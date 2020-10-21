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Артём Мазанов
3960

«Они дети Божьи»: папа римский Франциск стал первым понтификом, который высказался за легализацию однополых союзов Материал редакции

Он заявил о необходимости принять законы о гражданских союзах.

246 комментариев
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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в документальном фильме «Франческо» режиссёра Евгения Афинеевского высказался за легализацию однополых союзов, став первым понтификом, который поддержал эту идею. Об этом сообщает ABC.

Понтифик заявил о необходимости принять законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить права гомосексуалов.

Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Никто не должен из-за этого быть изгнанным или несчастным.

папа римский Франциск

В фильме «Франческо» рассказали историю Хуана Карлоса Круса, который в подростковом возрасте служил в церкви и стал одной из жертв сексуального насилия со стороны священника. В 2018 году они встретились с Франциском, который, по словам Круса, заявил следующее: «Бог создал тебя таким. Бог любит тебя таким. Папа любит тебя таким, и ты можешь полюбить себя и не беспокоиться о том, что говорят люди».

Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов как альтернативу гей-бракам ещё когда был архиепископом Буэнос-Айреса. С тех пор он не выступал публично в пользу гражданских союзов в качестве папы римского. Его предшественник Бенедикт XVI называл гомосексуальность «внутренним моральным злом».

#новости #религия #лгбт

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246 комментариев
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ユリー シャネ

65
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Питерский Гоша

ユリー
1

Моя доча.

Ответить

Жуткий корабль

40

Мой парень и я рады это услышать.

Ответить

Вова А.

Жуткий
34

храни вас Господь!

Ответить

ouxen

Вова
16

господь господь

Ответить

Макс Бескоровайный

ouxen
4

Иисус христос

Ответить

ouxen

ouxen
0

Интересно, как скоро у нас за это сажать начнут

Ответить

Ze Katze

ouxen
0

Да просто кричи что ты католик

Ответить

Жуткий корабль

Вова
1

Спасибо *чмок*.

Ответить

Сергей Новиков

24

Тем временем в Библии:

"Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: ДА БУДУТ ПРЕДАНЫ СМЕРТИ, кровь их на них."

Левит гл. 20, ст. 13

"На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие."

Второзаконие гл. 22, ст. 5

Ответить

alexferman

Сергей
23

У христианских клерикальчиков очень удобный финт: считать написанное в библии метафорой там где надо

Ответить

Сергей Новиков

alexferman
28

Это удобный финт вообще для любых верующих у которых есть письменный канон. 

Ответить

Пипидастр

Сергей
0

мне кажется удобнее тогда ничего не записывать

Ответить

Сергей Новиков

Пипидастр
0

Так а как доказать правоту своей веры то?)))

Ответить

Пипидастр

Сергей
11

крестовыми походами

Ответить

Сергей Новиков

Пипидас…
1

Это уже следствие)

Ответить

Михаил Зеленин

Сергей
0

Обычно в таких религиях монарх или верховный жрец - посланник божий. Как он скажет так и верно будет 

Ответить

Вторичный франт

Сергей
0

Харедим вообще тору меняют когда надо и как надо

Ответить

Pavel

Сергей
13

Так это Ветхий Завет. Там и свинину жрать нельзя. Это не актуально.

Ответить

Сергей Новиков

Pavel
1

Всм неактуально, если книга Левит входит в Пятикнижие? Библия включает в себя Пятикнижие. 

Ответить

alexferman

Сергей
31

Христиане дропнули обратную совместимость с иудаизмом

Ответить

Взрослый вентилятор

alexferman
2

Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить.

от Матфея 5:17

Ответить

Pavel

Взрослый
3

Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
— Мф. 22:37-40

Ответить

Взрослый

Pavel
1

А если Господу Богу категорически не нравятся мужчины в женском платье?

Ответить

Константин Г.

Взрослый
0

то это проблема Господа Бога, наверное.

Ответить

Взрослый

Констан…
0

Вопрос в том, как к мужчинам в женском платье должны относиться те, кто в первую и наибольшую очередь возлюбил Господа Бога.

