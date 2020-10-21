Спустя год после муниципальных выборов в Петербурге депутаты обнаружили пропавшие бюллетени на складе в Ленобласти Материал редакции
Договор на аренду был заключён с председателем избиркома, в кабинете которого в 2019 году эти бюллетени и не смогли найти.
На складе в Ленобласти обнаружили пропавшие бюллетени и списки избирателей муниципальных выборов в Петербурге 2019 года по 212 округу в МО № 72. Об этом сообщается в сообществе муниципального образования во «ВКонтакте».
Глава образования Павел Швец рассказал, что в муниципалитет позвонили с областного склада и предложили «забрать свои бюллетени». Как оказалось, глава ИКМО Александр Белов в 2019 году арендовал ячейку, после чего человек, представившийся Евгением, привёз туда бюллетени. Договор заключили до 31 декабря 2019 года, но документацию так никто и не забрал, поэтому арендодатель уже в октябре 2020 года обратился в МО.
Швец уточнил, что уже после выборов 21 ноября 2019 года Горизбирком передал полномочия муниципальной избирательной комиссии № 72 Территориальной избирательной комиссии № 23, которая должна была получить избирательную документацию. Так как Белов долгое время не появлялся на рабочем месте, депутатам пришлось вскрыть его кабинет, но бюллетеней и списков избирателей там не оказалось.
По результатам голосования 2019 года в муниципальный совет от 212 округа попали пять кандидатов от Партии роста. Избирательная комиссия МО №72 несколько дней не могла подвести итоги выборов, кандидаты от «Справедливой России», «Единой России» и КПРФ требовали пересчитать голоса избирателей.
Качественных фотографий нет? Может это мешки с цементом
Это же Питер, там конечности
а где головы?
А может с трупами.
Срок давности вышел, поэтому нашли? Или еще не вышел?
Новость не интересная. Интересен контент бюллетеней
Благополучный шмель
А какая разница. Если там ЕР, то это недоброшенные. Если оппозиция, то изъятые.
Или наоборот о_о
Надеюсь чел сядет
Лучше расстрелять.
Вот это я понимаю — распиздяйство так распиздяйство. Мужик втупую арендовал на себя склад, положил там бюллетени так, что сотрудники склада знали о них, а после забыл от них избавиться и не продлил аренду) Ахаха))
Или мужика подставили так талантливо (в чем я сомневаюсь), или это сказочный долбоеб)