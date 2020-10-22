Школа в США подписала ученика в ежегоднике «чёрным парнем» и не указала его имя. Округ начал расследование Материал редакции
Инспектор округа в Индиане утверждает, что школа против расизма и другой дискриминации.
Школа в американском штате Индиана подписала ученика в ежегоднике «чёрным парнем» вместо того, чтобы указать его имя. Об этом сообщил WRTV, позже инспектор школ округа Браун Лаура Хэммак рассказала, что из-за произошедшего начали расследование.
Как пишет WRTV, подпись появилась на снимке баскетбольной команды школы. Fox уточняет, что темнокожий ученик был единственным, чьё имя не подписали. Хэммак подтвердила эту информацию и сказала, что фото опубликовано в ежегоднике за 2020 год. Она не привела подробностей произошедшего, но сказала, что после окончания расследования власти округа примут меры.
Хэммак назвала подпись «явным нарушением» политики школы против дискриминации. По её словам, представители администрации учреждения общались с семьёй темнокожего ученика и готовы поддержать её. Округ планирует переиздать ежегодники, чтобы раздать отредактированную версию.
Черный парень
Нет блин, желтая девочка
Коричневый космос
У желтой девочки нет имени
Ясное дело, какие имена могут быть у ботов коммунистической партии Китая?
Ок, черный парень, но что именно было про него написано?
Теплый щит
Ну это ежегодник - там под фото просто перечисление фамилий и имен тех, кто на фото. Саша Пупкин, Наташа Попова, какой-то обсос, Эдуард Успенский, и т.д.
Ясно. Ну это конечно фейл даже вне контекста расизма.
Фейл, вероятно, имеет ту же природу, что и скрины с пушами «Вот тут вставить заголовок. Здесь будет текст».
Негры уже не знают чем выделиться. А это всего то 2k20 год.
Буду в списках теперь тебя кличить обоссаным парнем/
*осуждающий комментарий*
Теплый щит
*шутливый расистский комментарий*
Быстро ты скатился.
Я просто карму восстанавливаю.
Карма не нужна. Надеюсь твой мир не рухнет.