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Алексей Боржонов
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Нацразведка США заявила о попытках России и Ирана повлиять на выборы президента Материал редакции

«Не позволяйте этим усилиям дать ожидаемый эффект».

58 комментариев
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Россия и Иран получили информацию о регистрации американских избирателей и попытались повлиять на выборы в США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на директора Национальной разведки Соединённых Штатов Джона Рэтклиффа.

Иран использовал полученную информацию для рассылки избирателям электронных писем «для запугивания избирателей, разжигания социальных волнений и нанесения ущерба Дональду Трампу». Как отмечает Bloomberg, Рэтклифф «вскользь» упомянул Россию в своём заявлении и сказал, что она получила информацию об избирателях отдельно от Ирана. «Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для дезинформации», — добавил он.

Как пишет NYT, часть электронных писем, которые получили избиратели-демократы, отправлены якобы от лица ультраправых групп, поддерживающих Трампа. Данные об избирателях, которые получили Россия и Иран, по большей части были общедоступными, добавили там. Эту информацию страны могли объединить с другими данными, такими как адреса электронной почты, полученными из других источников.

Россия, по мнению официальных лиц США, оставалась главной угрозой для выборов, отмечает NYT, однако заявление Рэтклиффа указывает, что Иран также использует «российские методы». Выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже началось.

#новости #сша #политика

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58 комментариев
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ilia Bashta

22

Ой та бля кому оно надо, нашли предлог для очередных санкций, честно говоря заучит также как в России говорят что во всех бедах России виноват запад. 

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Евгений Клочков

ilia
13

самое забавное - те же люди, что шутили над Майком и Ником, будут это поедать за обе щеки

Ответить

Романтический Даниль

Евгений
1

Самое забавное, как вы старательно выдумываете удобных вам несуществующих людей. Видимо, с реальными очень не комфортно, да? Слишком сложные.

Ответить

Евгений Клочков

Романтический
2

А чего их придумывать? Берешь людей, которые в свое время посмеялись над тем "крепким орешком", что высрал усатый тараканище, выбираешь самых экзальтированных и узнаешь, как они относятся вот к подобным "никомайкам" с другой стороны атлантики 

И найдутся неиронично верящие 

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Независимый вентилятор

Романтический
0

Почему несуществующих? Их вот рядом в комментариях лицезреть можно.

Ответить

Романтический Даниль

Независимый
1

Я шутил над Майком и ником, в каком виде ты меня наблюдаешь в этих комментариях? И что собственно комментатор подразумевает "те же кто шутили"? Что он не шутил, он поверил в Ника и майка, кек?

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Евгений Клочков

Романти…
0

он поверил в Ника и майка

Да, поверил, гдето между химтрейлами и вредом от вышек пятьжи

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Dra

ilia
–8

Как же они надоели, вставляют бедной Россиюшке палки в колёса. Ведь власти с РФ с нимбом на голове, ягнёнка не обидят, а кровавые США устраивают провокации((((

Ответить

ilia Bashta

Dra
10

Причём чем здесь бедная Россиюшка и нимб? Разве я говорю что Россия это святая держава и они тут за мир а им палки в колеса вставляют?

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Zero-one-one

ilia
8

Это либераха, не обращай внимания

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Dra

ilia
–3

Ты даже в своём сообщении умудрился вызвать подозрения, написав не  "РФ не вмешивается во внутреннюю политику США", а "Та кому они нужны", что уж говорить про американцев, справедливо подозревающих РФ во вмешательстве благодаря заработанной репутации.

Ответить

ilia Bashta

Dra
0

Подозрения по поводу чего? 

Ответить

Dra

ilia
0

Что значит "по поводу чего"? Подозрения во вмешательстве.

Ответить

ilia Bashta

Dra
0

Ты написал «Ты даже в своём сообщении умудрился вызвать подозрения» подозрения во вмешательстве?
Что ты имеешь ввиду? 