Ответить

Untiy16

Взрослый
0

Возлюбил Бога после того, как увидел его в платье и на каблучках

Ответить

Взрослый

Untiy16
0

Бог выглядит как подобие человека из пылающего металла, окруженное радужным сиянием (Иезекииля 1:26-28)

Ответить

alexferman

Взрослый
0

То есть, как Терминатор в момент телепортации

Ответить

Взрослый

alexfer…
1

Истинно говорю вам,  I'll be back

Ответить

alexferman

Взрослый
1

Начинает проясняться насчёт умения дьявола принимать любое обличье

Ответить

alexferman

Взрослый
2

Да эт метафора

Ответить

Средневековый шмель

Сергей
3

136 Псалом: "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень."
Актуально прям, да?

Ответить

Сергей Новиков

Средневековый
1

Так Библия на то и библия, что она, априори, всегда актуальна. 

Ответить

Средневековый

Сергей
3

"Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их; То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут к старейшинам города своего местопребывания, И скажут старейшинам города своего: "сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница"; Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти"
Тебя мама с батей часто водили на камнеубой?

Ответить

Сергей Новиков

Среднев…
2

Нет, но я как бы и в Иудее не жил и верующим не являюсь. А неповиновение отцу семейства - это, мягко говоря, не особо поощрялось

Ответить

Средневековый

Сергей
0

То есть сейчас младенцев о камень головой тюк-тюк - это по-христиански?

Ответить

alexferman

Среднев…
0

Да

Ответить

Dmitry Yashin

Среднев…
0

Да. Ты апдейты Библии, что ли, получала какие-то?

Ответить

Pavel

Сергей
0

Пятикнижие входит в Ветхий Завет, Ветхий Завет входит в Библию.

Ответить

Средневековый шмель

Сергей
9

Тем временем в голове Сергея Новикова:

Ответить

Сергей Новиков

Средневековый
2

Что?

Ответить

solawind

Сергей
26

Ничего.

Ответить

Сергей Новиков

solawind
0

Ок...

Ответить

FOX

Сергей
11
Ответить

Ху Эмай

FOX
–1

"и трахайтесь в жопы" - Папа Римский Франциск

Ответить

Уютный каякер

Сергей
5

Это из Ветхого Завета? За него Папа не в ответе

Ответить

Сергей Новиков

Уютный
3

Да, но подобные фразы есть и в Новом. 

"Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; 27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение."

Послание к Римлянам гл. 1, ст. 26

Ответить

Средневековый шмель

Сергей
1

Сук, я поражаюсь вот таким людям. Вы вроде кидаетесь цитатами из Библии, но в душе будто вообще ничего нет.
Иисус учил любви, в первую очередь. Но нет, истинный христианин любовь не переносит! Истинный христианин будет защищаться от любви рандомными цитатами из Библии

Ответить

Уютный каякер

Средневековый
5

Так он разве христианин? Критика христианства через цитаты из Ветхого завет это же классика как раз воинствующих атеистов и невежд

Ответить

Средневековый

Уютный
0

Не, он вроде как раз таки за христианство топит, как я поняла 

Ответить

Сергей Новиков

Среднев…
0

Я не топлю. Мне просто сам феномен современного западного христианства забавляет. Особенно когда у нас есть пример Восточной Ортодоксии. 

Ответить

Сергей Новиков

Средневековый
2

Ну да, учил, всё верно. Вот только у истинного христианина не может быть любви к греху и к тем, кто его распространяют. С грехом надо бороться всеми силами. 

Ответить

Dmitry Yashin

Средневековый
0

Да кто их защищает? По-моему, прекрасная иллюстрация всего долбоебизма любых церквей и религий.

Ответить

Pavel

Сергей
0

Ну это не совсем подобная фраза. Новый Завет так же отвергает «мужеложство»
Просто ненавидеть грех и ненавидеть грешника - разные вещи.
Грех ненавидим, людей любим.

Ответить

Сергей Новиков

Pavel
1

Ну так даже если из этой позиции исходить, то разрешение однополых браков - это легализация греха. 

Ответить

Pavel

Сергей
1

Речь о том, что может государству не стоит лезть к людям в постель.
Или уж давайте будем последовательны и запретим секс до брака. Это ж грех, почему он легализован вообще?

