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Артём Мазанов
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Главный инфекционист Минздрава назвал перчатки неэффективной мерой против коронавируса Материал редакции

По его словам, только 10% заражений происходят контактным путём, «это не играет значительной роли».

51 комментарий
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Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, назвал перчатки неэффективной мерой против коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

Чуланов рассказал, что более эффективный способ борьбы с контактным путём передачи вируса это обработка рук кожными антисептиками. Он считает, что, «если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно».

Основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный, и только 10% — контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют.

Владимир Чуланов
главный инфекционист Минздрава

По данным Чуланова, большинство граждан не умеют правильно пользоваться перчатками. «Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создаёт риски», — уточил он.

Кто-то их снимает и кладёт в карман, чтобы потом снова надеть. Это создаёт дополнительные риски инфицирования. Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают.

Владимир Чуланов
главный инфекционист Минздрава

Позже в беседе с ТАСС Чуланов заявил, что эффективность перчаток и санитайзеров для индивидуальной защиты кожи равноценна, но перчатки нужно применять однократно. Он уточнил, что для защиты от коронавируса наиболее эффективны кожные антисептики на спиртовой основе.

Требование использовать перчатки в общественных местах действует в Москве. 16 октября власти столицы рассказали, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в московский транспорт, даже если поездка уже оплачена.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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51 комментарий
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solawind

28

Ну надо же, повторил то что на сайте ВОЗ было написано еще с начала первой волны.

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Жуткий корабль

solawind
0

Вот зачем нужно было его палить?

Ответить

solawind

Жуткий
4

Осилил почитать сайт ВОЗ видимо. Главный инфекционист

Ответить

Жуткий корабль

solawind
0

Наверное запас перчаток кончился. Вот и решил почитать, что в этом случае ВОЗ советует делать.

Ответить

Роман Чернов

solawind
1

А что он должен был сказать? Его спросили - он ответил

Ответить

van der Pusch

9

Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создаёт риски.

Что в принципе правда и для масок. Маски на подбородке, в кармане, под хвостом у любимой собаки, как же это эффективно.

Ответить

Пипидастр

van
4

думаю под хвостом у собаки как раз таки эффективно

Ответить

Пипидастр

Пипидастр
5

тем более если собака любимая

Ответить

Желающий спрей

van
1

маски
защищают больше
от
тебя

Ответить

van der Pusch

Желающий
0

не думала, что кого-то нужно защищать от моего подбородка или кармана
пацаны говорили на нос нужно натягивать

Ответить

Рыжий

van
0

 пацаны говорили на нос нужно натягивать

Тебя налюбили, для того, чтобы не получить штраф не нужно на нос натягивать 

Ответить

van der Pusch

Рыжий
0

пацаны из воза штрафы не выписывают

Ответить

Желающий спрей

van
0

Ты про сами тканевые маски.
Носить правильно должны всех обязать.
Заставить выполнять правила по замене своевременной могут только на предприятиях разве что. 
Это уже проблемы того, кто носит грязную маску

Ответить

van der Pusch

Желающий
0

ой не, тканевые просто в цитату попали, ничего против них не имею

Ответить

Довольный алмаз

8

Блять, ещё в самом начале про это сто раз говорили в том числе и ВОЗ и куча инфекционистов из разных стран.

Ответить

Жуткий корабль

6

Вот если отменят обязательство носить перчатки вообще заебись будет.

Ответить

KSA

Жуткий
5

Кроме долбоебов и официантов никто не носит

Ответить

Litnikov Danil

KSA
1

Зато сразу видно у кого счёт просить

Ответить

Питерский Гоша

0

Это и без него было ясно, пушо входными воротами являются слизистые и жкт. Хоть ты перчатки одень, потрогал в них поручень, на который чихнул инфицированный, потом этой рукой послюнявил пакетик в пятерочке, чтобы разделить его — поздравляем, ты инфицировался

Ответить

Настя Кудри

Питерский
3

Не хотела докапываться до тебя, но и до пандемии вируса слюнявить пальцы, стоя на кассе, как не оч было. Для этого кассиры есть ведь, плюс у них специальный вазелинчик есть для открытия пакетов.