Ответить

Dra

ilia
–2

То, что ты сам прекрасно знаешь, что РФ пыталась ранее воздействовать на американский электорат пригожинскими на предыдущих выборах, вполне возможно, пытается и сейчас. Но, как истинный ватник, рассматриваешь это как "миссию по защите своих" из идеологических соображений.

Ответить

Александр ?

Dra
1

“Пыталась воздействовать” это когда Пригожин на несколько тысяч $ купил рекламу на фейсбуке, да?)

Ответить

Dra

Алексан…
0

Если сотни аккаунтов с ломаным английским из Лахты называются "рекламой на фейсбуке", то да.

Ответить

Александр ?

Dra
0

Не мог бы ты дать линк на расследование ? Возможно я недостаточно осведомлен.

Ответить

Dra

Алексан…
0

Тебе ссылку на сайт ФБР или на сайт нацразведки?

Ответить

Александр ?

Dra
0

В российском медиа пространстве никто не писал по этому поводу материала?

Ответить

Романтический

Алексан…
0

На РТ не успели, очень много работы

Ответить

Ринат Вакилов

Dra
1

Было расследование, которое показало, что вмешательства не было.

Ответить

Dra

Ринат
0

Пруф?

А у меня вот такой есть: https://www.cnbc.com/2019/03/22/robert-mueller-submits-special-counsels-russia-probe-report-to-attorney-general-william-barr.html

17 мая 2017 года бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором для расследования вмешательства (при этом были использованы материалы расследования Crossfire Hurricane), 16 февраля 2018 года он предъявил первые обвинения гражданам России.

22 марта 2019 года расследование Мюллера официально завершено, и его материалы переданы генеральному прокурору Уильяму Барру. Обвинения предъявлены 34 фигурантам и трём компаниям, пять человек осуждены на тюремное заключение.

MUELLER PROBE ENDS: Special counsel submits…
The handoff marks the long-anticipated end of the high-profile and highly guarded Russia probe…
www.cnbc.com
Ответить

alexferman

Dra
0

пыталась ранее воздействовать на американский электорат

Ну и что?

Ответить

Dra

alexfer…
2

Ну, блять, и то. Тошно читать однотипные ватные комментарии "Ой, опять обвиняют", "Да кому вы нужны", "Это чтобы санкции ввести" и т.д.

Ответить

alexferman

Dra
2

Но ведь такие обвинения это реально хуета. Я всегда недоумевал, почему в Рахе такая истерика насчёт "внешнего влияния", потому что считаю неважным источник инфы, в рамках демократии смотреть нужно на саму инфу, а не на её источник. А теперь и Штаты до такого же зашквара опустились, лол.

Ответить

Dra

alexfer…
0

Хуета или нет, но было? Было.

Ответить

alexferman

Dra
1

Вообще насрать, было или не было, сам факт такой риторики это дно ебаное

Ответить

Dra

alexfer…
0

Допустим, дно. Но ещё большее дно сейчас строчить комменты, примеры которых я привёл выше.

Ответить

alexferman

Dra
0

Комментаторы пишут ровно то же самое, что и я:

заучит также как в России говорят что во всех бедах России виноват запад

Ответить

Bad Mother

alexfer…
0

и ничего не получилось

Ответить

alexferman

Bad
2

А какая у них вообще цель была, Путина выбрать?

Ответить

Bad Mother

alexfer…
0

да

Ответить

Данила

ilia
1

нашли предлог для очередных санкций

Это как раз неочевидно, цель может быть и во внутреней политике(выборы же), а на Россию в данном вопросе им может быть наплевать.
честно говоря заучит также как в России говорят что во всех бедах России виноват запад.

Ну ты и соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил! Так со времён холодной войны. Сейчас ту же роль безусловного злодея периодически отдают Китаю.

Ответить

Ринат Вакилов

ilia
0

С какой целью они хотят ввести санкции?

Ответить

Данила

Ринат
0

Зачем России вмешиваться в выборы США?

Ответить

Dra

Данила
1

Нам это невыгодно!

