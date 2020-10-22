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Артём Мазанов
5599

Две песни экс-участника ДДТ признали экстремистскими. В них нашли «прямое побуждение к уничтожению системы» Материал редакции

Минюст внёс в список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)».

136 комментариев
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Минюст России признал экстремистскими две песни бывшего участника группы ДДТ Вадима Курылёва. На решение ведомства обратил внимание проект «Роскомсвобода».

В список экстремистских материалов внесли две песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)». Железнодорожный районный суд Пензы признал, что в песнях имеются призывы к насилию против власти и «прямое побуждение к уничтожению системы». Курылёв пояснил следствию, что написал песни в 2009 и 2012 годах, после чего опубликовал. Роскомнадзору поручили заблокировать доступ ко всем ссылкам на песни в интернете.

Автор композиции заявляет, что представители «левого террора» являются для правящего режима препятствием, вызывающим трепет и страх, поскольку за «левым террором» стоит новая разрушительная сила, несущая полное уничтожение.

заключение экспертов

Курылёв сотрудничал с ДДТ с 1986 по 2002 год, он был басистом, а затем гитаристом коллектива. Группа «Электрические партизаны» появилась на основе существовавшего с 1999 года сайд-проекта музыканта «Курылёв-бэнд». Курылёв — автор большинства её песен.

#новости #экстремизм

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136 комментариев
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Турецкий хот-дог

55

"Перемен" Цоя когда признают? Обычно под нее лодку раскачивают, а не под это вот всё

Ответить

Основной супер_стар

Турецкий
4

потому что текст этой песни - бессмысленный словесный понос, который ни один эксперт не разберет

Ответить

alexferman

Основной
38

Текст этой песни прост и прямолинеен как палка, просто кто-то недоразвит

Ответить

Основной супер_стар

alexferman
–10

последний куплет вообще заканчивается строчкой "и вдруг нам становится страшно что-то менять". Как по мне, от этой песни больше разит беспомощностью, чем революцией. Странный выбор песни. Ну и цой - хуйня

Ответить

alexferman

Основной
30

Эта песня вообще не про революции, а про личную жизнь. И строчка эта не про беспомощность, а про то что люди как правило костенеют от страха перед переменами.

Ответить

Основной

alexfer…
–2

Ну тогда вообще не имеет смысла делать её символом революции и скандировать на митингах, раз она про страх. Нужно выбрать другую песню, какую-нибудь из списка экстремистских материалов

Ответить

alexferman

Основной
20

Ещё какие-нибудь мудрые указания будут?

Ответить

Основной

alexfer…
–4

Я считаю, что достаточно

Ответить

alexferman

Основной
7

Ок, пошёл выбивать полученное на каменных скрижалях

Ответить

Blahblah Pooh

Основной
2

Чел, ты мыслишь, как диванный герой. Ты че, думаешь, условный Че Геварра не ссался от ужаса в своих джунглях? Или даже условный Ганди всегда был на позитиве? 
Да ты хотя бы какой-нибудь мелкий проект пытался сделать? Бля, да хуй с ним, пробежать км 3 на физкультуре? Че, никогда не хотелось послать все это в жопу и присесть? 

Ответить

Основной

Blahblah
–2

Было дело, когда я проёбывал физру в универе, и физрук придумал наказание для таких как я. 10 кругов за каждое проёбанное занятие по стадиону. У меня получилось 80 кругов. За три дня пробежал все 80. Это примерно по 10 км за раз

Ответить

Comrade

Основной
0

Время ограничивал?

Ответить

Dr Serj

Основной
0

За три дня пробежал все 80. Это примерно по 10 км за раз

круг школьного стадиона – 200 метров,
80 кругов это 16 км,
за 3 дня это по 5 км в день

Ответить

Основной

Dr
0

Это не школа, а универ был

Ответить

Dr Serj

Основной
0

а, ну в универе может быть

Ответить

Temp Temper

Основной
0

Эта строчка очень символичная, она в целом про менталитет и привычку просить у кого то что-то менять, но не поменяться самому. Не бросать окурки на дорогу, убирать гавно за псом, делать свою работу на совесть, а не на отъебись... Песня про то, как друг друга, камерно, под газовую конфорку, мы можем понять намного лучше чем в односторонней убедительной речи с трибуны. 

