призываю к такому образу жизни. Это не так.
Ну, окей, возможно вы и против преследования. Но люди, которые называли себя "христианами" и следовали писанию в прошлых веках вряд ли в этом видели что-то негативное. если конечно они сами сильными грешниками не являлись.
Ну так, я не знаю как в Христианстве, но в Исламе вроде, за измену мужу, жену закидывают камнями до смерти. Можете поправить, если я неправ.
Ислам это другое, хоть это уже и мем. Ислам одновременно философия, религия и свод законов (политика). Исламские государства строят свои законы на шариате, христианские выводят светские законы с опорой на религию. Поэтому в какой-нибудь Германии или Польше (чрезвычайно христианские страны) не наказывают по закону за измену или за обжорство, а в ОАЭ сухой закон и очень строгая "полиция нравов"
Рассказы о жестоком ветхом боге?
Ищи лучше.
"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют."
Первое Послание к Коринфянам гл. 6, ст. 9-10
Понятное дело, что в Новом Завете Бог не такой жестокий, учитывая что фокус повествования направлен на его сына, который не особо призывал к жестокости. Но тем не менее негативное отношение к этому явлению осталось и в Новом Завете. Ну и так, на минуточку, Ветхий завет такой же важный, как и Новый в принципе, для христианина. Соответственно установки в Ветхом завете тоже актуальны для христиан.
Ну так ущемление прав - это уже гос. политика, на которую ложится религиозное мировоззрение. Ну, наказывает как Бог, так и закон. Если он мужеложец в какой-нибудь Византии, то он попадёт в Ад автоматом.
Ну и так, на минуточку, Ветхий завет такой же важный, как и Новый в принципе, для христианина.
Ну так чем он важен? Раскрой уж мысль.
Тем, что он входит в Библию, то есть в основной письменный канон христиан. Потому что если бы он был не важен и установки в нём тоже были бы не важны для христиан, то его бы там не было.
Подумалось тут, что Библия чем-то похожа на кассету с первым и вторым терминатором.
Красивый парфюмер
А зачем тогда попы одеваются в платья?
Не платье, а мантия
Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не своди с иною породою; поля твоего не засевай двумя родами семян; в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся. (Лев.19:19)
Ну чего, когда полицию моды устраивать будем?
кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твое;
ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Втор. 23:13
это ветхий, это для ж-людей написано
Ну да, но так ж-люди как бэ ну, отреклись))))
от чего? положняки из ветхного для них не отменялись
+
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. (Рим. 1:26-27)
Ну так это уже, мне кажется, проблема не писания или Христианства, а самих христиан или тех, кто так себя называет.
Ну, опять же, как мне кажется, вы уже не совсем последовательный христианин, если ставите что-то выше своего "Священного писания".
Как отличить мужские робы от женских?
Почему пуш? Я по мнению алгоритмов TJ такой гей, что я понесусь заключать брак с неким «мужем»?
Мне не пришел. А у парня пропиликало. Исправьте
Исправьте, он гей, не я
А можно просто обратную форму заполнить? Не хочу писать главным геям
я правильно понял, что редактор тж только что публично назвал одного из читателей геем?
Жуткий корабль
А почему тогда так мало просмотров? Как минимум половине должны были пуши придти.
Скрепы сейчас:
Все адекватные верующие, пора прийти к настоящему и единственному Богу - Аллаху и его пророку Мухаммаду. Тут никакого мракобесия и двойных стандартов нет.
Средневековый шмель
Бомбическая идея!
Ага. Отрыв башки!
Лал, в исламе и единого-то стандарта нет. Каждый толкует как хочет и пошли все нахуй.
Буддизм
Длительное время этим термином в религиоведении обозначали три религии (приведены в порядке хронологии возникновения)[1][2][3]:
буддизм,
христианство,
ислам.
Все адекватные верующие ушли в сатанизм
Оскорблять чувства верующих, зная заранее что не придётся отвечать головой, вот где есть мракобесие.
А что там с сунитами и шиитами?
тем временем в небесной россиюшке:
Путин внес законопроект о непризнании однополых браков, заключенных за границей
И хорошо. Это вообще одна из немногих лучших строк в конституции.
желаю тебе того, чего ты заслуживаешь
Пидоры скоро будут везде. И это грустно. Боюсь за свою жопу.
твоя жопа достаточно мерзкая, чтобы никто из пидоров на нее не позарился
Они всегда и везде были, не то зачем предоставлять права тем, кого нет. А что касается своей жопы, то в СНГ в этом плане намного опаснее чем в цивилизованных странах, особенно в армии и на зоне
Тем временем в/
Извини, но ты живешь в/
Скрепы би лайк/
Я еблан/
Комментариев такого типа осталось мало, очень быстро разбирают. Советую не терять времени.