В Грузии освободили всех заложников из банка. Захватчик скрылся Материал редакции
Операция продолжалась больше 12 часов.
Вооружённый мужчина, захвативший заложников в банке в грузинском Зугинди, освободил их и скрылся, сообщает МВД страны. Ранее СМИ утверждали, что его задержали.
МВД утверждает, что всего в заложники взяли 43 человека, большинство из них освободили в течение дня во время переговоров, а взамен в заложники добровольно сдался начальник полиции края Самегрело-Верхняя Автандил Галдава. Позже подозреваемый покинул здание с Галдавой и ещё тремя заложниками, но и их злоумышленник освободил, следует из сообщения МВД. Подозреваемый в захвате скрылся, полиция продолжает его поиски.
20 октября мужчина, вооружённый гранатой и автоматом, захватил заложников в банке. Грузинские СМИ утверждали, что злоумышленник потребовал 500 тысяч долларов, и полиция передала ему их.
Главное это сохранить жизни заложников, простых граждан, которых было 43 человека, и полиция справилась на отлично. Найти и задержать преступника и вернуть деньги это вторичный вопрос и дело времени. Это лучше чем если бы было принято решение штурмовать, а потом выражать соболезнования.
На самом деле, вопрос достаточно сложный. Правило «не вести переговоры с террористами» — это не российская фишечка, например, его активно применяют в США. Считается, что если выполнить требования захватчика заложников, то это поспособствует увеличению подобных случаев, потому что люди, которые задумываются о подобном, видят, что можно получить требуемое. Это значит, что под угрозой окажется гораздо бóльшее количество человеческих жизней.
Но очень важно сказать, что вопрос о том, насколько эта гипотеза рабочая, ещё остаётся открытым. В Украине, например, после того, как Зеленский выполнил требования захватчика заложников в Луцке, никакого всплеска захватов заложников не случилось, но и времени прошло не настолько много, чтобы делать какие-то выводы.
Ну требование к Зеленскому было несколько иное. Психи не то чтобы сильно рациональны, а тролли только и могут, что брызгать слюной сидя на диване. До реальных дел не дойдет. Тут же денежный интерес, может подтолкнуть обычных бандитов. В Украине террориста сразу повязали, а эти ебаклаки упустили. И если когда спрашивали правильно ли сделал Зеленский - можно было однозначно сказать - да, никто этот перфоманс повторять не захочет, то тут ребята хуйню спороли. Денег могли и дать для отвода глаз, но если потом не поймали, то это действительно может воодушевить преступность.
Тут тоже можно долго рассуждать. С одной стороны, твоя аргументация вполне логична. С другой, можно развернуть всё на 180: если заплатить деньги, а потом сразу арестовать захватчика, то другие будут видеть, что воспользоваться полученными деньгами не особо-то и получится и мотивация совершить преступление не увеличится. А вот всякие психопаты с нематериальными требованиями увидят, что могут добиться своего, причём у некоторых чердак настолько дырявый, что даже если их по окончании Первомайск застрелят, а не посадят, но перфоманс состоится, игра будет стоить для них свеч.
Поэтому до сих пор какой-то однозначной точки зрения по поводу переговоров с террористами и нет и страны регулярно критикуют друг друга то за излишнюю жёсткость, то за излишнюю мягкость, причём по обе стороны спора страны развитые. Канада, США, Великобритания не ведут переговоров без исключений, Франция и Германия время от времени приступают к переговорам.
Кто прав, до сих пор не ясно, потому что на количество преступлений влияет огромное количество факторов сразу и нельзя изолировать какой-то один и быстро понять, какое влияние оказывает именно он, на это десятилетия исследований требуются.
Здесь захват был произведен с криминальными целями и требованиями материального характера, террористы выдвигают политические требования. Для этого случая выбранная стратегия вполне оправдана, так как личность его рано или поздно установят, а если уедет за границу, то уголовников ни где не любят и экстрадируют без особых проблем. Про переговоры с террористами - это вопрос действительно очень сложный, но ни из данного кейса.
Касательно мотивации: мне как гражданину важно знать что меня не пристрелят ради денег банка, это мотивирует меня больше доверять полиции и государству, для меня лично это первичное. А на то чтобы после события задержать преступника и создать отрицательную мотивацию у остальных у государства много других инструментов.
Отдельный якорь
Блять, а сразу возле банка тяжело его было поймать? Он что, телепортировался?
Захватчик скрылся
...пока полицейские на обеденном перерыве жарили шашлык
Походу, обучение грузинской полиции по этой шедевральной игре не дало своих результатов
Зачем так стереотипно))
Ещё вино и хор
День шуток про шашлык официально объявлен.
