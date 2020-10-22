МВД утверждает, что всего в заложники взяли 43 человека, большинство из них освободили в течение дня во время переговоров, а взамен в заложники добровольно сдался начальник полиции края Самегрело-Верхняя Автандил Галдава. Позже подозреваемый покинул здание с Галдавой и ещё тремя заложниками, но и их злоумышленник освободил, следует из сообщения МВД. Подозреваемый в захвате скрылся, полиция продолжает его поиски.