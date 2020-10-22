В список экстремистских материалов внесли две песни группы «Электрические партизаны» — «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)». Железнодорожный районный суд Пензы признал, что в песнях имеются призывы к насилию против власти и «прямое побуждение к уничтожению системы». Курылёв пояснил следствию, что написал песни в 2009 и 2012 годах, после чего опубликовал. Роскомнадзору поручили заблокировать доступ ко всем ссылкам на песни в интернете.