*Как вульгарно пошутить про казахов?
Кроме Орлова ничего на ум не приходит.
А скрылся с деньгами?
Где же та хваленая полиция Грузии, которую ставили в пример всем странам СНГ?
Так не Полиция же скрылась с деньгами, как у нас обычно заведено..))
полиция позволила из окруженного банка выйти, скрыться и ещё 500к$ дали
Прост операция больше 12 часов продолжалась, все устали и хотели домой
Да, сейчас бы копов Грузии похейтить... Которые дали 500к чуваку, чтобы он не навредил заложникам, которые заебались 12 часов под прицелом сидеть. У вас все ок с головой?
Зачем тогда государство выделяет такие деньги на содержание спецназа, снайперов? Зачем? Чтоб подарить террористу 500к$?
А что если грабитель занял позицию недоступную для снайпера? Ты видимо плохо ознакомлен с менталитетом грузинов... Это как большая семья, готовая помочь любыми силами (включая материальными) нуждающемуся. Это у нас, человек будет гореть в центре Питера, а люди лишь ускоряют шаг, чтоб побыстрей съебаться подальше
Приплетаю Россию, там хорошие люди, а тут плохие. Ещё раз, зачем содержать дорогие подразделения спецназа, если можно нанять десяток переговорщиков и всегда выполнять требования террористов и заложники будут целыми?
Наверно потому что у спецназа есть ещё обязанности помимо освобождении заложников. Если мужик реально смог скрыться с деньгами, то сомневаюсь что он прям долбоеб из разряда "пусть президент попиарит мой любимый фильм" и дать ему уйти с деньгами не такая плохая идея. Его поймают когда он не будет представлять угрозы для граждан.
Его поймают когда он не будет представлять угрозы для граждан
Когда ему 89 лет исполнится что ли?
Думаю, после этого он ещё что-нибудь такое отчебучит, наказания-то никакого
Ему бы сейчас страну покинуть и деньги вывезти
Захватит заложников и покинет, лул
Украинский террорист что-то не дожил до 89. Хотя тоже ушёл живым с места преступления
Я не приплетаю никого, лишь хочу показать контраст между нашей нацией и их. И то, что они дали бабки + съебаться грабителю, это исключительно для блага заложников. А содержания спецназа нужно как раз таки, чтоб потом его найти и задержать. Или что, они должны штурмовать? Сколько штурмов закончилось без кровопролития?
Или что, они должны штурмовать?
Да.
Это тебе не cs, тут реальные люди
Спецназ для эти задач и существует, а не для поисков уже отпущенных террористов.
У тебя уже какая-то шиза на почве любви к грузинам.
Это как большая семья, готовая помочь любыми силами (включая материальными) нуждающемуся
И поэтому подарили ему 500к?
Увидеть пару комментов в пользу Грузин и назвать это шизой — найс)
Жизнь человека бесценна.
Авторитет полиции и государства выше.
Ты прав, ведь полиция существует для того чтобы жевать сопли по-христиански
Можно ещё девушек насильникам подгонять и чужие вещи ворам
Не уходи в крайность, плиз)
Каждый успешный уход крутит шестеренки в головах любителей быстрых денег.
Вот-вот. В нормальных странах такие ситуации должны заканчиваться только штурмом спецназа. Максимум это переговоры 30 минут на добровольную сдачу.
Почему не поставить жучок на машину или в сумку с деньгами и проследить за ними? Или это слишком сложные технологии для грузинских спецслужб? 🤔
Теплый щит
Жучок на машину ладно еще - если нач стал заложником добровольно в обмен на мирных граждан - он сам не мог подготовиться, положив тот же жучок в карман или в ботинок?
Или он просто мирных вывел, снял оружие и пошел сдаваться?
Справедливости ради, часто про такое слышу во время захватов залогов в многих странах. Полагаю, это тоже часть профессии.
Половина отошла руководителю спецоперации
Сразу об этом подумал, но для такого сговора сумма всё равно маленькая.
Да ладно, 500 тысяч бачей это норм деньги
Алюминиевый Артем
Ну если ты до этого жил на 15 тыс рублей то да, норм
Мамкины миллионеры на TJ в очередной раз)
Сесть за 40 лямов может мечтать только школьника или какой то пацанчик из залупинска
Любой преступник рассчитывает не сесть
Твой круг общения просто даёт свое. Заканчивай с малолетками
Когда хотел дёшево повыёбываться в комментах на тему денег, но порвался через 5 минут
Если их делить на нескольких нужно — ну такое, учитывай ещё риски. Это же не чемодан у выходящего из банка комерса отнять, тут национальное ТВ и всеобщее внимание к спецоперации.
Вчера писали, что захватчиков было 2.