Ответить

Ипполит

Основной
0
Ответить

К X

alexfer…
0

То есть про какую личную жизнь? Я думал это про дух времени, перестройку. Если нет то песня гораздо менее интересная была бы

Ответить

Temp Temper

К
1

Она не декларировалась как гимн революции. Время это сделало за неё. А песня про камерный взгляд на перемены со стороны дружеских холиворов на кухне. 

Ответить

К X

Temp
1

Ну просто в лоб говорить было бы слишком топорно. Это искусство, где надо читать между строк

Ответить

Усталый супер_стар

Основной
0

Эта песня показывает Цоя как отличного хит-мейкера.

Ответить

Ипполит

Усталый
0

Тебе ж этот... из думы... как его... впрочем, неважно, всех мудаков по имени не упомнмшь. Так вот, этот же тебе объяснил, что тексты Цою присылали прямо из ЦРУ. Это организация, которая изобрела потом интернет. И это не совпадение.

Ответить

Роман Алиев

Усталый
0

Мистер шлягер

Ответить

Orbital_Cat

Основной
0

а ты класно накидываешь))))

Ответить

MrZlydnya

Основной
0

Я считаю, что ты написал хуйню. А еще ты ЧиП. И вообще, как  ты посмел наехать на легендарную песню Цоя? Охуел одним словом.

Ответить

Основной

MrZlydn…
0

Я ниибу, что такое чип. Во-вторых, на песню я не наезжал, а лишь говорю, что в контексте митингов она неуместна. В-третьих, цой - хуйня. Таково моё мнение и я с собой согласен

Ответить

Sam Lowry

alexferman
–2

Мухаха, то-то Цой, Гребенщиков и прочие переменщики тусили исключительно в номенклатурной тусовке детей дипломатов и партийных управленцев. 

Ответить

alexferman

Sam
0

Это к чему вообще?

Ответить

Sam Lowry

alexfer…
–6

К тому, что текст насквозь фальшив. Никаких перемен их сердца не требовали, жвачка, видеокассеты и свита тёлок у них были и так.

Ответить

alexferman

Sam
2

Никаких перемен их сердца не требовали

Ну если ты так скозал, то ладно.

Ответить

Sam Lowry

alexfer…
0

Ты забыл преклонить передо мной колено.

Ответить

alexferman

Sam
9

Это так теперь клоунов встречают?

Ответить

Sam Lowry

alexfer…
1

Ой допиздишься

Ответить

alexferman

Sam
0

Пожалуешься старшему брату-десантнику?

Ответить

Sam Lowry

alexfer…
0

Фу, фу какую мужланскую дрянь ты несёшь. Буэ. Я интеллигент. Просто скажу «ну вот, я же говорил - ты допизделся!»

Ответить

alexferman

Sam
0

Я интеллигент

Слово "интеллигент" происходит от слова "интеллект", так что оно тут явно неуместно.

Ответить

Sam Lowry

alexfer…
0

Сказал, как говорят ненавидимые тобою свиноматки.

Ответить

Blahblah Pooh

Sam
1

А, ну да. Это ж предел мечтаний: жвачка, видеокассета  и свита телок) Не разочаровывай меня

Ответить

Sam Lowry

Blahblah
0

Ах, да, я и забыл об утончённых и возвышенных интересах рокнрольщиков!

Ответить

Blahblah Pooh

Sam
0

Ты че, прикидываешься?) Представляешь, но рокнрольщики (на самом деле рокеры) кроме своего говнорока еще и хотят того же, что и остальные: чтобы им не врали, не бояться, чтобы экономика росла, и люди вокруг улыбались. Ну, те самые наши влажные мечты, знаешь

Ответить

Sam Lowry

Blahblah
0

Дядя, конкретно эти рокнрольщики вышли из номенклатурных кругов. С хуяль им этого хотеть?

Ответить

Blahblah Pooh

Sam
0

Потому что ты не можешь быть счастливым, когда кругом все несчастные. Вот так просто

Ответить

alexferman

Sam
0

С того что базовые потребности у них были покрыты, в отличие от остального населения СССР

Ответить

# realfiddy

Основной
1

Скорее в депрессивном тоне.
Перемен требуют наши сердца, но ничего не изменить

Ответить

Усталый супер_стар

Турецкий
0

Сравнить Цоя с этой парашей, сильно

Ответить

Petr Petrov

Усталый
0

пук пук, Жой цив

Ответить

Усталый супер_стар

Petr
1

Любитель параши порвался

Ответить

Космический кот

Турецкий
1

Если ее признают экстремистской, то лодка начнет раскачиватся сильнее.