Ответить

Сергей Новиков

Pavel
1

Смотря какое государство. Сравните современные западные государства и государства теократические. Ну, если бы мы жили в монархии 13 века или в теократическом христианском государстве, то так бы и сделали. Опять же, возможно создаётся впечатление, что я сам христианин и призываю к такому образу жизни. Это не так. 

Ответить

Pavel

Сергей
0

Как раз дело в том, что я христианин, но не нахожу в Библии того, что человека сейчас нужно преследовать и как-то ограничивать за грехи.

Ответить

Сергей Новиков

Pavel
0

Ну, окей, возможно вы и против преследования. Но люди, которые называли себя "христианами" и следовали писанию  в прошлых веках вряд ли в этом видели что-то негативное. если конечно они сами сильными грешниками не являлись.

Ответить

Рыжий

Pavel
0

 Это ж грех, почему он легализован вообще?

Попробуй запретить измену, лол. Некоторые вещи тупо не могут регулироваться гос законами 

Ответить

Сергей Новиков

Рыжий
0

Ну так, я не знаю как в Христианстве, но в Исламе вроде, за измену мужу, жену закидывают камнями до смерти. Можете поправить, если я неправ. 

Ответить

Рыжий

Сергей
0

Ислам это другое, хоть это уже и мем. Ислам одновременно философия, религия и свод законов (политика). Исламские государства строят свои законы на шариате, христианские выводят светские законы с опорой на религию. Поэтому в какой-нибудь Германии или Польше (чрезвычайно христианские страны) не наказывают по закону за измену или за обжорство, а в ОАЭ сухой закон и очень строгая "полиция нравов"

Ответить

КтоКакБог

Pavel
0

Может и людям не стоит демонстрировать на все государство свои постельные хотелки

Ответить

Ху Эмай

Pavel
0

Грех ненавидим, людей любим.

ноборот интереснее

Ответить

Уютный каякер

Сергей
0

Рассказы о жестоком ветхом боге?
Ищи лучше.

Ответить

Сергей Новиков

Уютный
0

"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют."

Первое Послание к Коринфянам гл. 6, ст. 9-10

Понятное дело, что в Новом Завете Бог не такой жестокий, учитывая что фокус повествования направлен на его сына, который не особо призывал к жестокости. Но тем не менее негативное отношение к этому явлению осталось и в Новом Завете. Ну и так, на минуточку, Ветхий завет такой же важный, как и Новый в принципе, для христианина. Соответственно установки в Ветхом завете тоже актуальны для христиан. 

Ответить

Pavel

Сергей
0

Ну тут нет такого, типа, ущемляй их в правах, убивай и тп. Да, грешат ребята, но их наказание - дело главного Судьи.
Да, мужеложство - грех. Но и жене изменять грех, может запретим это тоже?

Ответить

Сергей Новиков

Pavel
1

Ну так ущемление прав - это уже гос. политика, на которую ложится религиозное мировоззрение. Ну, наказывает как Бог, так и закон. Если он мужеложец в какой-нибудь Византии, то он попадёт в Ад автоматом. 

Ответить

Уютный каякер

Сергей
0

Ну и так, на минуточку, Ветхий завет такой же важный, как и Новый в принципе, для христианина.

Ну так чем он важен? Раскрой уж мысль.

Ответить

Сергей Новиков

Уютный
0

Тем, что он входит в Библию, то есть в основной письменный канон христиан. Потому что если бы он был не важен и установки в нём тоже были бы не важны для христиан, то его бы там не было. 

Ответить

Уютный каякер

Сергей
0

Подумалось тут, что Библия чем-то похожа на кассету с первым и вторым терминатором.

Ответить

Красивый парфюмер

Сергей
3

А зачем тогда попы одеваются в платья?

Ответить

Andry Gribkov

Красивый
1

Не платье, а мантия

Ответить

Красивый парфюмер

Andry
4

Да и вообще: не платье, а мантия

Ответить

Питерский Гоша

Красивый
0

Интересно, кто-нибудь из мужиков захотел бы такое себе.

Ответить

Красивый парфюмер

Andry
1

Да вполне себе платье

Ответить

сироп от щекотки

Красивый
0

Потому шо Gucci

Ответить

Max Yankov

Сергей
3

Уставы Мои соблюдайте; скота твоего не своди с иною породою; поля твоего не засевай двумя родами семян; в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна, не одевайся. (Лев.19:19)

Ну чего, когда полицию моды устраивать будем?

