«Не позволяйте этим усилиям дать ожидаемый эффект».

В закладки

Россия и Иран получили информацию о регистрации американских избирателей и попытались повлиять на выборы в США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на директора Национальной разведки Соединённых Штатов Джона Рэтклиффа.

Иран использовал полученную информацию для рассылки избирателям электронных писем «для запугивания избирателей, разжигания социальных волнений и нанесения ущерба Дональду Трампу». Как отмечает Bloomberg, Рэтклифф «вскользь» упомянул Россию в своём заявлении и сказал, что она получила информацию об избирателях отдельно от Ирана. «Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для дезинформации», — добавил он.

Как пишет NYT, часть электронных писем, которые получили избиратели-демократы, отправлены якобы от лица ультраправых групп, поддерживающих Трампа. Данные об избирателях, которые получили Россия и Иран, по большей части были общедоступными, добавили там. Эту информацию страны могли объединить с другими данными, такими как адреса электронной почты, полученными из других источников.