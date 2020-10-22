Две песни экс-участника ДДТ признали экстремистскими. В них нашли «прямое побуждение к уничтожению системы» Материал редакции
Минюст внёс в список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)».
Минюст России признал экстремистскими две песни бывшего участника группы ДДТ Вадима Курылёва. На решение ведомства обратил внимание проект «Роскомсвобода».
В список экстремистских материалов внесли две песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)». Железнодорожный районный суд Пензы признал, что в песнях имеются призывы к насилию против власти и «прямое побуждение к уничтожению системы». Курылёв пояснил следствию, что написал песни в 2009 и 2012 годах, после чего опубликовал. Роскомнадзору поручили заблокировать доступ ко всем ссылкам на песни в интернете.
Курылёв сотрудничал с ДДТ с 1986 по 2002 год, он был басистом, а затем гитаристом коллектива. Группа «Электрические партизаны» появилась на основе существовавшего с 1999 года сайд-проекта музыканта «Курылёв-бэнд». Курылёв — автор большинства её песен.
Основной супер_стар
потому что текст этой песни - бессмысленный словесный понос, который ни один эксперт не разберет
Текст этой песни прост и прямолинеен как палка, просто кто-то недоразвит
Основной супер_стар
последний куплет вообще заканчивается строчкой "и вдруг нам становится страшно что-то менять". Как по мне, от этой песни больше разит беспомощностью, чем революцией. Странный выбор песни. Ну и цой - хуйня
Эта песня вообще не про революции, а про личную жизнь. И строчка эта не про беспомощность, а про то что люди как правило костенеют от страха перед переменами.
Ну тогда вообще не имеет смысла делать её символом революции и скандировать на митингах, раз она про страх. Нужно выбрать другую песню, какую-нибудь из списка экстремистских материалов
Ещё какие-нибудь мудрые указания будут?
Я считаю, что достаточно
Чел, ты мыслишь, как диванный герой. Ты че, думаешь, условный Че Геварра не ссался от ужаса в своих джунглях? Или даже условный Ганди всегда был на позитиве?
Да ты хотя бы какой-нибудь мелкий проект пытался сделать? Бля, да хуй с ним, пробежать км 3 на физкультуре? Че, никогда не хотелось послать все это в жопу и присесть?
Основной
Было дело, когда я проёбывал физру в универе, и физрук придумал наказание для таких как я. 10 кругов за каждое проёбанное занятие по стадиону. У меня получилось 80 кругов. За три дня пробежал все 80. Это примерно по 10 км за раз
Эта строчка очень символичная, она в целом про менталитет и привычку просить у кого то что-то менять, но не поменяться самому. Не бросать окурки на дорогу, убирать гавно за псом, делать свою работу на совесть, а не на отъебись... Песня про то, как друг друга, камерно, под газовую конфорку, мы можем понять намного лучше чем в односторонней убедительной речи с трибуны.
Она не декларировалась как гимн революции. Время это сделало за неё. А песня про камерный взгляд на перемены со стороны дружеских холиворов на кухне.
Усталый супер_стар
Эта песня показывает Цоя как отличного хит-мейкера.
Основной
Я ниибу, что такое чип. Во-вторых, на песню я не наезжал, а лишь говорю, что в контексте митингов она неуместна. В-третьих, цой - хуйня. Таково моё мнение и я с собой согласен
Мухаха, то-то Цой, Гребенщиков и прочие переменщики тусили исключительно в номенклатурной тусовке детей дипломатов и партийных управленцев.
Это к чему вообще?
Никаких перемен их сердца не требовали
Ну если ты так скозал, то ладно.
Это так теперь клоунов встречают?
Пожалуешься старшему брату-десантнику?
Я интеллигент
Слово "интеллигент" происходит от слова "интеллект", так что оно тут явно неуместно.