Ответить

Blahblah Pooh

Турецкий
0

На очереди Гроб, Люмен и Порнофильмы

Ответить

Владимир Палюхов

Blahblah
1

Lumen и Порнофильмы недаром есть в  Антивоенном релизе вместе с Партизанами

Ответить

Руслан Астратов

Владимир
0

Даже если эти хуесосы "запретят" песни, менее любимыми и прослушиваемыми эти песни не станут. 

Так что нахуй Минюст с его ебаными инициативами

Ответить

Руслан Астратов

Blahblah
0

Заплати налоги и живи спокойно,
Но каждый рубль как покойник
На эти деньги люди сверху
Нас, всех остальных, превращают в перхоть.

Они проводят невнятные реформы
Меняют гаишникам название и форму
Кидают стариков через одно место
Каждый день проверяя, из какого же мы теста!

Припев:
Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну... и ненавижу
Государство, государство, государство!

Я ненавижу
Государство, государство, государство!

Заплати налоги и живи спокойно
На эти деньги продолжают войны
Люди делят власть и нефть
Мы пешки в играх, мы не люди, нет!

Плати налоги, живи спокойно,
И похеру на то, живешь ли ты достойно!
Твое право - заткнуться, молчать!
Ты еще не понял!?
Гони бабки, твою мать!

Люмен(Lumen) - Государство текст песни(слова)
Люмен(Lumen) - Государство текст песни(слова)
www.gl5.ru
Ответить

Владимир Палюхов

Руслан
1

Еще TV  No More:
В моём углу DVD и книги.
Смотреть телеканалы смешно и странно
В моей квартире обрублена антенна
И значит я главнее своего экрана
Смотри и слушай только то, что хочешь
Смотри и слушай только то, что надо
Хватай компьютер, тяни сети:
Давно пора валить из стада!!!

Пиши на стенах:"TV NO MORE!!!"
Телепродюсер сам посмотрит своё дерьмо.(x2)

Хороших передач почти что не осталось.
Я не знаю что, но что-то поломалось.
Нормальных людей показывают ночью.
Прайм-тайм хочется порвать в клочья!
Программы новостей – отдельный разговор,
Программы новостей враньё и вздор.
Подставьте свои уши для лапши.
Хорошо играет дудка – хоть пляши.

У редактора со вкусом неплохо,
Но вот беда:считает меня лохом.
Реклама крутится, бизнес прёт,
Не парься про стадо – стадо сожрёт…
Телезомби, рабы лампы.
Давно привычные, избитые штампы,
Отключаешь мозг, кликаешь каналы
Каналов много, хороших мало!

Пиши на стенах:"TV NO MORE!!!"
Телепродюсер сам посмотрит своё дерьмо

Ответить

Руслан Астратов

Blahblah
0

Люмен - Государство 

Ответить

Kir Nagirnyak

8

Суки, ДДТ то хоть не трогайте, больные ублюдки

Ответить

Elijah Garrison

Kir
13

Я если честно удивляюсь как их всех до сих пор не посадили, после того как Шевчук Путину в глаза на камеру правду сказал. Путин такое не прощает.

Ответить

Поэтический диод

Elijah
0

А что он там скаал

Ответить

Дмитрий Григорьев

Поэтический
12
Ответить

Elijah Garrison

Поэтический
9

https://www.youtube.com/watch?v=Oaxf7txb-l4

Ответить

kotova lidiya

Elijah
7

Потрясающая речь. Удивительно, Шевчук поэт, а не политолог, но приоритет законности и путь ее достижения - через свободные СМИ - разложил ещё в те времена, когда об этом ещё не кричали из каждого утюга. А крыса только вилять в ответ и может, что ей остается.

Ответить

Petr Petrov

Elijah
2

Так Пу тогда был молодой, неопытный

Ответить

Elijah Garrison

Petr
7

Он к тому времени уже успел Ходорковского посадить и СМИ в стране уничтожить.

Ответить

Petr Petrov

Elijah
0

всего лишь

Ответить

Славой Жижек

Поэтический
9

"Я Юра, музыкант"

Ответить

Allekprost

Elijah
1

А почему Путина население прощает ?

Ответить

Elijah Garrison

Allekprost
1

Именно на этот вопрос политическая наука еще не нашла ответ. Что становится триггером для того, чтобы население перестало терпеть несправедливость, безрассудность и ненасытность верхушки и массово вышло на улицы. В одних странах население активно выходит на протесты против произвола власти. А в других, таких как Россия или Беларусь десятки лет терпит тирана у власти и ничего не делает.

