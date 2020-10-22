Нацразведка США заявила о попытках России и Ирана повлиять на выборы президента Материал редакции
«Не позволяйте этим усилиям дать ожидаемый эффект».
Россия и Иран получили информацию о регистрации американских избирателей и попытались повлиять на выборы в США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на директора Национальной разведки Соединённых Штатов Джона Рэтклиффа.
Иран использовал полученную информацию для рассылки избирателям электронных писем «для запугивания избирателей, разжигания социальных волнений и нанесения ущерба Дональду Трампу». Как отмечает Bloomberg, Рэтклифф «вскользь» упомянул Россию в своём заявлении и сказал, что она получила информацию об избирателях отдельно от Ирана. «Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для дезинформации», — добавил он.
Как пишет NYT, часть электронных писем, которые получили избиратели-демократы, отправлены якобы от лица ультраправых групп, поддерживающих Трампа. Данные об избирателях, которые получили Россия и Иран, по большей части были общедоступными, добавили там. Эту информацию страны могли объединить с другими данными, такими как адреса электронной почты, полученными из других источников.
Россия, по мнению официальных лиц США, оставалась главной угрозой для выборов, отмечает NYT, однако заявление Рэтклиффа указывает, что Иран также использует «российские методы». Выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование уже началось.
Ой та бля кому оно надо, нашли предлог для очередных санкций, честно говоря заучит также как в России говорят что во всех бедах России виноват запад.
самое забавное - те же люди, что шутили над Майком и Ником, будут это поедать за обе щеки
Романтический Даниль
Самое забавное, как вы старательно выдумываете удобных вам несуществующих людей. Видимо, с реальными очень не комфортно, да? Слишком сложные.
А чего их придумывать? Берешь людей, которые в свое время посмеялись над тем "крепким орешком", что высрал усатый тараканище, выбираешь самых экзальтированных и узнаешь, как они относятся вот к подобным "никомайкам" с другой стороны атлантики
И найдутся неиронично верящие
Независимый вентилятор
Почему несуществующих? Их вот рядом в комментариях лицезреть можно.
Романтический Даниль
Я шутил над Майком и ником, в каком виде ты меня наблюдаешь в этих комментариях? И что собственно комментатор подразумевает "те же кто шутили"? Что он не шутил, он поверил в Ника и майка, кек?
он поверил в Ника и майка
Да, поверил, гдето между химтрейлами и вредом от вышек пятьжи
Причём чем здесь бедная Россиюшка и нимб? Разве я говорю что Россия это святая держава и они тут за мир а им палки в колеса вставляют?
Это либераха, не обращай внимания
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Подозрения по поводу чего?
Ты написал «Ты даже в своём сообщении умудрился вызвать подозрения» подозрения во вмешательстве?
Что ты имеешь ввиду?
“Пыталась воздействовать” это когда Пригожин на несколько тысяч $ купил рекламу на фейсбуке, да?)
Не мог бы ты дать линк на расследование ? Возможно я недостаточно осведомлен.
В российском медиа пространстве никто не писал по этому поводу материала?
Было расследование, которое показало, что вмешательства не было.
Пруф?
А у меня вот такой есть: https://www.cnbc.com/2019/03/22/robert-mueller-submits-special-counsels-russia-probe-report-to-attorney-general-william-barr.html
17 мая 2017 года бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным прокурором для расследования вмешательства (при этом были использованы материалы расследования Crossfire Hurricane), 16 февраля 2018 года он предъявил первые обвинения гражданам России.
22 марта 2019 года расследование Мюллера официально завершено, и его материалы переданы генеральному прокурору Уильяму Барру. Обвинения предъявлены 34 фигурантам и трём компаниям, пять человек осуждены на тюремное заключение.
пыталась ранее воздействовать на американский электорат
Ну и что?
Но ведь такие обвинения это реально хуета. Я всегда недоумевал, почему в Рахе такая истерика насчёт "внешнего влияния", потому что считаю неважным источник инфы, в рамках демократии смотреть нужно на саму инфу, а не на её источник. А теперь и Штаты до такого же зашквара опустились, лол.
Вообще насрать, было или не было, сам факт такой риторики это дно ебаное
Комментаторы пишут ровно то же самое, что и я:
заучит также как в России говорят что во всех бедах России виноват запад
и ничего не получилось
А какая у них вообще цель была, Путина выбрать?
нашли предлог для очередных санкций
Это как раз неочевидно, цель может быть и во внутреней политике(выборы же), а на Россию в данном вопросе им может быть наплевать.
честно говоря заучит также как в России говорят что во всех бедах России виноват запад.
Ну ты и соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил! Так со времён холодной войны. Сейчас ту же роль безусловного злодея периодически отдают Китаю.
С какой целью они хотят ввести санкции?
Я не политический аналитик что бы предугадать с какой целью, сам факт того что они говорят что мол Россия вмешивается подразумевает что последует реакция как было на предыдущих выборах.
По некоторой информации, эти два штат...
По некоторой информации, эти два штата принимают результаты голосования только по почте, и если отправить запрос о получении нового бюллетеня – предыдущий голос аннулируется.
Кроме того, в личном кабинете можно увидеть не только как проголосовал человек, но и все его данные, вплоть до домашнего адреса.
Опять
Забыли ещё Нигерию упомянуть - тех тоже хлебом не корми, но дай в электронную почту всякую хню слать. Ощущение, что правительство США начало читать папку «спам» в почтовике.
Круглый Женя
Ощущение, что правительство США начало читать папку «спам» в почтовике.
при чем в твоем
при чем
ну ты и мразь
«Эти данные могут быть использованы иностранными игроками для дезинформации», — добавил Рэтклифф
Данные об избирателях, которые получили Россия и Иран, по большей части были общедоступными, добавили там.
Мвухаха)
Опять эта Россия, да сколько можно уже.
они вроде не рисуют голоса, поэтому неудачи приходиться чем-то оправдывать
«Не позволяйте этим усилиям дать ожидаемый эффект».
У них на этой неделе финальные дебаты будут. По CNN это подаётся как противостояние в Mortal Kombat, выглядит очень эпично.
Т.е. теперь они для среднего американца создают образ, что Россия — это тот же Иран. Четко.
Иран использовал полученную информацию для рассылки избирателям электронных писем «для запугивания избирателей, разжигания социальных волнений и нанесения ущерба Дональду Трампу»
Ого. Если Байден победит, будут его травить как Трампа за возможную связь с Ираном?
Заебали уже, если честно. Понятно, что в геополитике все пытаются дотянуться, куда только позволит длина рук. Но возможности влиянии России на выборы в США даже меньше, чем возможность россиян повлиять на выборы в РФ. Чуть меньше чем ни хуя в общем