Ответить

КтоКакБог

Max
1

кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твое;
ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Втор. 23:13

Ответить

ユリー シャネ

Сергей
–1

мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие.

А зачем сразу подглядывать ><

Ответить

Оранжевый хичхакер

ユリー
3

Потанцевать нельзя?

Ответить

Сергей Новиков

ユリー
1

Так меня зачем об этом спрашивать?)))

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

это ветхий, это для ж-людей написано

Ответить

Сергей Новиков

Евгений
2

Ну да, но так ж-люди как бэ ну, отреклись))))

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

от чего? положняки из ветхного для них не отменялись

Ответить

Сергей Новиков

Евгений
1

От Сына Божьего, а не от чего. 

Ответить

КтоКакБог

Евгений
0

А в Новом завете был глас с небес любитесь друга в жопы?

Ответить

Александр Жмака

Сергей
0

Умный дохуя?

Ответить

КтоКакБог

Сергей
0

+
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;  подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. (Рим. 1:26-27)

Ответить

К X

Сергей
0

Ты хоть осознаешь что там миллион таких заповедей и наказов которые сегодня никто даже не вспоминает? Религия с каким-то неслабым опозданием но эволюционирует и на том спасибо

Ответить

Сергей Новиков

К
0

Ну так это уже, мне кажется, проблема не писания или Христианства, а самих христиан или тех, кто так себя называет. 

Ответить

К X

Сергей
0

Я проблемы не вижу. Это единственный разумный способ, поступать по здравому смыслу а не вчитываться в испорченный перевод старинной книжки

Ответить

Сергей Новиков

К
0

Ну, опять же, как мне кажется, вы уже не совсем последовательный христианин, если ставите что-то выше своего "Священного писания". 

Ответить

Savage Steel

Сергей
0

Как отличить мужские робы от женских? 

Ответить

Сергей Новиков

Savage
0

?

Ответить

Vadim Pogarskiy

5

Почему пуш? Я по мнению алгоритмов TJ такой гей, что я понесусь заключать брак с неким «мужем»?

Ответить

Артём Мазанов

Vadim
60

Прости, алгоритм отправил пуш только тем, кто в базе геев TJ

Ответить

сироп от щекотки

Артём
14

Мне не пришел. А у парня пропиликало. Исправьте

Ответить

Vadim Pogarskiy

сироп
0

Исправьте, он гей, не я

Ответить

Артём Мазанов

Vadim
1

Напиши на ds@cmtt.ru Денис тебя уберет из списка

Ответить

Vadim Pogarskiy

Артём
5

А можно просто обратную форму заполнить? Не хочу писать главным геям

Ответить

Untiy16

Vadim
0

Сначала нужно будет сходить в офис на проверку

Ответить

Илюхер XXX

Артём
–1

я правильно понял, что редактор тж только что публично назвал одного из читателей геем?

Ответить

Артём Мазанов

Илюхер
3

Нет, это все Ширяев

Ответить

Положительный микроскоп

Артём
0

Дениска

Ответить

frostick

Илюхер
3

Это же не оскорбления лол)

Ответить

Илюхер XXX

frostick
–1

на этом сайте это решает тот, кто оскорбляется

Ответить

Оранжевый хичхакер

Илюхер
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Жуткий корабль

Артём
0

А почему тогда так мало просмотров? Как минимум половине должны были пуши придти.

Ответить

Genesi5

Артём
0

Чё бля?

Ответить

Легкий пёс_анон

Vadim
2

Ты тут зарегистрирован, не нужно стесняться этого и скрывать

Ответить

Питерский Гоша

Vadim
0

Тот, кто носит узкие джинсы, автоматом заносится в базу геев тж

Ответить

Рома Кунцевич

20

Скрепы сейчас:

Ответить

Dmitry Yashin

Рома
0

Чёйта? Щас православники анафеме наконец-то католиков подвергнут)

Ответить

YeezySpace

–9

Все адекватные верующие, пора прийти к настоящему и единственному Богу - Аллаху и его пророку Мухаммаду. Тут никакого мракобесия и двойных стандартов нет.

Ответить

Средневековый шмель

YeezySpace
36

Бомбическая идея!