Ответить

Данила

Dra
0

Тонко намекаю, что просто отзеркалил вопрос Рината про США с целью показать несостоятельность такого подхода.

Ответить

ilia Bashta

Ринат
0

Я не политический аналитик что бы предугадать с какой целью, сам факт того что они говорят что мол Россия вмешивается подразумевает что последует реакция как было на предыдущих выборах. 

Ответить

Отдельный якорь

5
Двач
Форчановский анон (судя по ip – из Узбекистана) нашёл дырку в избирательной системе Орегона и Вашингтона, с помощью которой можно отменить голос человека. Суть уязвимости в том, что для входа в личный кабинет нужны лишь имя и дата рождения.

По некоторой информации, эти два штат...
Форчановский анон (судя по ip – из Узбекистана) нашёл дырку в избирательной системе Орегона и Вашингтона, с помощью которой можно отменить голос человека. Суть уязвимости в том, что для входа в личный кабинет нужны лишь имя и дата рождения.

По некоторой информации, эти два штата принимают результаты голосования только по почте, и если отправить запрос о получении нового бюллетеня – предыдущий голос аннулируется.

Кроме того, в личном кабинете можно увидеть не только как проголосовал человек, но и все его данные, вплоть до домашнего адреса.

Опять русские узбекские хакеры вмешиваются в выборы США
Ответить

Евгений Клочков

Отдельный
10

Пловгейт

Ответить

Денис Дружинин

4

Забыли ещё Нигерию упомянуть - тех тоже хлебом не корми, но дай в электронную почту всякую хню слать. Ощущение, что правительство США начало читать папку «спам» в почтовике.

Ответить

Круглый Женя

Денис
1

Ощущение, что правительство США начало читать папку «спам» в почтовике.

при чем в твоем

Ответить

Bad Mother Fucker

Круглый
8

при чем

ну ты и мразь

Ответить

Круглый Женя

Bad
–1

ура, сработало

Ответить

Иван Иванович

5

Что-то на уровне Майка и Ника, а может быть даже и серьезнее

Ответить

Danil Oputin

3

«Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для дезинформации», — добавил Рэтклифф

Ответить

Николай Петров

3

Навались, ребята, за нашего кандидата!

Ответить

Андрей Иванов

2

Данные об избирателях, которые получили Россия и Иран, по большей части были общедоступными, добавили там.

Мвухаха)

Ответить

Дмитрий М

2

США это богатая Россия, маразма даже поболее будет.

Ответить

Космический кот

1

Опять эта Россия, да сколько можно уже.

Ответить

Сергей Сергеев

Космический
1

они вроде не рисуют голоса, поэтому неудачи приходиться чем-то оправдывать

Ответить

Аня Шалина

1

«Не позволяйте этим усилиям дать ожидаемый эффект».

У них на этой неделе финальные дебаты будут. По CNN это подаётся как противостояние в Mortal Kombat, выглядит очень эпично. 

Ответить

Dra

0

@Меглин Ты уже получил посылку через "бандерольку" от страны-агрессора?

Ответить

Blahblah Pooh

0

Т.е. теперь они для среднего американца создают образ, что Россия — это тот же Иран. Четко. 

Ответить

Усталый супер_стар

0

«Не позволяйте этим усилиям дать ожидаемый эффект».

Будто промо голливудского патриотического кинчика, с Том Хенксом в главной ррли

Ответить

Илья Гераськин

0

Иран использовал полученную информацию для рассылки избирателям электронных писем «для запугивания избирателей, разжигания социальных волнений и нанесения ущерба Дональду Трампу»

Ого. Если Байден победит, будут его травить как Трампа за возможную связь с Ираном?

Ответить

Oleg Vorogushin

0

Заебали уже, если честно. Понятно, что в геополитике все пытаются дотянуться, куда только позволит длина рук. Но возможности влиянии России на выборы в США даже меньше, чем возможность россиян повлиять на выборы в РФ. Чуть меньше чем ни хуя в общем

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