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Алексей Боржонов
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Школа в США подписала ученика в ежегоднике «чёрным парнем» и не указала его имя. Округ начал расследование Материал редакции

Инспектор округа в Индиане утверждает, что школа против расизма и другой дискриминации.

30 комментариев
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Фото WRTV

Школа в американском штате Индиана подписала ученика в ежегоднике «чёрным парнем» вместо того, чтобы указать его имя. Об этом сообщил WRTV, позже инспектор школ округа Браун Лаура Хэммак рассказала, что из-за произошедшего начали расследование.

Как пишет WRTV, подпись появилась на снимке баскетбольной команды школы. Fox уточняет, что темнокожий ученик был единственным, чьё имя не подписали. Хэммак подтвердила эту информацию и сказала, что фото опубликовано в ежегоднике за 2020 год. Она не привела подробностей произошедшего, но сказала, что после окончания расследования власти округа примут меры.

Хэммак назвала подпись «явным нарушением» политики школы против дискриминации. По её словам, представители администрации учреждения общались с семьёй темнокожего ученика и готовы поддержать её. Округ планирует переиздать ежегодники, чтобы раздать отредактированную версию.

#сша

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30 комментариев
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Ведущий парфюмер

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Евгений Клочков

3

Черный парень
Нет блин, желтая девочка

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Коричневый космос

Евгений
0

У желтой девочки нет имени

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alexferman

Коричневый
0

Ясное дело, какие имена могут быть у ботов коммунистической партии Китая?

Ответить

Теплый щит

alexferman
3

maozedun_1, например

Ответить

Коричневый космос

alexferman
0

Id87775x322

Ответить

Nikita Zubkov

0

Ок, черный парень, но что именно было про него написано?

Ответить

Теплый щит

Nikita
4

Ну это ежегодник - там под фото просто перечисление фамилий и имен тех, кто на фото. Саша Пупкин, Наташа Попова, какой-то обсос, Эдуард Успенский, и т.д.

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Nikita Zubkov

Теплый
15

Ясно. Ну это конечно фейл даже вне контекста расизма.

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Михаил Чуриков

Nikita
0

Фейл, вероятно, имеет ту же природу, что и скрины с пушами «Вот тут вставить заголовок. Здесь будет текст».

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Космический кот

Теплый
0

"какой-то обсос" и тут не забыли черного подписать.

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# realfiddy

0

Негры уже не знают чем выделиться. А это всего то 2k20 год.

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Лысина Арика

#
1

Буду в списках теперь тебя кличить обоссаным парнем/

Ответить

# realfiddy

Лысина
3
Ответить

Владимир Филатов

2

А если его зовут Парень, а фамилия Чёрный?

Ответить

Космический кот

0

*осуждающий комментарий*

Ответить

Теплый щит

Космический
0

*шутливый расистский комментарий*

Ответить

Теплый щит

Теплый
7
Ответить

Космический кот

Теплый
0

*натравил на @GoodSanta последователь BLM*

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# realfiddy

Космический
0

Быстро ты скатился.

Ответить

Космический кот

#
0

Я просто карму восстанавливаю.

Ответить

# realfiddy

Космический
0

Карма не нужна. Надеюсь твой мир не рухнет.

Ответить

Космический кот

#
0

*вскрывает вены от безысходности*

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# realfiddy

#
0

@CommentBot

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alexferman

0

Дискриминация в том, что это не "чёрный парень", а "чёрная трансдевушка"

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Отдельный якорь

0

Надеюсь его фамилия не Blackman?

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Евгений Клочков

Отдельный
0

не, его зовут Redpill 

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Alexey Snooker

0

Неправильно подписали

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Диас Молдашев

0
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Лекарственный бас

0

Если есть кто-то, кто скажет что это белая девочка, пусть кинет камень в автора.

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