По его словам, только 10% заражений происходят контактным путём, «это не играет значительной роли».

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Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, назвал перчатки неэффективной мерой против коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

Чуланов рассказал, что более эффективный способ борьбы с контактным путём передачи вируса это обработка рук кожными антисептиками. Он считает, что, «если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно».

Основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный, и только 10% — контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют. Владимир Чуланов главный инфекционист Минздрава

По данным Чуланова, большинство граждан не умеют правильно пользоваться перчатками. «Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создаёт риски», — уточил он.

Кто-то их снимает и кладёт в карман, чтобы потом снова надеть. Это создаёт дополнительные риски инфицирования. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают. Владимир Чуланов главный инфекционист Минздрава

Позже в беседе с ТАСС Чуланов заявил, что эффективность перчаток и санитайзеров для индивидуальной защиты кожи равноценна, но перчатки нужно применять однократно. Он уточнил, что для защиты от коронавируса наиболее эффективны кожные антисептики на спиртовой основе.

Требование использовать перчатки в общественных местах действует в Москве. 16 октября власти столицы рассказали, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в московский транспорт, даже если поездка уже оплачена.