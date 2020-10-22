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Алексей Боржонов
2864

В Грузии освободили всех заложников из банка. Захватчик скрылся Материал редакции

Операция продолжалась больше 12 часов.

78 комментариев
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Вооружённый мужчина, захвативший заложников в банке в грузинском Зугинди, освободил их и скрылся, сообщает МВД страны. Ранее СМИ утверждали, что его задержали.

МВД утверждает, что всего в заложники взяли 43 человека, большинство из них освободили в течение дня во время переговоров, а взамен в заложники добровольно сдался начальник полиции края Самегрело-Верхняя Автандил Галдава. Позже подозреваемый покинул здание с Галдавой и ещё тремя заложниками, но и их злоумышленник освободил, следует из сообщения МВД. Подозреваемый в захвате скрылся, полиция продолжает его поиски.

20 октября мужчина, вооружённый гранатой и автоматом, захватил заложников в банке. Грузинские СМИ утверждали, что злоумышленник потребовал 500 тысяч долларов, и полиция передала ему их.

#новости #грузия

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78 комментариев
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ruslan Akhmedov

19

Главное это сохранить жизни заложников, простых граждан, которых было 43 человека,  и полиция справилась на отлично. Найти и задержать преступника и вернуть деньги это вторичный вопрос и дело времени.  Это лучше чем если бы было принято решение штурмовать, а потом выражать соболезнования.

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Meg Walker

ruslan
11

На самом деле, вопрос достаточно сложный. Правило «не вести переговоры с террористами» — это не российская фишечка, например, его активно применяют в США. Считается, что если выполнить требования захватчика заложников, то это поспособствует увеличению подобных случаев, потому что люди, которые задумываются о подобном, видят, что можно получить требуемое. Это значит, что под угрозой окажется гораздо бóльшее количество  человеческих жизней.

Но очень важно сказать, что вопрос о том, насколько эта гипотеза рабочая, ещё остаётся открытым. В Украине, например, после того, как Зеленский выполнил требования захватчика заложников в Луцке, никакого всплеска захватов заложников не случилось, но и времени прошло не настолько много, чтобы делать какие-то выводы. 

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Жабка

Meg
2

Ну требование к Зеленскому было несколько иное. Психи не то чтобы сильно рациональны, а тролли только и могут, что брызгать слюной сидя на диване. До реальных дел не дойдет. Тут же денежный интерес, может подтолкнуть обычных бандитов. В Украине террориста сразу повязали, а эти ебаклаки упустили. И если когда спрашивали правильно ли сделал Зеленский - можно было однозначно сказать - да, никто этот перфоманс повторять не захочет, то тут ребята хуйню спороли. Денег могли и дать для отвода глаз, но если потом не поймали, то это действительно может воодушевить преступность.

Ответить

Meg Walker

Жабка
1

Тут тоже можно долго рассуждать. С одной стороны, твоя аргументация вполне логична. С другой, можно развернуть всё на 180: если заплатить деньги, а потом сразу арестовать захватчика, то другие будут видеть, что воспользоваться полученными деньгами не особо-то и получится и мотивация совершить преступление не увеличится. А вот всякие психопаты с нематериальными требованиями увидят, что могут добиться своего, причём у некоторых чердак настолько дырявый, что даже если их по окончании Первомайск застрелят, а не посадят, но перфоманс состоится, игра будет стоить для них свеч. 
Поэтому до сих пор какой-то однозначной точки зрения по поводу переговоров с террористами и нет и страны регулярно критикуют друг друга то за излишнюю жёсткость, то за излишнюю мягкость, причём по обе стороны спора страны развитые. Канада, США, Великобритания не ведут переговоров без исключений, Франция и Германия время от времени приступают к переговорам.
Кто прав, до сих пор не ясно, потому что на количество преступлений влияет огромное количество факторов сразу и нельзя изолировать какой-то один и быстро понять, какое влияние оказывает именно он, на это десятилетия исследований требуются.

Ответить

ruslan Akhmedov

Meg
1

Здесь захват был произведен с криминальными целями и требованиями материального характера, террористы выдвигают политические требования. Для этого случая выбранная стратегия вполне оправдана, так как личность его рано или поздно установят, а если уедет за границу, то уголовников ни где не любят  и экстрадируют без особых проблем. Про переговоры с террористами - это вопрос действительно очень сложный, но ни из данного кейса.
Касательно мотивации: мне как гражданину важно знать что меня не пристрелят ради денег банка, это мотивирует меня больше доверять полиции и государству, для меня лично это первичное. А на то чтобы после события задержать преступника и создать отрицательную мотивацию у остальных у государства много других инструментов.  

Ответить

Андрон

ruslan
1

Все верно, правильно поступила полиция. Граждане не пострадали - это главное. Не то что в Норд-Ост было, ради своего рейтинга обнуленный запретил переговоры, исход уже в истории.

Ответить

Отдельный якорь

Андрон
1

Блять, а сразу возле банка тяжело его было поймать? Он что, телепортировался?