Ответить

Рыжий

Настя
3

 но и до пандемии вируса слюнявить пальцы, стоя на кассе, как не оч было

Есть лайфак - тупо подышать на пальцы. Влаги хватит для открытия пакета 

Ответить

Настя Кудри

Рыжий
1

Через маску не надышишь

Ответить

Настя Кудри

Рыжий
0

https://tjournal.ru/225742?comment=4323064

Ответить

CommentBot

Настя
1
Ответить

Настя Кудри

Comment…
0

Спасибо

Ответить

Питерский Гоша

Настя
0

плюс у них специальный вазелинчик есть для открытия пакетов

в моем жопосранске нет(

Ответить

Настя Кудри

Питерский
1

Лайфхак- проси кассиров открыть пакет. Ещё лайфхак - открывай пакет не сверху, а как бы сбоку, там, где стык неровный, я видела, кассиры легко открывают сбоку без вазелина.

Ответить

Pa Chu

Настя
0

Е-мое, не могу молчать. Во-первых, дико респектую за лайфхак, во-вторых, надо учесть контекст. Практически всегда трабл с открытием пакетов возникает не на кассе, где они действительно с неровным краем, а во фруктово-овощном отделе. Вот эти прозрачные фасовочные пакеты - самый ад. И тут есть ещё один лайфхак. Ищите бананы. Бананы, если они не слишком долго вне коробки, покрыты характерной испариной. И вот буквально одного касания бывает достаточно, чтобы пальцы получили идеальное сцепление. 

Ответить

Настя Кудри

Pa
0

а еще, бананы не требуют упаковывания в пакет. покупайте бананы. покупайте одинокие бананы, спасите их от списания!

Ответить

Настя Кудри

Питерский
1

Надень*

Ответить

Питерский Гоша

Настя
2
Ответить

KSA

Настя
0

А теперь сними!

Ответить

Могучий франт

Питерский
1

Это и без него было ясно

Роспотребнадзору, руководству метро и многих предприятий это нихуя не ясно и они продолжают как болванчики требовать ношение перчаток.

Ответить

Питерский Гоша

Могучий
1

Это театр безопасности, фсб и прочие дауны-слабовики этим занимаются после терактов

Ответить

Сергей Васильев

1

Сегодня видел как здоровенный лось в метро ломал пальцы какому-то школьнику потому что тот был без перчаток. Ужасно, люди просто сходят с ума.

Ответить

пепси

Сергей
–2

Дак классно же

Ответить

Евгений Иванов

0

Хочу и ношу перчатки, если мне это нравится. И ни от каких указов это не зависит.
Мне более комфортно не стирать руками сопли и грибок с разных ручек в транспорте, в магазах и на улице.
Вирус здесь ни при чём, это элементарная гигиена.
Перчатки в этом помогают, ибо их нужно правильно снимать и одевать, и стирать почаще, как носки или трусы.
В рукавицах очень удобно в земле копаться в саду, на стройке, в ремонте  - руки на 90% остаются чистыми, их почти не нужно мыть (зависит от перчаток). Есть резиновые, в них можно с мазюками разными возиться, с бетоном там или штукатуркой, и рукам ничего нет, что за хню они в статье несут, что рукавицыне помогают, что за бред.
Они по любому на порядок снижают вероятность попадания грибка или соплей на руки.
А антисептиком можно и перчатки побрызгать.

А вот маски с этими щелями между лицом и маской конечно ничему не помогут, вирус проникнет в эту щель, только полнолицевой противогаз поможет.

Ответить

vvtwittep

0

Слава богу,  так скоро и до сопливчиков дойдем. 

Ответить

Автоматический алмаз

–1

только 10% заражений происходят контактным путём, «это не играет значительной роли»

Ну да, 140 000 человек, так хуйня.

Ответить

Твоего деда дед

Автоматический
0

Ты это как посчитал? Или ты просто тупой фаллос?

Ответить

пепси

Твоего
–1

пішов нахой дід

Ответить

Твоего деда дед

пепси
0

Панки, хой!

Ответить

пепси

Твоего
1

дід нахой!

Ответить

Автоматический алмаз

Твоего
0

По его словам, только 10% заражений происходят контактным путём

Заражений1447335 +15700

Ответить

KSA

Автоматический
0

Да

Ответить

Аркадий Семёнов

0

А что тогда эффективно?

Ответить

Могучий франт

Аркадий
1

Эффективно изолировать себя от общества. Всё остальное это в разной степени риски и полумеры.

Ответить

пепси

Аркадий
0

В жепу давать. И геморроя не будет!

Ответить

Аркадий Семёнов

пепси
0

:(

Ответить

Станислав Минаков

Аркадий
0

Тебе ж написали, антисептики

Ответить

Игорь Рачук

0

А это тот "главный инфекционист", который месяц назад говорил, что второй волны не будет и можно расслабиться?

Да! Это именно он!!!
 В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Никакой второй волны нету! 

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