Инспектор округа в Индиане утверждает, что школа против расизма и другой дискриминации.

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Фото WRTV

Школа в американском штате Индиана подписала ученика в ежегоднике «чёрным парнем» вместо того, чтобы указать его имя. Об этом сообщил WRTV, позже инспектор школ округа Браун Лаура Хэммак рассказала, что из-за произошедшего начали расследование.

Как пишет WRTV, подпись появилась на снимке баскетбольной команды школы. Fox уточняет, что темнокожий ученик был единственным, чьё имя не подписали. Хэммак подтвердила эту информацию и сказала, что фото опубликовано в ежегоднике за 2020 год. Она не привела подробностей произошедшего, но сказала, что после окончания расследования власти округа примут меры.