Ответить

Kir Nagirnyak

Отдельный
0

Он с заложниками покинул банк

Ответить

alexferman

10

Захватчик скрылся

...пока полицейские на обеденном перерыве жарили шашлык

Ответить

alexferman

alexferman
4

Походу, обучение грузинской полиции по этой шедевральной игре не дало своих результатов

Ответить

Kir Nagirnyak

alexferman
1

Зачем так стереотипно)) 

Ответить

Mmmax

Kir
0

Грузины видимо могут только в шашлык и в воров в законе, по мнению казахов

Ответить

alexferman

Mmmax
0

Ещё вино и хор

Ответить

Kir Nagirnyak

alexferman
1

У них сыр пиздатый если что)

Ответить

Mmmax

alexferman
0

Еще в танцы с ножами в обтягивающих штанах

Ответить

Mmmax

alexferman
0

День шуток про шашлык официально объявлен.
*Как вульгарно пошутить про казахов?
Кроме Орлова ничего на ум не приходит.

Ответить

God Damn

Mmmax
0

Кумыс, степи, лошади

Ответить

Космический кот

alexferman
0

Обед это святое, ты не понимаешь.

Ответить

YeezySpace

–6

А скрылся с деньгами?
Где же та хваленая полиция Грузии, которую ставили в пример всем странам СНГ?

Ответить

Maxim Goretski

YeezySpace
18

Так не Полиция же скрылась с деньгами, как у нас обычно заведено..))

Ответить

YeezySpace

Maxim
1

полиция позволила из окруженного банка выйти, скрыться и ещё 500к$ дали

Ответить

alexferman

YeezySpace
3

Прост операция больше 12 часов продолжалась, все устали и хотели домой

Ответить

Kir Nagirnyak

YeezySpace
0

Да, сейчас бы копов Грузии похейтить... Которые дали 500к чуваку, чтобы он не навредил заложникам, которые заебались 12 часов под прицелом сидеть. У вас все ок с головой? 

Ответить

YeezySpace

Kir
0

Зачем тогда государство выделяет такие деньги на содержание спецназа, снайперов? Зачем? Чтоб подарить террористу 500к$?

Ответить

Kir Nagirnyak

YeezySpace
–4

А что если грабитель занял позицию недоступную для снайпера? Ты видимо плохо ознакомлен с менталитетом грузинов... Это как большая семья, готовая помочь любыми силами (включая материальными) нуждающемуся. Это у нас, человек будет гореть в центре Питера, а люди лишь ускоряют шаг, чтоб побыстрей съебаться подальше 

Ответить

YeezySpace

Kir
5

Приплетаю Россию, там хорошие люди, а тут плохие. Ещё раз, зачем содержать дорогие подразделения спецназа, если можно нанять десяток переговорщиков и всегда выполнять требования террористов и заложники будут целыми?

Ответить

aliftin

YeezySp…
2

Наверно потому что у спецназа есть ещё обязанности помимо освобождении заложников. Если мужик реально смог скрыться с деньгами, то сомневаюсь что он прям долбоеб из разряда "пусть президент попиарит мой любимый фильм" и дать ему уйти с деньгами не такая плохая идея. Его поймают когда он не будет представлять угрозы для граждан. 

Ответить

alexferman

aliftin
0

Его поймают когда он не будет представлять угрозы для граждан

Когда ему 89 лет исполнится что ли?

Ответить

aliftin

alexfer…
0

Ты думаешь что он после этого пойдёт к себе домой, выспится и с новыми силами начнёт тратить деньги?

Ответить

alexferman

aliftin
0

Думаю, после этого он ещё что-нибудь такое отчебучит, наказания-то никакого

Ответить

aliftin

alexfer…
0

Спорное заявление. Ему бы сейчас страну покинуть и деньги вывезти. Не совсем ясно из новостей, смогли ли установить его личность, но что-то мне кажется по маленькой Грузии он не сможет долго бегать. 

Ответить

alexferman

aliftin
0

Ему бы сейчас страну покинуть и деньги вывезти

Захватит заложников и покинет, лул

Ответить

aliftin

alexfer…
0

До 89 он будет облеплен заложниками? Или ты думаешь что он сейчас полетит в Мексику на частном самолёте как в кино? 

Ответить

Илья Гераськин

alexfer…
0

Украинский террорист что-то не дожил до 89. Хотя тоже ушёл живым с места преступления

Ответить

Kir Nagirnyak

YeezySp…
–1

Я не приплетаю никого, лишь хочу показать контраст между нашей нацией и их. И то, что они дали бабки + съебаться грабителю, это исключительно для блага заложников. А содержания спецназа нужно как раз таки, чтоб потом его найти и задержать. Или что, они должны штурмовать? Сколько штурмов закончилось без кровопролития? 

Ответить

YeezySpace

Kir
1

О как, нынче спецназ ищет террористов? Что ещё расскажешь?

Ответить

alexferman

Kir
–1

Или что, они должны штурмовать?

Да.