А, ну да. Это ж предел мечтаний: жвачка, видеокассета и свита телок) Не разочаровывай меня
Ты че, прикидываешься?) Представляешь, но рокнрольщики (на самом деле рокеры) кроме своего говнорока еще и хотят того же, что и остальные: чтобы им не врали, не бояться, чтобы экономика росла, и люди вокруг улыбались. Ну, те самые наши влажные мечты, знаешь
Потому что ты не можешь быть счастливым, когда кругом все несчастные. Вот так просто
С того что базовые потребности у них были покрыты, в отличие от остального населения СССР
Скорее в депрессивном тоне.
Перемен требуют наши сердца, но ничего не изменить
Усталый супер_стар
Сравнить Цоя с этой парашей, сильно
пук пук, Жой цив
Если ее признают экстремистской, то лодка начнет раскачиватся сильнее.
На очереди Гроб, Люмен и Порнофильмы
Lumen и Порнофильмы недаром есть в Антивоенном релизе вместе с Партизанами
Даже если эти хуесосы "запретят" песни, менее любимыми и прослушиваемыми эти песни не станут.
Так что нахуй Минюст с его ебаными инициативами
Заплати налоги и живи спокойно,
Но каждый рубль как покойник
На эти деньги люди сверху
Нас, всех остальных, превращают в перхоть.
Они проводят невнятные реформы
Меняют гаишникам название и форму
Кидают стариков через одно место
Каждый день проверяя, из какого же мы теста!
Припев:
Здесь типа демократия, на самом деле царство
Я так люблю свою страну... и ненавижу
Государство, государство, государство!
Я ненавижу
Государство, государство, государство!
Заплати налоги и живи спокойно
На эти деньги продолжают войны
Люди делят власть и нефть
Мы пешки в играх, мы не люди, нет!
Плати налоги, живи спокойно,
И похеру на то, живешь ли ты достойно!
Твое право - заткнуться, молчать!
Ты еще не понял!?
Гони бабки, твою мать!
Еще TV No More:
В моём углу DVD и книги.
Смотреть телеканалы смешно и странно
В моей квартире обрублена антенна
И значит я главнее своего экрана
Смотри и слушай только то, что хочешь
Смотри и слушай только то, что надо
Хватай компьютер, тяни сети:
Давно пора валить из стада!!!
Пиши на стенах:"TV NO MORE!!!"
Телепродюсер сам посмотрит своё дерьмо.(x2)
Хороших передач почти что не осталось.
Я не знаю что, но что-то поломалось.
Нормальных людей показывают ночью.
Прайм-тайм хочется порвать в клочья!
Программы новостей – отдельный разговор,
Программы новостей враньё и вздор.
Подставьте свои уши для лапши.
Хорошо играет дудка – хоть пляши.
У редактора со вкусом неплохо,
Но вот беда:считает меня лохом.
Реклама крутится, бизнес прёт,
Не парься про стадо – стадо сожрёт…
Телезомби, рабы лампы.
Давно привычные, избитые штампы,
Отключаешь мозг, кликаешь каналы
Каналов много, хороших мало!
Пиши на стенах:"TV NO MORE!!!"
Телепродюсер сам посмотрит своё дерьмо
Суки, ДДТ то хоть не трогайте, больные ублюдки
Я если честно удивляюсь как их всех до сих пор не посадили, после того как Шевчук Путину в глаза на камеру правду сказал. Путин такое не прощает.
Поэтический диод
А что он там скаал
Потрясающая речь. Удивительно, Шевчук поэт, а не политолог, но приоритет законности и путь ее достижения - через свободные СМИ - разложил ещё в те времена, когда об этом ещё не кричали из каждого утюга. А крыса только вилять в ответ и может, что ей остается.
Так Пу тогда был молодой, неопытный
Он к тому времени уже успел Ходорковского посадить и СМИ в стране уничтожить.
А почему Путина население прощает ?
Именно на этот вопрос политическая наука еще не нашла ответ. Что становится триггером для того, чтобы население перестало терпеть несправедливость, безрассудность и ненасытность верхушки и массово вышло на улицы. В одних странах население активно выходит на протесты против произвола власти. А в других, таких как Россия или Беларусь десятки лет терпит тирана у власти и ничего не делает.