Ответить

пiрячком по дупоньцi

10

Как вообще можно выражать недовольствие системой? 

Ответить

Прекрасный пистолет

–19

А почему собственно они не могут быть экстремистскими? Комментаторы вообще текст экспертизы читали? Треки слушали?

Ответить

alexferman

Прекрасный
12

Потому что слова и тексты в принципе не могут быть экстремистскими

Ответить

Отдельный якорь

alexferman
3

Ты же потом обратное будешь про ислам писать

Ответить

Elijah Garrison

Отдельный
4

Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили

https://quran-online.ru/2:191

Есть все-таки разница между призывами убивать людей по религиозному признаку и призывами сломать несправедливую систему.

Сура 2. Корова, 191-й аят.
Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас…
quran-online.ru
Ответить

Отдельный якорь

Elijah
0

Так это просто цели разные. Распространяется это через текст

Ответить

Elijah Garrison

Отдельн…
0

В смысле просто цели разные, распространяется это через текст? А у Мурзилка тоже через текст распространяется, и цель у нее тоже другая, запрещаем?

Ответить

Отдельный якорь

Elijah
0

Причём тут мурзилка вообще?

Ты сам привёл пример, что через текст можно распространять ненависть и вражду

Ответить

alexferman

Отдельн…
1

через текст можно распространять ненависть и вражду

Неа. Текстом можно лишь канализировать уже имеющуюся в людях ненависть и вражду.

Ответить

Усталый

alexfer…
0

имеющую в людях

Давай признаем, что подобное творчество, как и в 90х всякие коррозии метала с призывами мочить хачей, рассчитаны на неокрепшие молодые умы.

Ответить

alexferman

Усталый
0

Ну и что?

Ответить

Усталый

alexfer…
0

Ненависть легко внушить деткам

Ответить

alexferman

Усталый
0

Пруфы в студию

Ответить

Усталый

alexfer…
0

Пруфы чего? Внушаемости людей и подростков особенно?

Ответить

alexferman

Усталый
1

Пруфы того, что "ненависть легко внушить деткам"

Ответить

Усталый

alexfer…
0

Гитлерюгенд

Ответить

alexferman

Усталый
0

Отличный пример) Гитлерюгенд воспитывался в условиях свободы слова или цензуры?

Ответить

Усталый

alexfer…
0

Помню, ты про Тесака писал же. он после прочтения книги ( по его словам) увлекся радикальными движениями

Ответить

alexferman

Усталый
0

Почему он увлёкся - вообще непонятно. Я "Майн кампф" тоже читал, но чёрных не избиваю.

Ответить

Blahblah Pooh

Усталый
0

Ну так и запрещайте это для детей. В чем проблема-то?

Ответить

Усталый

Blahblah
0

Была потребность

Ответить

Евгений Клочков

Усталый
0

и такое творчество не создает желание само по себе, а лишь проявляет и направляет уже существовавшие предпосылки 

Ответить

Усталый

Евгений
0

существующие предпоссылки

Ты про, например, социальную несправедливость? или про особенности психики?

Ответить

Elijah Garrison

Отдельн…
0

Я привел пример для того чтобы показать что в одном случае распространяется ненависть к людям, а в другом к системе. Есть разница?

Ответить

Отдельный якорь

Elijah
0

АУЕ тоже против системы

Ответить

Elijah Garrison

Отдельн…
0

Вот уж АУЕ тут вообще не понятно при чем

Ответить

Независимый вентилятор

Elijah
0

призывами сломать несправедливую систему

«Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)»

Ответить

Michael Petrov

Elijah
0

только одно - у религии больше активных сторонников, если с ними попытаться что то реальное сделать - можно сесть на бутылку

Ответить

Мир Май

Отдельный
3

С исламом радикальным накладочка - там далеко не только слова

Ответить

alexferman

Отдельный
0

С чего бы?

Ответить

Романтический Даниль

Отдельный
0

Любитель соломенных чучел снова в деле, кто остановит страшного маньяка

Ответить

Leha Shum

Прекрасный
2

Комментаторы левые либералы.
Welcome to TJ!

Ответить

# realfiddy

Leha
0

Радикаллевые

Ответить

Leha Shum

#
1

Диванрадикаллевые

Ответить

Plan 🇧&🇨

Leha
0

на ТЖ вообще не состоявших в группе Баадера-Майнхоф не пускают

Ответить

Отдельный якорь

Прекрасный
1

Левый террор, анархия - это местным видимо нравится.