Ответить

сироп от щекотки

Средневековый
34

Ага. Отрыв башки! 

Ответить

Dmitry Yashin

сироп
0

Суууууукааа))))))

Ответить

Просто Тимуррр

YeezySpace
7

Лал, в исламе и единого-то стандарта нет. Каждый толкует как хочет и пошли все нахуй.

Ответить

Незначительный кран

Просто
3

Кто первый успел остальным головы отрезать - тот и прав!

Ответить

Seenyasha

Просто
1

Как будто, в любой другой религии дела обстоят иначе

Ответить

Dmitry Yashin

Seenyasha
1

Буддизм

Ответить

КтоКакБог

Dmitry
1

Буддизм это не религия, а философия.

Ответить

Дмитрий Беркут

КтоКакБ…
1

любая религия философия прежде всего. просто плебеи забыли.

Ответить

Dmitry Yashin

КтоКакБ…
0

Длительное время этим термином в религиоведении обозначали три религии (приведены в порядке хронологии возникновения)[1][2][3]:

буддизм,
христианство,
ислам.

Ответить

КтоКакБог

Просто
0

Дикари-с. Ислам ничего не привнес в этот мир кроме горя и культурной деградации.

Ответить

Рыжий

КтоКакБог
0

 Ислам ничего не привнес в этот мир

Почитай историю математики и медицины, удивишься 

Ответить

КтоКакБог

Рыжий
0

Арабская не значит мусульманская

Ответить

Рыжий

КтоКакБ…
0

Так-то и ислам не нация. Арабы когда-то были язычниками (как и в принципе мусульмане были язычниками, Кааб построили язычники), конечно. Но Авицена был мусульманином уже

Ответить

КтоКакБог

Рыжий
0

и среди женщин бывают философы...

Ответить

alexferman

YeezySpace
2

Все адекватные верующие ушли в сатанизм

Ответить

Иван Иванович

alexferman
0

Ave

Ответить

Красивый парфюмер

alexferman
0

В сантанизм

Ответить

Дмитрий Васильев

YeezySpace
0

Оскорблять чувства верующих, зная заранее что не придётся отвечать головой, вот где есть мракобесие.

Ответить

КтоКакБог

YeezySpace
0

И начать наконец уже жениться на 8 летних.

Ответить

Меркуцио Борисов

YeezySpace
0

А что там с сунитами и шиитами?

Ответить

КтоКакБог

Меркуцио
0
Ответить

Илюхер XXX

9

тем временем в небесной россиюшке:
Путин внес законопроект о непризнании однополых браков, заключенных за границей

Ответить

Дмитрий Беркут

Илюхер
–12

И хорошо. Это вообще одна из немногих лучших строк в конституции. 

Ответить

Илюхер XXX

Дмитрий
1

желаю тебе того, чего ты заслуживаешь

Ответить

Дмитрий Беркут

Илюхер
–4

толераст, ты?

Ответить

Дмитрий Беркут

Дмитрий
–6

пидорасы минусуют? ну ничего, сейчас главное не бухтеть

Ответить

Незначительный кран

Илюхер
0

Особый путь

Ответить

Максим Золотарёв

–13

Пидоры скоро будут везде. И это грустно. Боюсь за свою жопу.

Ответить

Илюхер XXX

Максим
21

твоя жопа достаточно мерзкая, чтобы никто из пидоров на нее не позарился

Ответить

Dmitry Yashin

Илюхер
0

Не твоя - вот и бесишься

Ответить

пепси

Максим
10

не бойся

Ответить

Положительный микроскоп

пепси
4

И пизду никто никто даст 

Ответить

Dias001 Rrn

Максим
4

Они всегда и везде были, не то зачем предоставлять права тем, кого нет. А что касается своей жопы, то в СНГ в этом плане намного опаснее чем в цивилизованных странах, особенно в армии и на зоне

Ответить

Oleg Vorogushin

11

Клиентоориентированность

Ответить

Привычный дебаркадер

9

Это отличная новость

Ответить

сироп от щекотки

8

Тем временем в/
Извини, но ты живешь в/
Скрепы би лайк/
Я еблан/

Комментариев такого типа осталось мало, очень быстро разбирают. Советую не терять времени.

Ответить

Дмитрий Беркут