Главный инфекционист Минздрава назвал перчатки неэффективной мерой против коронавируса Материал редакции
По его словам, только 10% заражений происходят контактным путём, «это не играет значительной роли».
Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, назвал перчатки неэффективной мерой против коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».
Чуланов рассказал, что более эффективный способ борьбы с контактным путём передачи вируса это обработка рук кожными антисептиками. Он считает, что, «если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно».
По данным Чуланова, большинство граждан не умеют правильно пользоваться перчатками. «Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создаёт риски», — уточил он.
Позже в беседе с ТАСС Чуланов заявил, что эффективность перчаток и санитайзеров для индивидуальной защиты кожи равноценна, но перчатки нужно применять однократно. Он уточнил, что для защиты от коронавируса наиболее эффективны кожные антисептики на спиртовой основе.
Требование использовать перчатки в общественных местах действует в Москве. 16 октября власти столицы рассказали, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в московский транспорт, даже если поездка уже оплачена.
Ну надо же, повторил то что на сайте ВОЗ было написано еще с начала первой волны.
Вот зачем нужно было его палить?
Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создаёт риски.
Что в принципе правда и для масок. Маски на подбородке, в кармане, под хвостом у любимой собаки, как же это эффективно.
маски
защищают больше
от
тебя
не думала, что кого-то нужно защищать от моего подбородка или кармана
пацаны говорили на нос нужно натягивать
Ты про сами тканевые маски.
Носить правильно должны всех обязать.
Заставить выполнять правила по замене своевременной могут только на предприятиях разве что.
Это уже проблемы того, кто носит грязную маску
Не хотела докапываться до тебя, но и до пандемии вируса слюнявить пальцы, стоя на кассе, как не оч было. Для этого кассиры есть ведь, плюс у них специальный вазелинчик есть для открытия пакетов.
плюс у них специальный вазелинчик есть для открытия пакетов
в моем жопосранске нет(
Лайфхак- проси кассиров открыть пакет. Ещё лайфхак - открывай пакет не сверху, а как бы сбоку, там, где стык неровный, я видела, кассиры легко открывают сбоку без вазелина.
Е-мое, не могу молчать. Во-первых, дико респектую за лайфхак, во-вторых, надо учесть контекст. Практически всегда трабл с открытием пакетов возникает не на кассе, где они действительно с неровным краем, а во фруктово-овощном отделе. Вот эти прозрачные фасовочные пакеты - самый ад. И тут есть ещё один лайфхак. Ищите бананы. Бананы, если они не слишком долго вне коробки, покрыты характерной испариной. И вот буквально одного касания бывает достаточно, чтобы пальцы получили идеальное сцепление.
а еще, бананы не требуют упаковывания в пакет. покупайте бананы. покупайте одинокие бананы, спасите их от списания!
Надень*
Могучий франт
Это и без него было ясно
Роспотребнадзору, руководству метро и многих предприятий это нихуя не ясно и они продолжают как болванчики требовать ношение перчаток.
Питерский Гоша
Это театр безопасности, фсб и прочие дауны-слабовики этим занимаются после терактов
Сегодня видел как здоровенный лось в метро ломал пальцы какому-то школьнику потому что тот был без перчаток. Ужасно, люди просто сходят с ума.
Хочу и ношу перчатки, если мне это нравится. И ни от каких указов это не зависит.
Мне более комфортно не стирать руками сопли и грибок с разных ручек в транспорте, в магазах и на улице.
Вирус здесь ни при чём, это элементарная гигиена.
Перчатки в этом помогают, ибо их нужно правильно снимать и одевать, и стирать почаще, как носки или трусы.
В рукавицах очень удобно в земле копаться в саду, на стройке, в ремонте - руки на 90% остаются чистыми, их почти не нужно мыть (зависит от перчаток). Есть резиновые, в них можно с мазюками разными возиться, с бетоном там или штукатуркой, и рукам ничего нет, что за хню они в статье несут, что рукавицыне помогают, что за бред.
Они по любому на порядок снижают вероятность попадания грибка или соплей на руки.
А антисептиком можно и перчатки побрызгать.
А вот маски с этими щелями между лицом и маской конечно ничему не помогут, вирус проникнет в эту щель, только полнолицевой противогаз поможет.
Ты это как посчитал? Или ты просто тупой фаллос?
А что тогда эффективно?
Могучий франт
Эффективно изолировать себя от общества. Всё остальное это в разной степени риски и полумеры.
А это тот "главный инфекционист", который месяц назад говорил, что второй волны не будет и можно расслабиться?
Да! Это именно он!!!
В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Никакой второй волны нету!