Ответить

Kir Nagirnyak

alexfer…
0

Это тебе не cs, тут реальные люди

Ответить

YeezySpace

Kir
0

Спецназ для эти задач и существует, а не для поисков уже отпущенных террористов.

Ответить

alexferman

Kir
–1

А, ну тогда можно обмазаться соплями, да

Ответить

Отдельный якорь

Kir
0

У тебя уже какая-то шиза на почве любви к грузинам.

Это как большая семья, готовая помочь любыми силами (включая материальными) нуждающемуся

И поэтому подарили ему 500к?

Ответить

Kir Nagirnyak

Отдельн…
0

Увидеть пару комментов в пользу Грузин и назвать это шизой — найс)

Ответить

Отдельный якорь

Kir
0

пару комментов

Ты же знаешь что это не правда, не позорься

Ответить

Андрон

YeezySpace
0

Жизнь человека бесценна.

Ответить

YeezySpace

Андрон
0

Авторитет полиции и государства выше.

Ответить

Андрон

YeezySp…
0

Значит такое государство людям не нужно.

Ответить

alexferman

Kir
0

Ты прав, ведь полиция существует для того чтобы жевать сопли по-христиански

Ответить

alexferman

alexferman
0

Можно ещё девушек насильникам подгонять и чужие вещи ворам

Ответить

Kir Nagirnyak

alexferman
0

Не уходи в крайность, плиз) 

Ответить

alexferman

Kir
0

Это_другое.джпг

Ответить

Украденная жизнь

5

Каждый успешный уход крутит шестеренки в головах любителей быстрых денег.

Ответить

YeezySpace

Украденная
0

Вот-вот. В нормальных странах такие ситуации должны заканчиваться только штурмом спецназа. Максимум это переговоры 30 минут на добровольную сдачу.

Ответить

C Stan

2

Почему не поставить жучок на машину или в сумку с деньгами и проследить за ними? Или это слишком сложные технологии для грузинских спецслужб? 🤔

Ответить

alexferman

C
4

Жучок не влез в сумку

Ответить

Теплый щит

C
0

Жучок на машину ладно еще - если нач стал заложником добровольно в обмен на мирных граждан - он сам не мог подготовиться, положив тот же жучок в карман или в ботинок?
Или он просто мирных вывел, снял оружие и пошел сдаваться?

Ответить

Всероссийский огонь

3

 взамен в заложники добровольно сдался начальник полиции края Самегрело-Верхняя Автандил Галдава.

фигасе мужик

Ответить

Marat Khamadeev

Всероссийский
0

Справедливости ради, часто про такое слышу во время захватов залогов в многих странах. Полагаю, это тоже часть профессии.

Ответить

Отдельный якорь

2

Российскую полицию даже вата так не оправдывает, как тут местные пытаются отбелить этот побег

Ответить

roos lan

2
Ответить

Минувший звук

1

500к — странная сумма, обычно требуют лям, я в фильмах видел.

Ответить

alexferman

Минувший
3

Половина отошла руководителю спецоперации

Ответить

Минувший звук

alexferman
0

Сразу об этом подумал, но для такого сговора сумма всё равно маленькая.

Ответить

alexferman

Минувший
0

Да ладно, 500 тысяч бачей это норм деньги

Ответить

Алюминиевый Артем

alexferman
0

Ну если ты до этого жил на 15 тыс рублей то да, норм

Ответить

alexferman

Алюмини…
2

Мамкины миллионеры на TJ в очередной раз)

Ответить

Алюминиевый

alexfer…
0

Сесть за 40 лямов может мечтать только школьника или какой то пацанчик из залупинска

Ответить

alexferman

Алюмини…
2

Любой преступник рассчитывает не сесть

Ответить

Алюминиевый

alexfer…
0

Твой круг общения просто даёт свое. Заканчивай с малолетками

Ответить

alexferman

Алюмини…
3

Когда хотел дёшево повыёбываться в комментах на тему денег, но порвался через 5 минут

Ответить

Алюминиевый

alexfer…
–1

Хули с тобой спорить если ты ещё денег не держал )

Ответить

Минувший звук

alexferman
0

Если их делить на нескольких нужно — ну такое, учитывай ещё риски. Это же не чемодан у выходящего из банка комерса отнять, тут национальное ТВ и всеобщее внимание к спецоперации.

Ответить

Mmmax

Минувший
0

Пока оперы будут спорить как мариновать шашлык, можно в Канаду улететь

Ответить

Космический кот

1

Хорошо, что заложники все целы.

Ответить

Алексей Дьяконов

0

Вчера писали, что захватчиков было 2.

Ответить

# realfiddy

Алексей
1

Один свой.

Ответить

Андрей Владимирович

0

Еще один сюжет для фильма

Ответить

Отдельный якорь

0

ЗАТО ВЫ ВИДЕЛИ КАКУЮ ИМ ФОРМУ ПОЛИЦЕЙСКУЮ ПОШИЛИ!!!

Ответить

Владимир Земсков

0

полиция передали ему их

*передала

@Алексей Боржонов

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