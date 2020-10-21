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Артём Мазанов
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Спустя год после муниципальных выборов в Петербурге депутаты обнаружили пропавшие бюллетени на складе в Ленобласти Материал редакции

Договор на аренду был заключён с председателем избиркома, в кабинете которого в 2019 году эти бюллетени и не смогли найти.

23 комментария
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Фото из сообщества муниципального образования № 72

На складе в Ленобласти обнаружили пропавшие бюллетени и списки избирателей муниципальных выборов в Петербурге 2019 года по 212 округу в МО № 72. Об этом сообщается в сообществе муниципального образования во «ВКонтакте».

Глава образования Павел Швец рассказал, что в муниципалитет позвонили с областного склада и предложили «забрать свои бюллетени». Как оказалось, глава ИКМО Александр Белов в 2019 году арендовал ячейку, после чего человек, представившийся Евгением, привёз туда бюллетени. Договор заключили до 31 декабря 2019 года, но документацию так никто и не забрал, поэтому арендодатель уже в октябре 2020 года обратился в МО.

Швец уточнил, что уже после выборов 21 ноября 2019 года Горизбирком передал полномочия муниципальной избирательной комиссии № 72 Территориальной избирательной комиссии № 23, которая должна была получить избирательную документацию. Так как Белов долгое время не появлялся на рабочем месте, депутатам пришлось вскрыть его кабинет, но бюллетеней и списков избирателей там не оказалось.

Решение о передачи полномочий 

По результатам голосования 2019 года в муниципальный совет от 212 округа попали пять кандидатов от Партии роста. Избирательная комиссия МО №72 несколько дней не могла подвести итоги выборов, кандидаты от «Справедливой России», «Единой России» и КПРФ требовали пересчитать голоса избирателей.

#новости #петербург

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23 комментария
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rossoshmap

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Качественных фотографий нет? Может это мешки с цементом

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Твоего деда дед

rossoshmap
31

Это же Питер, там конечности

Ответить

Ваша Закладко

Твоего
0

а где головы?

Ответить

Недостаточный шар

Ваша
1

головы в думе заседают

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YeezySpace

rossoshmap
1

А может с трупами.

Ответить

Ваша Закладко

YeezySpace
0

с частями

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Жуткий корабль

2

Будет теперь чем печь зимой разжечь.

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Alexey Andreev

2

Срок давности вышел, поэтому нашли? Или еще не вышел?

Ответить

Пипидастр

Alexey
0

в россии это не имеет значения

Ответить

Ваша Закладко

Пипидастр
0

в россии надо жить долго

Ответить

Пипидастр

Ваша
0

в россии нельзя жить

Ответить

Рыжий

Ваша
0

 в россии надо жить

Ошибка, попробуйте еще раз

Ответить

Благополучный шмель

1

А что Титов?

Ответить

rossoshmap

Благополучный
1

Может Спартак возглавит

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Гордый будильник

1

И никто не понесёт ответственности по этому делу. 

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 Anatoly Bereznyak

0

Новость не интересная. Интересен контент бюллетеней 

Ответить

Благополучный шмель

–1

А какая разница. Если там ЕР, то это недоброшенные. Если оппозиция, то изъятые.

Или наоборот о_о

Ответить

Abram Dikoy

0

Надеюсь чел сядет

Ответить

Александр Вершинин

Abram
0

Лучше расстрелять.

Ответить

Ваша Закладко

Александр
0

оторвутся по-питерски

Ответить

Настя Кудри

Александр
0

Лучше расчленять*

Ответить

Ze Katze

Abram
0

В кресло депутата разве что. Хер там эти куски кому-то что-то отдадут, или пересчитают

Ответить

Blahblah Pooh

0

Вот это я понимаю — распиздяйство так распиздяйство. Мужик втупую арендовал на себя склад, положил там бюллетени так, что сотрудники склада знали о них, а после забыл от них избавиться и не продлил аренду) Ахаха))
Или мужика подставили так талантливо (в чем я сомневаюсь), или это сказочный долбоеб)

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