Красный террор наверно тоже

Ответить

Космический кот

6

А не пойти ли им нахуй?

Ответить

sf

5

сука бля, а слабо было написать "2 песни Вадима Курылев признали экстремистским"?

Ответить

This is I'm

4

А где можно подать жалобу на централизацию власти в одних руках и отступа от принципов демократического государства 🐣

Ответить

Буржуазный огонь

This
0

sportloto@tjournal.ru

Ответить

Litnikov Danil

1

Юра, это провокация...

Ответить

Сергей Ахрем

1

Самовластительный злодей!
Тебя ,твой трон я ненавижу,
Твою погибель ,смерть детей
С жестокой радостию вижу

Ответить

Прекрасный пистолет

–2

Спотифаи под такое прогибаются и удаляют?

Ответить

Dmitry Sursin

Прекрасный
1

Спотифай не долбаёбы

Ответить

Petr Petrov

Dmitry
0

да и на ямузыке еще не удалили

Ответить

Dmitry Vakhnin

Petr
0

И на ют музыке тоже.

Ответить

Международный микроскоп

Прекрасный
1

На спотифае есть, например, ЛСП Номера про суицид. На ютубе и ВК давно всё выпилили

Ответить

Минувший звук

Международный
0

Психея — Убей мента есть на Спотифай?

Ответить

Иван Иванович

Минувший
1

Под названием Столько же стоит твоя свобода и без текста

Ответить

Минувший звук

Иван
0

Как и на Ютубе

Ответить

Иван Иванович

Минувший
0

На каких-то сборниках типа 10 years of greatest shit она есть с припевом "убей меня". В ВК кстати вроде оригинал есть

Ответить

Минувший звук

Иван
0

Даже на Рутрекере трек дропнули из дискографии, после блокировки так и не вернули назад почему-то)

Ответить

Иван Иванович

Минувший
1

Хорошо хоть на жёстком диске есть)

Ответить

сироп от щекотки

0

:D переобувка возмущённых через 3, 2,..

Ответить

Романтический Даниль

сироп
0

Почему?

Ответить

сироп от щекотки

Романтический
0

Тут можно поискать по запросу "доктор лиза" ветки комментов. Прогрессивная молодёжь считает ее чем-то вроде "иконы ватников".
А тут, ое-ей, Юлианыч саундтрек к фильму пишет:( 

Ответить

Романтический Даниль

сироп
0

Опять какая-то выдуманная молодёжь, штош такое. Как жить в этих мультивселенных.
Ролик, кстати, говно по качеству, но все эти люди совершенно вправе заниматься чем им хочется в свое время

Ответить

пепси

Романтический
0

Так это местный сумасшедший же, хули ему))0

Ответить

сироп от щекотки

Романтический
0

Фильм вроде выйдет вот-вот, наверняка тут будет рецензия, милости прошу в обсуждения. Там и выдуманные и невыдуманные. И вот эта обезьянка ответом ниже. Все расскажут о "кровопийце Глинке" 

Ответить

Dias001 Rrn

0

Это означает реабилитация красного террора?

Ответить

Антон Зидерер

0

Спасибо минюсту за наводку. Давно я свой плейлист не обновлял

Ответить

Организационный щит

0

Мы наш, мы новый мир построим.

Ответить

Руслан Астратов

0

Ебать затупки. Долго же из воздуха эту хуйню придумывали

Ответить

Максим Шпилёв

0

Кстати, у них есть трек "Экстремистские песни"

Ответить

Максим Шпилёв

0

Кстати, у них есть трек "Экстремистские песни"

Ответить

Максим Шпилёв

0

https://youtu.be/nWCNu_JCMJw

Ответить

Максим Шпилёв

0

Кстати, у них есть трек "Экстремистские песни" https://www.youtube.com/watch?v=nWCNu_JCMJw

Ответить

Максим Шпилёв

0

Кстати, у них есть трек "Экстремистские песни"

https://www.youtube.com/watch?v=nWCNu_JCMJw

Ответить

badResistor

–2

Запрещать их всех этих либерах!
Цоя, проплаченного штатами на мыло!
Шевчука на колыму, Чижа в магадан.
УУУУ аж трясет, Рож пшеница ростет а им не нравится!

Ответить

Dias001 Rrn

badResistor
–2

Лучше коммуняк и путиноидов сажать на вертолеты, как делал генерал Пиночет

Ответить
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