Потому что слова и тексты в принципе не могут быть экстремистскими
Отдельный якорь
Ты же потом обратное будешь про ислам писать
Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили
https://quran-online.ru/2:191
Есть все-таки разница между призывами убивать людей по религиозному признаку и призывами сломать несправедливую систему.
Так это просто цели разные. Распространяется это через текст
В смысле просто цели разные, распространяется это через текст? А у Мурзилка тоже через текст распространяется, и цель у нее тоже другая, запрещаем?
Причём тут мурзилка вообще?
Ты сам привёл пример, что через текст можно распространять ненависть и вражду
через текст можно распространять ненависть и вражду
Неа. Текстом можно лишь канализировать уже имеющуюся в людях ненависть и вражду.
имеющую в людях
Давай признаем, что подобное творчество, как и в 90х всякие коррозии метала с призывами мочить хачей, рассчитаны на неокрепшие молодые умы.
Ну и что?
Ненависть легко внушить деткам
Пруфы в студию
Пруфы чего? Внушаемости людей и подростков особенно?
Пруфы того, что "ненависть легко внушить деткам"
Гитлерюгенд
Отличный пример) Гитлерюгенд воспитывался в условиях свободы слова или цензуры?
Помню, ты про Тесака писал же. он после прочтения книги ( по его словам) увлекся радикальными движениями
Почему он увлёкся - вообще непонятно. Я "Майн кампф" тоже читал, но чёрных не избиваю.
Ну так и запрещайте это для детей. В чем проблема-то?
и такое творчество не создает желание само по себе, а лишь проявляет и направляет уже существовавшие предпосылки
Усталый
существующие предпоссылки
Ты про, например, социальную несправедливость? или про особенности психики?
Я привел пример для того чтобы показать что в одном случае распространяется ненависть к людям, а в другом к системе. Есть разница?
АУЕ тоже против системы
Независимый вентилятор
призывами сломать несправедливую систему
«Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)»
только одно - у религии больше активных сторонников, если с ними попытаться что то реальное сделать - можно сесть на бутылку
Романтический Даниль
Любитель соломенных чучел снова в деле, кто остановит страшного маньяка
Комментаторы левые либералы.
Welcome to TJ!
Отдельный якорь
Левый террор, анархия - это местным видимо нравится.
Красный террор наверно тоже
А где можно подать жалобу на централизацию власти в одних руках и отступа от принципов демократического государства 🐣
Самовластительный злодей!
Тебя ,твой трон я ненавижу,
Твою погибель ,смерть детей
С жестокой радостию вижу
Спотифай не долбаёбы
да и на ямузыке еще не удалили
Международный микроскоп
На спотифае есть, например, ЛСП Номера про суицид. На ютубе и ВК давно всё выпилили
Минувший звук
Психея — Убей мента есть на Спотифай?
Под названием Столько же стоит твоя свобода и без текста
Как и на Ютубе
На каких-то сборниках типа 10 years of greatest shit она есть с припевом "убей меня". В ВК кстати вроде оригинал есть
Даже на Рутрекере трек дропнули из дискографии, после блокировки так и не вернули назад почему-то)
:D переобувка возмущённых через 3, 2,..
Почему?
Тут можно поискать по запросу "доктор лиза" ветки комментов. Прогрессивная молодёжь считает ее чем-то вроде "иконы ватников".
А тут, ое-ей, Юлианыч саундтрек к фильму пишет:(
Опять какая-то выдуманная молодёжь, штош такое. Как жить в этих мультивселенных.
Ролик, кстати, говно по качеству, но все эти люди совершенно вправе заниматься чем им хочется в свое время
Фильм вроде выйдет вот-вот, наверняка тут будет рецензия, милости прошу в обсуждения. Там и выдуманные и невыдуманные. И вот эта обезьянка ответом ниже. Все расскажут о "кровопийце Глинке"
Запрещать их всех этих либерах!
Цоя, проплаченного штатами на мыло!
Шевчука на колыму, Чижа в магадан.
УУУУ аж трясет, Рож пшеница ростет а им не нравится!
Лучше коммуняк и путиноидов сажать на вертолеты, как делал генерал Пиночет